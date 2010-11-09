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Индустрия держится на звездах?

09.11.2010 11:47 95 3 287 просмотров
Сегодня в 9 утра я уже была на деловых переговорах с представителем одного иностранного банка. По ходу беседы затронули тему, что в нынешней банковской отечественной индустрии крайне мало звезд - ярких величин, открытых, харизматичных, интересных окружающим. Три года встречаясь с банкирами в телевизионном формате и поддерживая приятельские отношения с некоторыми из них, я крайне удивлена, почему в их жизни так много зарегулированных моментов.

Пример. Хотят в блоге написать одно, а пресс-служба аккуратно дает понять, что не стоит человеческие эмоции выносить на показ. Или знакомишься с надменным владельцем банка, он тебя в упор не замечает, а после съемок оказывается, что это осознанный образ, чтобы в друзья никто не лез и на лишний кредит не напрашивался. А так по жизни он душка-отец и дружелюбный собеседник. Другое. Хочешь пригласить представителей делового сообщества на хорошее мероприятие. Все кивают, по телефону подтверждают, а потом испаряются «в делах и заботах» и ты даже не успеваешь понять, это такой завуалированный банковский тренд или элементарная неопрятность в человеческих отношениях? Лично я на просьбы партнеров откликаюсь всегда и коммерция здесь ни при чем. Отношения важнее сиюминутной прибыли.

Вот и получается, что быть собой профессиональным банкирам крайне непросто. Беседую в формате телеинтервью – у парня глаза хорошие, а язык словно передовица газеты «Правда». В конце сам чертыхается, ну, чего я заученный текст произношу, своими же словами гораздо легче. Из-за плеча появляется озабоченное лицо пиарщика, и мы все понимающе улыбаемся.

Так зажигаем или тушим ярких управленцев, товарищи? Даем им право блеснуть во цвете карьеры или заштамповываем, закручиваем, подгоняем под бесцветный стандарт? Какой тренд победит? Ваше мнение… И кстати, кого вы сами считаете звездами отечественной банковской индустрии?

Комментарии 95

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Да, это так... действительно немогу никого назвать, нет таких людей, чтобы прямо ах, это Звезда...нет, но это не только в банковской сфере, это так везде куда ни ткни! А зачем?- думают они. У меня дом на Тенерифи есть, дом за городом в 300 метров, 3 машины, 3 квартиры....мне итак хорошо живется!!!)
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
"Язык, словно передовица газеты «Правда»" smile:D Да, красноречие дается не каждому, но этому можно научиться. А вот харизма - это либо есть, либо нет... увы. smile:wall: Звезды на банковском небосклоне: пожалуй, Виктор Геращенко - и харизма, и личность, и авторитет, а потому и свобода выражения мыслей... Из современных и ныне действующих - Герман Греф тоже звезда, хотя и не краснобай, зато модник! Это те, что на поверхности, думаю, на самом деле настоящих звезд на банковском небосклоне немало... Добавите?
Елена Иванова  (Elenkaiv)
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Я считаю, что не надо ни кого гневит, называя это имя и фамилию! Для многих оно нарицательноеи, вызывающее негативные эмоции! Но он несомненно звезда, т.к. его ФИО Герман Оскарович Греф знают так много народу в разбеге по возрасту от 18 до бесконечности(сотрудников в его Банке много + их родственники+ друзья+друзья друзей ). И получается, что "Звезда"-это человек, которого знают многие! Тогда он-"Звезда"
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Это все субъективно, он известен только потому, что Управляет Сбербанком, в котором работают порядка 250 тысяч человек, приходя домой они говорят родственникам о нем, т.е порядка миллиона людей знают не по наслышке о Германе Оскаровиче Грефе. Да, известный, да Сбербанк, да богат....но вот вопрос Звезда ли он, супер ли Стар? Елене Ищеевой необходимо просто провести опрос(голосование)

А вопрос поставить так: Кто по вашему мнению Герман Греф?

1) Звезда
2) Чиновник
3) ...
4)....

