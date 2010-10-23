В гостях у потомков тамплиеров

Южная Моравия утопает в виноградниках и цветах даже поздней осенью. Удивительно красивые места.Мы сюда приехали на разведку в поисках склепов тамплиеров, где хранятся коллекционные моравские вина. Сначала по карте отыскали деревню Чейковице, в ней улицу Тамплиеров и уже бежали в заветные погреба, когда чешская бабушка стала нам что-то кричать в спину, и мы поняли по ее жестам, что опоздали – вина нам попробовать не дадут, склепы закрываются, последняя экскурсия закончена. Ну, тут надо знать наших – пока мама отвлекала, мы с отцом ринулись в подземелье, и на ходу я щелкала фотоаппаратом…А как же вино? Неужели нам не удастся его попробовать? Виноградники такие дивны! Ехали полдня! Так хочется пить и есть… Огляделись, видим на холме замочек (так я ласково называю многочисленные чешские замки), в нем гостиница, решили зайти пообедать. Суп из бычьих хвостов, свиная рулька, а на десерт чешская традиционная горячая малина с мороженым и шлехачкой (сливками) неимоверных размеров и… конечно, стали выбирать вино.Увидели список названий от местных виноделов. Отец, зная, что я обожаю белое полусладкое, указал на уникальный сорт винограда палава и предложил попробовать. Други мои! От этого вина я голову потеряла сразу – нотки апельсина, легкий привкус муската, нужное охлаждение – нектар богов. Мысли разгладились, голос потеплел, короче, стало хорошо. ОЧЕНЬ! Спросили официанта, что за марка – местная, у молодого владельца всего гектар земли, он производит в год семь тысяч бутылок вина. Покупаю здесь и сейчас! Мне говорят, что рядом улица местных виноделов, но в субботу магазинчики могут быть закрыты. Обидно, досадно, но ладно – место узнали, с уникальным вином познакомились, значит, еще встретимся… Уношу одну бутылку из закромов ресторана!На стене висят фото обшарпанных построек- так выглядел замок еще несколько лет назад.А так он смотрится сегодня.Молодцы чехи! Умеют работать, ценить свою историю и радоваться каждому дню. С мамой ловим солнце и момент счастья на чужой, но такой приветливой и чудной земле.