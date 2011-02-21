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Запахи и другие приключения за неделю

21.02.2011 21:05 24 2 331 просмотр
Как пахнет английский виски? Усталостью, чванством и респектабельностью. Журнал Menu в очередной раз собрал поклонников данного напитка на литературные чтения. Алексей Петренко вышел поприветствовать всех собравшихся в старом английском мундире, который завалялся у знаменитого актера с одной из съемок. Из всего чтецом изложенного мне запомнилась лишь история, когда в небольшую квартирку Петренко пожаловал генерал Александр Лебедь и подарил народному любимцу пачку денег. Мол, тут богатеи на мою предвыборную кампанию скинулись, вот и вам перепало. Так была проведена параллель, что и в России водятся Робин Гуды. Традиционная английская тема оказалась закольцована на наш быт.







Модный дом Версаче все не успокоится и пытается возбудить к себе интерес новым парфюмом под названием Vanitas. Тщеславие у итальянцев оказалось приторно сладким и рекламирует его модель-нимфетка. С чем никак не согласился наш творческо-богемный стол во главе с Митей Фоминым, Жанной Эппле и Михаилом Мамаевым. Фото на память, что все вместе были и вердикт по аромату выносили…



Суббота. Гонки ретрокаров – запах снега и выхлопных труб. Утеплились знатно и запаслись темными очками. Солнце било в глаз, а милашки-автомобили в сердце. Дизайн. Эстетика. Ностальгия. Вкус к жизни и всему сугубо авторскому – боже, как жили люди еще совсем недавно, мама дорогая!









Умиляюсь увиденному, ем солдатскую кашу и простираю руки к небу в надежде, что темно-синий ретро Мерседес подруги соизволит завестись. Не соизволил! Не быть нам гонщицами морозного дня. Да, и ладно… Атмосфера стоит того, чтобы в ней побывать и ко всему происходящему принюхаться-присмотреться. Заодно и вам показать…











И все же весна берет свое. Дико хочется цветов, их ранимой красоты на фоне урбанистической столичной неизбежности. Не стану ждать 8 Марта, куплю сама и буду наслаждаться! ВОТ!!!

Комментарии 24

CreditWay  (CreditWay)
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Дааа,Jaguar S-type (63-68 г.г. ?) хорош...хорош...И статуэтка яго еще не убиралась...
P.S.Хотя нет,пожалуй это Mark II.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Как пахнет английский виски? Усталостью, чванством и респектабельностью.

Для меня Англия пахнет двумя запахами: Чопорный и Консервативный (может ошибаюсь,лично не был). smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Елена, очень понравился формат Вашего репортажа:
лаконично и емко, для души и для ума...
Было бы очень интересно читать такие репортажи регулярно.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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А мне понравилось фото с эмблемой корвета - как будто на фоне неба с облачками.Сохраню себе smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
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Алексей Петренко - великий и талантливейший актер. Иногда вижу его в нашей электричке. Отличный репортаж с места события. Надо будет на 8-е марта сделать супруге мой "афганский" ужин. smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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тоже понравилось фото с Корветовской эмблемкой,очень удачно получилось.Ну а про цветочки и говорить не приходится smile:!: Куплю себе! smile:)
Виталий  (миссия невыполнима)
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Даааа... репортаж что надо, +5, очень приятно было все читать и смотреть, прям как-то даже развеяло, на какой-то момент отвлекло от обычныой рутины. Буду ждать следующих блогов в таком направлении, хотелось бы чтобы они появлялись чаще. Название еще так удачно подобрано: "Запахи и другие приключения за неделю", было бы неплохо, если бы такие легкие и красочные репортажи вошли в еженедельную традицию, ну или хоть раз в две недели. Не знаю почему, но аж как-то настроение поднялось smile:)
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Чтобы такие репортажи каждую неделю ваять, надо с тусовок не вылезат!А рабортать когда ??? Неделя на неделю не приходится, НО вас услышала и краткие обзоры о примечательном кидать в блог буду smile;) раз понравилось...
Виталий  (миссия невыполнима)
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Да понравилось очень, с нетерпением буду ждать очередных обзоров. Спасибо.
Лоймила  (Лоймила)
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А мне понравилась фото, где вы все вместе. Семья - это звучит гордо! smile:)
А ещё машины, и небо, и цветы....Красотища. Спасибо.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Актер Петренко - достоин всяческого уважения. Одно его «Для меня невозможного [пауза] мало» из экранизации «Бесприданницы» Рязанова (1984) - с мхатовской расстановкой, истинным актерским талантом - много стоит.
CreditWay  (CreditWay)
#
Леди... Я знал.Нет.Чувствовал,что вы - театралка.Не знаю почему. smile:) smile:shuffle:
Екатерина Суворова  (28_888)
#
А то! smile:) Я всю юность там провела. Безумно жалею, что не застала Миронова в Театре Сатиры.
Как пелось в одной песне smile;) «Где мои 17 лет?»... ©
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Катя, помнится, это Высоцкий... smile:oops:
"На Большой Каретной..."с
CreditWay  (CreditWay)
#
Да млиин.Караул."Где мои 17 - лет... " Я помнится пацаном был... Высоцкий дядька...На два месяца старше отца... Ща через три дня дочери восемнадцать... Жесть.Вот понимаю же.Но не понимаю.... Как летит время.Типа скорко дедушкой уже могу стать... Типа папа мудрый... Если бы она знала... У мен в голове,таракананы 1/64 финала только играют.... Дааа...Она не знает что я здесь...А может.... Просто... ? Нееет... Я же сурьеныйм малый... Да ? smile:oops: smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Вроде вчера было 22 года, я умчался на войну, сразу после окончания военного училища. Сейчас кажется, что мне столько же лет. А уже в этом году жахнет всего лишь 48. smile:D Был в музее Высоцкого на Таганке. Еще бы, в этом районе пахал опером в уголовном розыске. С одним своим опером работали личным сыском по одному убийству. Решили, что тупо шляться вокруг театра на Таганке, зашли в музей. Нам понравилось. А тех, кто совершил убийство, мы вычислили и задержали чуть позже, в славном г. Истра. Перед этим, после посещения музея, вечерком посидели, покумекали и все, опера учуяли след и раскрыли убийство. Несколько дней правда пришлось практически жить на работе, есессно был семейный скандал по типу "твоя ментовская работа превыше всего, дороже семьи", но это все ерунда по сравнению с Саурской революцией. smile:D
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Лена, какой чудесный пост! Случайно зашла и ужасно порадовалась. Так здорово сказано про "запах виски", просто мучаюсь литературной завистью. И на фотографиях Вы такая красивая и сияющая. И ребенок у Вас прекрасный.

В общем, как-то сразу настроение повысилось от просмотра этого светского репортажа. Спасибо!
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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СПАСИБО за теплые слова о моем сиюминутном эпистолярном творчестве. Надеюсь, 17-го марта увидимся smile;)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Обязательно, буду очень рада. До встречи 17-го марта!
Плюшкинъ  (Плюшкинъ)
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Несколько удивило словосочетание "английский виски"... Шотландский, ирландский, американский, японский - это знакомо по собственному бару. Погуглил - действительно есть и английский, хотя встречается достаточно редко. Спасибо за повод расширить кругозор.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Да, Фил, такие нюансы спиртного мира не для моего женского ума smile:{}
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