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Он идет!

28.12.2010 12:49 13 1 927 просмотров
Милые, дорогие, любимые! Друзья, коллеги, партнеры!

Сердечно рада, что 2010 подходит к своему логическому завершению. В нем были профессиональные победы и личные неурядицы, чрезмерный наплыв эмоций, проблем, нагрузок и новые уникальные встречи-знакомства. Хэллоу, новые друзья! Бай-бай, старые враги! Я иду вперед и хочу жить – ярко, эмоционально, на всю катушку в окружении тех, кто мне по душе.






Как здорово, что коммьюнити можно выбирать не только в Сети, но и по жизни. С добрыми, трудолюбивыми, честными мне всегда по дороге. А вот, куда она ведет, это покажет время…



Пока же жду любимых друзей в сказочном домике недалеко от Москвы на празднование Нового года с фейерверками, глинтвейном и танцами на морозе (очень надеюсь, что зима нас все же порадует своей снежной щедростью). 50 метров гирлянд уже горят призывным светом!



ЛЮБВИ, ДОБРА, СЧАТЬЯ, МИРА, КРАСОТЫ и…пусть не только на словах, но и в реальности. С НОВЫМ ГОДОМ!!! С НОВЫМ, не побоюсь этого слова, СЧАСТЬЕМ!


Комментарии 13

Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ох, дай Вам, Елена, и всем нам Бог счастья,здоровья и удачи в наступающем Новом году!!!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Удачи Вам и нам в наступающем! smile;)
Желаю отметить, чтоб запомнилось. smile:ura:
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
С наступающем! smile:)

Очень приятно с Вами работать!
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Елена, огромное спасибо!
Вам в Новом году еще более головокружительных успехов, добрых друзей, надежных партнеров и крепкого здоровья.
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
С наступающим! Пусть Новый год будет щедрым! smile:ura:
Пенсионер  (Пенсионер)
#
С наступающим! Чтобы все мечты и планы сбылись!
Andru  (56318)
#
Елена, и вас с наступающим Новым Годом! Счастья и любви вам! smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Всех с наступающим! smile:)
Наталья Худякова  (НХудякова)
#
Ура! Да здравствует НОВЫЙ год! Пусть он будет еще лучше, еще насыщеннее и еще ярче предыдущего. Только вверх, только к счастью и гармонии! Всем здоровья и дущевного равновесия! С наступающим!!! smile:ura:
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
Счастья, Здоровья, Любви, Забот и Хлопот только добрых и хороших!! smile:)
Петр Крайкивский  (peter10)
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А вот мне испортили новый год. Банкомат ВТБ 24 сожрал все мои новогоднии деньги. И не подавился гад. Но вас с новым годом.
Морозова Ольга  (Морозова Ольга)
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Елена какая Вы красавица,искренне не перестаю любоваться Вами.Дом у Вас замечательный, теплый.Успехов.Пишите почаще не только о работе,но и о нашем женском ...
VEGA GS  (vega_gs)
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От всей души,не боюсь этого ЖЕЛАЮ ЛЮБВИ.РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ в НОВОМ ГОДУ.Мне к счастью это ведомо.
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