может тогда мы определимся что для народа есть Г.О. Греф, но это все равно не изменит лично моего мнения о Г.О. ГРЕФЕ smile;)
Елена Иванова  (Elenkaiv)
#
я бы выбрала .... , предпологая свое отношение!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Тогда давайте разберемся, что такое звезда, на ваш взгляд?
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Звезда-это в первую очередь харизма,это когда хочется смотреть, слушать, но никак не костюм купленый на бонусы!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Да, но вы сами написали "когда хочется СМОТРЕТЬ!" Значит и костюмчик имеет значение...
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Хотя, согласна, что в первую очередь, конечно, ЛИЧНОСТЬ имеет значение, когда есть содержание, прощаешь и отсутствие стиля... Тот же Геращенко, например, совсем не важно какая жилетка на нем smile:|
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Нет, так например на Сталина люди смотрели как на Бога, хотя он ходил в одном и том же и вообще не заботился о своем внешнем виде!
Наталья Худякова  (НХудякова)
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Всё равно, нельзя отрицать, что внешний вид - часть имиджа, отражение той же харизмы... Сталинский френч - его стиль, лужковская кепка - его "метка", фуражка Жириновского из той же оперы, ленинская жилетка и т.д. А Греф, да он лощеный, ну и что? У него такой стиль, и думаю, что это не от кошелька зависит, а от желания добиться совершенства во всем. Мне так кажется... судя, по тому, как преображается СБЕРбанк. И не только внешне.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Ну вот опять вы переходите на предприятие. Если предприятие отлично работает, зарабатывает миллиарды долларов, преображается-это не значит, что командир - Звезда! Звездность - это личный магнетизм самого человека. Сколько у нас звездочек и звездулек, а я говорю о подлинной звездности. Вот к пример Абрамович богатейший человек, но нет в нем звездности, как бы он успешен не был! А Березовский-Звезда! По вашей логике получается чуть на предприятии кризис-все он не Звезда, у него кризис на предприятии. НЕТ!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Нет, я не перехожу на предприятие, просто, если человек с харизмой, с энергетикой, то это отражается и на его делах! Разве не так? Серый, бледный и никакущий не сделает ничего яркого и достойного! Об этом речь.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
нет, это не так...так например в Банке может быть Председатель Правления- серый и бледный, а его Заместитель - Звезда! Надо отделить власть денег от власти магнетизма человека. А звезды денег есть в списке ФОРБС. но я например немогу вспомнить вот так сразу первую десятку, хотя люди успешные.
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Допускаю, что и замы бывают звездами, но это уже звезды местного масштаба smile:D Но, согласитесь, что чаще звезды "рулят" smile:) А где власть, там и деньги smile8)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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ну и что же что денег большие, человек может купить время на телеканале, пусть по всем журналам свои фото, выступать на митингах, может свое лицо напечатать на картах ВИЗА и Мастеркард, но народ не потянется за ним еслим нет в его сердце огня и в душе магнита, того самого который манит людей к ним.
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
А я и не говорю, что звездой можно стать за деньги. Но нельзя отрицать, что "местная" звезда может стать звездой "планетарного масштаба", если исользовать все вышеперечисленные вами методы. Но при условии, что это действительно ЗВЕЗДА (магнетизм, харизма и пр. составляющие smile:D )
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Боже, какие страсти разгорелись! Уже до одиозных политиков добрались, а вот банкиров все нет.
Про Геракла согласана - персона! Он как-то с одного интервью просто убежал, так ему неопытные девочки-редакторы на тв не понравились. Было забавно и грустно одновременно.
Продолжаем поиски....
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Так вот именно, что ненадо искать...При одном только вопросе Кто Звезда? Должно включаться в голове такой то и такой....а если начинаешь искать и обдумывать кто...то значит и нет их...Звезда-это у всех на слуху и всех на языке!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Может быть проблема в том, что банковская сфера, все-таки, достаточна закрыта? Поэтому и звезд назвать не можем... Ну не светятся они smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Нет, мне думается что просто Банковская сфера притягивает как правило скушных и не интересных, монотонных, увлеченных математикой(в некоторой степени аутичных людей) по своей внутренности...т.е. артист не смог бы работать в банке...поэтому и Звезд тут нет!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Логика есть... Согласна, что сама работа в банке предполагает склонность к усидчивости и внутренней работе не на показ. Да, возможно, там трудится больше интровертов (кстати, интересно бы исследовательскую работу на эту тему провести! вдруг мы ошибаемся?)Но категорически не согласна, что эти люди скушные и неинтересные (но не клоуны они конечно!), тем более аутичные - это уж точно заблуждение. Думаю, там еще те страсти кипят!!!!
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Для того чтобы привлекать внимание, нужно быть:
1) отличным Оратором
2) немного артистом
3) харизма

