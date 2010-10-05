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Исповедь сумасшедшего дня

05.10.2010 20:12 39 2 805 просмотров
Увольнять тяжело… по крайней мере мне. Ты понимаешь, что причиняешь неприятность другому, что он не ожидает, думает, все сойдет с рук и в очередной раз забудется, НО однажды пружина разжимается, и в этот момент всех стоящих сшибает волной.
Я знаю, что суть человека раскрывается в критической ситуации. Когда тебя настигает внезапное, лично для меня главное сохранять достоинство и не потерять лицо. Мне тоже в свое время сообщали, что придется уйти, и я ОЧЕНЬ хорошо знаю острою боль несправедливости и гнева. Однако каждый раз я проводила постфактум работу над ошибками, чтобы увидеть ситуацию изнутри, по-другому, глазами того, кто принял решение. Мой опыт уникален и я его очень ценю. Это философия самоанализа и она, увы, доступна не всем.

Скажите, господа-руководители, стоит ли тратить время, чтобы исправлять ошибки подчиненных или их надо увольнять сразу? Как бороться с врожденным бескультурьем? Давать человеку еще один шанс, верить, что воспитаешь, или показывать на дверь незамедлительно? У вас были случаи, когда увольняли, а потом понимали, что ошиблись? Или интуиция не врет никогда?

Я искренне считала, что на личном примере можно вывезти каждого. Раз сама горишь - то пылают другие, коли пашешь круглосуточно – то и вокруг все должны вертеться волчком. Неоправданные ожидания – вот, что меня вернуло на землю. Не всем дано впитывать и учиться. Точнее, дано всем, но многие не хотят. Авось, пронесет. НЕ ПРОНЕСЛО!

Дико жаль потраченных времени и сил. Перезагрузка не состоялась. Опустошение. Улетаю в Европу восстанавливать силы… Знаю, что близко к сердцу нельзя, но оно у всех разное.

Комментарии 39

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Можно попробовать относиться к найму сотрудников как к инвестициям. Кого то нанимаете как инвестируете в надёжные депозиты или облигации - не ждётё большой доходности, но рассчитываете на стабильность и низкий риск. Но для этого соискатель как и надёжный банк должен обладать хорошей репутацией и большим опытом. А Вы в свою очередь не возлагаете на него задач, превышающих его уровень компетенции. Других же можно брать как малоизвестную акцию из третьего эшелона - проанализировав её и найдя высокий потенциал бурного роста. Так же как и акции, сотрудники имеют право не только расти, но и падать ( совершать ошибки, не справляться с обязанностями или просто долго не расти). Ваша же задача, как и инвестора, заранее определить максимильную глубину падения и максимальный срок ожидания роста. Если же сотрудник (акция) падает ниже, срабатывает стоп-лосс и он увольняется (продаётся). Если не растет при достижении отмеренного вами срока, опять же увольняется (продаётся). А эмоции тут излишни, у Вас же бизнес, а не богоугодное заведение. Адекватный сотрудник поймёт, а неадекватному так и надо, быстрее спустится с облаков и пойдёт работать туда, где он действительно нужен smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Интересное сравнение. Люди-акции-провокации-декорации... Так мы с вами далеко зайдем smile:| Но некую суть я ваших словах уловила, мерси.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Вот с чем соглашусь - так с личным примером. Показывая его можно добиться много, ну а если тормоз человек, то...
Дмитрий_2010  (Дмитрий_2010)
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Улыбнуло, мажорно.
Елена, а что значит "ошибки подчиненных" - если это ваш бизнес и человек, которого вы наняли - не справился - это ваша ошибка и минус вам по деньгим. Ну а если вас поставили за людьми посмотреть - ну увольте если хочется.

