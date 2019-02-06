Популярные сообщения

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Камо Haiku_OS_User 06.02.2019 07:01 камо
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый неподходящий момент. Вот пример с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=358282&MID=6982507#message6982507 В результате чего не все купюры, фактически принятые банкоматом, учитываются и зачисляются на счет получателя. Как правило, после получения заявления-претензии от клиента, "потерявшего" некоторую сумму денег, банк проводит инкассацию банкомата, но не сразу, а лишь тогда, когда будет удобно самому банку. Деньги находятся и возвращаются клиенту. Но иногда банк отказывается удовлетворить претензию клиента, так как "лишних" денег при инкассации не обнаружено. Как можно избежать потери денег? - сдавать наличность только в кассу. Как можно подстраховаться на этот случай? - переписать номера купюр, - вести качественную видеозапись всего процесса - пересчет и закладка купюр, нажатие кнопок, отображение операций/ информационных сообщений на экране банкомата и тп. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 29.11.2018 06:58 камо
Почему опасно платить налоги на новых/непроверенных сайтах?
Почему опасно платить налоги на свежих/непроверенных сайтах? Федеральная налоговая служба России предупреждает о появлении поддельных сайтов для оплаты налогов. Специалисты ФНС приводят в пример одну из фальшивок — сайт «PoiskNalogov.ru». Данный ресурс предлагает налогоплательщикам ввести ИНН для проверки задолженности, после обнаружения которой переводит на страницу оплаты. Причем, сумма долгов по налогам значительно завышается по сравнению с реальной, комиссия может превышать 70 %. ФНС России напоминает, что узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям сайта Госуслуг, а также онлайн-кабинетов банков-партнеров ФНС России. Служба не рекомендует вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 11.11.2018 06:37 камо
Почему в 2018 году стало опасным повседневное "магазинное/транспортное" использование карт Тинькофф банка?
Почему в 2018 году стало опасным повседневное "магазинное/транспортное" использование карт Тинькофф банка? Краткий ответ - руководство ТБ именно в этом году искуственно создало мегадыру в системе безопасности. Вот свежайший пример - https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=354140#forum-message-list В 2017 году и ранее в подобной ситуации клиент не потерял-бы ВСЕ свои сбережения, находящиеся на счетах Тинькофф банка. Именно в этом году Тинькофф банк технически реализовал возможность восстановления доступа в личный кабинет ИБ/МП по номеру любой карты (ранее такая возможность была только по номеру основной карты, чем клиенты пользовались для безопасности своих накоплений в ТБ - основную карту хранили дома/в сейфе и тп... а по магазинам, в метро, автобусе ... использовали только дополнительные карты, которые не страшно было потерять). При этом следует учесть, что в случае, если преступники используют смартфон жертвы, то Тинькофф банк при восстановлении/сбросе МП даже не задаст контрольный вопрос. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 24.08.2018 15:23 камо
Почему выгодно использовать операционную систему Haiku на ноутбуке/компьютере?
По ряду причин: - бесплатно, - безопасно (нет вирусов, открытый исходный код), - надежно (практически неубиваемая журналируемая файловая система), - удобно для пользования, без излишних наворотов, типа плазмы и кубов, - установка прикладного софта в доли секунды после скачивания пакета из репозитория без перезагрузок компа, мгновенное удаление пакета при деинсталляции, - драйвера "из каропки", - есть 64 и 32 битные версии, - работает с загрузочной флешки USB2/может устанавливаться на ssd/жесткий диск, - простое создание загрузочной лайв-флешки, без плясок с бубном - двойная и более загрузка, бутменеджер в комплекте "из каропки" и др. http://ru.haiku-os.wikia.com/wiki/Загрузочная_флешка https://www.haiku-os.org/get-haiku/ Приглашение в русскоязычную тусовку в Telegram https://t.me/HaikuOS_RU_chat
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Камо Haiku_OS_User 12.08.2018 12:19 камо
Почему опасно хранить деньги в одной(ом) банке ?
