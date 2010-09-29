Акелла промахнулся





Любовь ЮМ к Москве на 3 млрд. $ оценил журнал Forbes. А какая часть - заказы Московского бюджета?

Елена, верьте в Россию!! Есть у нас достойные люди, как не пытаются убедить в обратном. Если, что как в старые добрые времена честных людей из Германии можно завести )))).