заметьте, что деньги тут вообще не стоят
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
это вы все время давите вот предприятие поднялось, бизнес пошел вверх, котировки растут)))
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
НО вы согласны, что яркий, харизматичный и красноречивый руководитель добьется больших успехов на ввереном ему предприятии? smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Для этого вам надо почитать Радзинского "Беседы с Сократом" там он пишет, что красноречие - это средство, при помощи которого один невежда умеет доказать другим невеждам, что он-знаток, хотя таковым не является.
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Это уже демагогия какая-то... Можно быть и знающим, и красноречивым - одно другому не мешает. Тот же Радзинский - красноречив без сомнения. Но нельзя сказать, что он невежда...
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Вы забыли самое главное, нужно иметь что сказать людям! smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Когда мужчина смотрит на женщину, это значит женщина красивая, а когда женщина смотрит на женщину, значит вторая хорошо одета. Просто тут еще есть разница в восприятии мужчинами и женщинами. Но я говорю о подлинной звездности. Нужно отбросить это восприятие. Например Новодворская однозначно притягивает взгляды и у всех на устах!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Это вы загнули...что у всех на устах. Тем более, что притягивает. Но она харизматична - это факт! Умна, более того остроумна. Свое мнение, отличное от других. Интересная.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
ну если бы в одном месте раздавали автографы Новодворская и Председатель Правления какого-нибудь банка, я выбрал бы Новодворскую))))
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Хотя если бы рядом с Геращенко сидела молоденькая симпатичная девушка, я бы пошел на нее посмотреть))), но автограф взял бы у Новодворской smile:D
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Ага! Вот оно ключевое - "ПОСМОТРЕТЬ"! А вы говорите... умный, харизма.. smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
так я же на девушку посмотреть...у девушки взять номер телефона, а у Новодвоской автограф smile:D
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Нужны уже новые звезды! Чтобы и автограф, и телефон можно было взять smile:D Надия в этом плане пример. smile8)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
кстати, а ведь сама Елена Ищеева чем не Звезда!!!Бровями черна, губами красна...короче я за Елену Ищееву smile;) больше звезд невижу в банковской сфере
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Для того чтобы это почувствовать, можно просто привести пример из политики:
Путин В.В - Звезда!
Медведев Д.А - однозначно нет!
Лужков - Звезда!
Жириновский - Звезда!
Звезда, это не всегда положительный герой, она может быть и отрицательной!
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Хотя костюмчики в Медведева и Путина от одного дизайнера smile:D
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Дизайнер, понятно, ни при чем. Один и в дизайнерской одежде звездой не станет, а другой и без нее будет героем! А если примеры не из политики все-таки брать? КТо из банковской сферы звезда?
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Так вот именно что нет их, даже Кудрин так и тот не Звезда!
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Надия Черкасова! Харизма? - 1000 раз ДА!!! Открытая, настоящая, умная и дерзкая, с сильной энергетикой и хорошим чувством юмора.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Плюс активно работает с нашей аудиторией - реально ведет диалог и за чужими спинами не прячется, хотя по статусу могла бы.
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Олег Тиньков, по-моему достаточно популярная личность и вполне может претендовать на звание звезды отечественной банковской индустрии. smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Думаю, что пока он для меня все же звезда бизнеса, а не банковского сообщества. Время покажет!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Согласна, что Тиньков - звезда предпринимательства. Но это еще раз доказывает, что талантливый, харизматичный человек во всем может себя проявить! Он кстати еще и блоггер, и телеведущий, и отчасти писатель - тесно ему в рамках smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Моя тройка:

