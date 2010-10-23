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В гостях у потомков тамплиеров

23.10.2010 16:44 10 3 190 просмотров
Южная Моравия утопает в виноградниках и цветах даже поздней осенью. Удивительно красивые места.







Мы сюда приехали на разведку в поисках склепов тамплиеров, где хранятся коллекционные моравские вина. Сначала по карте отыскали деревню Чейковице, в ней улицу Тамплиеров и уже бежали в заветные погреба, когда чешская бабушка стала нам что-то кричать в спину, и мы поняли по ее жестам, что опоздали – вина нам попробовать не дадут, склепы закрываются, последняя экскурсия закончена. Ну, тут надо знать наших – пока мама отвлекала, мы с отцом ринулись в подземелье, и на ходу я щелкала фотоаппаратом…







А как же вино? Неужели нам не удастся его попробовать? Виноградники такие дивны! Ехали полдня! Так хочется пить и есть… Огляделись, видим на холме замочек (так я ласково называю многочисленные чешские замки), в нем гостиница, решили зайти пообедать. Суп из бычьих хвостов, свиная рулька, а на десерт чешская традиционная горячая малина с мороженым и шлехачкой (сливками) неимоверных размеров и… конечно, стали выбирать вино.



Увидели список названий от местных виноделов. Отец, зная, что я обожаю белое полусладкое, указал на уникальный сорт винограда палава и предложил попробовать. Други мои! От этого вина я голову потеряла сразу – нотки апельсина, легкий привкус муската, нужное охлаждение – нектар богов. Мысли разгладились, голос потеплел, короче, стало хорошо. ОЧЕНЬ! Спросили официанта, что за марка – местная, у молодого владельца всего гектар земли, он производит в год семь тысяч бутылок вина. Покупаю здесь и сейчас! Мне говорят, что рядом улица местных виноделов, но в субботу магазинчики могут быть закрыты. Обидно, досадно, но ладно – место узнали, с уникальным вином познакомились, значит, еще встретимся… Уношу одну бутылку из закромов ресторана!
На стене висят фото обшарпанных построек- так выглядел замок еще несколько лет назад.



А так он смотрится сегодня.



Молодцы чехи! Умеют работать, ценить свою историю и радоваться каждому дню. С мамой ловим солнце и момент счастья на чужой, но такой приветливой и чудной земле.

Комментарии 10

Екатерина Суворова  (28_888)
#
ЗДОРОВО! smile:)
Я обожаю цветы - не столько выращивать, сколько фотографировать - в Египте и Испании только этим и занималась. Особенно фото в красных цветочках понравилось. smile:) Как они называются?
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Катя, да это же разновидность обычной герани! Она там повсюду и цветет до заморозков...
iamvs  (iamvs)
#
И мне подумалось- ЗДОРОВО! smile:)
Алинаа  (Алинаа)
#
Елена! Прекрасные фотографии - прекрасная страна!
Блин, как же нам не повезло с климатом, у нас грязь, сырость и ...невесело совсем, а у вас - солнце, цветы, и радость.
Ну как тут можно хандрить?! Красота smile:!:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Нет, Алинаа. Это у них "солнце, цветы, и радость", а у нас "грязь, сырость и ...невесело совсем". smile:)
Craig  (Craig)
#
smile8) редактор, а люди у нас, какие же у нас люди ? Призываю мыслить положительное и искать положительное или хотя бы верить, что оно где-то есть )))
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Филипп, не сгущай краски, и без того ненавижу это время года! smile:)
Lion Lion  (Lion13)
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Чтой-то уж слишком часто в отношении загрницы применяются положительно-окрашеные эпитеты. Мобать ужо и лыжи смазаны, иль просто "хорошо там, где нас нет"? smile;)

ЗЫ тож очень привлекают нотки апельсина в винах. Свежит вино, и сразу кровь играет. smile:shuffle:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Привлекает не заграница, а хороший уровень во всем! Чего Отчизне и желаю!!! Фу, блин, в пафос вдарилась, сорри..
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