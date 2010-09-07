О вкусах спорят!

Выполняю обещание, данное в одном из предыдущих постов, где я вас просила выбрать снимок для обложки журнала «NightStyle». Точнее не выбрать, а угадать…
Мнение редакции было однозначным и оно сейчас перед вами.
Поздравляю всех, кого интуиция не подвела, и снимок №3 был назван в качестве предположительного варианта. Да, картинка на кавер немного иная – ее в галерее не было, так как я предусмотрительно выложила просто четыре образа, а не конкретные снимки, идущие в печать из 150 вариантов!
Можно спорить и обсуждать. Так как мой старенький фотоаппарат уже еле дышит, то яркость красок на данном снимке явно оставляет желать лучшего. Однако концепт очевиден. Мы с фотографом решили на тот момент немного пошалить, вот одна из эмоций на обложке и оказалась.
«А чего здесь Ищеева такая гламурная?»- спросил первый же банкир, которому журнал попался на глаза в одном из столичных ресторанов. Отвечаю – а вот так захотелось! Не всегда же в угоду индустрии быть сугубо в деловых ракурсах. Ведь в обложке главное – чтобы взгляд зацепило! А расшифровывать можно долго. Как говорится, у кого на что фантазии хватит…
Интервью журналу NightStyle
Елена Ищеева:
«Мой драйв - семейный бизнес»
текст: Елена Маслова, NightStyle
Елена Ищеева - известная телеведущая и одна из самых ярких личностей в отечественной журналистике. Сегодня, являясь руководителем интернет-проекта «Банки ТВ» и партнером информационного агентства Банки.ру, она продолжает заниматься любимым делом, а также успевает быть прекрасной женой, мамой и очаровательной женщиной. Мы говорили с Еленой о свадьбах, современном состоянии российской журналистки, свободе творчества и о том, как ей удается достичь поставленных целей, оставаясь верной себе.
NightStyle (NS): Елена, вы любите свадьбы?
Елена: Очень люблю! Но заметила тенденцию - почему-то на многих современных свадьбах запрещают кричать: «Горько!» Вот такие свадьбы с нарушением традиций мне не нравятся, на них без «Горько!» мне становится очень горько. Недавно были на красивом торжестве нашего партнера по бизнесу и громко кричали заветное слово, а пара целовалась на радость гостям. Потом было огненное шоу, и молодожены скрылись в ночи на яхте - очень трогательно. Хорошая свадьба - это всегда креатив и, как правило, немалые траты, особенно у нас в Москве. А самые веселые - студенческие свадьбы, как была у нас с Филиппом, - с цыганами, с песнями, хлебом-солью и множеством друзей. Наша свадьба стала первым совместным самостоятельным поступком - мы, выпускники журфака МГУ, целиком ее организовали и оплатили сами со своих первых заработков. Долго выбирали кольца и в итоге купили не простые, а авторской работы, в «Лавке Фаберже» на Кузнецком мосту. Арендовали ресторан на Неглинной. Теперь понимаю, что это был наш первый успешный семейный проект. Успешный потому, что вместе мы уже 15 лет!
NS: Здорово! А годовщину со дня свадьбы отмечаете?
Елена: Да, празднуем каждый год 5 октября. Муж в этот день дарит мне какие-нибудь милые подарки, я тоже стараюсь не отставать. Запомнилось, как отметили 10-летие брака - это был ресторан «Монте-Кристо», живая музыка, мелодии из лучших мировых кинокартин. Филипп поставил передо мной огромную коробку... Я коллекционирую венецианское стекло Мурано и потому сразу подумала, что это в мою коллекцию «приплыла» очередная рыба. Однако в первой коробке оказалась вторая, потом третья. Интрига набирала обороты - и в результате у меня на пальце засияло кольцо с редким розовым сапфиром в окружении бриллиантов. Помню, я в тот момент расплакалась - так красиво и неожиданно все произошло. Фил умеет удивлять, когда хочет. Это радует!
NS: Очаровательно! Давайте поговорим о карьере. Вы мечтали стать журналистом с детства?
