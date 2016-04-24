Почему для покупок выгодно использовать рублевую дебетовую карту Black Тинькофф банка?

1. Вместо одной дебетовой карты карт-холдер (а им можно стать с 14 лет при наличии паспорта) получает целый "семейный" комплект дебетовых карт, привязанных к общему карт-счету.
Дополнительные карты (5 штук) бесплатны. Никаких дополнительных затрат по дополнительным картам у клиента нет. Тариф - один на общий (единственный) банковский счет (карт-счет), к которому привязаны все карты (основная и дополнительные). Карта доставляется на дом, работу или в другое удобное для клиента место курьером банка вместе с пакетом документов. Курьер фотографирует клиента и его паспорт на свое устройство, данные отправляются в банк (требование обязательное к исполнению!).
Допкарту можно выпустить другой платежной системы. Основная VISA , допкарта MC или МИР, и наоборот. Прим. - только при заказе допки по телефону.
Удобство допкарт проявляется в том случае, когда производится перевыпуск основной карты и ее доставка клиенту. Перевыпуск по сроку производится автоматически и бесплатно. Карта работает до окончания срока или активации новой. Если новая уже активирована, старую можно утилизировать, тк она заблокирована.
Дельный совет по использованию допкарт см. тут http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=94463&MID=5557255#message5557255
Дополнительные карты можно оформить на карт-холдера и на членов его семьи (в том числе беспаспортных детей и внуков) без ограничения по возрасту ( моложе 18 лет - при заказе по телефону, с 18 лет - любым способом), а также на других совершеннолетних граждан РФ. Допкарта отправляется либо заказным письмом по адресу карт-холдера, имеющемуся в системе банка, либо курьером банка (согласование доставки курьером производится по телефону).
Получает допкарты владелец карт-счета - основной карты. Пользователь допки может ее получить (кроме варианта получения по доверенности на почте РФ), если владелец карт-счета индивидуально договориться об условиях доставки.
Карт-холдер может в личном кабинете ИБ (лучше - по телефону!!! ибо ИБ в этом плане еще неполностью работает) заказать допку НЕименную, без указания владельца. Удобно - можно дать ребенку для похода в кино или магазин... и тп. На карте будет указано "Cardholder Name". К неименой допкарте автоматом привязывается номер телефона, установленный по основной карте, без вариантов.
К именной дополнительной карте привязывается свой номер телефона, но смс об операциях с дополнительными картами дублируется на номер телефона, привязанный к основной карте, что позволяет карт-холдеру единолично контролировать расходы по всем картам комплекта. Оповещение держателю дополнительной карты приходит только в случае, если услуга подключена и по основной, и по дополнительной карте. Все коммуникации с банком (пользование личным кабинетом ИБ, звонки, получение допкарты, перевыпуск карты и тп) проводит лично карт-холдер.
На каждую карту отдельно в личном кабинете интернет-банка (ИБ) Тинькофф клиент может сам установить расходный лимит (доступный остаток), лимит на снятие наличных в сутки по умолчанию он равен 100 000 руб., можно включить/отключить операции без физического присутствия карты (в интернете), так называемые CNP операции.
Следует отметить, что получить/обновить пару логин/пароль для доступа в личный кабинет ИБ можно только по номеру основной/именной дополнительной карты и номеру телефона, привязанного к основной карте, что весьма удобно в плане безопасности и минимизации рисков в случае утери/кражи карты и телефона. Как правило, основную/именную дополнительную карту хранят дома, нигде и никогда ее не используют. На ней обязательно нужно отключить операции в интернете.
При утере НЕ именной дополнительной карты потеря не превысит установленный расходный лимит (доступный остаток) по этой карте. Если на утерянной карте лимит снятия наличных установлен в НОЛЬ и отключены операции в интернете, то мошенникам остается токо один способ вывода денег с украденной карты - покупка в магазине. Что весьма затруднительно сделать, если на карте установлен приоритет запроса ПИН-кода (изменение приоритета "пин/подпись на чеке" возможно в личном кабинете ИБ).