Суть работника в критических ситуациях не раскрывается - как раз наоборот, это стресс, поэтому больше ошибок и неадеквата. На а за "критические ситуации" всегда отвечает хозяин, а не подчиненные smile:D
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Всегда неприятно, всегда болезненно. Но "перемелется - мука будет". Не переживайте.
Рональд Узлеев  (horkin)
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"Улетаю в Европу восстанавливать силы… Знаю, что близко к сердцу нельзя, но оно у всех разное."
Да, это разумно. А стоит ли прилетать?????
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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"А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела.
У нас дома (типа в офисе) детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить".
//..the author's blog  (tikhoa)
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Добрый день. ИМХО. Со своей стороны предлагю разные мотивационные пакеты, чтобы было комфортно всем. Если работник не разделяет мою точку зрения на счет обоюдного комфорта, стараюсь как можно быстрее предоставить ему возможность реализовывать свои таланты где-нибудь в другом месте.
Евгений  (Адреналин1)
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По своему опыту могу сказать следующее: Если человек хочет работать но у него по каким то причинам что то не получается, это исправимо и второй шанс нужно обязательно дать. Но бывает так, что человек намеренно ничего не делает, что приводит к пагубным последствиям, таких как мне кажется жалеть нельзя, не хочешь работать, так и не надо, иди "неработай" в другое место...
dailyadm  (dailyadm)
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Это продолжение про "бандерлога в кепке" или как? smile;)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Про бандерлога историю не знаю. smile:o
А вот знаю, что если человека интересуют только деньги, у него счетчики в глазах и даже в момент объяснения, его не интересует за что увольняют, а только "какими будут отступные?", то я точно в своем решении не ошиблась!!!
//..the author's blog  (tikhoa)
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нет ничего проще заставить работать человека, которго интересуют только деньги
Елена Егорова  (Lenchik2)
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согласна на все 100%, простая и прозрачная мотивация
Елена Пушникова  (Алёна))
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У меня складывается такое стойкое ощущение, что некоторые посетители сайта только и ждут, когда-же кто-то из наших блоггеров оступится, будет подавлен, и не дай Бог поддержки попросит, так его тут же добьют, позлорадствуют.. Добрее надо быть, человечнее, она у нас поддержки просит моральной. Елена, я вас понимаю, у меня был опыт увольнения людей, пусть всего в масштабах отдела, но смысл остается тот-же. Самое неприятное то, что решение возникает не сразу, недовольство человеком копится, работать он не хочет, ну или не справляется с обязанностями, и ты понимаешь, что все, это предел. Но так же ты понимаешь, что тебе надо это человеку сказать в глаза. А он делает вид, что ничего не происходило и потихоньку начинает тебя ненавидеть. И тут уже работодатель начинает мучиться угрызениями совести. Правду же никто не любит. Поэтому, Елена, успокойтесь, вы имели на это право. Все обойдется!!!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Четко уловили мое настроение, спасибо. Так все и копилось... пока во взрыв не воплотилось. Боже, уже рифмы пошли набегать smile;)
Bogdan Mitkov  (bogdanmitkov)
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Елена я считаю что Вы все сделали правильно в соответствие с Вашего внутриноого мира. А именно позвольте предположит:
- сначале терпели, пытаясь не замечать;
- потом терпелка закончилась и дали пример, как надо, как Вам хочется, все таки Вы заказываете музыку;
- после этого решение было принято. Но как же сделать все по человеческий чтобы осадок не был?
- Разговор тет-а-тет и все вопрос решен.
А все таки осадок остался.
В таком случае приходят с помощ Руководителю волшебные слова:
- Ничего личного, просто бизнес!
- Хороший человек это не професия!
//..the author's blog  (tikhoa)
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касаемо вопроса моральных переживаний и необходимого мужества в этот момент - скорее это вопрос самому себе, а не работнику...
p/s не понял, отступные за что?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Что-бы уволить человека по профнепригодности ( по статье), то есть бесплатно для работодателя, эту самую профнепригодность надо ещё доказать (правильно оформленные служебные расследования, более долгий и муторный способ - аттестации, и пр). Если чел не устраивает меня, могу попросить его уйти "по соглашению сторон", а это выплата ему до пяти окладов. Вот отсюда и отступные - кто что готов предложить и сторговаться.
//..the author's blog  (tikhoa)
#
не проще ли лаконично и грамотно составить один единственный документ - положение об оплате труда?
Елена Егорова  (Lenchik2)
#
положение не регулирует условия трудового договора и кодекса, так что если нерадивый работник "упрется" будет много муторной волокиты
//..the author's blog  (tikhoa)
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Разделяю Вашу точку зрения, не все сотрудники эффективны. Именно поэтому у меня нет кадровой службы.
Римма Абдуллина  (rimok)
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Елена, думаю, Вы поступили правильно, нужно доверять себе, а значит, своей интуиции. Если человек не хочет работать, заставлять - это пустая трата времени, а исправлять бесконечные ошибки за кого-то бессмысленно. smile:shuffle:
Лоймила  (Лоймила)
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Удачного релакса в Европе:)
По сабжу: как главбуху мне приходится увольнять сотрудников. При чем не только в кадровом виде, но и именно сообщать об увольнении.
Знаю, что многие руководители испытывают при этом стресс, я - наверное, такая стерва, но увольняю совершенно спокойно, без эмоций.
Поэтому некоторые ген.директора перекладывают эту обязанность на меня.
Я не отказываюсь, даже формулировка у меня одна: "Извините, наша фирма в Ваших услугах больше не нуждается". И всё.
Знаете, что самое интересное? Ни один из увольняемых не задал мне вопроса по сути увольнения. Т.е. получается так, что человек уже готов к этому, ибо грешки за собой знает и предупреждён бывает всегда.
Как-то так....
Ну не умею я переживать за то, что человек уволен по своей вине. Если бы хоть сокращение, а так...
Лариса  (Лариса)
#
Цитата
Т.е. получается так, что человек уже готов к этому, ибо грешки за собой знает и предупреждён бывает всегда.
Как-то так....

