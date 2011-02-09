Первый тайм мы уже отыграли…

Всем привет! Дела засыпают вместе со снегом, которым небесная канцелярия нещадно сдабривает московские просторы. НО! Процесс подготовки нашего «фирменного блюда» - церемонии «Банк года» идет полным ходом. Во-первых, мы определились с датой – 17 марта. Во-вторых, ведем переговоры с очень уютным и комфортным рестораном о проведении мероприятия. В-третьих, от лица портала благодарю всех, кто проголосовал в первом отборочном туре и тем самым определил тройки финалистов по основным номинациям. Итак…
На звание «Банк года» претендуют – «Авангард», ВТБ 24, «Тинькофф. Кредитные Ситемы» (Олег, поздравляем! Компания более чем достойная ).
За награду в номинации «Рекламная кампания года» поборются «Траст», Сбербанк и опять же ТКС!
Открытием года, по мнению форумчан, стали банки - «Авангард», «Русский Стандарт» и «Связной». ДА! По тренду нетрудно догадаться, сообщество чьих клиентов посещает наш портал регулярно и ведет здесь борьбу за каждую пядь Интернет-пространства.
Вопрос. Почему дремлют другие? Неинтересно? Не верите, что ваш голос будет засчитан? Или… Ваш вариант ответа жду с нетерпением, дабы понимать как и куда ущипнуть в следующий раз, чтобы вы проснулись
Комментарии 16
Снейчас мы активно работаем со спонсорами, слава богу, интерес к диалогу есть и, пригласив 250 гостей, портал не должен уйти в минус.
Чтобы усилить интерес к голосованию, неплохо бы самих голосующих сделать участниками конкурса. По случайным выборкам- одаривайте банковскими сувенирами, устраивайте дни открытых дверей на портале, приглашайте на встречи с популярными блоггерами и т.д.
Нет сомнений, что церемония "Банк года" пройдет "на высоте". Удачи и творческих успехов!
Кстати, предложение ElenaKomi (Елена) "Худший Банк", я считаю, неплохим... Пусть этот "Худший Банк" задумается... Почему Клиенты выбрали именно его... Может пора что-нибудь изменить...