О вкусах спорят!

Выполняю обещание, данное в одном из предыдущих постов, где я вас просила выбрать снимок для обложки журнала «NightStyle». Точнее не выбрать, а угадать…Мнение редакции было однозначным и оно сейчас перед вами.Поздравляю всех, кого интуиция не подвела, и снимок №3 был назван в качестве предположительного варианта. Да, картинка на кавер немного иная – ее в галерее не было, так как я предусмотрительно выложила просто четыре образа, а не конкретные снимки, идущие в печать из 150 вариантов!Можно спорить и обсуждать. Так как мой старенький фотоаппарат уже еле дышит, то яркость красок на данном снимке явно оставляет желать лучшего. Однако концепт очевиден. Мы с фотографом решили на тот момент немного пошалить, вот одна из эмоций на обложке и оказалась.«А чего здесь Ищеева такая гламурная?»- спросил первый же банкир, которому журнал попался на глаза в одном из столичных ресторанов. Отвечаю – а вот так захотелось! Не всегда же в угоду индустрии быть сугубо в деловых ракурсах. Ведь в обложке главное – чтобы взгляд зацепило! А расшифровывать можно долго. Как говорится, у кого на что фантазии хватит…текст: Елена Маслова, NightStyle- известная телеведущая и одна из самых ярких личностей в отечественной журналистике. Сегодня, являясь руководителем интернет-проекта «Банки ТВ» и партнером информационного агентства Банки.ру, она продолжает заниматься любимым делом, а также успевает быть прекрасной женой, мамой и очаровательной женщиной. Мы говорили с Еленой о свадьбах, современном состоянии российской журналистки, свободе творчества и о том, как ей удается достичь поставленных целей, оставаясь верной себе.: Елена, вы любите свадьбы?Очень люблю! Но заметила тенденцию - почему-то на многих современных свадьбах запрещают кричать: «Горько!» Вот такие свадьбы с нарушением традиций мне не нравятся, на них без «Горько!» мне становится очень горько. Недавно были на красивом торжестве нашего партнера по бизнесу и громко кричали заветное слово, а пара целовалась на радость гостям. Потом было огненное шоу, и молодожены скрылись в ночи на яхте - очень трогательно. Хорошая свадьба - это всегда креатив и, как правило, немалые траты, особенно у нас в Москве. А самые веселые - студенческие свадьбы, как была у нас с Филиппом, - с цыганами, с песнями, хлебом-солью и множеством друзей. Наша свадьба стала первым совместным самостоятельным поступком - мы, выпускники журфака МГУ, целиком ее организовали и оплатили сами со своих первых заработков. Долго выбирали кольца и в итоге купили не простые, а авторской работы, в «Лавке Фаберже» на Кузнецком мосту. Арендовали ресторан на Неглинной. Теперь понимаю, что это был наш первый успешный семейный проект. Успешный потому, что вместе мы уже 15 лет!Здорово! А годовщину со дня свадьбы отмечаете?Да, празднуем каждый год 5 октября. Муж в этот день дарит мне какие-нибудь милые подарки, я тоже стараюсь не отставать. Запомнилось, как отметили 10-летие брака - это был ресторан «Монте-Кристо», живая музыка, мелодии из лучших мировых кинокартин. Филипп поставил передо мной огромную коробку... Я коллекционирую венецианское стекло Мурано и потому сразу подумала, что это в мою коллекцию «приплыла» очередная рыба. Однако в первой коробке оказалась вторая, потом третья. Интрига набирала обороты - и в результате у меня на пальце засияло кольцо с редким розовым сапфиром в окружении бриллиантов. Помню, я в тот момент расплакалась - так красиво и неожиданно все произошло. Фил умеет удивлять, когда хочет. Это радует!Очаровательно! Давайте поговорим о карьере. Вы мечтали стать журналистом с детства?