О «бесплатных» банковских подарках

Банки меня, как клиента, любят. Несомненно. Кое-что в их работе понимаю, вопросов много не задаю, вклады открываю долгосрочные и не всегда в рамках, предусмотренных системой по страхованию.
Банки хотят меня порадовать и… дарят пластиковые карты. Так в одном из отделений мне выдали сразу три платиновые карточки, прикрепленные к разным счетам и валютам. Прошли годы, вклады перекочевали в необходимые приобретения, а вот карточки, наполовину распакованные, так и остались лежать в загашнике. На днях случайно их нашла и решила подчистить хвосты, то есть обнулить счета, чтобы окончательно закрыть старые контракты.
Две карточки с валютой действительно оказались подарочными, мне за их обслуживание платить не пришлось, как и было заявлено в свое время по акции приема вкладов. «Свинью подложила» рублевая карта – первый год был бесплатным, а вот второй - с годовым обслуживанием в 6000 рублей. Предупредили меня об этом? Догадайтесь с двух раз… Конечно, нет. Узнала, когда в банк заглянула.
Руководитель допофиса попыталась сгладить неловкость. Давайте, мы напишем жалобу, проведут небольшое расследование и через некоторое время вам деньги, как ВИП-клиенту, вернут. Я внимательно на девушку посмотрела. Она отвечает за ошибки других, кого уж в банке нет в помине.
Не стала я доводить до расследования, глупо все это как-то. Не уровень. Раз правила таковы – буду по ним играть. Сама к этому на портале всегда призываю. Снятые остатки валют в пересчете на рубли как раз и покрыли недостачу.
Скажите, а если бы я в банк не пришла, как узнала бы о долге? Мне бы позвонили, сказали? В ответ прозвучало – нет. Я попросила разрезать карточку у меня на глазах.
P.S. Банк по этическим соображениям называть не стану. К нему у меня претензий нет. А вот к бывшим его сотрудникам, пожалуй…
Комментарии 22
На границе бы, во время предвкушения хорошего отпуска, пересекая паспортный контроль. Утрирую, конечно, возможно, сначала Вам бы коллекторы позвонили, когда долг нарос, как снежный ком. Если честно, я удивлен, что на эти 6 тысяч рублей банк Вам пеней не накрутил типа 500 рублей за факт просрочки, потом на эти пени проценты и так далее, как это обычно принято. Точнее, я не удивлен, почему этого не произошло применительно к Вам , но не факт, что это не было бы сделано в отношении к другим клиентам.
А с другой стороны, почему бы и нет. Банки, которые выдают карточки/подключают услуги, а потом "забывают" предупредить, что "со второго месяца/года услуга платная", далеко не единичны, и делается это далеко не без умысла, а как раз-таки намеренно, когда существенные детали прячутся где-нибудь в стостраничном "Договоре о комплексном обслуживании..." Сотрудники же зачастую не виноваты, им дано указание не то, чтобы не сообщать в ответ на прямой вопрос, но деликатно о некоторых деталях умалчивать. Либо в вашем случае они виноваты в том, что как Вам как к вип-клиенту применили обычный подход, т.е. забыли сделать поправку. В любом случае, я бы банк назвал: возможно кому-то Вы либо отпуск спасете, либо просто нервы сэкономите.
Ах, дебетная? Тогда 6000 списали бы со счета, а потом еще бы 36% годовых за несанкционированный овердрафт сняли Банки разные бывают: кто-то и в случае просрочки может войти в положение, санкций применять не будет, либо аккуратно напомнит, а у кого-то все эти штрафы/пени заложены изначально, скажем так, "в бюджет". Банкам типа БРС или Хоум Кредита (я понимаю, что речь сейчас не о них) да и, кстати, той же Альфы вообще выгодно, чтобы клиент на штрафы попадал, об этом в свое время в форумах/рейтинге часто рассказывалось. Причем подвоха ожидать приходится везде, например, подключат услугу смс-оповещения по карте, забудут предупредить, что она со второго месяца платная, отключать ее надо вручную. В итоге картой не пользуются, срок действия ее уже закончился, а услуга смс-оповещения не отключается, потом неплатеж, пеня и так далее... И ведь все это происходило и по дебетовым картам в том числе. Мелочность, бред, скажете вы? Полный, но факт.
Насчет того, прописано ли это в договоре или нет: у той же Альфы их основополагающий преснопамятный ДКБО лежит не крупной кнопкой на заглавной странице, а по ссылке "Частным лицам - Документы и тарифы", и вот, оказывается, там 1 сентября были внесены какие-то изменения. Сейчас он занимает 59 страниц и если хоть один клиент его а) дочитал до конца, б) отслеживает все изменения, пусть он первым бросит в меня камень. Так что тот факт, что штрафов в договоре нет на момент подписания, еще не означает ничего, что их не будет на момент образования задолженности. Это я не к тому, что именно Елену бы остановили на границе, а к тому, что банк банку рознь.
