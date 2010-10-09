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Прага гуляет под шотландскую волынку!

09.10.2010 00:36 14 3 380 просмотров
Сегодня Прага не будет спать всю ночь, а значит и я - чехи встречаются со сборной Шотландии в рамках отборочного тура Чемпионата Европы по футболу. Килты наводнили столицу! Дородные мачо в национальной шотландской одежде, с оголенными торсами и под звуки волынки устроили мини-футбол прямо на Староместской площади.




Мы с мамой, идя на обед в отель "У принца", попали в самое пекло. Эй, герл, нажми на кнопку! Меня бьет по плечу улыбчивый шотландец, я щелкаю шумную компанию и едва уворачиваюсь от мяча, который проносится над головой. Смеемся вместе!!!
Они такие классные и добрые. Их так много, а никому не страшно. Они поют песни древних дружин и на ногах у всех наколки (я вам пару экземпляров запечатлела, покажу чуть позже).
Такой солнечной, дружелюбной, интернацилональной я Прагу этой осень и запомню.
Вот только вопрос все время вертится, скажите, а когда российские фанаты выезжают поддержать нашу команду, все также дружелюбно и безобидно? Или мы другие?

Комментарии 14

Nevertheless  (Nevertheless)
#
Добрый день!

Цитата
Или мы другие?

Конечно, мы другие! И вне контекста Вашего поста это замечательно! Хорошо, когда все разные.

Другое дело, что у большинства россиян отсутствует понимание того, что желательно вести себя в соответствии с культурными традициями страны пребывания. И это печально.

Как-то слышал точку зрения (по-моему какого-то канадца), что основная проблема русских - отсутствие внешних различий с европейцами (ну, и другими "белыми"). Когда европеец видит русского, он ожидает от него "своей" модели поведения, но после общения зачастую испытывает культурный шок. А, например, китайцы - внешне другие. И как-то не возникают вопросы, почему у них другие ценности и поведение.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Разница не в людях, разница в подходе.

Европейцы отдыхают, чтобы было весело прежде всего самому себе, и они готовы поделиться своей радостью со всеми, кто это пожелает, неважно русский ты или монгол.

Мы же отдыхаем, чтобы было весело всем и готовы дарить свою радость всему миру, неважно кто ты шотландец или чилиец.

Проблемы возникают в ситуациях, когда вторая сторона по какой-либо причине не хочет получать сейчас и здесь свою порцию радости. Европейцы вычеркивают тебя из списка соучастников радости, мгновенно забывая про твое существование. Наш же стереотип ищет ответ вопрос: "Если должно быть весело всем, то почему тебе не весело?" От любви до ненависти, как известно, один шаг.
Igor Novikovi  (Novikovi)
#
Согласен, наши фанаты часто без башни. Но винить их в целом нельзя. На самом деле это то немногое, что у них еще есть, где они действительно могут ощутить себя великими и уважаемыми. Творимые ими разрушения - это больше проявление протеста, неважно в чем, чем намеренное желание.

Хотя и придурки там встречаются тоже отменные, соглашусь.
Евгений  (Адреналин1)
#
Я смотрю собрались такие знатоки отечественного фан движения, хоть кто то из комментирующих ездил на выездные матчи с Российскими фанатами? Если да то приведите конкретные примеры бесчинств Российских фанатов.

К тому же прошу не путать обычных болельщиков, которые едут поддержать свою команду/сборную с организованными фан группами, это совсем разные вещи....
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Было-бы кого поддерживать.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Этот пост получился не таким ярким, как хотелось. Ряд фото из-за проблем с сетью так и не смогла залить. Обязательно дооформлю сообщение, когда вернусь в Москву.
Пока не стану писать из Праги других сообщений, так как полноценно выложить снимки не выходит. Расскажу все позже, а пока пражская осень зовет.... Здесь очаровательно smile:)
Евгений  (Адреналин1)
#
Кстати Сербы на днях в Италии устроили настоящее побоище, так что наши болельщики вобще ангелы -))))
Elena A  (Elena A)
#
Я тоже была удивлена, когда в начале июня на той же Староместской площади наблюдала германцев, болеющих за свою команду (я не фанат футбола, поэтому не помню, с кем играли). Немцы сидели мирно на стульчиках, немного покрикивали, но не более того! И я для себя сделала вывод, что в Европе уровень жизни у людей отличается от нашего - у них выше прожиточный минимум, соответственно, меньше стрессов на этой почве.
Вот и получается, что у наших недостойное поведение на стадионах - способ выхода негативной энергии, а футбол лишь предлог для этого. Нельзя не отметить еще и заметить эффект массовости - когда все вокруг кричат, окружающие могут поддаться такому "настроению"...
Но, думаю, что на сегодняшний день не все так плохо - за последнее время я не видела (ни в новостях, ни лично) разгромов стадионов и прилегающих к ним окрестностей, к которым могли быть причастны наши болельщики)
Роман™  (Устин Акимыч)
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Кто побывал в Чехии, больше не сможет не захотеть вернуться обратно. Елена, поздравляю с прекрасным выбором места поездки - погода сейчас должна быть замечательная! Ну и, конечно же, пиво!
галина Изосимова  (ndor)
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Елена я Вами восхищена!!!!!!!!!!! Когда вы пропали с ТV "Домино", я и подумать не могла . что вы такая милая, хрупкая штучка......окажетесь такой сообразительной, умной, предприимчиво деятельной. Вы просто молодец. Очень удивлена!!! и приятно удивлена!!!
галина Изосимова  (ndor)
#
Елена я Вами восхищена!!!!!!!!!!! Когда вы пропали с ТV "Домино", я и подумать не могла . что вы такая милая, хрупкая штучка......окажетесь такой сообразительной, умной, предприимчиво деятельной. Вы просто молодец. Очень удивлена!!! и приятно удивлена!!!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Ну, что вы! Я, конечно, штучка... просто с ручкой smile;)
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