Почему опасно хранить деньги в одной(ом) банке ? Короткий ответ - опасно, и точка! Примеры - https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=504&TID=352672&MID=6710453&result=edit#message6710453 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=354140&MID=6771233#message6771233 Все дело в уровне безопасности. Высший уровень. Банк без карт и ДБО (договора клиент-банк о дистанционном банковском обслуживании) априори более безопасен, поэтому используется для значительных вкладов. Открытый вклад пополняется наличными в кассе по приходному ордеру или межбанком. Никаких банкоматов, платежных терминалов, или иных платежных "прокладок". Средний уровень. Банк для получения регулярных доходов (пенсия/зарплата) должен быть более защищен от угроз фрода (мошенничества) по картам и ДБО, поэтому разумно ограничить использование его карт до безопасного минимума. Лучший вариант по безопасности - получение регулярного дохода (зарплата/пенсия) на НЕ карточный, а на обычный текущий счет физлица " Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 20.05.2018 04:42 камо
Почему опасно продавать/отдавать дебетовую банковскую карту без кредитного лимита, оформленную на свое имя, в пользование третьим лицам?
Почему опасно продавать/отдавать дебетовую банковскую карту без кредитного лимита, оформленную на свое имя, в пользование третьим лицам? Краткий ответ - так как это может быть схемой кражи денег у банка, за которую перед банком несет ответственность клиент - держатель карты (карт-холдер), на чье имя была оформлена карта. Типичный "дроп" - и последствия http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=349823&MID=6587248#message6587248 Вот горячий пример - с решением суда http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=345080 Полный ответ на вопрос блога содержится в топике по вышеприведенной ссылке, было много детективных версий и мнений - читать интересно. 40 ! страниц Нельзя!!! по просьбе "друга" оформлять на себя и продавать/дарить ему банковскую карту. Это может закончиться весьма печально - даже в том случае, когда карта дебетовая с нулевым лимитом овердрафта (кредитным лимитом) и на ней нет денег самого клиента банка. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 23.03.2018 04:22 камо
Почему банк-эмитент карты не может отменить авторизацию операции покупки/перевода, совершенную по банковской карте?
Почему банк-эмитент карты не может отменить авторизацию операции покупки/перевода, совершенную по банковской карте? Краткий ответ - не может, и баста! Подробный ответ. Очень часто на форуме портала банки точка ру и в НР (народном рейтинге) появляются темы, подобные этой http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=342335&MID=6314758 Банк-эмитент карты может подтвердить авторизацию операции покупки/перевода, совершенной по банковской карте, и может НЕ подтвердить ее, например, в случае недостаточности денежных средств на карте (исчерпан суточный/месячный пользовательский лимит и тп причины). Тогда у клиента, стоящего в кассе магазина, возникают трудности в оплате покупки. Но в рассматриваемом по ссылке выше случае авторизация прошла успешно. И тут вдруг клиент передумал платить.... и получать товар/услуги. Вариант решения возможен только один - сразу на кассе отменить авторизацию операции. Есть такая возможность, но не все кассиры могут сие правильно проделать. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 12.02.2018 05:33 камо
ЦБ РФ предупреждает заемщиков !!!
ЦБ РФ предупреждает !!! самое интересное выделено в тексте Приложение к письму Банка России от 05.05.2008 N 52-Т О "Памятке заемщика по потребительскому кредиту" Подготовлена Банком России ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТУ I. Решение о получении потребительского кредита - ответственное решение Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные кредитным договором сроки основную сумму долга (сумму, которая была получена от банка), а также уплатить проценты за пользование кредитом. Часто условиями кредитного договора также предусматривается необходимость осуществления иных платежей, связанных с получением и погашением кредита, в пользу банка (комиссии за рассмотрение документов на получение кредита, открытие и ведение банковского счета, осуществление переводов денежных средств и т. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 03.02.2018 07:02 камо
Почему опасно иметь двойника - по ФИО и дате рождения?