Елена: Нет. Я с шести лет занималась спортом и танцевала. Мне очень нравилось работать на сцене, я с детства была артистична, любила красивую музыку, знала танцы народов мира, поэтому мечтала исключительно о карьере танцовщицы. Однако моя мудрая мама наперекор детским мечтам рекомендовала после школы получить диплом хорошего вуза. Она объяснила, что в 30 лет танцовщицы уходят на пенсию, нужно иметь профессию, которая прокормит впоследствии. Наверное, выбор определила моя привычка всегда задавать много вопросов и во всем докапываться до сути. Так я журналистику для себя и открыла. Хорошо помню момент, когда пришла домой и сказала: «Мама, я определилась с институтом. Пойду на журфак МГУ». В ответ прозвучало: «Ну, доченька... я не знаю, сможем ли мы себе это позволить». Достаток в семье был средний, а вуз непростой, готовиться надо долго, для поступления требовались публикации, а мы тогда только переехали в Москву из Жуковского. Но семья поставила цель, и мы все стали к ней идти. Вместе искали материалы для первых заметок, я стала вести дневник, писала круглосуточно и обо всем. Меня поднимали с постели, когда я лежала в прострации и считала, что ничего у меня не получится. Это был совместный поход в будущее, и он оправдался. Ведь я угадала себя на 100%.
NS: Елена, начинается новый учебный год. Что посоветуете студентам-журналистам, будущим вашим коллегам, ведь вы закончили МГУ с красным дипломом?
Елена: Для меня большой вопрос, есть ли сегодня в России качественная журналистика. Я не могу понять, какой уровень ныне востребован. Где яркие репортажи, расследования, публицистика? Какова функция журналиста в нашей стране? Просто информировать - это скучно. Я не вижу журналистов, которые рассуждают и говорят то, о чем они думают на самом деле, а не то, что требует руководство газет и телеканалов. Есть повсеместный спрос на «желтизну» и развлечения, а это, извините, не совсем журналистика. Это в эстрадно-цирковое училище, более профильно. Честно скажу, в последнее время не вижу ярких персон на экране, не знаю имен журналистов, как раньше - Минкин, Миткова, Парфенов. Возможно, потому, что совсем перестала смотреть ТВ и все новости узнаю из Сети. Сегодня, при наличии блогосферы, каждый небезразличный человек - это уже социальный журналист. Поэтому я читаю блоги, общаюсь на форумах. Мне интереснее там, где больше правды.
NS: Вы одновременно учились на вечернем отделении и работали. Это очень трудно?
Елена: Это было трудно, но правильно. Благодаря тому, что начала работать с 15 лет и одновременно училась, к окончанию вуза я была уже состоявшимся журналистом - прошла путь от курьера до специального корреспондента, вела на радио авторские программы. А многие из ребят, тусовавшиеся на дневном отделении, либо так и остались тусовщиками, либо ушли в другие сферы. Ведь журналистике за партой не учат, азы профессии познаются в реальной работе - интервью, репортажах.
NS: С какими трудностями вы столкнулись, приступив к реализации своей мечты?
Елена: Обо всем, с чем я столкнулась, написано в моей книге «Жизнь на грани ТВ». Книга быстро разошлась, тираж раскуплен. Это пособие для тех, кому на самом деле интересно разобраться, что же такое работа репортера и из чего состоит современное телевидение, с чем придется столкнуться при покорении определенных вершин. Книга была написана откровенно и быстро, потому как пришло вдохновение, да и просто захотелось выговориться после 10 лет работы в Останкино.
NS: Планируете ли написать еще книгу? И если да, то о чем?
Елена: Многие спрашивают, будет ли продолжение. Отвечаю: если наш с мужем бизнес станет успешным, то, думаю, через несколько лет появится и новая книга.
NS: А для тех, кто не успел купить вашу книгу, ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Что было труднее всего на вашем профессиональном пути?»
Елена: Самое трудное - не изменять себе. Улыбаться тогда, когда хочется плакать. Не сдаваться, когда все против тебя. Не слушать сплетен, когда они тебя окружают. Прийти и сказать: я этого хочу, и у меня это получится. Притом сказать так, чтобы тебя услышали. Я через все эти этапы прошла.