Нет. Я с шести лет занималась спортом и танцевала. Мне очень нравилось работать на сцене, я с детства была артистична, любила красивую музыку, знала танцы народов мира, поэтому мечтала исключительно о карьере танцовщицы. Однако моя мудрая мама наперекор детским мечтам рекомендовала после школы получить диплом хорошего вуза. Она объяснила, что в 30 лет танцовщицы уходят на пенсию, нужно иметь профессию, которая прокормит впоследствии. Наверное, выбор определила моя привычка всегда задавать много вопросов и во всем докапываться до сути. Так я журналистику для себя и открыла. Хорошо помню момент, когда пришла домой и сказала: «Мама, я определилась с институтом. Пойду на журфак МГУ». В ответ прозвучало: «Ну, доченька... я не знаю, сможем ли мы себе это позволить». Достаток в семье был средний, а вуз непростой, готовиться надо долго, для поступления требовались публикации, а мы тогда только переехали в Москву из Жуковского. Но семья поставила цель, и мы все стали к ней идти. Вместе искали материалы для первых заметок, я стала вести дневник, писала круглосуточно и обо всем. Меня поднимали с постели, когда я лежала в прострации и считала, что ничего у меня не получится. Это был совместный поход в будущее, и он оправдался. Ведь я угадала себя на 100%.Елена, начинается новый учебный год. Что посоветуете студентам-журналистам, будущим вашим коллегам, ведь вы закончили МГУ с красным дипломом?Для меня большой вопрос, есть ли сегодня в России качественная журналистика. Я не могу понять, какой уровень ныне востребован. Где яркие репортажи, расследования, публицистика? Какова функция журналиста в нашей стране? Просто информировать - это скучно. Я не вижу журналистов, которые рассуждают и говорят то, о чем они думают на самом деле, а не то, что требует руководство газет и телеканалов. Есть повсеместный спрос на «желтизну» и развлечения, а это, извините, не совсем журналистика. Это в эстрадно-цирковое училище, более профильно. Честно скажу, в последнее время не вижу ярких персон на экране, не знаю имен журналистов, как раньше - Минкин, Миткова, Парфенов. Возможно, потому, что совсем перестала смотреть ТВ и все новости узнаю из Сети. Сегодня, при наличии блогосферы, каждый небезразличный человек - это уже социальный журналист. Поэтому я читаю блоги, общаюсь на форумах. Мне интереснее там, где больше правды.Вы одновременно учились на вечернем отделении и работали. Это очень трудно?Это было трудно, но правильно. Благодаря тому, что начала работать с 15 лет и одновременно училась, к окончанию вуза я была уже состоявшимся журналистом - прошла путь от курьера до специального корреспондента, вела на радио авторские программы. А многие из ребят, тусовавшиеся на дневном отделении, либо так и остались тусовщиками, либо ушли в другие сферы. Ведь журналистике за партой не учат, азы профессии познаются в реальной работе - интервью, репортажах.С какими трудностями вы столкнулись, приступив к реализации своей мечты?Обо всем, с чем я столкнулась, написано в моей книге «Жизнь на грани ТВ». Книга быстро разошлась, тираж раскуплен. Это пособие для тех, кому на самом деле интересно разобраться, что же такое работа репортера и из чего состоит современное телевидение, с чем придется столкнуться при покорении определенных вершин. Книга была написана откровенно и быстро, потому как пришло вдохновение, да и просто захотелось выговориться после 10 лет работы в Останкино.Планируете ли написать еще книгу? И если да, то о чем?Многие спрашивают, будет ли продолжение. Отвечаю: если наш с мужем бизнес станет успешным, то, думаю, через несколько лет появится и новая книга.А для тех, кто не успел купить вашу книгу, ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Что было труднее всего на вашем профессиональном пути?»