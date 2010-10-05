Исповедь сумасшедшего дня

Увольнять тяжело… по крайней мере мне. Ты понимаешь, что причиняешь неприятность другому, что он не ожидает, думает, все сойдет с рук и в очередной раз забудется, НО однажды пружина разжимается, и в этот момент всех стоящих сшибает волной.
Я знаю, что суть человека раскрывается в критической ситуации. Когда тебя настигает внезапное, лично для меня главное сохранять достоинство и не потерять лицо. Мне тоже в свое время сообщали, что придется уйти, и я ОЧЕНЬ хорошо знаю острою боль несправедливости и гнева. Однако каждый раз я проводила постфактум работу над ошибками, чтобы увидеть ситуацию изнутри, по-другому, глазами того, кто принял решение. Мой опыт уникален и я его очень ценю. Это философия самоанализа и она, увы, доступна не всем.
Скажите, господа-руководители, стоит ли тратить время, чтобы исправлять ошибки подчиненных или их надо увольнять сразу? Как бороться с врожденным бескультурьем? Давать человеку еще один шанс, верить, что воспитаешь, или показывать на дверь незамедлительно? У вас были случаи, когда увольняли, а потом понимали, что ошиблись? Или интуиция не врет никогда?
Я искренне считала, что на личном примере можно вывезти каждого. Раз сама горишь - то пылают другие, коли пашешь круглосуточно – то и вокруг все должны вертеться волчком. Неоправданные ожидания – вот, что меня вернуло на землю. Не всем дано впитывать и учиться. Точнее, дано всем, но многие не хотят. Авось, пронесет. НЕ ПРОНЕСЛО!
Дико жаль потраченных времени и сил. Перезагрузка не состоялась. Опустошение. Улетаю в Европу восстанавливать силы… Знаю, что близко к сердцу нельзя, но оно у всех разное.
Комментарии 39
Елена, а что значит "ошибки подчиненных" - если это ваш бизнес и человек, которого вы наняли - не справился - это ваша ошибка и минус вам по деньгим. Ну а если вас поставили за людьми посмотреть - ну увольте если хочется.
Суть работника в критических ситуациях не раскрывается - как раз наоборот, это стресс, поэтому больше ошибок и неадеквата. На а за "критические ситуации" всегда отвечает хозяин, а не подчиненные
И только так
Да, это разумно. А стоит ли прилетать?????
У нас дома (типа в офисе) детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить".
А вот знаю, что если человека интересуют только деньги, у него счетчики в глазах и даже в момент объяснения, его не интересует за что увольняют, а только "какими будут отступные?", то я точно в своем решении не ошиблась!!!
- сначале терпели, пытаясь не замечать;
- потом терпелка закончилась и дали пример, как надо, как Вам хочется, все таки Вы заказываете музыку;
- после этого решение было принято. Но как же сделать все по человеческий чтобы осадок не был?
- Разговор тет-а-тет и все вопрос решен.
А все таки осадок остался.
В таком случае приходят с помощ Руководителю волшебные слова:
- Ничего личного, просто бизнес!
- Хороший человек это не професия!
p/s не понял, отступные за что?
По сабжу: как главбуху мне приходится увольнять сотрудников. При чем не только в кадровом виде, но и именно сообщать об увольнении.
Знаю, что многие руководители испытывают при этом стресс, я - наверное, такая стерва, но увольняю совершенно спокойно, без эмоций.
Поэтому некоторые ген.директора перекладывают эту обязанность на меня.
Я не отказываюсь, даже формулировка у меня одна: "Извините, наша фирма в Ваших услугах больше не нуждается". И всё.
Знаете, что самое интересное? Ни один из увольняемых не задал мне вопроса по сути увольнения. Т.е. получается так, что человек уже готов к этому, ибо грешки за собой знает и предупреждён бывает всегда.
Как-то так....
Ну не умею я переживать за то, что человек уволен по своей вине. Если бы хоть сокращение, а так...
Как-то так....
Лолик, есть такая фишка, если человека посадить в тУрму, не объясняя причин, он в глубине души будет знать за что его посадили. Так и в твоем случае. Все знают свои негативные и позитивные стороны. Молча уходят, значит есть еще остатки совести.
В жизни часто была руководителем как отделов, так и организаций. Увольнять всегда было тяжелой ответственностью, но перекладывать на других - нет. Я всегда объясняю человеку за что и по каким причинам он мне(нам) не подходит. Что такое хороший коллектив - это когда каждый сотрудник "на своем" месте, ему интересна его работа и он стремиться её выполнить так, чтобы не было мучительно "стыдно", когда же работают из-под палки или под постоянным контролем, то о какой команде может идти речь? Зачем мне сотрудник, работу которого я переделываю или постоянно исправляю? Зачем мне сотрудник, который не хочет учится на своих (хотя бы) ошибках? И еще много разных болезненных Зачем. Я таких просто увольняю. Не приятно, потому что для некоторых работа - это способ заиметь в трудовой "достойное" место работы или "звучащую" должность.
Елена, вы не расстраивайтесь так, считайте что вы удалили зловредную опухоль из организма компании. Да неприятно, да швы чешутся, но зато вы стали более здоровы
Самое ужасное - это вкладывать душу в таких людей. Обычно в нее напоследок могут плюнуть и потоптаться со словами: "А я тебя просил мне помогать?"
почему?
ты принимал его на работу? проводил собеседование итд, если ты профессионал и сумел рассмотреть в нем поддержку бизнеса, то флаг тебе.
А вот если он косячит, то это минус только тебе,ты выбирал,может не поставил туда куда нужно,или наделил не тем уровнем компетенции.
Следует, также, определиться с датой увольнения, подыскать замену или принять решение о сокращении должности.
Увольнять, тоже, можно по-разному. Если возможности организации позволяют, я- за "доброе увольнение". Даже, если работник не заслуживает.
Обращаю внимание на В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА и ни каких эмоций. Если Вы выбрали бизнес сферой своих жизненных интересов то обязаны подчиняться ЕГО правилам, хотябы подчиняясь инстинкту самосахронения. Бизнес - путь войны и другого определения, выражающего его суть ни кто не придумал.