Небо Аустерлица

Оно ясное и грустное. Я ехала до него 300 км от Праги в Южную Моравию, чтобы отдать дань павшим воинам и уникальному историческому сражению, которое заставило всю Европу считаться с Наполеоном.Он победил объединенные войска Австро-Венгриии и России, а потом с балкона этого дворца сказал воинам буквально следующее: «Каждый, кто участвовал в битве под Аустрелицем, может считать себя героем».Сейчас здесь разбит великолепный парк.У входа во Дворец Славков лежат осенние жизнерадостные тыквы, и веет тихой благодатью.Чехи умеют помнить. Они построили великолепный памятник и назвали его «Могила мира». Четыре постамента по периметру символизируют четыре страны-участницы сражения. Здесь всегда в склепе венки из живых цветов и грусть соседствует с величием.На этих полях проходили сражения. На них до сих пор находят монеты той эпохи. Я держала в руках старинный серебряный рубль, размышляла и… все же не купила: слишком давно все это было, слишком легендарно… Не верится, что в этих тихих местах погибли тысячи людей.