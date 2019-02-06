Популярные сообщения

По ряду причин: - бесплатно, - безопасно (нет вирусов, открытый исходный код), - надежно (практически неубиваемая журналируемая файловая система), - удобно для пользования, без излишних наворотов, типа плазмы и кубов, - установка прикладного софта в доли секунды после скачивания пакета из репозитория без перезагрузок компа, мгновенное удаление пакета при деинсталляции, - драйвера "из каропки", - есть 64 и 32 битные версии, - работает с загрузочной флешки USB2/может устанавливаться на ssd/жесткий диск, - простое создание загрузочной лайв-флешки, без плясок с бубном - двойная и более загрузка, бутменеджер в комплекте "из каропки" и др. http://ru.haiku-os.wikia.com/wiki/Загрузочная_флешка https://www.haiku-os.org/get-haiku/ Приглашение в русскоязычную тусовку в Telegram https://t.me/HaikuOS_RU_chat

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