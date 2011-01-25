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Рвануло

25.01.2011 13:58 25 2 652 просмотра
И вот опять не углядели, не смогли предугадать. Рвануло там, где людно, где встречают и ждут, целуют при встрече и радуются прилетам. Нет святого у тех, кто желает смерти – это жесткий факт. Мы с ним смирились и живем рядом.

Поражает цинизм еще и в другом. Тут же поползли по сообществу определенных людей слухи, что это диверсия с экономическим подтекстом, мол, «Домодедово» собираются банкротить, чтобы потом аккуратно за копейки «прихватизировать». Даже слушать не стала – это уже совсем нечеловеческий беспредел. Стыдно за подобные версии.

Комментарии 25

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Это диверсия с экономическим подтекстом, мол, «Домодедово» собираются банкротить, чтобы потом аккуратно за копейки «прихватизировать». Даже слушать не стала – это уже совсем нечеловеческий беспредел. Стыдно за подобные версии.

Такие версии не на пустом месте появляются.Слишком много всего отрицательного и негативного говорилось о "Домодедове" в последнее время.Летом кондиционеры перестали работать,в декабре транспортный коллапс,и мучения тысяч граждан несколько дней в аэропорту.Теперь вот служба безопасности аэропорта не кудышная оказалась.Всё вместе это создаёт определённое общественное мнение.
Что касается цинизма и беспредела,то мне кажется,когда на кону стоят такие деньжищи,то здесь "они" руководствуются единственной формулой: Для достижении цели все средства хороши.
А уж в нашей-то стране человеческая жизнь ничего не стоит (в нравственном смысле).
Дмитрий  (asd1979)
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Цитата
Такие версии не на пустом месте появляются.Слишком много всего отрицательного и негативного говорилось о "Домодедове" в последнее время.Летом кондиционеры перестали работать,в декабре транспортный коллапс,и мучения тысяч граждан несколько дней в аэропорту.Теперь вот служба безопасности аэропорта не кудышная оказалась.Всё вместе это создаёт определённое общественное мнение.
Что касается цинизма и беспредела,то мне кажется,когда на кону стоят такие деньжищи,то здесь "они" руководствуются единственной формулой: Для достижении цели все средства хороши.
Может не стоит до окончания расследования этого злодеяния устривать гадания на кофейной гуще,и высказывать различные домыслы.Пусть следственные органы разберутся.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Что-то у меня давно нет доверия к любым результатам расследований... Сейчас объявят ответственных, спустя некоторое время завалят пару-тройку "виновных" чабанов, рейтинг Медвепута поползёт снова вверх. И все в ажуре.
имхо
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Тон расследованию уже задан.

Цитата
"Череда событий на одном и том же объекте заставляет задуматься о критических недостатках в работе аэропорта. Если аэропорт принимает такое количество пассажиров, а это современный и, в целом, хороший аэропорт, - он должен создать все условия досмотра и контроля пассажиров и багажа", - сказал президент.
"Нужно разобраться, было ли сделано это, а не просто спихивать ответственность на милицию", - добавил он.
РИА Новости
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Тогда "одним выстрелом двух зайцев"
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
И что самое главное.Кто бы,и чтобы не стоял/стояло за этими взрывами,а из новостных лент мы всё-равно узнаем только вот это: Сегодня на Северном Кавказе силовиками успешно проведена контртеррористическая операция.В ходе операции уничтожены пятеро боевиков.По данным силовиков, трое из них (имена) причастны к взрыву в московском аэропорту "Домодедово" (дата).
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
И что самое главное.Кто бы,и чтобы не стоял/стояло за этими взрывами,а из новостных лент мы всё-равно узнаем только вот это: Сегодня на Северном Кавказе силовиками успешно проведена контртеррористическая операция.В ходе операции уничтожены пятеро боевиков.По данным силовиков, трое из них (имена) причастны к взрыву в московском аэропорту "Домодедово" (
Достаточно будет того что мерзавцы понесут заслуженное наказание.Парни из" Альфы "отлично знают свое дело smile:!:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Эти мерзавцы всего-лишь исполнители,а у любого терракта есть "заказчик".Всё зло терроризма заключается в том "Кому это выгодно",а не "Кто исполнил".
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
рейтинг Медвепута поползёт снова вверх. И все в ажуре.
имхо
Андрей а вы на выборы почаще ходите,а то судьбу страны решают 30-40процентов населения!
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Может не стоит до окончания расследования этого злодеяния устривать гадания на кофейной гуще,и высказывать различные домыслы.Пусть следственные органы разберутся.


Где вы усмотрели гадания на кофейной гуще?
Автором была озвучена версия экономической подоплёки этого зверства. Я высказал своё мнение,что в нашей стране,и такое вполне может быть.
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Где вы усмотрели гадания на кофейной гуще?
Автором была озвучена версия экономической подоплёки этого зверства. Я высказал своё мнение,что в нашей стране,и такое вполне может быть
С момента совершения этого зверства, все кому не лень высказывают свои версии о причинах случившегося не распологая достоверными фактами.А какая экономическая подоплека была во взрывах на станциях метрополитена smile:?: Заказчики хотели приватизировать метро smile:?: smile:|
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Аэропорт "Домодедово" частная компания,а метрополитен государственная.
Дмитрий  (asd1979)
#
Ответьте так какая экономическая подоплека была во взрывах на станциях метрополитена,взрывах домов,захвате театрального центра smile:?: Взрыв аэропорта- это звенья этой цепи smile:!:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Тема в блоге была задана вот эта:
Цитата
Тут же поползли по сообществу определенных людей слухи, что это диверсия с экономическим подтекстом, мол, «Домодедово» собираются банкротить, чтобы потом аккуратно за копейки «прихватизировать»