NS: А что трудно сейчас в вашем новом бизнесе, когда поменялись многие ориентиры и приоритеты?
Елена: Вы знаете, сейчас, когда проекту Банки.ру уже пять лет, он лучший в Рунете по банковской тематике, и нами получены инвестиции, самое сложное - это проблемы роста. Поиск новых людей, ярких, работоспособных, аккуратных и грамотных. Я верю, что кадры решают многое, вот над этим сейчас в основном и работаем. Нужно укомплектовать команду, способную реализовать идеи, которые у нас прописаны на годы вперед. Мы, сами того не замечая, сильно выросли и окрепли как электронное деловое СМИ. Наша ежедневная аудитория - более 60 тысяч человек в день, это люди хорошо образованные, с достатком и желанием получить актуальную информацию по вопросам финансов. Для них мы создаем новые сервисы, приглашаем к диалогу топ-менеджеров банков, пишем статьи, снимаем телеформаты. Лично я реализую сразу несколько проектов - среди них популярная рубрика «Звезды в банке», программы «Первые лица» и «Частное мнение», ежегодная церемония «Банк года», а также курирую блоги руководителей банков и активных посетителей нашего сайта. Мы на портале говорим о деньгах без придыхания, обсуждаем любые суммы и проблемы, связанные с их получением или исчезновением. Для меня как руководителя и производителя контента проблема теперь только в одном - не хватает времени в сутках!
NS: Над проектом Банки.ру вы работаете вместе с мужем. Трудно совмещать бизнес и семейные отношения?
Елена: Когда мы с Филиппом стали работать вместе, нам предсказывали, что закончится все громким скандалом и крахом вплоть до развода.
Но у нас все получилось с точностью до наоборот. Как сказала Тина Канделаки: «Лена, тебе повезло. У тебя есть муж, у мужа - конкретная цель, и теперь вы вместе к ней идете. Такое случается нечасто». Совместная работа нас еще больше сплотила - мы думаем в унисон, досконально знаем проблемы друг руга и крайне редко пересекаемся на работе, так как каждый курирует свое направление. Филипп - стратег, я - практик, вот так и живем. Думаю, сейчас в нашей жизни самый интересный момент, когда мы можем себе позволить реализовывать любые идеи. Конечно, не совсем любые, а продуктивные и, главное, нужные людям. Ведь на этом сайт и поднялся. Мы единственный портал Рунета, где можно пожаловаться на банк, который вас обидел, и будьте уверены, вашу жалобу прочтут и увидят. Феномен электронной публичности и сделал Банки.ру популярным ресурсом. То есть сначала к нам пришли люди со своими проблемами, а потом пожаловали и банки, чтобы проблемы своих клиентов решать. Есть у нас еще одно очень важное преимущество - и в личной жизни, и в бизнесе я абсолютно доверяю мужу, а муж ни секунды не сомневается во мне. Вот это стопроцентное доверие придало очень мощный, молниеносный импульс не только бизнесу, но и жизни в целом. Нам интересно друг с другом! Поэтому совмещать работу и личную жизнь не трудно, а очень даже занимательно. Это как съемки хорошего кино - процесс непрерывный, с глубоким погружением.
NS: Почему вам удалось создать свое дело?
Елена: Мы любим людей и умеем их слышать. Мы вовремя поняли, что работать «на дядю» - это не наше. По ходу карьеры я многому училась у всех, с кем работала и встречалась. Искала ответы, почему одним удается, а другим нет. Анализировала, размышляла и пришла к выводу, что сил и опыта достаточно, чтобы отправиться в свободное плавание. Мне не жалко потраченных на телевидении лет, потому что они помогли мне состояться в профессии, я заработала первоначальный капитал и вовремя смогла монетизировать свою популярность. Страница перевернута и началась другая, еще более яркая и интересная, это несомненно. Сменился круг общения, среда обитания стала иной.
Вот мы сейчас с вами беседуем в ресторане «Москвич», очень люблю это место. Оно с колоритом, со вкусом, здесь все сделано со знанием специфики делового общения. Мои переговоры тут всегда проходят удачно. А все потому, что есть атмосфера спокойствия и равновесия. Для шумной Москвы это немаловажно, согласитесь.
