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И пусть все Гуччи отдохнут!

06.10.2010 15:39 14 2 808 просмотров
Все! Нужно менять настрой. Принципиально пишу пост на отвлеченную тему.
Встала в пять утра (предотъездный синдром) и начала собирать чемодан. Нашим нужно везти наше! Еду навещать родителей: буханка бородинского, упаковки селедки, банка черной икры (не уверена, что настоящая, хотя осетр нарисован), конфеты «Мишка косолапый», сливочная помадка от «Красного Октября» и чак-чак, - джентльменский набор, ничего не скажешь! Таковы посольские традиции еще с советских времен, без них никуда. Плюс брат из Астрахани воблу привез и копченую щуку – в саквояж! Ничего, что одежда дымком пропитается, переживу.

Выпендриваться в плане одежды не стану, но вот в чем себе не откажу, так это в аксессуарах. Сумки – фетиш современной женщины. У меня в коллекции пополнение…







Это сумки из натуральной кожи российского дизайнера с «простой и распространенной» фамилией Лившиц smile:). Купила случайно на выставке, что проходила на «Винзаводе», когда приезжала поздравить с днем рождения Регину фон Флемминг.

Итак, вопрос ребром – что взять с собой в поездку? Подружки пищат от серой большой. Стильная, вместительная, мощная, со следами потертостей, что только красит. Моя слабость – коричневая. Влюбилась в форму, но дождь ей противопоказан. Серебристая лаковая. Забавная, футуристичная, на каждый день. Возьму две! Пусть в Европе знают, что в России дизайнерская мысль не дремлет! Когда пойду пить кофе на Парижскую в Праге, местные модницы точно оценят.

И пусть все Гуччи отдохнут!!!

Комментарии 14

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Пищу от серой большой))) И оранжевой: сумка-солнышко такая теплая, живая. Брать надо обе (если есть возможность).
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Упс,оказывается она коричневая)) Я как обычно - сначала эмоции, потом подписи smile:oops:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Это сумки из натуральной кожи российского дизайнера с «простой и распространенной» фамилией Лившиц


Оно и видно, очень удобный формат для переноски классической российской буханки чёрного хлеба smile:D А может с её помощью и кроилось smile:idea: Но Лившиц и есть Лившиц, а где место для поллитры и гранёного стакана smile:?:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Про натуральную кожу российского дизайнера - тоже понравилось. smile:D
Если серьёзно - первая и серая больше понра, остальные ассоциации с баскетбольным мячом вызывают...
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Про сумки ничего сказать не могу. А вот к икре, селедке,буханке хлеба не хватает бутылочки российской водки smile:oops:
iamvs  (iamvs)
#
Елена, а почему чак-чак? Вы родом из Астрахани?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Фамилия Ищеева имеет татарские корни. А так, моя бабушка по материнской линии была с Украины и очень вкусно готовила именно чак-чак. Почему - не понятно. Такие вот хитросплетения. smile;)

Всем привет из Праги. Долетела отлично, в теплой компании и с разговорами о политике. Сейчас иду на Пшикоп выгуливать себя, маму и... конечно, сумку. smile:D

Обязательно что-то буду выкладывать в блог, но пока исключительно отдыхаю.
Родители предложили в выходные показать мне Аустерлиц, где Наполеон разбил русских и князь Андрей Болконский смотрел в знаменитое "литературное" небо. Если доеду - ждите фото!
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
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Прочитала заголовок как "И пусть все Гуччи сдохнут!" smile:D
А по теме - первая понравилась больше всех. smile:)
Егор Соколов  (egor.sokolov)
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+ к джентльменскому набору вино пиногриджо – это молодое итальянское вино, лайт-лайт-лайт smile:D smile:D smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
первая однозначно!
Gar1k  (Gar1k)
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Привет, Елена!
Не мог не написать о вашей обаятельнейшей улыбке. Смотрю и согреваюсь в эти прохладные дни.
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