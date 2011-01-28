Отдыхать - не работать!

Нам в этом году с зимой повезло, так считают все мои знакомые. Уж, больно она красивая, снежная, настоящая! Хотя деревья стонут, кризы от перемен температур людей шкалят, сосульки падают, и в травмпунктах отбоя нет от потерпевших, НО по картинке все выглядит очень даже душевно.
Расскажу вам о месте, которое недавно с семьей открыли, это дачный отель на Истринском водохранилище «Истра Holiday». Деревянные избушки разбросаны по лесу, персонал не по-нашему вежлив и учтив, природа АХ, русская горка и того круче. Разбегаешься, падаешь на «ватрушку» и с морозным ускорением выкатываешься на самую середину озера. КРАСОТА!
Только рыбаки не очень довольны, рыбу мы им своими катаниями распугали. Чарующие тихие места! Людей в меру, еда вкусная, домики прекрасно отапливаются, а главное (для гурманов) в местном СПА настоящая тайка делает прекрасный аюрведический массаж. Я улетела в другие земли… и только снег, упавший с елок, вернул меня к русской зимней действительности.
Рекомендую! Спасибо за чудные выходные организаторам отдыха.
Комментарии 10
Ещё большой плюс от такой снежной зимы,это то,что после аномально жаркого лета реки и водоёмы сильно обмелели,и весной они хорошо пополнятся за счёт талых вод.