Поэтому мне и интересно стало: я уверен, что Елена не является клиентом помоек типа ХКФ или БРС; заведение наверняка приличное. Так в каком же банке "приличного" уровня такое имеет место быть?
Как мне объяснил мой знакомый юрист, плата за обслуживание дебетовой карты является предоплатой услуг, т.е. в случае неоплаты банк вправе отказать в этой услуге, не более.
То есть заблокировать карту без всяких последствий для клиента.
А вот пример.
В две тысяча лохматом году я пользовался дебетовой картой, а потом за ненадобностью забыл о ней.
Ни напоминания банка, ни требований каких об оплате - ничего. Сосем ничего.
Увидел я эту карту лишь в прошлом году (когда сбербанк онлайн подключил), в состоянии "заблокирована" и с остатком около минус десяти долларов.
Написал заявление о закрытии карты и перечислении средств на свою другую карту (так положено, оказывается, чтобы задолженность погасить).
Через пару месяцев увидел на этой карте остаток плюс 5 долларов, а ещё через пару месяцев мне 160 рублей зачислили.
Кстати, отсутствие платы по обслуживанию по валютным карточкам отражает просто тот факт, что все карточки "привязаны" к одному физическому лицу, которое как резидент платит за обслуживание в своей национальной валюте. В чем проблема? Вот если бы вам предложили заплатить (в вежливой форме как VIP) за валютные карточки, то это было бы свинством. А так, все по правилам. И неважно, VIP или Ordinary, правила должны исполняться всеми. Во всяком случае они должны были быть предоставлены вам в пакете прилагавшихся документов.
А по поводу - "облом, не оповестили". Это - специфика VIP-обслуживания: VIP-клиенты не любят, когда их беспокоят по пустякам. Если судить, что вы давно не пользовались карточками, то однозначно для вас это также было "пустяки". За что же претензии? За то, что они вас не тревожили по пустякам?
То есть к стрелочникам...как вспоминает Аман Тулеев, начинавший карьеру стрелочником - "Тогда я думал, что во всём виноваты большие начальники, а теперь понял, что всё-таки стрелочники.."
Ну Ваш то бизнес видимо не состоит в предоставлении банкам рекламных площадей
Я не хочу, чтобы возникли проблемы у начальницы отделения, которая пыталась данную ситацию разрулить по-своему, а я отказалась.
Название банка в данной моей истории вообще не важно. Случай типичен и поучителен. Вот и все. Не стоит искать черных кошек в комнате, где их нет.
Зачем называть банк? Разве это принципиально важно? Вы желаете посмотреть на публичную порку или вы хотите узнать, что происходит не так, или как не попадать в неудобные ситуации?
А в отношении слов Амана Тулеева могу сказать только то, что поднявшись наверх, он просто увидел, что не оказалось вокруг него дееспособной системы, увязывающей "больших начальников" и "маленьких стрелочников". Ну и что? Его задача как раз и состоит в том, чтобы выстраивать такую систему.
Только зачем возводить из этого "универсальное" правило? Или намек на первоисточник? Который тоже сетовал... Досетовались уже с этим до логической аннигиляции большого и малого. Неужели недостаточно?
очень часто слышу такие истории, но никак не могла подумать, что и к VIP клиентам сотрудники Банков невнимательны.
В июле прошлого года я открыла вклад в Банке, получила карточку, которой НИКОГДА не пользовалась. Потеряла кошелек со всеми документами и банковскими картами. Несмотря на то, что вклад давно закрыт, карточкой я так и не воспользовалась, решила позвонить и ее заблокировать.
В конце телефонного разговора оператор сообщила мне, что с меня взимается комиссия в размере 1500 рублей. Я попросила в таком случае отменить блокировку, поскольку денег на карте нет и пользоваться я ей все равно не буду, на что получила ответ: "Уже поздно, карту мы заблокировали на основании подписанного Вами договора, внесите сумму в течение 5 рабочих дней". Я положила трубку, прочитала договор, в котором НЕТ такого пунктам. На сайте банка в разделе тарифов следующая информация: "информацию о тарифах уточняйте по телефону".
Перезваниваю в Банк, сообщаю, что меня не предупредили о тарифе, в договоре это не прописано, на каком основании меня без предупреждения оштрафовали? Мне ответили, что этот пункт прописан в заявлении, которое я подписала, в ОДНОМ экземпляре, который остался в Банке. Заявление подписывала полгода назад. Поинтересовалась, неужели я должна держать в голове все тарифы банка, которые меняются изо дня в день. Мне ответили, что я могла бы попросить копию. Я ответила, что сотрудники одного из крупнейших иностранных Банков могли бы предупреждать своих клиентов, прежде чем штрафовать.
Отвратительное отношение к своим вкладчикам, нечестное обращение с чужими денежными средствами! Неужели такой уровень обслуживания соответствует статусу Банка?!
Через несколько дней нашла карту дома. В Банке мне предложили написать заявление о находке карты, указав, что в третьи руки она не передавалась, а также с просьбой вернуть комиссию. Сотрудница уверила, что деньги вернуть в течение недели. Через неделю позвонила, оператор сообщила, что это нонсенс - таких случаев не было, деньги за комиссию не возвращают.
