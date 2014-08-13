Расчёт фактической ставки, для депозитов с доходностью выше 13,25%, или как вычислить чистую прибыль.

Возможно, для многих, когда-нибудь вставал вопрос о том, сколько же чистой прибыли приносит, тот или иной, финансовый продукт, ставка доходности по которому превышает 13,25 процента. Это может быть вклад, вложение в кооператив или передача денег по договору займа. При любых инвестициях, нужно учитывать, что фактическая ставка будет отличаться от предлагаемой, так как на доходы с депозита, или суммы займа, в эту ставку заложена ставка НДФЛ, в размере, определяемым законодательством РФ.

Для любого инвестора, очень важно, спрогнозировать чистую прибыль. Как же это сделать? В своё время я тоже задавался этим вопросом. И ответ оказался простым. Нам достаточно рассчитать фактическую ставку. Фактическая ставка - это конечная процентная ставка, с учетом вычтенных налогов. Фактическая ставка, в отличие от номинальной, предлагаемой организацией, позволяет более точно определить доходность по вкладу.



Чтобы рассчитать фактическую ставку, нужно использовать формулу:



Fst=(st-(st-str)*n)*100 , где



st - ставка, предлагаемая организацией, %

str - не облагаемая налогами база. По законодательству РФ это ставка рефинансирования, равная 8,25%, увеличенная на 5 пунктов, то есть 8,25+5=13,25%

n - налог на доходы физических лиц.



Давайте, более подробно рассмотрим, составляющие формулы.

1. Ставка предлагаемая организацией. Под организацией здесь понимается любая компания, которая привлекает денежные средства, предлагая получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций её деятельности. Это может быть кредитование, производство, торговля и т.д. Так вот, ставка, предлагаемая организацией, это ничто иное, как номинальная ставка. Вы можете видеть её в рекламе.

2. Процент не облагаемый налогом.

Например:

КПК предлагает нам вложить средства под 24% годовых на срок 12 месяцев. Посчитаем фактическую ставку:



Fst=(0.24-(0.24-0.1325)*0.35)*100 = 20.237%



Словарь инвестора *:

Номинальная ставка - процентная ставка без учёта инфляции и налогообложения.

Фактическая ставка - процентная ставка, за вычетом налогов.

Реальная ставка - это разница, между фактической ставкой и ожидаемым уровнем инфляции. Например, фактическая процентная ставка составляет 14% годовых, а прогнозируемый темп инфляции — 8% в год. Тогда реальная ставка процента составит: 10 - 8 = 6%.

Отличие фактической ставки от реальной, имеет смысл только лишь в условиях инфляции или дефляции. Для России это очень важно учитывать.

Прибыль - положительная разница между доходами и расходами. В нашем случае, мы рассматриваем расход, как вложенную сумму или сумму займа, а доход, как возвращаемую сумму с учётом начисленных процентов. Например: Вы вложили в банк сумму, равную 100 000 рублей под 14% годовых на один год. Вы понесли расходы, пускай и временные, тем не менее, это расходы. После окончания срока вы получили доход, Вам ваши деньги вернулись с начисленными процентами: 100 000 Х 1,14 = 114 000 рублей. Прибыль составила 114 000 - 100 000 = 14 000 рублей.

Чистая прибыль - прибыль за вычетом налогов и других затрат.

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* Словарь инвестора, раскрывает определения, сугубо в моём понимании. Более точные определения Вы сможете найти в открытых источниках Интернета. В случае какой-то ошибки, или неточности, просьба, проинформировать меня в комментариях.