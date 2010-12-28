Сердечно рада, что 2010 подходит к своему логическому завершению. В нем были профессиональные победы и личные неурядицы, чрезмерный наплыв эмоций, проблем, нагрузок и новые уникальные встречи-знакомства. Хэллоу, новые друзья! Бай-бай, старые враги! Я иду вперед и хочу жить – ярко, эмоционально, на всю катушку в окружении тех, кто мне по душе.Как здорово, что коммьюнити можно выбирать не только в Сети, но и по жизни. С добрыми, трудолюбивыми, честными мне всегда по дороге. А вот, куда она ведет, это покажет время…Пока же жду любимых друзей в сказочном домике недалеко от Москвы на празднование Нового года с фейерверками, глинтвейном и танцами на морозе (очень надеюсь, что зима нас все же порадует своей снежной щедростью). 50 метров гирлянд уже горят призывным светом!