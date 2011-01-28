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Отдыхать - не работать!

28.01.2011 10:51 10 2 743 просмотра
Нам в этом году с зимой повезло, так считают все мои знакомые. Уж, больно она красивая, снежная, настоящая! Хотя деревья стонут, кризы от перемен температур людей шкалят, сосульки падают, и в травмпунктах отбоя нет от потерпевших, НО по картинке все выглядит очень даже душевно.





Расскажу вам о месте, которое недавно с семьей открыли, это дачный отель на Истринском водохранилище «Истра Holiday». Деревянные избушки разбросаны по лесу, персонал не по-нашему вежлив и учтив, природа АХ, русская горка и того круче. Разбегаешься, падаешь на «ватрушку» и с морозным ускорением выкатываешься на самую середину озера. КРАСОТА!





Только рыбаки не очень довольны, рыбу мы им своими катаниями распугали. Чарующие тихие места! Людей в меру, еда вкусная, домики прекрасно отапливаются, а главное (для гурманов) в местном СПА настоящая тайка делает прекрасный аюрведический массаж. Я улетела в другие земли… и только снег, упавший с елок, вернул меня к русской зимней действительности.



Рекомендую! Спасибо за чудные выходные организаторам отдыха.

Комментарии 10

Пенсионер  (Пенсионер)
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Красиво! В такую зиму хорошо лопатой помахать на своей даче, расчистить снег, затопить печку, приготовить шашлычок на улице, разлить в рюмки виски или коньяк... smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Класс! Мы с семьей тоже любители такого отдыха. Обожаю сеть Гелиопарк и ВКС-Кантри. В последнем недавно тоже отдыхали в такой избушке. Душеевно!!! smile:ura:
GRU  (GRU)
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Не, русской зимой на морозе надо пить русскую водку. Русский Стандарт Платинум рекомендую. smile;)
Дмитрий  (asd1979)
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А какая на Истре была красота и благодать до постройки там коттеджей smile:!: Вы даже и представить себе не можете.Чтобы построить эти домики повырубали огромное количество прекрасного леса smile:!:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Нам в этом году с зимой повезло, так считают все мои знакомые. Уж, больно она красивая, снежная, настоящая!

Ещё большой плюс от такой снежной зимы,это то,что после аномально жаркого лета реки и водоёмы сильно обмелели,и весной они хорошо пополнятся за счёт талых вод.
Валя  (valen-tina)
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Очень красивые фотографии и очень снежно! smile:) Хорошо, когда зима в радость!
У. Е.  (Yl`yana)
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Очень красивые фотографии!
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