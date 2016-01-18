Почему положение о банковской тайне неприменимо к информации о долге заемщика перед кредитором-банком?

В случае просрочки платежей и накопления долга, при уклонении заемщика от контакта с банком, банк начинает розыск должника. Многим должникам не нравится, что их финансовое положение становится достоянием общественности (коллег по работе и руководства, соседей, родственников и тп).
В Народный рейтинг пишутся гневные отзывы, которые заканчиваются "пуком" в воздух. Ибо банковская тайна распространяется только на клиентов - вкладчиков банка, имеющих в банке счет. Кредитного счета у клиента-заемщика в природе не существует. Выражение "кредитная линия" значения не имеет, ни к чему не обязывает. На самом деле банк открывает свой внутренний "ссудный" счет, который принадлежит банку. Погашение кредита (долга) производится не на "якобы кредитный счет клиента"- заемщика, а на счет банка-кредитора.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ 8274/09
Москва 17 ноября 2009 г.
Из Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утвержденного Банком России 26.03.2007 № 302-П) следует, что условием предоставления и погашения кредита (кредиторская обязанность банка) является открытие и ведение банком ссудного счета.
Ссудные счета не являются банковскими счетами и используются для отражения в балансе банка образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.
Таким образом, действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу.
Ссудный счет "заемщика" - это всего лишь внутренний счет банка. К заемщику он не имеет никакого отношения кроме фиксации размера его кредиторской (а для банка - дебиторской задолженности). Т.е. он "открывается" не заемщику, а лишь в учетных целях банка - это то же самое, что учет предприятием долгов его дебиторов на счетах 62, 76 и пр. ВСЕ счета клиентов банка находятся в ПАССИВЕ его баланса. Это - с точки зрения основ бухучета.
По п.2. ст.11 НК РФ "под счетами понимаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных предприятий". Так вот, при выдаче кредита ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ на р\счет заемщика. Одновременно ДЕЛАЕТСЯ ПРОВОДКА по дебету ссудного счета. Отсюда видно, что ссудный счет под понятие счета п.2 ст.11 НЕ ПОДПАДАЕТ. Это - с юридической точки зрения .
Т.о., ссудный счет "открывается" банком БЕЗ всяких уведомлений НА ОСНОВАНИИ внутренних распоряжений (в соответствии со своими инструкциями по кредитованию,бухучету и пр.)
Положение Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70203380/#friends#ixzz41BArVtkC
пункт 4.56
N 455 "Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам"
Активные счета для учета задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам по срокам погашения, для учета задолженности по прочим средствам, предоставленным физическим лицам, по кредитам, предоставленным при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт"), а также счета (пассивные) для учета резервов на возможные потери.
Комментарии 19
Существует, но не у всех банков. Кроме прочего фз о банковской тайне распространяется не только на счёт, но и на операции.
Поверхностный анализ у Вас какой-то вышел.
Существует, но не у всех банков. Кроме прочего фз о банковской тайне распространяется не только на счёт, но и на операции.
Поверхностный анализ у Вас какой-то вышел.
Если у заемщика нет счета или вклада, то какие могут быть операции?
Уважаемый Алексей!
Просьба уточнить информацию.
Буду рад любой конструктивной критике. Как только Вы предоставите полезную и подтвержденную информацию, то текст блога дополним (поправим). Все, что полезно знать читателю, будет внесено в блог.
У втб24 счёта нет ни под потреб, ни под кредитку, там ссудный в чистом виде.
У кредитных карт тинькова счёта нет.
т.е. вы считаете выдачу кредита и его погашение не операциями? Тогда что это? Суфле? Трамвай может быть?
Вы очень сильно ошибаетесь - это НЕ счет кредитки, это обычный текущий счет физлица "До востребования".
Его можно закрыть и погашать долг через кассу, если условия договора клиент-банк это позволяют. Вот, к примеру, интересное обсуждение ЧДП http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=38&TID=298166
Клиент-заемщик держит на нем свои средства, из которых банк самостоятельно (согласно условиям договора клиент-банк) списывает на свой счет погашение согласно графика платежей.
Операции клиента (проводимые клиентом, а не банком!) по данному счету банками НИКОГДА не разглашаются.
Размер долга учитывается только и исключительно на ссудном счете, принадлежащем банку. Поэтому банки вправе разглашать информацию о размере долга, которая ИМ принадлежит. Ведь долг (деньги должника) также принадлежат банку? Верно?
Ссудный счет для физлиц резидентов начинается на 455.
Назначение счета: учет денежных средств физических лиц,
не связанных с осуществлением ими предпринимательской
деятельности. Счет открывается в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте на основании договора банковского счета. Счет
пассивный.
По кредиту счета отражаются: суммы, вносимые наличными
деньгами; суммы, поступившие в пользу физического лица в
безналичном порядке со счетов юридических и физических лиц,
депозитов (вкладов); суммы предоставленных кредитов и другие
поступления средств, предусмотренные нормативными актами Банка
России.