Самое трудное - не изменять себе. Улыбаться тогда, когда хочется плакать. Не сдаваться, когда все против тебя. Не слушать сплетен, когда они тебя окружают. Прийти и сказать: я этого хочу, и у меня это получится. Притом сказать так, чтобы тебя услышали. Я через все эти этапы прошла.А что трудно сейчас в вашем новом бизнесе, когда поменялись многие ориентиры и приоритеты?Вы знаете, сейчас, когда проекту Банки.ру уже пять лет, он лучший в Рунете по банковской тематике, и нами получены инвестиции, самое сложное - это проблемы роста. Поиск новых людей, ярких, работоспособных, аккуратных и грамотных. Я верю, что кадры решают многое, вот над этим сейчас в основном и работаем. Нужно укомплектовать команду, способную реализовать идеи, которые у нас прописаны на годы вперед. Мы, сами того не замечая, сильно выросли и окрепли как электронное деловое СМИ. Наша ежедневная аудитория - более 60 тысяч человек в день, это люди хорошо образованные, с достатком и желанием получить актуальную информацию по вопросам финансов. Для них мы создаем новые сервисы, приглашаем к диалогу топ-менеджеров банков, пишем статьи, снимаем телеформаты. Лично я реализую сразу несколько проектов - среди них популярная рубрика «Звезды в банке», программы «Первые лица» и «Частное мнение», ежегодная церемония «Банк года», а также курирую блоги руководителей банков и активных посетителей нашего сайта. Мы на портале говорим о деньгах без придыхания, обсуждаем любые суммы и проблемы, связанные с их получением или исчезновением. Для меня как руководителя и производителя контента проблема теперь только в одном - не хватает времени в сутках!Над проектом Банки.ру вы работаете вместе с мужем. Трудно совмещать бизнес и семейные отношения?Когда мы с Филиппом стали работать вместе, нам предсказывали, что закончится все громким скандалом и крахом вплоть до развода.Но у нас все получилось с точностью до наоборот. Как сказала Тина Канделаки: «Лена, тебе повезло. У тебя есть муж, у мужа - конкретная цель, и теперь вы вместе к ней идете. Такое случается нечасто». Совместная работа нас еще больше сплотила - мы думаем в унисон, досконально знаем проблемы друг руга и крайне редко пересекаемся на работе, так как каждый курирует свое направление. Филипп - стратег, я - практик, вот так и живем. Думаю, сейчас в нашей жизни самый интересный момент, когда мы можем себе позволить реализовывать любые идеи. Конечно, не совсем любые, а продуктивные и, главное, нужные людям. Ведь на этом сайт и поднялся. Мы единственный портал Рунета, где можно пожаловаться на банк, который вас обидел, и будьте уверены, вашу жалобу прочтут и увидят. Феномен электронной публичности и сделал Банки.ру популярным ресурсом. То есть сначала к нам пришли люди со своими проблемами, а потом пожаловали и банки, чтобы проблемы своих клиентов решать. Есть у нас еще одно очень важное преимущество - и в личной жизни, и в бизнесе я абсолютно доверяю мужу, а муж ни секунды не сомневается во мне. Вот это стопроцентное доверие придало очень мощный, молниеносный импульс не только бизнесу, но и жизни в целом. Нам интересно друг с другом! Поэтому совмещать работу и личную жизнь не трудно, а очень даже занимательно. Это как съемки хорошего кино - процесс непрерывный, с глубоким погружением.Почему вам удалось создать свое дело?Мы любим людей и умеем их слышать. Мы вовремя поняли, что работать «на дядю» - это не наше. По ходу карьеры я многому училась у всех, с кем работала и встречалась. Искала ответы, почему одним удается, а другим нет. Анализировала, размышляла и пришла к выводу, что сил и опыта достаточно, чтобы отправиться в свободное плавание. Мне не жалко потраченных на телевидении лет, потому что они помогли мне состояться в профессии, я заработала первоначальный капитал и вовремя смогла монетизировать свою популярность. Страница перевернута и началась другая, еще более яркая и интересная, это несомненно. Сменился круг общения, среда обитания стала иной.