NS: Звездная болезнь - это совсем не о вас. Как вам удалось ее избежать - боролись с симптомами или имеете врожденный иммунитет?
Елена: Вот тут вы ошиблись, звездная болезнь у меня была, да еще ярко выраженная. Я переболела по полной. Считала, что лучше и умнее других. Жизнь вовремя дала мне по носу, и ей за это большое спасибо. В результате я осталась нормальным человеком, а от звездной публичности взяла только смелость в переговорах плюс умение держать лицо при любых обстоятельствах. Залог моего успеха в другом - дикий трудоголизм, которым я страдаю на пару с мужем.
NS: Деньги меняют сознание?
Елена: Очень! Они делают его более независимым. Еще воспитывают хороший вкус. Я стала увлекаться искусством - приобретаю картины, интересуюсь антиквариатом в разумных пределах.
NS: Елена, как вы считаете, от чего зависит успех телевизионного или любого другого проекта?
Елена: Успех в любой сфере бизнеса зависит от личности, которая возглавляет конкретный проект. Если во главе стоит яркий неординарный человек, то проект априори будет успешным.
NS: В вашем блоге написано, что вы всегда привыкли рассчитывать только на себя. Это трудно?
Елена: Это жизненная установка. Я была так воспитана с детства. Всегда рассчитываю только на собственные силы, и, мне кажется, что для современной женщины - это лучший рецепт выживания.
NS: В каких ситуациях хочется опереться на сильное плечо?
Елена: Вы знаете, «сильная женщина плачет у окна». Поэтому я плачу не на плече мужа, а там, где никто не видит.
NS: А отдыхаете как?
Елена: Отдыхаю вместе с семьей. Наше любимое место - Мальдивы. Вдали от цивилизации, мобильных телефонов, компьютеров, выпусков новостей.
NS: Какая вы дома?
Елена: Дома я очень тихая. Люблю молчать, ухожу в себя. При этом я дико хозяйственная. Могу три раза за день помыть пол в загородном доме. Без конца вытираю пыль, стираю, глажу, поливаю цветы. Люблю мыть посуду не в машинке, а руками. Меня это успокаивает, и называю я данный процесс трудотерапией. Он еще хорош тем, что, проносившись в подобном ритме по дому все выходные, я теряю полтора килограмма, и никакие диеты мне особо не требуются. Гениально!
NS: Как воспитываете сына?
Елена: Строго. Ведь я воспитываю будущего мужчину, это ответственно. Папа балует: машинки, футбол, компьютерные игры в неограниченном количестве. Мама в нашем доме чаще говорит: «Нет». Зато Данила мне доверяет все свои личные тайны, и у нас с ним установлен внутренний диалог. С непростой проблемой он приходит ко мне, и мы вместе обсуждаем, как поступить. Это радует. Значит, сын мне верит и мое мнение для него значимо.
NS: Складывается впечатление, что в вашей жизни все разложено по полочкам.
Елена: А почему должен быть хаос? Мои основные «полочки» - порядочность и честность. На этом я строю все отношения, как в семье, так и в бизнесе.
NS: Взрывы, всплески какие-то в жизни бывают?
Елена: Сейчас меньше, я научилась владеть собой. Взрывы были, когда я работала на телевидении, а там зашкаливали эмоции, от чего случались ошибки. Могла влиятельному человеку в лицо сказать все, что я о нем думаю. Сейчас понимаю, что, наверное, поступала опрометчиво. Но если бы я поступала иначе, то не была бы той Еленой Ищеевой, о которой говорят, что она может припечатать одним словом. В то же время я изменила мнение о блондинках. А это уже дорогого стоит.
NS: Что для вас ночь?
Елена: Для меня ночь - это моя работа над ошибками. Я даже во сне анализирую то, что произошло накануне.
Комментарии 11
С выбором, к сожалению, я ошибся, подумав, что он падёт на более дерзкий образ с фото №2.
А как можно назвать эмоцию или с каким лозунгом она могла бы сочетаться? =)
А вот по названию подходила последняя фото, но и эта хороша