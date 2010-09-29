Акелла промахнулся

Старый вожак стаи неверно прыгнул или прыгнул осознанно и нарвался на вечное российское хамство – уйти облитым помоями. Вот за это я не люблю нашу власть в принципе. Она никого чистым от себя не отпускает. Чтобы заслуженно, с почестями и гвоздиками за многолетнее служение обществу. Поэтому у нас нет кумиров и идеалов. Поэтому никому не верим и молчим в тряпочку – слишком все очевидно.
Мне стыдно, что молодой президент добивает старого вожака московской стаи методами неблагородными и на скорую руку в СМИ сколоченными. Разнится это с его образом гуманиста-интеллигента. Если все у нас во власти воры и прохиндеи, то куда смотрели до судного дня. В зеркало что ли?
Я знаю, что в такой стране, как наша, компромат найдется на каждого – было бы желание. Но все же по мне, Лужков Москву любил, в его словах и действиях я видела проявления тому чаще, нежели в действиях других управленцев. Крепкими хозяйственниками Россия в последнее время не блещет. Где брать-то будем? Из недр земных извлекать всем миром?
Неприятный осадок, ожидаемый и от того еще более едкий. Нас лишили права голоса и закрыли двуглавым орлом. Мне на днях один человек так и сказал: «Это больше не наша страна, а страна правящего тандема. Потому и не питюкаем». Как же быстро мы слили свои мечты о «свободе, равенстве и братстве». Самой противно, что так бездарно все разрешилось…
Филипп Ильин-Адаев (Редактор)
Последний пассаж улыбнул.
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Комментарии 54
А ведь мы не сговаривались.
А я так понимаю, гарант таким образом выполнил обряд инициации - посвящение в настоящие мужики (ну те, которые в сортирах мочат, а не мочатся) по примеру старшего тандемократа, потерявшего доверие к Михаилу Х. Но как известно, история повторяется сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса.
А мне больше ассоциируется с образом подростка - гика, повёрнутого на гаджетах и компьютерных играх. Они бывает в жизни к людям относятся как в играх к монстрам - шлёп из базуки - О, 100 очков добавил, перешёл на следующий уровень, утёр нос Вовану из первого подъезда (питерцы извиняйте, конечно же парадного )
+1000!
В случае не повиновения ей,порвут в клочья,не взирая на прошлые заслуги.
Его должность сейчас (де-факто) не выборная,а назначаемая.
Все эти представления президентом кандидатур в губернаторы в местные законодательные собрания,это фикция,видимость демократии.
Единственное на что могу это списать,так это на неуправляемый всплеск эмоций:Да,кто они такие,эти молокососы,чтобы я по первому их требованию хвост поджимал.Я здесь 18 лет руководил,пережил смутные 90-ые и т.д.
Но у нас реально прошлые заслуги не стоят ничего. Для власти.
Зато обычные москвичи ценили Лужкова - когда должность мэра была выборной, за него голосовали практически все.
Жаль, что так все грязно. Но - предсказуемо. И это тоже очень грустно.
Меня вообще просто убило, когда отменили выборы, это ед. выборы кот. не стоило отменять.
Ну кто мне простите донецкая Валя? я не буду употреблять два её прозвища на Банки.ру из соображений корректности, но кто захочет сам наёдет в Инете. Мы помним её по деятельности на посту секретаря Ленинградского обкома и из моих знакомых никто не пошел бы голосовать за нее. Но ведь сидит человек на должности мэра уже не один год и ничего не поделаешь:(
А Лужком мне нравитцо и то, что не купился на обещание "сладкого" ухода заставило уважать его ещё больше.
Думает, если будет петь "звенят колокола" и Севастополь хвалит, то купленную с потрохами Австрию в виде райских кущ вроде бы и не заметят
На пике задымление, с 6 по 9 августа 2010, по моей улице за 4 суток не проехала ни одна поливальная машина. Я сидела с задраенными окнами, сквозь которые всё равно пробивался дым, и не знала, доживу ли до окончания этого ужаса. Звоню в управу, а мне говорят, что дым сейчас везде, машины ездят по городу, сейчас и к вам приедут.
Неужели не могли людям шланги выдать? Я бы лично вместо штатного дворника свою улицу поливала, чтобы хоть немного дым прибить.
Многие умерли во время этого задымления, а в всё Лужкова хвалите.
лучше и не сказать.
Лично его мне не жаль. Жаль, что это действительно все больше и больше становится не нашим...
История с Юрием Михайловичем грустная и некрасивая.
А москвичи, как я писала в комментарии к сообщению Филиппа на ту же тему, "плохого не видели". Добро пожаловать в Петербург, где у учителей нет доплат, где улицы не убираются зимой 4 месяца подряд, где ГИБДД не следит за безопасностью пешеходов на регулируемой зебре, где до мэрии не дозвониться никогда и т.п..
Очень хорошая фраза. А с учетом прошедших 90-х, чистых людей во власти не наблюдается. Время было такое, люди требовались такие.
Любовь ЮМ к Москве на 3 млрд. $ оценил журнал Forbes. А какая часть - заказы Московского бюджета?
Елена, верьте в Россию!! Есть у нас достойные люди, как не пытаются убедить в обратном. Если, что как в старые добрые времена честных людей из Германии можно завести )))).