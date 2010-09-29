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Акелла промахнулся

29.09.2010 22:39 54 3 255 просмотров
Старый вожак стаи неверно прыгнул или прыгнул осознанно и нарвался на вечное российское хамство – уйти облитым помоями. Вот за это я не люблю нашу власть в принципе. Она никого чистым от себя не отпускает. Чтобы заслуженно, с почестями и гвоздиками за многолетнее служение обществу. Поэтому у нас нет кумиров и идеалов. Поэтому никому не верим и молчим в тряпочку – слишком все очевидно.

Мне стыдно, что молодой президент добивает старого вожака московской стаи методами неблагородными и на скорую руку в СМИ сколоченными. Разнится это с его образом гуманиста-интеллигента. Если все у нас во власти воры и прохиндеи, то куда смотрели до судного дня. В зеркало что ли?

Я знаю, что в такой стране, как наша, компромат найдется на каждого – было бы желание. Но все же по мне, Лужков Москву любил, в его словах и действиях я видела проявления тому чаще, нежели в действиях других управленцев. Крепкими хозяйственниками Россия в последнее время не блещет. Где брать-то будем? Из недр земных извлекать всем миром?

Неприятный осадок, ожидаемый и от того еще более едкий. Нас лишили права голоса и закрыли двуглавым орлом. Мне на днях один человек так и сказал: «Это больше не наша страна, а страна правящего тандема. Потому и не питюкаем». Как же быстро мы слили свои мечты о «свободе, равенстве и братстве». Самой противно, что так бездарно все разрешилось…

Комментарии 54

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Муж и жена - одна сатана. Даже посты у нас с Леной одинаковые. smile:D
А ведь мы не сговаривались.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Не удивительно - по всему сайту ЮМ вот уже который день звезда обсуждений. smile:D
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Мне стыдно, что молодой президент добивает старого вожака московской стаи методами неблагородными и на скорую руку в СМИ сколоченными


А я так понимаю, гарант таким образом выполнил обряд инициации - посвящение в настоящие мужики (ну те, которые в сортирах мочат, а не мочатся) по примеру старшего тандемократа, потерявшего доверие к Михаилу Х. Но как известно, история повторяется сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса.

Цитата
Разнится это с его образом гуманиста-интеллигента.


А мне больше ассоциируется с образом подростка - гика, повёрнутого на гаджетах и компьютерных играх. Они бывает в жизни к людям относятся как в играх к монстрам - шлёп из базуки - О, 100 очков добавил, перешёл на следующий уровень, утёр нос Вовану из первого подъезда (питерцы извиняйте, конечно же парадного smile:) )
Лоймила  (Лоймила)
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Цитата
А мне больше ассоциируется с образом подростка - гика, повёрнутого на гаджетах и компьютерных играх. Они бывает в жизни к людям относятся как в играх к монстрам - шлёп из базуки - О, 100 очков добавил, перешёл на следующий уровень, утёр нос Вовану из первого подъезда (питерцы извиняйте, конечно же парадного )

+1000!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Молодой президент добивает старого вожака московской стаи
За молодым президентом,тоже стая стоит,и судя по последним событиям,стая очень свирепая.
В случае не повиновения ей,порвут в клочья,не взирая на прошлые заслуги.
Гектор  (Гектор)
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Лужкова мне по-человечески жалко, но акценты, мне кажется расставлены не совсем верно. Он не хотел уходить с почестями и гвоздиками, он всеми силами цеплялся за власть. А это - совсем другое. И еще: политике нет возраста и скидок на возраст не делают нигде и никому. Это данность. Увы!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Он не хотел уходить с почестями и гвоздиками,он всеми силами цеплялся за власть.
Это,как раз понятно,что он цеплялся за власть.Но он,как никто другой знает российское политическое закулисье,и мне лично его действия просто не понятны.
Его должность сейчас (де-факто) не выборная,а назначаемая.
Все эти представления президентом кандидатур в губернаторы в местные законодательные собрания,это фикция,видимость демократии.
Единственное на что могу это списать,так это на неуправляемый всплеск эмоций:Да,кто они такие,эти молокососы,чтобы я по первому их требованию хвост поджимал.Я здесь 18 лет руководил,пережил смутные 90-ые и т.д.
Света  (света)
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Лена, полностью согласна. Лужков действительно сделал для Москвы очень и очень много. Вспомните, какой он ее получил от Попова. На улицах кучи мусора, фонари не горят, и вообще как стемнеет, срашно выйти было...
Но у нас реально прошлые заслуги не стоят ничего. Для власти.
Зато обычные москвичи ценили Лужкова - когда должность мэра была выборной, за него голосовали практически все.
Жаль, что так все грязно. Но - предсказуемо. И это тоже очень грустно.
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
когда должность мэра была выборной, за него голосовали практически все.

