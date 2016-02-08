Почему опасно использовать смартфоны (планшеты) с OS Android для дистанционного банковского обслуживания?

@mike пишет:

Есть "финансовый" номер, который стоит в нокия-3110. Он один и не меняется. Есть приложение, которое установлено на смартфоне/табе с какой-то другой симкой (не "финансовой") чисто для передачи данных, даже для усугубления картины вообще без возможности присылать и принимать СМС (например, специальные интернет-тарифы МегаФона). Мало того, симки может и не быть вовсе - не поставлена в аппарат или же это планшет без 3G, только с WiFi. Нормальные приложения не верифицируют, что за симка в устройстве, на котором они запущены. Ну да, нельзя забывать, что есть маньячествующие приложения, которые таки проверяют абоненсткий номер, IMEI, IMSI, ICCID и до кучи утягивают и список контактов с симки и из устройства на котором запущены. Но мы ж не рассматриваем такие экстремальные случаи, верно?