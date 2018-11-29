Почему опасно платить налоги на новых/непроверенных сайтах?

Почему опасно платить налоги на свежих/непроверенных сайтах?



Федеральная налоговая служба России предупреждает о появлении поддельных сайтов для оплаты налогов.



Специалисты ФНС приводят в пример одну из фальшивок — сайт «PoiskNalogov.ru». Данный ресурс предлагает налогоплательщикам ввести ИНН для проверки задолженности, после обнаружения которой переводит на страницу оплаты. Причем, сумма долгов по налогам значительно завышается по сравнению с реальной, комиссия может превышать 70 %.



ФНС России напоминает, что узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям сайта Госуслуг, а также онлайн-кабинетов банков-партнеров ФНС России.



Служба не рекомендует вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности.



Платите вовремя

Сейчас в уведомлениях указаны суммы налогов за 2017 год. Срок уплаты — до 3 декабря 2018 года. Обычно надо платить до 1 декабря, но в этом году дату перенесли из-за выходных.



Если у вас есть недвижимость, транспортное средство или участок земли, до 3 декабря 2018 года нужно заплатить налоги за 2017 год: земельный, транспортный и налог на имущество. Эти налоги платят собственники — то есть те люди, на которых оформлено имущество.

Суммы к уплате считает налоговая инспекция. Их указывают в налоговых уведомлениях, которые уже разослали всем налогоплательщикам: по почте или в личный кабинет на сайте www.nalog.ru.



Что это за налоги?

Налогоплательщики-физлица должны платить три так называемых имущественных налога:



Земельный налог — его платят владельцы земельных участков.

Транспортный налог — начисляют автовладельцам.

Налог на имущество — для собственников квартир, домов, гаражей и машино-мест.



Еще с этого года в уведомлениях может быть указан НДФЛ — это налог на доходы, который начислили, но не смогли удержать налоговые агенты.



У налоговой инспекции есть информация обо всех объектах: ее передают Росреестр и ГИБДД. Заранее известно, кто владелец конкретного автомобиля, дома и участка и какие характеристики у этого имущества. Налоговая инспекция сама начисляет налоги по каждому объекту и отправляет уведомления налогоплательщикам — тем, кому это имущество принадлежит. Такой порядок предусмотрен Налоговым кодексом. Уведомления должны прийти не позднее, чем за месяц до срока уплаты.



Проверьте начисления и заплатите налоги удобным способом:



На портале Госуслуг — по индексу документа. Для этого есть специальный сервис «Оплата по квитанции». Так можно заплатить налоги за себя или родственника. Например, налог на имущество за родителей или транспортный за супруга.



В личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru. Войти в личный кабинет можно с помощью учетной записи на портале Госуслуг. При оплате тоже выберите «Госуслуги» в списке кредитных организаций: все реквизиты платежа заполнятся автоматически. А если на портале привязана банковская карта, оплата произойдет за несколько секунд и пару кликов.



По квитанции в отделении банка. Документы на оплату приходят вместе с налоговым уведомлением: по почте — на бумаге, в личный кабинет — в электронном виде с возможностью сохранить и распечатать.



Если не заплатить налоги вовремя, они превратятся в задолженность. Используйте сервис для проверки долгов по налогам на портале Госуслуг, чтобы вовремя узнать о недоимке и быстро ее погасить без визита в банк.



Освобождение от уплаты налога на имущество



Пенсионеры вообще не платят налог на имущество, но только за один объект недвижимости конкретного вида. При условии, что этот объект не используется для бизнеса.



Перечень льготных объектов недвижимости из Налогового кодекса:



— жилой дом или его часть;



— квартира, доля в квартире, комната;



— гараж или машино-место;



— помещения для мастерских, ателье, студий;



— хозпостройки площадью не больше 50 квадратных метров.



Льготу предоставляют не всего на один объект, а именно на один объект каждого вида: одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Если у пенсионера две квартиры, то по одной из них он заплатит налог на имущество. А если квартира и дом, то налога вообще не будет.



Основание начисления пенсии не имеет значения. Это может быть пенсия не по старости, а по потере кормильца или какая-то государственная пенсия. При этом пенсионер может работать и кроме пенсии получать зарплату, но льгота все равно будет.



п. 4 ст. 407 НК РФ



Если объектов несколько. Пенсионер может подать уведомление и указать, по какому объекту он хочет использовать льготу и не платить налог на имущество. Если заявления не было, льготу все равно предоставят. Просто налоговая инспекция сама выберет объект, который освободят от налога — тот, где налог был бы самым большим.



п. 7 ст. 407 НК РФ



Как проверить. Сейчас можно посмотреть свое уведомление. Или помочь родителям, бабушкам и дедушкам разобраться с налогом на имущество: учтены ли их льготы и по каким объектам начислен налог. Если есть вопросы или нашлись неточности, обратитесь в налоговую инспекцию через сайт или придите лично.



Льгота для 6 соток земли



С 2017 года пенсионеры не платят земельный налог с шести соток. Его начислят только с превышения этой площади.



