И вот опять не углядели, не смогли предугадать. Рвануло там, где людно, где встречают и ждут, целуют при встрече и радуются прилетам. Нет святого у тех, кто желает смерти – это жесткий факт. Мы с ним смирились и живем рядом.
Поражает цинизм еще и в другом. Тут же поползли по сообществу определенных людей слухи, что это диверсия с экономическим подтекстом, мол, «Домодедово» собираются банкротить, чтобы потом аккуратно за копейки «прихватизировать». Даже слушать не стала – это уже совсем нечеловеческий беспредел. Стыдно за подобные версии.
Комментарии 25
Такие версии не на пустом месте появляются.Слишком много всего отрицательного и негативного говорилось о "Домодедове" в последнее время.Летом кондиционеры перестали работать,в декабре транспортный коллапс,и мучения тысяч граждан несколько дней в аэропорту.Теперь вот служба безопасности аэропорта не кудышная оказалась.Всё вместе это создаёт определённое общественное мнение.
Что касается цинизма и беспредела,то мне кажется,когда на кону стоят такие деньжищи,то здесь "они" руководствуются единственной формулой: Для достижении цели все средства хороши.
А уж в нашей-то стране человеческая жизнь ничего не стоит (в нравственном смысле).
Что касается цинизма и беспредела,то мне кажется,когда на кону стоят такие деньжищи,то здесь "они" руководствуются единственной формулой: Для достижении цели все средства хороши.
имхо
"Нужно разобраться, было ли сделано это, а не просто спихивать ответственность на милицию", - добавил он.
имхо
Где вы усмотрели гадания на кофейной гуще?
Автором была озвучена версия экономической подоплёки этого зверства. Я высказал своё мнение,что в нашей стране,и такое вполне может быть.
Автором была озвучена версия экономической подоплёки этого зверства. Я высказал своё мнение,что в нашей стране,и такое вполне может быть
Всё остальные терракты перечисленные вами преследовали политические и социальные цели,а не экономические.
Частную собственность можно - национализировать.Но у нас это называется - отобрать.
А тут хоть гляди, хоть гадай, толку ноль, было бы желание организовать теракт, а уж возможности его совершить на каждом шагу, помноженные на всеобщую коррумпированность и безответственность. Решать надо проблему в зародыше, хотя бы понять, причины и пытаться их устранять. А главная причина терактов в том, что правители наши пошли по простому решению кавказского вопроса - платить щедрые контрибуции правящему клану в регионе, надеясь, что они будут держать всех остальных в узде. Соответственно подавляющая часть трансфертов распиливается представителями правящих кланов, а остальным достаются сущие крохи. Но кавказцы, в отличие от дорогих россиян, безропотно наблюдающих как нефтебаксы уплывают на счета членов кооператива "Озеро" и тренеров по дзю-до с этим мириться не хотят. Но бороться с правящим кланом, убивая его членов, чревато - ибо вендетту на Кавказе ещё никто не отменял, а вот за дорогих россиян никто мстить не будет ))
Написано почти 18 лет назад
Нелегко готовить иностранных бойцов и агентуру Спецназа. Мы, советс-
кие бойцы Спецназа, будем действовать во время войны, а эти ребята
действуют уже сейчас и по всему миру. Они бесстрашно умирают за свои
светлые идеалы, не подозревая, что и они бойцы Спецназа.
Удивительные люди! Мы их готовим, мы тратим миллионы на их содержа-
ние, мы рискуем репутацией нашего государства, а они наивно считают себя
независимыми. Тяжело иметь дело с этой публикой. Приходя к нам на подго-
товку, они приносят с собой дух удивительной беззаботности Запада. Они
наивны, как дети, и великодушны, как герои романов. Их сердца пылают; а
головы забиты предрассудками. Говорят, что некоторме из них считают, что
нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать
во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые
были.
Вспомните, как вскоре после взрыва, в СМИ появились сообщения о том, что Гарант конституции повесил всех собак на руководство Домодедово