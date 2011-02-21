Запахи и другие приключения за неделю

Как пахнет английский виски? Усталостью, чванством и респектабельностью. Журнал Menu в очередной раз собрал поклонников данного напитка на литературные чтения. Алексей Петренко вышел поприветствовать всех собравшихся в старом английском мундире, который завалялся у знаменитого актера с одной из съемок. Из всего чтецом изложенного мне запомнилась лишь история, когда в небольшую квартирку Петренко пожаловал генерал Александр Лебедь и подарил народному любимцу пачку денег. Мол, тут богатеи на мою предвыборную кампанию скинулись, вот и вам перепало. Так была проведена параллель, что и в России водятся Робин Гуды. Традиционная английская тема оказалась закольцована на наш быт.
Модный дом Версаче все не успокоится и пытается возбудить к себе интерес новым парфюмом под названием Vanitas. Тщеславие у итальянцев оказалось приторно сладким и рекламирует его модель-нимфетка. С чем никак не согласился наш творческо-богемный стол во главе с Митей Фоминым, Жанной Эппле и Михаилом Мамаевым. Фото на память, что все вместе были и вердикт по аромату выносили…
Суббота. Гонки ретрокаров – запах снега и выхлопных труб. Утеплились знатно и запаслись темными очками. Солнце било в глаз, а милашки-автомобили в сердце. Дизайн. Эстетика. Ностальгия. Вкус к жизни и всему сугубо авторскому – боже, как жили люди еще совсем недавно, мама дорогая!
Умиляюсь увиденному, ем солдатскую кашу и простираю руки к небу в надежде, что темно-синий ретро Мерседес подруги соизволит завестись. Не соизволил! Не быть нам гонщицами морозного дня. Да, и ладно… Атмосфера стоит того, чтобы в ней побывать и ко всему происходящему принюхаться-присмотреться. Заодно и вам показать…
И все же весна берет свое. Дико хочется цветов, их ранимой красоты на фоне урбанистической столичной неизбежности. Не стану ждать 8 Марта, куплю сама и буду наслаждаться! ВОТ!!!
Комментарии 24
P.S.Хотя нет,пожалуй это Mark II.
Для меня Англия пахнет двумя запахами: Чопорный и Консервативный (может ошибаюсь,лично не был).
лаконично и емко, для души и для ума...
Было бы очень интересно читать такие репортажи регулярно.
А ещё машины, и небо, и цветы....Красотища. Спасибо.
Как пелось в одной песне «Где мои 17 лет?»... ©
"На Большой Каретной..."с
В общем, как-то сразу настроение повысилось от просмотра этого светского репортажа. Спасибо!