1. Надия Черкасова
2. Олег Тиньков
3. Герман Греф

Виктор Геращенко - вне конкурса. smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Надия, пожалуй, Звезда, но ИМХО, только сайта Банки.ру. Надо отдать ей должное, Елена ТВ правильно подметила, она не прячется. Но до "Звездности" в банковском сообществе, пожалуй - нет.
с учетом
Цитата
Звезда-это в первую очередь харизма,это когда хочется смотреть, слушать
, из Банкиров, я бы на 1 место поставил (при условии, что Геракл - вне конкурса) Олега Вьюгина, Председателя Директоров МДМа. На втором месте - Бэллу Златкис. Третье решено не присуждать smile:), а потом Улюкаев
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Поразительно, что сами представители банковской индустрии пока просто безмолствуют. Может, им вообще ярких величин и не треба? А мы тут раздули журналистский диспут. "Презабавные" выводы напрашиваются smile:cry:
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
я же говорю по кабинетам сидят, увлеклись цифрами)))
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Все же - возвращаясь к названию "Индустрия держится на звездах?" - я бы ответила - индустрия держится на профессионалах. Но если профессионал еще и звезда - это cool! Это безусловный бонус профессионалу и всей отрасли. Даешь больше звезд!
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
А вы считаете, в банковской среде их достаточно? Если мы с трудом "наковыряли" 4 человека. И то 3 из них вы поставили под сомнение?
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
вот именно наковыряли) какие-то они неполноценные Звезды получились...настоящих нема smile:cry:
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Ну, скажем так, звезды разной величины... и разной яркости smile:) Смотря с чем или с кем сравнивать.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Надо повесить ОБЪЯВЛЕНИЕ СРОЧНО НУЖНА ЗВЕЗДА
Опыт работы в Банке в должности Председателя
Личные качества: Пламенный оратор
Наличие Харизмы
Артистичен

Будем любить, ценить, лелеять smile:D
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
smile:D Мне нравится эта идея!! Я бы только не уточняла в какой должности. Осталось только банкирам это предложить smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Предлагали уже, не хотят smile:cry: им бы только в блогах чатиться)))
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
А еще можно посоветовать банкирам объявление: "ищем хорошего пиарщика" или посетить курсы "как стать звездой" smile:D А у нас кстати есть такие курсы? Мне кажется народ бы повалил!!
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
К сожалению это тоже талант от Бога, этому не учат...надо родиться
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Но потенциальных звезд ведь гораздо больше, чем реально состоявшихся! Значит, кому-то можно помочь состояться smile;)
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Не поняла... Вы состоявшаяся звезда и готовы кому-то помочь - опыт передать? Или вы потенциальная звезда, готовая обучаться? smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Зовите меня просто Звезда smile:D
Нет, у меня есть опыт в банке, не звезда...такая мелкая Звездочка)))
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Ой, как интересно! Точно - вы звезда, но скрываетесь?! КТО ВЫ?
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Надеюсь, скоро вы заявите о себе, и многие о Вас узнают! smile;) Подождем smile:D Торопитесь, а то другие займут ваше место на небосклоне smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Даааааа, когда я буду заходить в сеть,-все будут вставать и аплодировать...восходящая Звезда сети, Бог интернета, Король блогов smile:D
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
smile:ura: The star is born! (Господи, как это будет по-английски smile:oops: )
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я тоже за В.Геращенко, и господина Тинькова(тем более еще свежа в памяти прочитанная книга).
dailyadm  (dailyadm)
#
Личные качества смахивают на Гарика Бульдог Харламова smile:)
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Ага, так может нам просто его и пригласить...чем тут искать, я думаю он согласится, если ему платить приличные годовые бонусы. А может создать новый банк, назовем его COMEDI BANK smile:D Самый смешной банк в мире! При открытии счета вам будут сразу выдавать маски клоуна, а валюта будет только тугрики smile:D Председатель Правления будет Гарик Бульдог Харламов, а Заместитель Каштан Батрудинов smile:D
dailyadm  (dailyadm)
#
Да уж, как жаль что банкиры(рши) на работу в стрингах не ходят, что бы "блеснуть во цвете карьеры" сами знаете чем smile:D
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Да, в продолжении темы: а формой сделаем стринги, больше ничего...Девиз будет "У нас все операции прозрачные" smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
судя по некоторым коментам,иногда случаются сбои и народ попадает совсем не туда куда стремился попасть и оставить свои превосходные перлы! smile:D По теме:общепризнанная звезда-ГЕРАЩЕНКО,без сомнения smile:!: Звезда портала-Надия Черкасова! smile:)
dailyadm  (dailyadm)
#

