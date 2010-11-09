Индустрия держится на звездах?

Сегодня в 9 утра я уже была на деловых переговорах с представителем одного иностранного банка. По ходу беседы затронули тему, что в нынешней банковской отечественной индустрии крайне мало звезд - ярких величин, открытых, харизматичных, интересных окружающим. Три года встречаясь с банкирами в телевизионном формате и поддерживая приятельские отношения с некоторыми из них, я крайне удивлена, почему в их жизни так много зарегулированных моментов.
Пример. Хотят в блоге написать одно, а пресс-служба аккуратно дает понять, что не стоит человеческие эмоции выносить на показ. Или знакомишься с надменным владельцем банка, он тебя в упор не замечает, а после съемок оказывается, что это осознанный образ, чтобы в друзья никто не лез и на лишний кредит не напрашивался. А так по жизни он душка-отец и дружелюбный собеседник. Другое. Хочешь пригласить представителей делового сообщества на хорошее мероприятие. Все кивают, по телефону подтверждают, а потом испаряются «в делах и заботах» и ты даже не успеваешь понять, это такой завуалированный банковский тренд или элементарная неопрятность в человеческих отношениях? Лично я на просьбы партнеров откликаюсь всегда и коммерция здесь ни при чем. Отношения важнее сиюминутной прибыли.
Вот и получается, что быть собой профессиональным банкирам крайне непросто. Беседую в формате телеинтервью – у парня глаза хорошие, а язык словно передовица газеты «Правда». В конце сам чертыхается, ну, чего я заученный текст произношу, своими же словами гораздо легче. Из-за плеча появляется озабоченное лицо пиарщика, и мы все понимающе улыбаемся.
Так зажигаем или тушим ярких управленцев, товарищи? Даем им право блеснуть во цвете карьеры или заштамповываем, закручиваем, подгоняем под бесцветный стандарт? Какой тренд победит? Ваше мнение… И кстати, кого вы сами считаете звездами отечественной банковской индустрии?
Комментарии 95
А вопрос поставить так: Кто по вашему мнению Герман Греф?
1) Звезда
2) Чиновник
3) ...
4)....
может тогда мы определимся что для народа есть Г.О. Греф, но это все равно не изменит лично моего мнения о Г.О. ГРЕФЕ
Про Геракла согласана - персона! Он как-то с одного интервью просто убежал, так ему неопытные девочки-редакторы на тв не понравились. Было забавно и грустно одновременно.
Продолжаем поиски....
1) отличным Оратором
2) немного артистом
3) харизма
заметьте, что деньги тут вообще не стоят
Путин В.В - Звезда!
Медведев Д.А - однозначно нет!
Лужков - Звезда!
Жириновский - Звезда!
Звезда, это не всегда положительный герой, она может быть и отрицательной!
1. Надия Черкасова
2. Олег Тиньков
3. Герман Греф
Виктор Геращенко - вне конкурса.
с учетом
Опыт работы в Банке в должности Председателя
Личные качества: Пламенный оратор
Наличие Харизмы
Артистичен
Будем любить, ценить, лелеять
Нет, у меня есть опыт в банке, не звезда...такая мелкая Звездочка)))
Любая индустрия держится исключительно на "рабочих лошадках", тех кто много работает и мало зарабатывает: технические специалисты, сотрудники любого уровня, которые полностью вкладывают свои знания и труд в общее дело, иногда забывая при этом о себе. Перерабатывающие, ездящие в командировки, мотающиеся по холодным электричкам, выходящие из дома в 5-6 утра и т.п.
Все они создают надежный базис для любого бизнеса и индустрии.
А звезды...это так...показать по телевизору...лицо фирмы
Просто глаза у нее такие наивные, добрые, лицо какое-то "небизнес". Не верится что она с другими банкирами в девяностые от бандитов отбивалась
Лена, не обижайтесь, но это - ни о чем.
Некоторые персоны обозначены и мне, как журналисту, для работы данный опрос пригодится на будущее.
Вам же отвечу следующее... Критиковать инкогнито - ох, как это по-нашему!
А вы возьмите, да сами напишите о том, что взорвет Интернет-эфир. ЖДУ! WELCOME...
С неизменным уважением и извинениями за чрезмерную запальчивость,
Искренне Ваш
direc