Почему опасно иметь двойника - по ФИО и дате рождения? Иногда люди меняют фамилии, имена... по различным причинам. Заключение/расторжение брака и тп. При этом следует учесть, что при выборе слишком распространенного имени/фамилии вы рискуете получить себе двойника с одинаковой датой рождения. Если ваш двойник - законопослушный гражданин, то проблем у вас нет. Если двойник является должником по исполнительному производству ФССП РФ, то проблемы у вас будут гарантированно. Вот свежий примерчик из НР (Народного рейтинга) - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10131030/ Проблемы автора отзыва весьма серьезны, возникают не в одном банке и регулярно. И решить их очень непросто. Еще из НР - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10140370/ Примерчик с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=114&TID=223678&MID=2714227#message2714227 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=353670&MID=6750081#message6750081 http://www. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 26.10.2017 05:57 камо
Почему клиент банка может потерять все (!) деньги в случае утраты сим-карты с телефонным номером, зарегистрированным в банке?
Почему клиент банка может потерять все (!) деньги в случае утраты сим-карты с телефонным номером, зарегистрированным в банке? Краткий ответ - эта сим-карта в большинстве банков РФ, использующих телефонную (кодами в смс) идентификацию/аутентификацию своих клиентов, позволяет третьим лицам, получившим доступ к сим-карте, легко получить доступ в личный кабинет интернет-банка "жертвы" и похитить ВСЕ деньги со ВСЕХ счетов/вкладов. Основные способы утраты сим-карт: 1. Клиент сменил сим-карту (телефонный номер), поменял оператора связи и тп, но при этом забыл отвязать "старый" номер от личного кабинета интернет-банка. В итоге следующий клиент оператора связи получил сим-карту с телефонным номером, на который стали приходить смс от банка. 2.Мошенники перевыпустили сим-карту в салоне связи и получили ее дубликат в сговоре с сотрудниками оператора сотовой связи, либо по фальшивой доверенности. Не следует слепо надеяться на " Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 08.08.2017 14:57 камо
Почему, совершая покупку онлайн, на сайте, можно попасть на платную подписку на различные услуги от торгово-сервисного предприятия ?
Почему, совершая покупку онлайн, на сайте, можно попасть на платную подписку на различные услуги от торгово-сервисного предприятия ? Отзывы в НР (Народном рейтинге) портала банки точка ру на данную тематику появляются довольно регулярно. Вот, несколько наиболее свежих на момент написания статьи примеров - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10085660/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10069526 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10086838/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10094890/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10103183/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10109553/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10110850/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10135366/ Причина "попадалова" на платную подписку или иные платежи - в основном, лень человеческая, да невнимательность.... Ну, нет привычки у основной массы людей читать условия до того момента, как поставить галочку о согласии/принятии условий сервиса ТСП. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 08.08.2017 08:38 камо
Почему заемщик - должник перед ФССП может попасть на штрафные санкции за "просрочку" платежей по кредиту или кредитной карте?
Почему заемщик - должник перед ФССП может попасть на штрафные санкции за "просрочку" платежей по кредиту или кредитной карте? Проблемные темы по данному вопросу на форуме появляются регулярно - свежий пример http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=334827 https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=38&TID=347189 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10183362/ Пристав ФССП имеет право арестовать банковские счета, принадлежащие должнику, и списать безакцептно все денежные средства с них в пределах суммы ареста по исполнительному листу. Для погашения в автоматическом режиме регулярных платежей по кредиту или кредитной карте банк открывает заемщику банковский счет, как правило, 40817.... (либо другой - 423.... и тп). С него (транзитного счета) происходит регулярное списание платежа в погашение по КК или кредиту в дату, предусмотренную договором клиент-банк. Если данный банковский счет клиента будет арестован, то зачисляемые на него средства клиента уйдут в ФССП, и образуется " Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 20.03.2017 12:28 камо
Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком?
Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком? Обсуждение данного вопроса с завидной регулярностью возникает на форуме портала банки точка ру Свежий пример тут - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=321963 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=344863 (второй случай забывчивости клиента просто феерический - карта с кредитом в виде разрешенного овердрафта) Выдержка из УКБО Тинькофф банка: Технический овердрафт — исполнение Банком Поручений Клиента и/или завершение расчетов по Договору расчетной карты (Договору счета) при недостаточности или отсутствии денежных средств на Картсчете (Счете) Клиента, при отсутствии Лимита овердрафта. Причина долга - неразрешенный (технический) овердрафт (подробнее тут -http://www.banki.ru/wikibank/nesanktsionirovannyiy_overdraft/ ) . Рассмотрим на примере Сбербанка случаи, когда виноват в своих проблемах сам клиент. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 24.11.2016 08:38 камо
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД?
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД? В общем случае - опасно оплачивать покупки переводом с2с - с карты на карту физлица, и не только на кошелек ЯД. Вот яркий примерчик - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10056635/ https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10155338/ (во втором примере - перевод с2с) Но ЯД особо отличается любовью к нему мошенников и не совсем честных торгашей. 1. Сервисы ЯД (Яндекс Деньги) очень удобны для мошенников, так как ЯД зарабатывают на комиссиях и поэтому стремятся упростить получение доступа к своим услугам всем владельцам кошельков. 2. Оформить кошелек на "дропа" (подставное лицо) не составляет особого труда. 3. В случае перевода на кошелек физлица комиссию платит получатель денег, таким образом мошенники делятся с ЯД доходами, полученными преступным путем. 4. Использовать чарджбэк по правилам МПС VISA/MC в данном случае (операция квалифицируется ПС как перевод, а не покупка) невозможно. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 15.08.2016 13:28 камо
Почему кредитного договора "на бумаге" не существует, но юридически он считается заключенным в письменной форме?
Почему кредитного договора "на бумаге" не существует, но юридически он считается заключенным в письменной форме? На форуме портала банки точка ру периодически возникает этот вопрос. Вот ссылка на недавнее обсуждение - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=308930 Отвечу коротко - по существу вопроса. ГК РФ Статья 819. Кредитный договор 1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора. См. ниже на картинке - параграф 1. http://savepic.ru/11203907.png ГК РФ Статья 807. Договор займа 1. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 17.05.2016 08:13 камо
Почему заемщик может попасть на штрафные санкции за "просрочку" ежемесячного платежа по кредиту или кредитной карте?
Почему заемщик может попасть на штрафные санкции за "просрочку" ежемесячного платежа по кредиту или кредитной карте? Причины могут быть различные. 1. Нет денег. В такой ситуации советуют раздобыть (заработать, одолжить или украсть) деньги. 2. Банк реально подставил добросовестного клиента, выполнившего оплату своевременно (заранее), на деньги. Вот реальный пример - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10011291/ Причина - внутренние проблемы в банке. В Сбере вообще НЕЛЬЗЯ открывать КАРТОЧНЫЕ счета для погашения с них ипотеки/кредита, ибо Сбербанк не может/не умеет/не хочет списывать с них денежку в погашение платежа, если пластик карты в процессе перевыпуска по любой причине - свежий пример по ссылке http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=337316&MID=6113453 Вот пример аналогичной подставы от ВТБ - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=347829&MID=6502480#message6502480 3. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 24.04.2016 13:19 камо
Почему для покупок выгодно использовать рублевую дебетовую карту Black Тинькофф банка?
