Милые, дорогие, любимые! Друзья, коллеги, партнеры!
Сердечно рада, что 2010 подходит к своему логическому завершению. В нем были профессиональные победы и личные неурядицы, чрезмерный наплыв эмоций, проблем, нагрузок и новые уникальные встречи-знакомства. Хэллоу, новые друзья! Бай-бай, старые враги! Я иду вперед и хочу жить – ярко, эмоционально, на всю катушку в окружении тех, кто мне по душе.
Как здорово, что коммьюнити можно выбирать не только в Сети, но и по жизни. С добрыми, трудолюбивыми, честными мне всегда по дороге. А вот, куда она ведет, это покажет время…
Пока же жду любимых друзей в сказочном домике недалеко от Москвы на празднование Нового года с фейерверками, глинтвейном и танцами на морозе (очень надеюсь, что зима нас все же порадует своей снежной щедростью). 50 метров гирлянд уже горят призывным светом!
ЛЮБВИ, ДОБРА, СЧАТЬЯ, МИРА, КРАСОТЫ и…пусть не только на словах, но и в реальности. С НОВЫМ ГОДОМ!!! С НОВЫМ, не побоюсь этого слова, СЧАСТЬЕМ!
Комментарии 13
Желаю отметить, чтоб запомнилось.
Очень приятно с Вами работать!
Вам в Новом году еще более головокружительных успехов, добрых друзей, надежных партнеров и крепкого здоровья.