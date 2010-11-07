Один мой знакомый как-то сказал, что не понимает, чем мы можем любоваться в Москве – все разношерстное, серое, понатыкано абы как. И вы знаете, я по архитектуре Москвы точно в путешествиях не скучаю. Не по чему у нас тут особо скучать: на все про всё заезженная Красная площадь, да дом Пашкова. Вот Питер - другое дело, по нему грусть иногда пробивает, и рвануть на три дня мне вполне по силам. Короче, я вас веду к тому, что Чехия моя реальная ностальгия вот уже многие годы. Я обещала вас поводить по замкам, вот и выполняю обещание.Ледница. Замок Лихтенштейнов. В их роду были генералы и дипломаты. На огромных угодьях дворцового сада в память о войне с турками построена даже мечеть. Но суть не в том. Сам дворец, интерьеры, атмосфера, убранство, тишина, покой – так умиротворяют, что я села на хвост делегации из Германии и пошла гулять по кружевным анфиладам. Очаровательно. Особо впечатлила лестница в библиотеке из цельного дуба. Красавица, не правда ли?А это портрет жены герцога, у которого все останавливаются и уважительно качают головами. Она родила двадцать четыре ребенка, из которых выжило девять, а сама она скончалась в возрасте 46 лет. Не жалела себя, так видно мужа сильно любила, а может нравы тогда иного и не предполагали…Чарующая чешская осень – строгость форм и яркость красок. Ну что мне вам описывать, когда вы сами все прекрасно видите.Как-то в одном комментарии проскочило, что уж больно сильно я восторгаюсь увиденным за границей. Не навострила ли я лыжи на Запад? Вы знаете, на такой сказочный Запад я лыжи навострила давно, еще со времен легендарной сказки моего советского детства. Она называлась «Три орешка для Золушки», может, кто помнит…Замок Микулов на границе с Австрией славится праздником молодого вина. Сказочно..., но уже не было сил заехать. Смеркалось.