Меня вообще просто убило, когда отменили выборы, это ед. выборы кот. не стоило отменять.
Ну кто мне простите донецкая Валя? я не буду употреблять два её прозвища на Банки.ру из соображений корректности, но кто захочет сам наёдет в Инете. Мы помним её по деятельности на посту секретаря Ленинградского обкома и из моих знакомых никто не пошел бы голосовать за нее. Но ведь сидит человек на должности мэра уже не один год и ничего не поделаешь:(
А Лужком мне нравитцо и то, что не купился на обещание "сладкого" ухода заставило уважать его ещё больше.
Валерий ***  (direc)
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А мне не нравится - в маразме дедушка...
Думает, если будет петь "звенят колокола" и Севастополь хвалит, то купленную с потрохами Австрию в виде райских кущ вроде бы и не заметят
Елена Иванова  (elenita)
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Ни один москвич не голосовал за Лужкова. Во всяком случае, из тех, кто в Москве родились.
На пике задымление, с 6 по 9 августа 2010, по моей улице за 4 суток не проехала ни одна поливальная машина. Я сидела с задраенными окнами, сквозь которые всё равно пробивался дым, и не знала, доживу ли до окончания этого ужаса. Звоню в управу, а мне говорят, что дым сейчас везде, машины ездят по городу, сейчас и к вам приедут.
Неужели не могли людям шланги выдать? Я бы лично вместо штатного дворника свою улицу поливала, чтобы хоть немного дым прибить.
Многие умерли во время этого задымления, а в всё Лужкова хвалите.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Если сравнивать Казань и Москву, точнее изменения с этими городами происшедшие за последние 20 лет, то сравнение однозначно не в пользу столицы. Я лично считаю, что М.Ш. ушел на отдых достойно и заслужено. А вот ЮМ мог бы получить свой уход так же в более достойном виде, если бы так за власть не цеплялся.. надо было прочувствовать обстановочку то.. А так
Цитата
Акелла промахнулся

лучше и не сказать.
Лично его мне не жаль. Жаль, что это действительно все больше и больше становится не нашим... smile:(
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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А я не знала, что Дмитрий Анатольевич интеллигент... У нас в Петербурге интеллигентными другие люди считаются. При полном к нему уважении.

История с Юрием Михайловичем грустная и некрасивая.
А москвичи, как я писала в комментарии к сообщению Филиппа на ту же тему, "плохого не видели". Добро пожаловать в Петербург, где у учителей нет доплат, где улицы не убираются зимой 4 месяца подряд, где ГИБДД не следит за безопасностью пешеходов на регулируемой зебре, где до мэрии не дозвониться никогда и т.п..
Галина Соловьева  (Gala79)
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да зачем в Питер..можно просто посмотреть что в подмосковье происходит...а вообще не понятно..ты снимаешь градоначальника и не просто, а градоначальника столицы, и при этом сам находишься в Китае...низенько как это все..очень низенько
Пенсионер  (Пенсионер)
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А что этот тандем сделал для страны? Может быть сравним. Один из тандема 10 лет руководит страной, а толк есть?
Максим Белугин  (Белугин)
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Цитата
Вот за это я не люблю нашу власть в принципе. Она никого чистым от себя не отпускает.


Очень хорошая фраза. А с учетом прошедших 90-х, чистых людей во власти не наблюдается. Время было такое, люди требовались такие.
Я знаю, что в такой стране, как наша, компромат найдется на каждого – было бы желание. Но все же по мне, Лужков Москву любил, в его словах и действиях я видела проявления тому чаще, нежели в действиях других управленцев. Крепкими хозяйственниками Россия в последнее время не блещет. Где брать-то будем? Из недр земных извлекать всем миром?


Любовь ЮМ к Москве на 3 млрд. $ оценил журнал Forbes. А какая часть - заказы Московского бюджета?
Елена, верьте в Россию!! Есть у нас достойные люди, как не пытаются убедить в обратном. Если, что как в старые добрые времена честных людей из Германии можно завести )))).
iamvs  (iamvs)
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Действительно, нужно не обливать помоями, а отдавать под суд. Справедливый, конечно.
Можно думать, что железную дорогу построил граф Клейнмихель, а Москву- обустроил Лужков. Но, более правдоподобно, что этим занимались совсем другие люди.
Вот, как мэр и премьер московского правительства, Лужков мог воспрепятствовать строительству нелепых и уродливых зданий, но не пожелал.
Жить в Москве не комфортно, она пригодна лишь для делания карьеры и зарабатывания денег.
Немного о деяниях Лужкова:
1. Лично призывал горожан покупать акции ОАО "Манежная площадь", обещая высокую доходность. Среди откликнувшихся на призыв было немало пенсионеров. Лучше не спрашивайте этих старичков о доходности их вложений- возможный инфаркт будет на вашей совести. Московскому бюджету эта стройка тоже влетела в копеечку. Плоды достались узкому кругу лиц.
2. Выступал за то, чтобы квадратный метр жилья в Москве стоил порядка 300 долларов. В то время цены приближались к 1000, и Батурина еще не занималась строительством.
3. Препятствовал иногородним гражданам регистрироваться в приобретенных ими квартирах. Чего добился незаконными действиями? Помотал нервы тысячам людей, многие заплатили изрядный незаконный побор за регистрацию. Мелочь, конечно.
4. Энергично содействовал воссозданию Храма Христа Спасителя и установке памятника Петру Первому. В таких случаях не мешало бы и с народом советоваться.
5. Подарил детдомам несколько тонн меда.

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Жить в Москве не комфортно, она пригодна лишь для делания карьеры и зарабатывания денег
Поэтому критерию разве Москва чем-то отличается от: Нью-Йорка,Гонконга,Токио,Рио-де-Жанейро и т.д.? Именно здесь в чём вина Лужкова?
Ваня Иванов  (0101)
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Ну, это у вас интеллигентов в крови. И некоторые модераторы и админы сайта вообщем действуют так же, как и гуманист-интеллигент Президент, но на своем месте и тоже исключительно во благо каким-то своим представлениям о том, что такое хорошо и плохо. Ведь они единственно правильные.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Ну, это у вас интеллигентов в крови.Гуманист-интеллигент Президент, но на своем месте и тоже исключительно во благо каким-то своим представлениям о том, что такое хорошо и плохо.
А что вы хотели?
Мы все как один в партии "Единая Россия".
У нас так повелось.Любая партия власти - Наш рулевой! smile:D
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