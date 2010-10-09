Прага гуляет под шотландскую волынку!

Сегодня Прага не будет спать всю ночь, а значит и я - чехи встречаются со сборной Шотландии в рамках отборочного тура Чемпионата Европы по футболу. Килты наводнили столицу! Дородные мачо в национальной шотландской одежде, с оголенными торсами и под звуки волынки устроили мини-футбол прямо на Староместской площади.
Мы с мамой, идя на обед в отель "У принца", попали в самое пекло. Эй, герл, нажми на кнопку! Меня бьет по плечу улыбчивый шотландец, я щелкаю шумную компанию и едва уворачиваюсь от мяча, который проносится над головой. Смеемся вместе!!!
Они такие классные и добрые. Их так много, а никому не страшно. Они поют песни древних дружин и на ногах у всех наколки (я вам пару экземпляров запечатлела, покажу чуть позже).
Такой солнечной, дружелюбной, интернацилональной я Прагу этой осень и запомню.
Вот только вопрос все время вертится, скажите, а когда российские фанаты выезжают поддержать нашу команду, все также дружелюбно и безобидно? Или мы другие?
Комментарии 14
Конечно, мы другие! И вне контекста Вашего поста это замечательно! Хорошо, когда все разные.
Другое дело, что у большинства россиян отсутствует понимание того, что желательно вести себя в соответствии с культурными традициями страны пребывания. И это печально.
Как-то слышал точку зрения (по-моему какого-то канадца), что основная проблема русских - отсутствие внешних различий с европейцами (ну, и другими "белыми"). Когда европеец видит русского, он ожидает от него "своей" модели поведения, но после общения зачастую испытывает культурный шок. А, например, китайцы - внешне другие. И как-то не возникают вопросы, почему у них другие ценности и поведение.
Европейцы отдыхают, чтобы было весело прежде всего самому себе, и они готовы поделиться своей радостью со всеми, кто это пожелает, неважно русский ты или монгол.
Мы же отдыхаем, чтобы было весело всем и готовы дарить свою радость всему миру, неважно кто ты шотландец или чилиец.
Проблемы возникают в ситуациях, когда вторая сторона по какой-либо причине не хочет получать сейчас и здесь свою порцию радости. Европейцы вычеркивают тебя из списка соучастников радости, мгновенно забывая про твое существование. Наш же стереотип ищет ответ вопрос: "Если должно быть весело всем, то почему тебе не весело?" От любви до ненависти, как известно, один шаг.
Хотя и придурки там встречаются тоже отменные, соглашусь.
К тому же прошу не путать обычных болельщиков, которые едут поддержать свою команду/сборную с организованными фан группами, это совсем разные вещи....
Пока не стану писать из Праги других сообщений, так как полноценно выложить снимки не выходит. Расскажу все позже, а пока пражская осень зовет.... Здесь очаровательно
Вот и получается, что у наших недостойное поведение на стадионах - способ выхода негативной энергии, а футбол лишь предлог для этого. Нельзя не отметить еще и заметить эффект массовости - когда все вокруг кричат, окружающие могут поддаться такому "настроению"...
Но, думаю, что на сегодняшний день не все так плохо - за последнее время я не видела (ни в новостях, ни лично) разгромов стадионов и прилегающих к ним окрестностей, к которым могли быть причастны наши болельщики)