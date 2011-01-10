Он пришел! Прошел и… топнул

Все в жизни познается в сравнении. Когда далеко от страны, в отеле, на всем готовом, а потом горы-лыжи, лыжи-горы – есть свой кайф. Но вот, когда ты хозяйка дома, куда нескончаемым потоком на протяжении недели едут гости, то открываются другие аспекты встречи Нового года.
А) От твоего настроения зависит климат в целом. Мне чего-то в праздничную ночь взгрустнулось и понеслось… Кто заснул, кто поссорился, кто пустил слезу. Короче ситуацию спасли соседи, которые шумной компанией вывели нас на дачное новогоднее настроение и милые посиделки.
Б) Одной ночью праздник не заканчивается – нужно правильно рассчитать силы. 1 января у нас у порога чистилась рыба и по традициям гостеприимства готовилась уха на всех после праздничного застолья входящих. Накормили человек в общей сложности 20! Танцы на морозе, фейерверк, рыбацкая палатка при входе для антуража, игры в снежки и т.п. Настроение заметно улучшилось, и приход нового года стал гораздо заметнее!
В) Воду нужно экономить. Осознали это на третий день, когда в трубах предательски загудел воздух, и мы поняли, что круглосуточным мытьем посуды просто «выпили» до дна весь колодец. Начался забавный период жесткой экономии, благо другой воды, горячительной, было более чем достаточно.
Г) У нас тоже зима красивая. В этот год порадовала хрусталем на деревьях, хотя лесным великанам пришлось под тяжестью льда на ветках, ох как несладко. Но фото на память получились чарующими.
Д) Друзей много не бывает. «Нам так у вас понравилось! А можно мы и сегодня приедем погулять, а заодно и день рождения отпраздновать?» Да, не вопрос! Там, где не первый день стоит дым коромыслом, застолье нон-стоп только приветствуется. Закрутилось-понеслось все по-новому…
Е) Икебану на веранде лучше не оставлять. Сойки все печенье склевали и даже за свечку принялись, хотя кормушку пополняли ежедневно.
Ж) Если падать, то только в снег. Он очистит душу, напитает тело энергией и даст сил. Главное, чтобы тебя вовремя нашли и откопали. А то одного товарища мы приводили в чувства после того, как отыскали его спящим в сугробе за огромным джипом. Подоспели вовремя. Спасли!
Дааа, столько всего за эти дни было, что похоже пора возвращаться на работу, чтобы наконец-то отдохнуть от столь шумных праздников.
С НОВЫМ 2011!
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