Почему обычной "городской" (в городе, имеющем развитую сеть торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату картами) семье выгодно использовать рублевую дебетовую карту Black Тинькофф банка? 1. Вместо одной дебетовой карты карт-холдер (а им можно стать с 14 лет при наличии паспорта) получает целый "семейный" комплект дебетовых карт, привязанных к общему карт-счету. Дополнительные карты (5 штук) бесплатны. Никаких дополнительных затрат по дополнительным картам у клиента нет. Тариф - один на общий (единственный) банковский счет (карт-счет), к которому привязаны все карты (основная и дополнительные). Карта доставляется на дом, работу или в другое удобное для клиента место курьером банка вместе с пакетом документов. Курьер фотографирует клиента и его паспорт на свое устройство, данные отправляются в банк (требование обязательное к исполнению!). Допкарту можно выпустить другой платежной системы. Основная VISA , допкарта MC или МИР, и наоборот. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 08.04.2016 15:33 камо
Почему пин-код не всегда спасает от потерь при утере или краже банковской карты?
Почему пин-код не всегда спасает от потерь при утере или краже банковской карты? Группа хакеров получила украденные кредитные карты, которые должны быть бесполезными в руках преступников в том случае, если они не знают пин-коды этих карт. Однако преступники модифицировали карты, добавив второй чип - накладку к чипу карты. http://s017.radikal.ru/i434/1604/fb/daf79b296b77.png Второй чип позволяет хакерам совершать транзакцию с использованием любого пин-кода. Происходит перехват информации между настоящим чипом и банкоматом, и ее частичная подмена. Меняется ответ настоящего чипа на запрос банкомата о проверке пин-кода. Чип-накладка отвечает вместо настоящего чипа - ДА. При этом все остальные операции делает настоящий чип карты... Источник информации - http://thehackernews.com/2015/10/hacking-chip-n-pin-cards.html http://habrahabr.ru/post/229527/ https://habrahabr.ru/company/panda/blog/270231/ Как обезопасить свои средства при таком раскладе? Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 17.03.2016 09:34 камо
Почему страхование банковской карты не всегда выгодно клиенту банка?
Почему страхование банковской карты не всегда выгодно клиенту банка? Краткий ответ: "Слишком много нюансов, которые следует знать картхолдеру до того, как заключать договор страхования банковской карты." Более полный ответ составлен на основе типовых правил страхования, применяемых в Сбербанке. http://s008.radikal.ru/i306/1603/29/e0593307af39.png Как правило, не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению: 1. убытки в результате операций с использованием застрахованной банковской карты, проведенных до уведомления банка картхолдером о ее утрате, если с момента обнаружения факта утраты застрахованной банковской карты или сообщения информации о банковской карте третьим лицам прошло более 12 часов; 2. убытки, наступившие в результате хищения у картхолдера наличных денежных средств, полученных им в банкомате по застрахованной банковской карте, если такое хищение имело место по истечении 12 часов с момента снятия денежных средств, если иное не оговорено в договоре страхования; Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 16.02.2016 09:14 камо
Почему заёмщику нужно оформить себе код субъекта кредитной истории?
На форуме портала банки точка ру довольно часто появляются сообщения о том, что банки отказывают в получении кредита на основании того, что у клиента уже есть кредиты и долги, о которых этот самый клиент даже не подозревает. Чтобы проверить информацию, полученную из банка, требуется точно знать - в какие БКИ надо направить запрос, а в какие и соваться не стоит. Ибо, как правило, услуги БКИ по предоставлению информации платные. Какими способами узнать о том, в каких бюро кредитных историй (БКИ) имеется Ваша кредитная история? Ответ получен из официального источника на сайте ЦБ РФ. http://s017.radikal.ru/i428/1603/8e/916dad89b0ba.png Если Вы НЕ знаете (вероятно, еще не оформили ) свой код субъекта кредитной истории, то направить запрос через "Интернет" https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=ckki_zh НЕ представляется возможным. Возможны следующие варианты: 1. Создать код субъекта кредитной истории, обратившись лично с документом удостоверяющим личность в любую кредитную организацию или любое бюро кредитных историй, и затем вернуться на сайт Банка России для направления запроса. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 08.02.2016 16:35 камо
Почему опасно использовать смартфоны (планшеты) с OS Android для дистанционного банковского обслуживания?
