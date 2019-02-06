Популярные сообщения

Почему для дистанционного банковского обслуживания опасно использовать смартфоны (планшеты) с OS Android ?
http://s020.radikal.ru/i722/1604/78/ef3c35916ccd.png
Миф первый...
Если установлен антивирус, то мой смартфон надежно защищен.
Неправда, так как
1. бесплатная версия антивируса (лайт вариант) не обеспечит защиту,
2. несвоевременное обновление антивирусных баз не обеспечит защиту,
3. если вирус был установлен до установки антивируса, то антивирус не обеспечит защиту,
4, если антивирус обнаружил вирус, то в ряде случаев не сможет его удалить или дезактивировать.
Миф второй...
Если вирус таки сработал и денежку украли, то банк вернет украденное за счет прибыли банка (или, как полагают некоторые клиенты, за счет некоего страхового фонда), так как он предоставил небезопасную услугу.
Увы, судебная практика в РФ говорит об обратном. Достаточно воспользоваться поиском на портале банки точка ру.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9637003
В 2016 году российские суды разрешили 194 спора между банками и их клиентами о возмещении ущерба от использования систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
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