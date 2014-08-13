Популярные сообщения

Возможно, для многих, когда-нибудь вставал вопрос о том, сколько же чистой прибыли приносит, тот или иной, финансовый продукт, ставка доходности по которому превышает 13,25 процента. Это может быть вклад, вложение в кооператив или передача денег по договору займа. При любых инвестициях, нужно учитывать, что фактическая ставка будет отличаться от предлагаемой, так как на доходы с депозита, или суммы займа, в эту ставку заложена ставка НДФЛ, в размере, определяемым законодательством РФ.
Для любого инвестора, очень важно, спрогнозировать чистую прибыль. Как же это сделать? В своё время я тоже задавался этим вопросом. И ответ оказался простым. Нам достаточно рассчитать фактическую ставку. Фактическая ставка - это конечная процентная ставка, с учетом вычтенных налогов. Фактическая ставка, в отличие от номинальной, предлагаемой организацией, позволяет более точно определить доходность по вкладу.
Чтобы рассчитать фактическую ставку, нужно использовать формулу:
Fst=(st-(st-str)*n)*100 , где
st - ставка, предлагаемая организацией, %
str - не облагаемая налогами база.
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