Любая индустрия держится исключительно на "рабочих лошадках", тех кто много работает и мало зарабатывает: технические специалисты, сотрудники любого уровня, которые полностью вкладывают свои знания и труд в общее дело, иногда забывая при этом о себе. Перерабатывающие, ездящие в командировки, мотающиеся по холодным электричкам, выходящие из дома в 5-6 утра и т.п.
Все они создают надежный базис для любого бизнеса и индустрии.
А звезды...это так...показать по телевизору...лицо фирмы smile:)
Григорий ***  (ggv2009)
#
Ну, конечно же, Тиньков, Рустам Тарико - харизматичные личности, Греф. Если банки.ру взять - то я думаю Надия Черкасова, хотя постоянно кажется что ее пост председателя правления как-то не к месту. Постоянно смотришь на нее и думаешь, что она жена, сестра, мама или какая-то еще родственница реальных людей, управляющих одним из крупнейших коммерческих банков smile:)
Просто глаза у нее такие наивные, добрые, лицо какое-то "небизнес". Не верится что она с другими банкирами в девяностые от бандитов отбивалась smile:)
Antera  (antera)
#
Согласна с ggv2009, Надия Черкасова совсем не председатель правления. Она скорее PRщица, публичная персона. Вообще, к сожалению, пока на банки.ру ни одного по-настоящему интересного блога банкира нет. Я бы из банкиров выбрала трех: Тарико - хотя он уже свое "отзвездил", на мой взгляд. Тиньков - бренд, умница, концепция банка абсолютно правильно выбрана, что и подтверждается результатами работы. Иванов - бывший владелец Русского Банка Развития, что не интервью, так зачитаться можно было.
Кожаный Пиджак  (Вурдалак)
#
Банковское сообщество - это финансовая бюрократия. А как известно, бюрократический мир не терпит яркости; он требует неукоснительного следования формату, шаблону, предлагает «быть таким, как все». Поэтому харизматичный человек, нарушающий царящие в этой среде правила, рискует прослыть неформалом, фриком, сумасшедшим. Проработав четыре года в различных банках, я пришёл к выводу, что банковская сфера – идеальная среда для бездарностей, троечников и заушников (заочников) всех мастей. Разумеется, не все банковские работники являются примитивно мыслящими существами; среди них попадаются и умные люди, но очень немногим из них удаётся построить карьеру. И это исключения, подтверждающие правило. К тому же следует помнить, что у многих менеджеров начинается головокружение от успехов, или звёздная болезнь, и они презирают людей, оставшихся на более низких ступеньках социальной лестницы. Так что таких «звёзд» в банковской среде навалом. Что касается реально ярких личностей среди российских банкиров, то, полагаю, таковым следует признать Олега Тинькова.
Валерий ***  (direc)
#
Опять ни о чем..
Лена, не обижайтесь, но это - ни о чем.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Судя по количеству просмотров и ряду интересных комментариев - это все же О ЧЕМ!
Некоторые персоны обозначены и мне, как журналисту, для работы данный опрос пригодится на будущее.
Вам же отвечу следующее... Критиковать инкогнито - ох, как это по-нашему!
А вы возьмите, да сами напишите о том, что взорвет Интернет-эфир. ЖДУ! WELCOME...
Валерий ***  (direc)
#
Елена. Интернет я, конечно, не взорвал, но 135 000 просмотров моей темы на сайте Вашего мужа обеспечил.
С неизменным уважением и извинениями за чрезмерную запальчивость,
Искренне Ваш
direc
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Убедительная просьба. Не надо блоггеру писать, что его пост "ни о чем". Ни Лене, ни кому-либо другому. Блог это личная страница, где автор пишет о том, что интересно именно ему. Не нравится - проходим мимо.
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