Почему для дистанционного банковского обслуживания опасно использовать смартфоны (планшеты) с OS Android ? http://s020.radikal.ru/i722/1604/78/ef3c35916ccd.png Миф первый... Если установлен антивирус, то мой смартфон надежно защищен. Неправда, так как 1. бесплатная версия антивируса (лайт вариант) не обеспечит защиту, 2. несвоевременное обновление антивирусных баз не обеспечит защиту, 3. если вирус был установлен до установки антивируса, то антивирус не обеспечит защиту, 4, если антивирус обнаружил вирус, то в ряде случаев не сможет его удалить или дезактивировать. Миф второй... Если вирус таки сработал и денежку украли, то банк вернет украденное за счет прибыли банка (или, как полагают некоторые клиенты, за счет некоего страхового фонда), так как он предоставил небезопасную услугу. Увы, судебная практика в РФ говорит об обратном. Достаточно воспользоваться поиском на портале банки точка ру. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9637003 В 2016 году российские суды разрешили 194 спора между банками и их клиентами о возмещении ущерба от использования систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 30.01.2016 15:22 камо
Почему надо хранить реквизиты карты в тайне от посторонних?
Одна из причин - мошеннические покупки (CNP - Card not present - операции без физического присутствия) по реквизитам карты, совершенные без 3Ds - разовых смс кодов. Достаточно распространенное мошенничество, при котором может пострадать клиент, являющийся карт-холдером практически любого банка. Кроме получения полных (номер карты, срок действия, трехзначный код) реквизитов карты визуальным способом существует довольно большая вероятность попасть в сети мошенников на специальном сайте для ловли (фишинг) реквизитов карт. 1. Фишинг на сайте мошенников - клиент банка сам способствовал (неумышленно, будучи обманутым) получению мошенниками полных реквизитов карты (номер, дата и трехзначный код). Пример фишинга с форума http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=356498&MID=6887355#message6887355 Внимание! если жертва на фишинговом сайте передала мошенникам код из СМС (так называемый 3Ds) - то денег через банки - НЕ вернуть, стопудово. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 29.01.2016 07:13 камо
Почему клиент-заёмщик платит банку-кредитору, а долг не уменьшается?
Почему клиент-заемщик платит банку-кредитору, а долг не уменьшается? Что делать клиенту, чтобы не стать "финансовым рабом" банка? http://s020.radikal.ru/i718/1603/a2/64d60569ad35.png http://s019.radikal.ru/i636/1604/8d/b500a41394bd.png http://s011.radikal.ru/i317/1604/3c/7dcf48d00268.png http://s017.radikal.ru/i419/1604/1c/feb7b484c324.png "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015) ГК РФ Статья 319. Очередность погашения требований по денежному обязательству Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. Комментарий к статье 1. Статья предусматривает специальные правила, посвященные исполнению денежного обязательства в ситуации, когда сумма произведенного платежа недостаточна для его полного погашения. Читать далее
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Камо Haiku_OS_User 18.01.2016 12:26 камо
Почему положение о банковской тайне неприменимо к информации о долге заемщика перед кредитором-банком?
В случае просрочки платежей и накопления долга, при уклонении заемщика от контакта с банком, банк начинает розыск должника. Многим должникам не нравится, что их финансовое положение становится достоянием общественности (коллег по работе и руководства, соседей, родственников и тп). http://s010.radikal.ru/i312/1603/e7/071de18cc699.png В Народный рейтинг пишутся гневные отзывы, которые заканчиваются "пуком" в воздух. Ибо банковская тайна распространяется только на клиентов - вкладчиков банка, имеющих в банке счет. Кредитного счета у клиента-заемщика в природе не существует. Выражение "кредитная линия" значения не имеет, ни к чему не обязывает. На самом деле банк открывает свой внутренний "ссудный" счет, который принадлежит банку. Погашение кредита (долга) производится не на "якобы кредитный счет клиента"- заемщика, а на счет банка-кредитора. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8274/09 Москва 17 ноября 2009 г. Читать далее
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