Написала отзыв на нашем портале, поспособствовала в написании статьи. Не денег, разумеется, жалко. Выводит из себя отношение к клиенту и полный бардак в сфере Банковского обслуживания.
Бардака в банках, не спорю, предостаточно. Но еще не меньше его в головах клиентов, которые считают, что зашли в гости к закадычным друзьям, которые готовы утолять их любую прихоть. Хочу так, а через 5 минут, хочу этак.
Хотя, частично я с вами соглашусь, что бардак в составлении договоров еще тот. Договора визируются только юридической службой. Проверка юзабилити ведется "на кошках", т.е. на клиентах: cпецифика российских бизнес-проектов. Я не слышал, чтобы у нас отдавали на аутсорсинг готовый банковский продукт аналитическому агенству для проверки полноты проработки бизнес-процессов. Дорого, да и зачем: все же уже есть! Какие там могут быть проблемы!
Буквально вчера целый час убил на общение с одним банком, объясняя, что за их техническую ошибку в алгоритме обработки транзакций у меня нет желания платить почти 200 евро. Меня просто не могли понять, о чем я говорю. Потом, когда дошел до уровня кредитного эксперта, со мной все-таки согласились, что да, в их системе имеется проблема, вызванная недоработкой алгоритма. (Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что было сказано искренне. Думаю, что просто надоело со мною общаться "на разных языках"). В результате пришлось придумывать самому, как одной заменой в параметрах настройки сделать так, чтобы банковская система не попадала на ошибку, а я не должен был бы банку "бонуса" за его ошибку.
А бардак в том, что в банке даже не запустят процедуру проверки для устранения ошибки (или хотя бы для выяснения, была ли ошибка). Только если я напишу письменное заявление. Вот это - действительно бардак, хотя банк в целом хороший.
Большинство солидных западных компаний предусматривают канал для клиентского feedback. А отсеивать флуд надо не путем "заставить клиента писать письменный запрос", а интеллектуальными методами (например, появление нескольких совпадающих заявок от не связанных между собой клиентов). Технологии есть и давно применяются. Только у нас я их что-то не наблюдаю...
Потому что часть денег уже ушла в российский банк, осуществляющий эквайринг для платежной карточной системы, к которой принадлежала ваша карта (Visa, Mastercard etc.). Те уже отдали распоряжение в саму платежную систему в Штаты. На каждом этапе забирается своя часть комиссии, точнее она переходит в биллинг. Вы же общаетесь с системой, а не оператором, который под столом держит сейф и выдает вам из него деньги.
На самом деле, думаю, деньги можно вернуть. Но для этого нужны люди, которые знают возможности системы и знают, что и как делать в той или иной ситуации.
Трудно найти таких людей в банках, которые бы хотели помочь клиентам решить их проблемы, если те выходят за рамки заранее предусмотренных операций. Почему? Бьют операционистов по рукам за такую инициативу? Вряд ли, скорей сами клиенты виноваты. Каждый думает только о себе. А операционисты? Намучаешься с одним, а потом больше не захочешь "выходить за рамки привычных операций". Нет культуры уважения к самим операционистам. А те платят той же монетой уже всем без разбору.
Агрессия в человеке пропадает в тот миг, когда он теряет равновесие.
В любой схеме можно найти слабое звено, только от этого рушится вся система.И не только банковская.
Назовите хоть одну отрасль где у нас порядок?
Или это карточки разных банков?
Во многих банках дарят карточки со сроком действия 2 года, а только первый год обслуживания бесплатно.
Из прошлой новогодней акции об этом предупреждал СМП-банк, выдавая свои карточки....
Мне пока с "подарочными" карточками везло. Были Голд - от Бинбанка, Юниаструм, МКБ.
Получил письмо от "Русского стандарта" на кредитную Голд с оговоркой, что 2-ой год за деньги. Отказался.
А чего так скромно? Назовите этот банчок! Не стыдитесь! Я, вот, подозреваю, что это Ситибанк. Уж очень похоже на его стиль работы.
Сити одну карту даёт на все счета.
Да и легко возвращают подобные оплаты в случае малейшего недовольства клиента.
Совсем необязательно випа.
Елена Ищеева, автор проекта БАНКИ Ру, пишет статью о некой проблеме в банке, о якобы бесплатных продуктах.Тема всем понятная и актуальная. Спасибо за статью.
Портал создан для того, чтобы обмениваться мнением по качеству оказанных услуг в том или ином банке, на основании которых банки получают место в рейтингах.
Только почему же сама Елена не говорит название банка? По этическим соображениям....)))) Ок.
Но тогда что же получается, автор статьи этично себя решила повести, а все общающиеся здесь, кто дает сслыку на тот или иной банк - не этично себя ведут. Не понятно для чего тогда писать статьи и вести такой проект, для кого это все! Все высказываются, а Вы сидите в стороне, по этическим соображениям.Цирк