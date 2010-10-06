Все! Нужно менять настрой. Принципиально пишу пост на отвлеченную тему.
Встала в пять утра (предотъездный синдром) и начала собирать чемодан. Нашим нужно везти наше! Еду навещать родителей: буханка бородинского, упаковки селедки, банка черной икры (не уверена, что настоящая, хотя осетр нарисован), конфеты «Мишка косолапый», сливочная помадка от «Красного Октября» и чак-чак, - джентльменский набор, ничего не скажешь! Таковы посольские традиции еще с советских времен, без них никуда. Плюс брат из Астрахани воблу привез и копченую щуку – в саквояж! Ничего, что одежда дымком пропитается, переживу.
Выпендриваться в плане одежды не стану, но вот в чем себе не откажу, так это в аксессуарах. Сумки – фетиш современной женщины. У меня в коллекции пополнение…
Это сумки из натуральной кожи российского дизайнера с «простой и распространенной» фамилией Лившиц . Купила случайно на выставке, что проходила на «Винзаводе», когда приезжала поздравить с днем рождения Регину фон Флемминг.
Итак, вопрос ребром – что взять с собой в поездку? Подружки пищат от серой большой. Стильная, вместительная, мощная, со следами потертостей, что только красит. Моя слабость – коричневая. Влюбилась в форму, но дождь ей противопоказан. Серебристая лаковая. Забавная, футуристичная, на каждый день. Возьму две! Пусть в Европе знают, что в России дизайнерская мысль не дремлет! Когда пойду пить кофе на Парижскую в Праге, местные модницы точно оценят.
И пусть все Гуччи отдохнут!!!
Комментарии 14
Оно и видно, очень удобный формат для переноски классической российской буханки чёрного хлеба А может с её помощью и кроилось Но Лившиц и есть Лившиц, а где место для поллитры и гранёного стакана
Если серьёзно - первая и серая больше понра, остальные ассоциации с баскетбольным мячом вызывают...
Всем привет из Праги. Долетела отлично, в теплой компании и с разговорами о политике. Сейчас иду на Пшикоп выгуливать себя, маму и... конечно, сумку.
Обязательно что-то буду выкладывать в блог, но пока исключительно отдыхаю.
Родители предложили в выходные показать мне Аустерлиц, где Наполеон разбил русских и князь Андрей Болконский смотрел в знаменитое "литературное" небо. Если доеду - ждите фото!
А по теме - первая понравилась больше всех.
Не мог не написать о вашей обаятельнейшей улыбке. Смотрю и согреваюсь в эти прохладные дни.
Отдых на Кубани