Почему заёмщику нужно оформить себе код субъекта кредитной истории?

На форуме портала банки точка ру довольно часто появляются сообщения о том, что банки отказывают в получении кредита на основании того, что у клиента уже есть кредиты и долги, о которых этот самый клиент даже не подозревает. Чтобы проверить информацию, полученную из банка, требуется точно знать - в какие БКИ надо направить запрос, а в какие и соваться не стоит. Ибо, как правило, услуги БКИ по предоставлению информации платные.
Какими способами узнать о том, в каких бюро кредитных историй (БКИ) имеется Ваша кредитная история? Ответ получен из официального источника на сайте ЦБ РФ.
Если Вы НЕ знаете (вероятно, еще не оформили ) свой код субъекта кредитной истории, то направить запрос через "Интернет" https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=ckki_zh НЕ представляется возможным. Возможны следующие варианты:
1. Создать код субъекта кредитной истории, обратившись лично с документом удостоверяющим личность в любую кредитную организацию или любое бюро кредитных историй, и затем вернуться на сайт Банка России для направления запроса.
2. Направить запрос без использования кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории через кредитную организацию, бюро кредитных историй, отделение почтовой службы, оказывающее услуги телеграфной связи, нотариуса, микрофинансовую организацию или кредитный кооператив.
Обращаем внимание! Ответ Центрального каталога кредитных историй "Информация не найдена. Уточните реквизиты запроса" означает, что по реквизитам, указанным в запросе, в Центральном каталоге кредитных историй информация отсутствует. Если запрос в Центральный каталог кредитных историй был направлен физическим лицом, то данный ответ возможно получить в следующих случаях:
в случае отсутствия кредитной истории;
в случае указания неверного (несуществующего) кода субъекта кредитной истории (в случае направления запроса через официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
если при заполнении запроса (указании Ф.И.О. или данных документа удостоверяющего личность) была допущена ошибка (опечатка);
если кредитная история есть, но сформированная на другой документ удостоверяющий личность, например, на предыдущий паспорт. В данном случае целесообразно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй с указанием реквизитов именно этого документа удостоверяющего личность.
Фраза "Уточните реквизиты запроса" означает, что в случае, если в запросе была допущена ошибка (опечатка) при указании Ф.И.О., данных документа удостоверяющего личность или кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории, следует заново направить запрос в Центральный каталог кредитных историй, верно указав все необходимые реквизиты.
Для направления запроса в Центральный каталог кредитных историй телеграммой необходимо знать следующее.
Телеграмма отправляется через отделения почтовой связи (отделения электросвязи), в которых оказываются услуги телеграфной связи, субъектом кредитной истории в соответствии с Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11 сентября 2007г . № 108 "Об утверждении требований к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм" по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная 12, ЦККИ (условный адрес "Москва ЦККИ").
В составе запроса субъекта кредитной истории - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, необходимо указать следующий перечень реквизитов:
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи паспорта) ;
адрес электронной почты, на который будет направлен ответ из ЦККИ.
Телеграмма, содержащая запрос субъекта кредитной истории – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, подписывается им лично в присутствии оператора связи. Оператор проверяет соответствие информации, указанной субъектом кредитной истории, предъявленному документу, удостоверяющему личность субъекта кредитной истории, и делает заверяющую надпись, например: "Собственноручную подпись данные паспорта Смирнова Михаила Викторовича удостоверяю начальник 26 отделения связи Иванова".
https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=ckki_zh
По информации с форума - есть "диванный способ" получить код СКИ, заплатив 150 рублей.
Прим. Сработает только для тех заемщиков, чьи данные уже есть в этом БКИ - Кредитное бюро банка Русский Стандарт.
Следует создать аккаунт в личный кабинет на сайте http://www.rs-cb.ru/ и пройти упрощенную экспресс-идентификацию (ФИО, паспортные данные и номер телефона). После чего будет доступен сервис изменения/формирования кода СКИ.
На следующие сутки сформированный код СКИ заработает.
Первоисточник тут - http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=114&TID=257259&MID=4729170#message4729170
Второй вариант - по ссылке http://www.akrin.ru/services/ckki/
Статья 8. Права субъекта кредитной истории
1. Субъект кредитной истории вправе получить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро кредитных историй хранится его кредитная история.
2. Субъект кредитной истории вправе в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история о нем, один раз в год бесплатно и любое количество раз за плату без указания причин получить кредитный отчет по своей кредитной истории, в том числе с накопленной в соответствии с настоящим Федеральным законом информацией об источниках формирования кредитной истории и о пользователях кредитной истории, которым выдавались кредитные отчеты.
3. Субъект кредитной истории вправе полностью или частично оспорить информацию, содержащуюся в его кредитной истории, подав в бюро кредитных историй, в котором хранится указанная кредитная история, заявление о внесении изменений и (или) дополнений в эту кредитную историю.
4. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, обязано, за исключением случаев, определенных настоящим Федеральным законом, провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования кредитной истории. В случае, если субъект кредитной истории указал в заявлении о наличии у него обоснованных причин, в том числе обстоятельств, угрожающих причинением вреда жизни или здоровью, для получения соответствующей информации в более короткий срок, бюро кредитных историй проводит проверку в указанный им срок. На время проведения такой проверки в кредитной истории делается соответствующая пометка.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 189-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4.1. Источник формирования кредитной истории обязан в течение 14 дней со дня получения запроса бюро кредитных историй, а в случае наличия у субъекта кредитной истории обоснованных причин для получения такой информации в более короткий срок - в срок, указанный бюро кредитных историй, представить в письменной форме в бюро кредитных историй информацию, подтверждающую достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитных историй, либо исправить его кредитную историю в оспариваемой части, направив соответствующие достоверные сведения или просьбу об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 189-ФЗ)
4.2. В случае, если в течение установленного срока бюро кредитных историй не получило ответ на запрос, указанный в части 4.1 настоящей статьи, от источника формирования кредитной истории в связи с заявлением субъекта кредитной истории о внесении изменений в его кредитную историю, источник формирования кредитной истории несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
(часть 4.2 введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 189-ФЗ)
5. Бюро кредитных историй обновляет кредитную историю в оспариваемой части или аннулирует кредитную историю, если по заявлению субъекта кредитной истории на основании информации, полученной от источника формирования кредитной истории в соответствии с частью 4.1 настоящей статьи, было принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории, в случае подтверждения указанного заявления, или оставляет кредитную историю без изменения. О результатах рассмотрения указанного заявления бюро кредитных историй обязано в письменной форме сообщить субъекту кредитной истории по истечении 30 дней со дня его получения. Отказ в удовлетворении указанного заявления должен быть мотивированным.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 189-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5.1. Субъект кредитной истории вправе направить в то бюро кредитных историй, в котором хранится его кредитная история, заявление об изменениях сведений, содержащихся в титульной части кредитной истории, с приложением копий документов, подтверждающих изменение указанных сведений, либо обратиться в бюро кредитных историй с заявлением через кредитную организацию - источник формирования кредитной истории. Копии соответствующих документов могут быть удостоверены работодателем субъекта кредитной истории, сотрудником кредитной организации, через которую подается заявление. Также субъект кредитной истории вправе обратиться непосредственно в бюро кредитных историй, предоставив оригиналы документов или их копии, заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бюро кредитных историй вносит соответствующие изменения в титульную часть кредитной истории такого субъекта кредитных историй с проставлением пометки о том, что по информации, полученной от субъекта кредитной истории, паспорт, данные которого внесены в титульную часть кредитной истории ранее, недействителен. Бюро кредитных историй доводит информацию об изменениях сведений, содержащихся в титульной части кредитной истории субъекта кредитных историй, и о недействительности паспорта, данные которого внесены в титульную часть кредитной истории ранее.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 28.06.2014 N 189-ФЗ)
6. Бюро кредитных историй не обязано проводить в дальнейшем проверку ранее оспариваемой, но получившей подтверждение информации, содержащейся в кредитной истории.
7. Субъект кредитной истории вправе обжаловать в судебном порядке отказ бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, а также непредставление в установленный настоящей статьей срок письменного сообщения о результатах рассмотрения его заявления.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" (с изменениями и дополнениями)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12138288/#ixzz4KJtXETEo
Комментарии 14
Эх если бы еще банки умели это делать бесплатно,то цены бы им не было
В русском стандарте через сайт их БКИ - 150р.
Можно уточнить на сайте - в чем Ваша проблема http://www.cbr.ru/Reception/
Ну, самый лучший вариант - сформировать код СКИ в банке при первом получении кредитного продукта, и запомнить его на всю оставшуюся жизнь.
Не вариант. При каждом получении кредита код обновляется. Поэтому вариант - спрашивать каждый раз код при каждом последующем получении кредита.
Ну, самый лучший вариант - сформировать код СКИ в банке при первом получении кредитного продукта, и запомнить его на всю оставшуюся жизнь.
Не вариант. При каждом получении кредита код обновляется. Поэтому вариант - спрашивать каждый раз код при каждом последующем получении кредита.
Что мешает при оформлении нового кредита указать (по терминологии ЦБ - сформировать) старый действующий код СКИ ?
Не совсем понятно, что означает: "Спрашивать каждый раз код при каждом последующем получении кредита ....?" Кого надо спрашивать?
кредитную историюкредитной истории http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=114&TID=257259#forum-message-list
ну а саму историю бесплатно и удалённо - сейчас только в Эквифаксе, онлайн
Ну, самый лучший вариант - сформировать код СКИ в банке при первом получении кредитного продукта, и запомнить его на всю оставшуюся жизнь.
Имею кредитную историю от EQUIFAX. Где, в какой графе находится информация о моём коде СКИ и что он собой представляет?
Ну, самый лучший вариант - сформировать код СКИ в банке при первом получении кредитного продукта, и запомнить его на всю оставшуюся жизнь.
Имею кредитную историю от EQUIFAX. Где, в какой графе находится информация о моём коде СКИ и что он собой представляет?
С какого перепуга он там будет???
Рассмотрите внимательно картинку в тексте блога и все поймете сами http://s017.radikal.ru/i428/1603/8e/916dad89b0ba.png