По дебету счета отражаются: суммы, получаемые физическим
лицом наличными деньгами; суммы перечисляемые физическим лицом в
безналичном порядке на счета юридических и физических лиц, на счета
депозитов (вкладов); суммы, направленные на погашение
задолженности по предоставленным кредитам и другие операции,
предусмотренные нормативными актами Банка России.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых
физическим лицам в соответствии с договорами банковского счета.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70203380/#friends#ixzz41BArVtkC
пункт 4.56
N 455 "Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам"
Активные счета для учета задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам по срокам погашения, для учета задолженности по прочим средствам, предоставленным физическим лицам, по кредитам, предоставленным при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт"), а также счета (пассивные) для учета резервов на возможные потери.
т.е. разглашая якобы информацию о долге по ссудному счёту, банк автоматом разглашает информацию по текущему, тем самым нарушая фз о банковской тайне.
да, может быть счёт по другому назван, текущим, ок, но сути то это не меняет, остаток задолженности на нём есть, можно его закрыть или нет к сути вашего заголовка уже умеет слабое отношение.
если кредит выдаётся в форме овердрафта, тогда информация о задолженности дублируется по этому самому текущему счёту.
да, может быть счёт по другому назван, текущим, ок, но сути то это не меняет, остаток задолженности на нём есть,
Документально доказать сможете? Правильный ответ - нет. Ваши "фантазии на заданную тему" не выдерживают самой простой критики...
У Вас ошибка - не в логике, а в недопонимании нюансов работы АБС. То, что Вы видите на поверхности (в личном кабинете ИБ) - не есть непреложный факт, а лишь упрощенное для удобства клиентов отображение результатов работы АБС.
С Вашей фразой "остаток задолженности на нем есть" - не согласен, она глубоко ошибочна. В личном кабинете ИБ информация по кредитной карте берется и отображается не с 408 счета, который к ней может быть привязан с целью накопления собственных средств клиента для погашения задолженности, и для поступления кредитных средств от банка и тп. (см. выше справку про 408 счета), а с внутренних банковских счетов.
Как раз овердрафт учитывается не на 408-ых счетах, а на 45509-ых, принадлежащих банку.
Счета N 45509 - кредиты, предоставленные при недостатке средств на депозитном (физических лиц) счете ("овердрафт"). Кредитование в виде "овердрафт" счетов по учету депозитов (вкладов) физических лиц распространяется исключительно на счета, на которых учитываются денежные средства, привлеченные на срок "до востребования".
Назначение счетов - учет кредитов, предоставленных в установленном порядке при недостаточности средств на депозитном (физических лиц) счете ("овердрафт").
По дебету счетов отражаются:
суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для проведения платежей на банковском счете клиента в соответствии с договором.
Корреспондируют указанные счета с банковскими счетами клиентов:
суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для проведения платежей на депозитном (вкладном) счете со сроком "до востребования" физического лица в соответствии с договором, в корреспонденции с этим депозитным (вкладным) счетом;
суммы восстановленных кредитов в корреспонденции со счетами по учету просроченной задолженности клиентов в связи с отсрочкой кредита.
По кредиту счетов отражаются:
суммы погашенной задолженности по кредиту, предоставленному в форме "овердрафт", в корреспонденции с банковскими или депозитными (физических лиц) счетами клиентов;
суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по кредиту.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70203380/7/#ixzz45EQnW7c4
Кредит же как-то выдается? Значит совершена операция, соответственно и образуется банковская тайна.
А назначение счетов здесь абсолютно не причем.
Следую данной логике, когда Клиент берет кредит например 10 млн рублей, любой банковский сотрудник имеющий инфо об этом может на всю улицу и во всеуслышание громка кричать, что у него с собой 10 млн налички не боясь разгласить банковскую тайну?
Кредит же как-то выдается? Значит совершена операция, соответственно и образуется банковская тайна.
А назначение счетов здесь абсолютно не причем.
В Вашей логике - ошибочка.
Вы путаете инфо о размере долга (разглашать которую банк может по своему усмотрению) и инфо о выдаче наличных из кассы банка.
Кредит выдается безналично - путем перевода на счет до востребования 408...., открытый клиенту -заемщику для получения кредитных денег.
Поступившие на счет клиента средства переходят в его собственность, как заемные.
Банк никогда не разглашает инфо об операциях клиента со своим счетом, в том числе и снятие со счета клиента наличных в кассе банка.
Но оглашать информацию о безналичном переводе на счет 408 банк-таки может?! Когда угодно, кому угодно и как угодно?
Нет.
Не может и не разглашает, тк это приходная операция по счету клиента.
ЗЫ Не подскажете, а зачем банку разглашать эту операцию, если это противозаконно и никакого смысла для банка не имеет?
Еще раз - не путайте инфо о размере долга и прочие вещи из банковской терминологии.
Размер текущей задолженности на определенную дату и размер займа (кредитный лимит), фактически полученного клиентом-заемщиком, - разные понятия.
1.1. Вывод из судебной практики: Сведения о банковском счете, операциях по нему, а также сведения, касающиеся непосредственно самого заемщика, являются тайной, и разглашение их третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, нарушает права клиента банка.
Судебная практика:
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.03.2011 N Ф03-615/2011 по делу N А37-944/2010
"...В силу пункта 2 статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.