Вот мы сейчас с вами беседуем в ресторане «Москвич», очень люблю это место. Оно с колоритом, со вкусом, здесь все сделано со знанием специфики делового общения. Мои переговоры тут всегда проходят удачно. А все потому, что есть атмосфера спокойствия и равновесия. Для шумной Москвы это немаловажно, согласитесь.Звездная болезнь - это совсем не о вас. Как вам удалось ее избежать - боролись с симптомами или имеете врожденный иммунитет?Вот тут вы ошиблись, звездная болезнь у меня была, да еще ярко выраженная. Я переболела по полной. Считала, что лучше и умнее других. Жизнь вовремя дала мне по носу, и ей за это большое спасибо. В результате я осталась нормальным человеком, а от звездной публичности взяла только смелость в переговорах плюс умение держать лицо при любых обстоятельствах. Залог моего успеха в другом - дикий трудоголизм, которым я страдаю на пару с мужем.Деньги меняют сознание?Очень! Они делают его более независимым. Еще воспитывают хороший вкус. Я стала увлекаться искусством - приобретаю картины, интересуюсь антиквариатом в разумных пределах.Елена, как вы считаете, от чего зависит успех телевизионного или любого другого проекта?Успех в любой сфере бизнеса зависит от личности, которая возглавляет конкретный проект. Если во главе стоит яркий неординарный человек, то проект априори будет успешным.В вашем блоге написано, что вы всегда привыкли рассчитывать только на себя. Это трудно?Это жизненная установка. Я была так воспитана с детства. Всегда рассчитываю только на собственные силы, и, мне кажется, что для современной женщины - это лучший рецепт выживания.В каких ситуациях хочется опереться на сильное плечо?Вы знаете, «сильная женщина плачет у окна». Поэтому я плачу не на плече мужа, а там, где никто не видит.А отдыхаете как?Отдыхаю вместе с семьей. Наше любимое место - Мальдивы. Вдали от цивилизации, мобильных телефонов, компьютеров, выпусков новостей.Какая вы дома?Дома я очень тихая. Люблю молчать, ухожу в себя. При этом я дико хозяйственная. Могу три раза за день помыть пол в загородном доме. Без конца вытираю пыль, стираю, глажу, поливаю цветы. Люблю мыть посуду не в машинке, а руками. Меня это успокаивает, и называю я данный процесс трудотерапией. Он еще хорош тем, что, проносившись в подобном ритме по дому все выходные, я теряю полтора килограмма, и никакие диеты мне особо не требуются. Гениально!Как воспитываете сына?Строго. Ведь я воспитываю будущего мужчину, это ответственно. Папа балует: машинки, футбол, компьютерные игры в неограниченном количестве. Мама в нашем доме чаще говорит: «Нет». Зато Данила мне доверяет все свои личные тайны, и у нас с ним установлен внутренний диалог. С непростой проблемой он приходит ко мне, и мы вместе обсуждаем, как поступить. Это радует. Значит, сын мне верит и мое мнение для него значимо.Складывается впечатление, что в вашей жизни все разложено по полочкам.А почему должен быть хаос? Мои основные «полочки» - порядочность и честность. На этом я строю все отношения, как в семье, так и в бизнесе.Взрывы, всплески какие-то в жизни бывают?Сейчас меньше, я научилась владеть собой. Взрывы были, когда я работала на телевидении, а там зашкаливали эмоции, от чего случались ошибки. Могла влиятельному человеку в лицо сказать все, что я о нем думаю. Сейчас понимаю, что, наверное, поступала опрометчиво. Но если бы я поступала иначе, то не была бы той Еленой Ищеевой, о которой говорят, что она может припечатать одним словом. В то же время я изменила мнение о блондинках. А это уже дорогого стоит.Что для вас ночь?Для меня ночь - это моя работа над ошибками. Я даже во сне анализирую то, что произошло накануне.