Всё остальные терракты перечисленные вами преследовали политические и социальные цели,а не экономические.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Борьба за власть в Домодедово. А тут как раз теракт, нужным людям в этой борьбе это как раз на руку. Немного чирикнул в теме "Новости".
Сергей Савельев  (kev)
#
А разве частную собственность можно "приватизировать"? Наверное, в данном случае, уместнее термин "отобрать". Но это слишком напоминает манию преследования, скорее всё проще - неудачные попытки "перевести стрелки" (найти крайних) не там, где они есть на самом деле. С терроризмом у нас, по действующему законодательству, кто должен бороться? Неужели частная служба безопасности частного аэропорта?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
А разве частную собственность можно "приватизировать"? Наверное, в данном случае, уместнее термин "отобрать".

Частную собственность можно - национализировать.Но у нас это называется - отобрать.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
И вот опять не углядели, не смогли предугадать.


А тут хоть гляди, хоть гадай, толку ноль, было бы желание организовать теракт, а уж возможности его совершить на каждом шагу, помноженные на всеобщую коррумпированность и безответственность. Решать надо проблему в зародыше, хотя бы понять, причины и пытаться их устранять. А главная причина терактов в том, что правители наши пошли по простому решению кавказского вопроса - платить щедрые контрибуции правящему клану в регионе, надеясь, что они будут держать всех остальных в узде. Соответственно подавляющая часть трансфертов распиливается представителями правящих кланов, а остальным достаются сущие крохи. Но кавказцы, в отличие от дорогих россиян, безропотно наблюдающих как нефтебаксы уплывают на счета членов кооператива "Озеро" и тренеров по дзю-до с этим мириться не хотят. Но бороться с правящим кланом, убивая его членов, чревато - ибо вендетту на Кавказе ещё никто не отменял, а вот за дорогих россиян никто мстить не будет ))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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печально и горько,а главное-безвыходность полнейшая.А самое страшное,что это не последний раз и народ стал потихоньку привыкать и тихо радоваться,что на этот раз пронесло и родных,и друзей,и просто знакомых.Очень жалко и страшно,а мне через два дня лететь,понятно,что сейчас усиление и гораздо безопаснее будет в аэропортах,а как же в метро,в кино,в булочной...
Елена Пушникова  (Алёна))
#
В нашей стране уже давно каждый сам за себя, как известно, рыба гниет с головы. Сейчас , как обычно, будет много слов, через несколько дней все забудется, пострадавшим выплатят компенсации, таким образом вроде как откупятся и совесть сделается чище.. Но не только власть виновата конечно же. Что заставляло таксистов цены поднимать в 20 раз?? Ведь большинство погибших, их коллеги.. Что заставляло интернет-мошенников активизироваться в этот момент. Ничего святого у людей не осталось. Давайте радоваться тому, что нам это хотя бы небезразлично и будем аккуратнее. Нам остается только уповать на Господа Бога...
Дмитрий  (asd1979)
#
Нашим гражданам надо проявлять бдительность круглый год,а не на ближайший месяц.Вот увидите через месяц все расслабяться,и все будет как всегда.Следует помнить что в России война не закончена!
Петя  (rjkxfr)
#
Нда. Зато Немцова отловили smile:D наши доблестные правоохранительные органы smile:) Как не назовись...один...ментовка , хотя при кровавой гебне не помню, чтобы аэропорты взрывали, да и дома...Вспоминаю плакат по дороге в "Домодедово" стюардесса держит пару гвоздичек и желает всем счастливого пути...Упокой, Господи, души погибших...и храни нас...
Фёдор  (Racer666)
#
значит версия о чеченском следе - расово верная, а за остальные должно быть стыдно?
Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
Рвануло там, где людно, где встречают и ждут, целуют при встрече и радуются прилетам. Нет святого у тех, кто желает смерти – это жесткий факт.

Написано почти 18 лет назад
Цитата

Нелегко готовить иностранных бойцов и агентуру Спецназа. Мы, советс-
кие бойцы Спецназа, будем действовать во время войны, а эти ребята
действуют уже сейчас и по всему миру. Они бесстрашно умирают за свои
светлые идеалы, не подозревая, что и они бойцы Спецназа.
Удивительные люди! Мы их готовим, мы тратим миллионы на их содержа-
ние, мы рискуем репутацией нашего государства, а они наивно считают себя
независимыми. Тяжело иметь дело с этой публикой. Приходя к нам на подго-
товку, они приносят с собой дух удивительной беззаботности Запада. Они
наивны, как дети, и великодушны, как герои романов. Их сердца пылают; а
головы забиты предрассудками. Говорят, что некоторме из них считают, что
нельзя убивать людей во время свадьбы, другие думают, что нельзя убивать
во время похорон. Чудаки. Кладбище на то и придумано, чтобы там мертвые
были.



Цитата
Поражает цинизм еще и в другом. Тут же поползли по сообществу определенных людей слухи, что это диверсия с экономическим подтекстом, мол, «Домодедово» собираются банкротить, чтобы потом аккуратно за копейки «прихватизировать». Даже слушать не стала – это уже совсем нечеловеческий беспредел. Стыдно за подобные версии.


Вспомните, как вскоре после взрыва, в СМИ появились сообщения о том, что Гарант конституции повесил всех собак на руководство Домодедово

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