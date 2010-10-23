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Небо Аустерлица

23.10.2010 01:58 7 2 455 просмотров
Оно ясное и грустное. Я ехала до него 300 км от Праги в Южную Моравию, чтобы отдать дань павшим воинам и уникальному историческому сражению, которое заставило всю Европу считаться с Наполеоном.





Он победил объединенные войска Австро-Венгриии и России, а потом с балкона этого дворца сказал воинам буквально следующее: «Каждый, кто участвовал в битве под Аустрелицем, может считать себя героем».



Сейчас здесь разбит великолепный парк.



У входа во Дворец Славков лежат осенние жизнерадостные тыквы, и веет тихой благодатью.



Чехи умеют помнить. Они построили великолепный памятник и назвали его «Могила мира». Четыре постамента по периметру символизируют четыре страны-участницы сражения. Здесь всегда в склепе венки из живых цветов и грусть соседствует с величием.





На этих полях проходили сражения. На них до сих пор находят монеты той эпохи. Я держала в руках старинный серебряный рубль, размышляла и… все же не купила: слишком давно все это было, слишком легендарно… Не верится, что в этих тихих местах погибли тысячи людей.


Комментарии 7

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Сели на тыкву... smile:)
Любите блюда из неё или чисто ради колорита? smile;)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Просто впервые увидела такой яркий тыквенный развал у входа в замок smile;)
Здесь, кстати, и наш император хаживал..
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
и наш император хаживал

Это Вы про Путина? smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Очень люблю историю, спасибо за повод окунуться в наполеоновские времена и за фото! smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Я держала в руках старинный серебряный рубль, размышляла и… все же не купила:

А почём денег просили?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Где-то сто евро. Цена не вопрос, просто нумизматикой не увлекаюсь, хотя в руках подержать монету тех лет реально было приятно!
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