Эту льготу ввели в конце 2017 года, но она действует уже с 1 января, то есть распространяется на весь 2017 год. Ее дают только по одному участку, который находится в собственности или пожизненном владении.



ст. 391 НК РФ



Такая льгота тоже есть у всех пенсионеров, без учета основания пенсии. Проверьте, учтена ли эта льгота в вашем налоговом уведомлении. Она действует во всех регионах.



Сообщить об ошибке по поводу учета льгот для земельного налога



Что с транспортным налогом?

Федеральных льгот по транспортному налогу для пенсионеров нет. Есть только освобождение от налога для владельцев транспортных средств с массой больше 12 тонн при условии регистрации в системе «Платон». Но это касается всех собственников, а не только пенсионеров.



ст. 361.1 НК РФ



Льготы по транспортному налогу могут быть на региональном уровне. Иногда это льгота не для всех пенсионеров, а для инвалидов, ветеранов или героев РФ.



Льготы по местному законодательству

Еще бывают льготы по местному законодательству. Иногда площадь участка, с которой не нужно платить налог, оказывается даже больше. Или вообще со всех объектов недвижимости не придется платить налог. Например, в Москве есть льгота для автомобилей с определенной мощностью двигателя.



Проверить, какие льготы установлены в конкретном регионе или муниципальном образовании можно на сайте ФНС.



Если пенсию получает представитель налогоплательщика



Льготу дают именно пенсионеру, а не тому, кто представляет его интересы или получает за него деньги. Пенсионер — это тот, кому назначена пенсия. Если пенсия по потере кормильца назначена ребенку, то льгота положена только по его имуществу, а не по имуществу родителя или опекуна.





С 2016 года можно платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Например, дети могут платить за родителей, а муж — за жену. Если один человек платит за другого и правильно указывает данные платежа, то платеж зачтут не тому, кто платит, а тому, за кого платят.



По индексу документа (УИН)

Индекс документа или УИН — это длинный код, который есть на квитанции. Если известен этот код, больше вообще ничего не нужно. Его можно продиктовать, сфотографировать и переслать в виде смс. Платить по УИН можно на портале Госуслуг и на сайте nalog.ru. Для оплаты через портал нужно авторизоваться — то есть иметь учетную запись тому, кто платит налоги за кого-то другого.

Используйте любой вариант:



• Через карточку услуги «Налоговая задолженность»

(кнопка «Получить услугу», доступна после авторизации)

• По номеру квитанции (подходит для налогов и штрафов)

• Сервис «Заплати налоги» на сайте nalog.ru



Если есть индекс документа, можно заплатить налоги за кого угодно: суммы попадут по назначению. Даже если деньги уйдут с вашей карты, но УИН будет с квитанции родителей, бабушки или коллеги, платеж погасит именно их задолженность.



По квитанции или данным налогоплательщика

Этот способ подойдет тем, у кого нет личного кабинета или нужно заплатить налоги наличными. Можно взять квитанцию родственника и оплатить за него любые суммы. Деньги могут дать они или вы заплатите своими — для налоговой это не имеет значения. Квитанции приходят вместе с налоговым уведомлением. Или их можно распечатать из личного кабинета на сайте nalog.ru. Там есть авторизация через Госуслуги.



С квитанцией можно сходить в банк или на почту. Там оформят платеж: он погасит задолженность того человека, который указан в квитанции.



Заполнить платежные документы самостоятельно

Если вы хотите заплатить налоги со счета в банке, но не по индексу документа и не по квитанции, можно заполнить данные по реквизитам. Важно правильно оформлять платежное поручение, чтобы деньги попали по назначению. ФНС составила инструкцию по заполнению реквизитов — там много нюансов.



Если не уверены, что сможете правильно оформить платежное поручение, обратитесь в банк или узнайте УИН и платите через Госуслуги.



Что нужно знать при уплате налогов за третьих лиц?

По закону можно платить налоги за кого угодно. Но так можно не со всеми налогами, а иногда уплата приводит к образованию выгоды и начислению дополнительных налогов. Все имущественные налоги по уведомлению можно платить без проблем.



Еще можно переплатить, а вернуть деньги не получится. Если платите за других, учтите такие нюансы из Налогового кодекса и писем Минфина:



1. Платить можно за другого человека. Но вернуть переплату или зачесть ее в счет другого налога может только тот, за кого платили. Тот, кто платил, не может потребовать деньги из бюджета назад или как-то ими распорядиться.

2. Если муж заплатил налог за жену, у нее при этом не возникает доход, облагаемый НДФЛ. Так со всеми физлицами, которые платят налоги за других людей.

3. Если организация или ИП заплатят налоги за физлицо, то у этого физлица возникает налогооблагаемый доход. Придется начислить НДФЛ.



Нужно ли показывать паспорт того, за кого платят налоги?

Нет, Минфин объяснял, что паспорт показывать не нужно. Если муж платит налог на имущество за жену, то паспорт жены в банке или на почте просить не должны. Доверенность тоже не нужна.



За каких родственников можно платить налоги?

Платить налоги можно за кого угодно. Родственные или гражданско-правовые отношения не имеют значения и подтверждать их не нужно.