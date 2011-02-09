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Первый тайм мы уже отыграли…

09.02.2011 17:19 16 2 706 просмотров
Всем привет! Дела засыпают вместе со снегом, которым небесная канцелярия нещадно сдабривает московские просторы. НО! Процесс подготовки нашего «фирменного блюда» - церемонии «Банк года» идет полным ходом. Во-первых, мы определились с датой – 17 марта. Во-вторых, ведем переговоры с очень уютным и комфортным рестораном о проведении мероприятия. В-третьих, от лица портала благодарю всех, кто проголосовал в первом отборочном туре и тем самым определил тройки финалистов по основным номинациям. Итак…

На звание «Банк года» претендуют – «Авангард», ВТБ 24, «Тинькофф. Кредитные Ситемы» (Олег, поздравляем! Компания более чем достойная smile:) ).

За награду в номинации «Рекламная кампания года» поборются «Траст», Сбербанк и опять же ТКС!

Открытием года, по мнению форумчан, стали банки - «Авангард», «Русский Стандарт» и «Связной». ДА! По тренду нетрудно догадаться, сообщество чьих клиентов посещает наш портал регулярно и ведет здесь борьбу за каждую пядь Интернет-пространства.

Вопрос. Почему дремлют другие? Неинтересно? Не верите, что ваш голос будет засчитан? Или… Ваш вариант ответа жду с нетерпением, дабы понимать как и куда ущипнуть в следующий раз, чтобы вы проснулись smile;)


Комментарии 16

юрий фенько  (cvetin)
#
Я за "Русский стандарт"!Я в нем уже не первый год!Я За него smile:ura:
Юсиф Кардос  (УжасУжас)
#
Кста, могли бы учредить какой-то отдельный приз типа "Кумпол года" и пригласить на церемонию Б.Уиллиса как его номината !
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Каждый отдельный приз имеет свое материальное воплощение, то есть любую фантазию нужно оплачивать. Не мне вам рассказывать про деньги на банковском портале smile;)
Снейчас мы активно работаем со спонсорами, слава богу, интерес к диалогу есть и, пригласив 250 гостей, портал не должен уйти в минус.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Дело не только и не сколько в деньгах. Просто не хочется увеличивать количество номинаций. Хотя понятно, что предложение УжасУжаса не более чем шутка. smile:)
iamvs  (iamvs)
#
Инициатива клиентов- производная от фантазии банков. Прошедший год был беден на яркие положительные события.
Чтобы усилить интерес к голосованию, неплохо бы самих голосующих сделать участниками конкурса. По случайным выборкам- одаривайте банковскими сувенирами, устраивайте дни открытых дверей на портале, приглашайте на встречи с популярными блоггерами и т.д.
Нет сомнений, что церемония "Банк года" пройдет "на высоте". Удачи и творческих успехов!
Елена  (ElenaKomi)
#
Предлагаю номинацию: "Самый худший банк!" Думаю на первом месте должен быть АЛЬФА-банк". .....думаю многие со мной согласятся smile:!: smile:evil:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Господа! У нас все же не "Серебряная калоша", а праздничное мероприятие с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ эффектом. Будем чествовать лучших - таков концепт!!!
Елена  (ElenaKomi)
#
Я за СБЕРБАНК!!!! smile:ura:
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Выборщики нас рассудят. Придут на портал, попьют чайку и сделают выбор, о результатах которого 17 марта и узнаем...
Ирина Сидоренко  (1rin)
#
Доброго времени суток, Елена! Я за "Связной"! Работаю в нем и, конечно, голосую за него) smile:ura:
Cath rine  (fendi)
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жаль, Балтинвеста нет, тихий-мирный, всегда без проблем, в отличии от сбербанка, который по сути не отличается от сберкассы
mosoblbank_pr  (mosoblbank_pr)
#
Душой всегда за своё smile:oops:
brian cruise  (asid)
#
Я тоже за Сбер.
Юлия Субботина  (malvi_no4ka)
#
Я бы не дала банку "Траст" даже шанса... Ничкего не имею против Брюса Уиллиса...
D R  (Tiran_25)
#
250 гостей... Войдет ли в это число хоть один Пользователь Банки.ру?

Кстати, предложение ElenaKomi (Елена) "Худший Банк", я считаю, неплохим... Пусть этот "Худший Банк" задумается... Почему Клиенты выбрали именно его... Может пора что-нибудь изменить...
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