Лолик, есть такая фишка, если человека посадить в тУрму, не объясняя причин, он в глубине души будет знать за что его посадили. Так и в твоем случае. Все знают свои негативные и позитивные стороны. Молча уходят, значит есть еще остатки совести.

В жизни часто была руководителем как отделов, так и организаций. Увольнять всегда было тяжелой ответственностью, но перекладывать на других - нет. Я всегда объясняю человеку за что и по каким причинам он мне(нам) не подходит. Что такое хороший коллектив - это когда каждый сотрудник "на своем" месте, ему интересна его работа и он стремиться её выполнить так, чтобы не было мучительно "стыдно", когда же работают из-под палки или под постоянным контролем, то о какой команде может идти речь? Зачем мне сотрудник, работу которого я переделываю или постоянно исправляю? Зачем мне сотрудник, который не хочет учится на своих (хотя бы) ошибках? И еще много разных болезненных Зачем. Я таких просто увольняю. Не приятно, потому что для некоторых работа - это способ заиметь в трудовой "достойное" место работы или "звучащую" должность.
Елена, вы не расстраивайтесь так, считайте что вы удалили зловредную опухоль из организма компании. Да неприятно, да швы чешутся, но зато вы стали более здоровы
smile:{}
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Мне просто ОЧЕНЬ хотелось, чтобы человек стал лучше. Ему самому со всеми его комплексами непросто жить. Не получилось - вот и расстроилась.
Елена Пушникова  (Алёна))
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О, Елен, всех не переделаете, крайней ещё и останетесь. Пожалейте лучше себя и своих родных, вы у себя одни.
Лариса  (Лариса)
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Самый страшный комплекс, по моему, это комплекс "гениальности", когда человек считает что он лучше других, умнее, выше, быстрее и т.д. Вот это - не лечится. Человек считает себя непознанным гением, поучает жизни и работе других, хотя на самом деле только мешает. Это со стороны кажется что ему тяжело, надо помочь разобраться в людях, в жизненных позициях, в работе, а ему это по сути не нужно, он и так лучше всех все знает и когда ему указывают на ошибки считает, что вы просто напросто придираетесь к нему на пустом месте, а не падаете ниц со словами: "О, великий".
Самое ужасное - это вкладывать душу в таких людей. Обычно в нее напоследок могут плюнуть и потоптаться со словами: "А я тебя просил мне помогать?"
Елена Пушникова  (Алёна))
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Лариса, 100 раз права! Только это уже не комплекс, а гордыня, между прочим, самый тяжкий грех.
max Batukov  (elementnine)
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мне кажется ответственность лежит только на тебе,и ошибки которые делает работник тоже.
почему?
ты принимал его на работу? проводил собеседование итд, если ты профессионал и сумел рассмотреть в нем поддержку бизнеса, то флаг тебе.
А вот если он косячит, то это минус только тебе,ты выбирал,может не поставил туда куда нужно,или наделил не тем уровнем компетенции.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Согласен. Правда, к Лене этот упрек не относится. Сотрудник ей "по наследству" от меня достался.
iamvs  (iamvs)
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Мне думается, принимать решение об увольнении нужно "на холодную голову", не под воздействием эмоций. Точный расчет невозможен, но интуиция подскажет- чего от сотрудника больше, вреда или пользы.
Следует, также, определиться с датой увольнения, подыскать замену или принять решение о сокращении должности.
Увольнять, тоже, можно по-разному. Если возможности организации позволяют, я- за "доброе увольнение". Даже, если работник не заслуживает.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Мы всех по-доброму увольняем. Другое дело, что для любого сотрудника подобная ситуация - стресс. И на "спасибо" рассчитывать не стоит.
Дмитрий Сабирзянов  (nonext)
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Не помню кто из великих (для меня) сказал: Я понял что стал состоявшимся предпринимателем, после того как в интересах бизнеса уволил своего брата и ночь проспал спокойно...
Обращаю внимание на В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА и ни каких эмоций. Если Вы выбрали бизнес сферой своих жизненных интересов то обязаны подчиняться ЕГО правилам, хотябы подчиняясь инстинкту самосахронения. Бизнес - путь войны и другого определения, выражающего его суть ни кто не придумал.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Золотые слова. К сожалению или к счастью, давно перестал переживать, расставаясь с людьми. Если сами уходят - жаль, но найдем замену, если приходится увольнять... Ничего личного, только бизнес.
Алексей Попов  (Non-compromised)
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Увольнять людей - такая же обязанность руководителя, как и принимать на работу. Это, так сказать, обратная сторона. Принимать - легко и приятно, увольнять - тяжело.. Но это такая же обязанность руководителя, как и любая другая.. Не только розами устлан путь, и это в порядке вещей...Я абсолютно точно знаю - сотрудника нужно воспитывать. Если он все время лажает, а ты все время терпишь, а потом-бац!, - на выход, - это тоже политика неправильная..Вопросы к тебе будут - куда смотрел все это время? Почему не говорил, что так делать нельзя?? И т.п.
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