В соответствии со статьей 26 Закона о банках и банковской деятельности кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Указанной нормой определен объем предоставляемой информации и установлен круг лиц, которым кредитные организации и банки могут предоставлять информацию по счетам и вкладам физических лиц.
При этом законом установлена ответственность за разглашение банком (то есть передачу иным лицам) указанной информации, составляющей в силу статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации банковскую тайну.
Из изложенного следует, что законом предусмотрено право заемщика на сохранение информации о его банковском счете, операций по этому счету, а также сведений, касающихся непосредственно самого заемщика, в тайне и разглашение этих сведений третьим лицам, не указанным в законе, нарушает его права..."
ФИО клиента (заемщика) являются банковской тайной. Получается размер долга пусть распространяют кому захотят, а вот ФИО заемщика нет.
ФИО клиента (заемщика) являются банковской тайной. Получается размер долга пусть распространяют кому захотят, а вот ФИО заемщика нет.
Вы красиво цитату ФАС (кстати, постановление ФАС не является судебной практикой) привели.
Но! если внимательно ее прочитать, то следует признать что и ФАС поддерживает именно мою точку зрения на вопрос о банковской тайне:
"законом предусмотрено право заемщика на сохранение информации о его банковском счете, операций по этому счету, ..."
У клиента-заемщика нет банковского счета и операций по нему, поэтому ФАС изящно обошла сей момент.
Что касается ФИО клиента, то следует принять во внимание, что сей вопрос регулируется специальным законом
Статья 26. Банковская тайна
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.
Рамер долга клиента-заемщика Сидорова И.И. НЕ является операцией, счетом или вкладом клиента Сидорова И.И. (прим. принадлежащими Сидорову И.И.).
Долг - деньги банка, которые Сидоров И.И. должен вернуть банку. И банк может озвучивать размер этого долга на каждом углу....
ФИО клиента это тоже конфиденциальная инфо.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Что есть иные сведения по вашему? Персональные данные не разглашаются.
Давайте посмотри на другую ситуацию:
Вкладчик Сидоров имеет депозит, а вот счет накопленных процентов 47411 ему не принадлежит, это внутренний банковский счет для учета накопленных процентов. Следуя данной логике я могу на каждом углу кричать, что Сидоров накопил много тысяч миллионов процентов, до того момента пока эти проценты ему не выплачены банком?????
Почему Вы всё время пишите только про счета и операции
ФИО клиента это тоже конфиденциальная инфо.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Что есть иные сведения по вашему? Персональные данные не разглашаются.
Давайте посмотри на другую ситуацию:
Вкладчик Сидоров имеет депозит, а вот счет накопленных процентов 47411 ему не принадлежит, это внутренний банковский счет для учета накопленных процентов. Следуя данной логике я могу на каждом углу кричать, что Сидоров накопил много тысяч миллионов процентов, до того момента пока эти проценты ему не выплачены банком?????
Ваш пример про вкладчика Сидорова некорректен, так как в блоге рассматривается только и исключительно клиент-заемщик и его правовое положение применительно к банковской тайне.
Вкладчик Сидоров занимает другое правовое положение в отношении его счетов и вкладов, а также операций по ним, в отличие от клиента -заемщика, не имеющего таковых вкладов и счетов.
Выделю из Вашей цитаты ключевое толкование
1. - речь не идет о ПД (ФИО и тп. и тд) - для этого есть отдельный ФЗ, тем более, что клиент-заемщик дает свое согласие на использование его ПД (в договоре клиент-банк сие прописано в пользу банка),
2. - об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией - обратите внимание на то, кто устанавливает перечень иных сведений - сам банк, в своих интересах.
Просьба - не засорять блог, а обращаться по непонятным вопросам в личку.
Получается банк трактует закон как ему выгодно, политика двойной морали, разглашать ему остаток долга или нет. В моем случае, мне пришлось самой бегать в банк, отстоять очередь, брать справку об остатке долга, и скачать из ИБ график платежей, для составления доп соглашения со страховой, об уменьшении страховой премии, а потом снова отстоять в очереди и сдать экземпляр допника и копию квитанции об оплате. И все из-за того, что сотрудники банка Открытие сказали мне что они не под каким соусом не предоставят эту информацию об остатке задолженности аккредитованной у них страховой СОГАЗ, это мол тайна, которую они не имеют права разглашать. Хотя первоначально сотрудница страховой предлагала исключить меня из процесса , они сами запросят, все подготовят и только потом пригласят меня подписать допник и оплатить.[U] Но раз банк уперся, решила не рисковать и все предоставить лично в страховую, в моем случае, если не плачу страховую премию, процентная ставка увеличивается на 2 пункта, что пока значительно больше , чем плата за страховку. Буду знать теперь. Еще то удовольствие час стоять в офисе, где толпы получают страховые выплаты от АСВ, когда все это можно было сделать и без меня как оказывается.
К банковской тайне Ваш вопрос не относится ---- вообще.
Более вероятно следующее - Вас напугали некомпетентные сотрудники банка и Вы сами не стали пользоваться услугами страховой компании.