Один мой знакомый как-то сказал, что не понимает, чем мы можем любоваться в Москве – все разношерстное, серое, понатыкано абы как. И вы знаете, я по архитектуре Москвы точно в путешествиях не скучаю. Не по чему у нас тут особо скучать: на все про всё заезженная Красная площадь, да дом Пашкова. Вот Питер - другое дело, по нему грусть иногда пробивает, и рвануть на три дня мне вполне по силам. Короче, я вас веду к тому, что Чехия моя реальная ностальгия вот уже многие годы. Я обещала вас поводить по замкам, вот и выполняю обещание.
Ледница. Замок Лихтенштейнов. В их роду были генералы и дипломаты. На огромных угодьях дворцового сада в память о войне с турками построена даже мечеть. Но суть не в том. Сам дворец, интерьеры, атмосфера, убранство, тишина, покой – так умиротворяют, что я села на хвост делегации из Германии и пошла гулять по кружевным анфиладам. Очаровательно. Особо впечатлила лестница в библиотеке из цельного дуба. Красавица, не правда ли?
А это портрет жены герцога, у которого все останавливаются и уважительно качают головами. Она родила двадцать четыре ребенка, из которых выжило девять, а сама она скончалась в возрасте 46 лет. Не жалела себя, так видно мужа сильно любила, а может нравы тогда иного и не предполагали…
Чарующая чешская осень – строгость форм и яркость красок. Ну что мне вам описывать, когда вы сами все прекрасно видите.
Как-то в одном комментарии проскочило, что уж больно сильно я восторгаюсь увиденным за границей. Не навострила ли я лыжи на Запад? Вы знаете, на такой сказочный Запад я лыжи навострила давно, еще со времен легендарной сказки моего советского детства. Она называлась «Три орешка для Золушки», может, кто помнит…
Замок Микулов на границе с Австрией славится праздником молодого вина. Сказочно..., но уже не было сил заехать. Смеркалось.
Комментарии 9
Дуб - большое дерево. Поэтому из одного гиганта можно вполне соорудить целую лестницу "по частям". Я думаю, что так и делают: силовые конструкции делают отдельно, а декоративные естественно вырезают из цельных частей.
Вообще, отличное дерево: теплое, прочное и долговечное. Других таких нет, не спутаешь. И выглядит красиво, и стоит веками. Достаточно просто лак заменять, который со временем стареет, в смысле, темнеет.
Да на картинке видно, как красиво!!!
Есть у нас такой пользователь на форуме...
Tri.Oreshka Золушки пока нет...
Во многих странах Европы, например в Чехии,Германии и Норвегии эту сказку каждый год, уже более 30 лет, традиционно показывают по телевидению на Рождество.
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В Чехии был признан лучшим сказочным фильмом двадцатого века
Видимо, хороший фильм. Надо наверстывать упущенное.
Кстати, еще из этой же серии - фильмы под Рождество: It's a Wonderful Life (1946)
Его как-то показывали по российскому телевидению (давно), а я забыл посмотреть название. Такой очень теплый фильм. А тут недавно на одном мероприятии показали тоже замечательную короткометражку Validation/Подтверждение (2007). И там такая сцена: на заднем плане павильон, который называется It's a Wonderful World, как потом выяснилось как аллегория на изветсный фильм It's a Wonderful Life. Его тоже показывают на Рождество, как понял. (У нас ходит его переводная копия "Эта замечательная жизнь").
Не одним же только "С легким паром..." жив человек.