2. Продукт банка ориентирован на повседневное "магазинное" (для оплаты картой покупок в торгово-сервисных предприятиях) применение, а не на "транзитное" (обналичивание и тп) или "депозитное" (накопительное). Тинькофф банк стимулирует покупательскую активность карт-холдера тарифами и бонусами.
Если по карт-счету совершены покупки на 3000 рублей (следует учесть, что банк считает НЕ всякие траты покупками см. ниже пункт 12) в расчетный период ( РП - месяц от расчетной даты), то в конце этого РП карт-холдер получит бонус в виде выплаты процентов (ПнО), которые рассчитываются на ежедневный остаток на карт-счете в течение всего РП.
Тинькофф Банк начислит 6% годовых на остаток по счету за каждый день истекающего расчетного периода, даже если клиент потратит на покупки 3 000 руб. или больше в последний день этого расчетного периода.
(Прим. Лимит в 3000 рублей для получения процентной ставки в каждом РП банк считает отдельно - по авторизациям (по дате покупки))
Проценты начисляются на остаток карт-счета, не превышающий 300 000 рублей. Прим. - можно легко открыть в личном кабинете ИБ "накопительный счет", отдельный от карт-счета, без этого ограничения, под 5 % годовых.
При этом следует учесть, что отображение значения процентов в личном кабинете ИБ изменится не сразу, АБС (автоматизированная банковская система) сделает это в течение 24 часов, проще сказать - на следующий день после окончательной обработки операции последней покупки, когда их сумма в РП достигнет 3 000 рублей и более. В лияном кабинете ИБ исчезнет значок "часики" в списке операций.
За каждую покупку от 100 рублей и более (перечень исключений доступен по ссылке https://static.tinkoff.ru/documents/debit/black_loyaltyprogram.pdf ) карт-холдер в конце РП получает бонус (НЕ баллами или милями!) - реальными рублями (так называемый "кешбэк"). Так, например, при покупке на сумму от 400 рублей 00 копеек до 499 рублей 99 копеек бонус составит 4 рубля.
Карт-холдеру предлагается возможность выбора в личном кабинете ИБ 3 категории повышенного кешбэка из 6 категорий, которые индивидуально предложены банком. Смотреть и включать в личном кабинете ИБ - см. раздел "Бонусы"
Категории предлагаются банком и устанавливаются карт-холдером сроком на квартал.
Повышенный кешбэк начисляется на покупки стоимостью от 20 рублей и составляет 5 процентов от суммы покупки с уменьшением до целого рубля. Например, при покупке на сумму 6 402 рубля 10 копеек в категории повышенного кешбэка карт-холдер получит бонус в размере 320 рублей.
Следует учесть, что банк учитывает факт покупки в категории повышенного кешбэка по дате покупки (авторизации операции), все покупки, авторизованные с 1 числа нового квартала, попадут в новые категории. Тинькофф Банк начислит 5% кешбэк даже за покупки в последний день квартала по категориям истекающего квартала.
Общая сумма повышенного и простого кешбэка ограничена 3 000 рублей в РП. Ее превышение на следующий РП не переносится и "сгорает".
Посмотреть - сколько рублей "каши" накопилось в текущем РП можно в личном кабинете ИБ.
Часто спрашивают - что делать, если банк предложил категории повышенного кешбэка совсем ненужные клиенту? На данный момент ясного понимания ситуации нет, на форуме обсуждалось, но к единому мнению не пришли. Как мне кажется - нужно увеличить свою прибыльность для банка по всем продуктам банка - в комплексе.
Цитата из НР (Народного рейтинга):
Тинькофф Банк 25.11.2016 18:52
Банк предлагает категории, анализируя траты по картам, которые могли бы понравиться клиенту. Увы, всем клиентам одновременно угодить невозможно по объективным причинам. Сложно угадать с категориями, если клиент только начал пользоваться картой: нет почвы для анализа. Банк ежеквартально предлагает шесть категорий, три из которых доступны на выбор клиенту. Надеемся, в следующем квартале мы сможем Вас порадовать. Спецпредложения формируются для каждого клиента индивидуально исходя из доступных в банке, также по возможности учитывая расходы клиента. Чем больше клиент оплачивает покупки картой, тем больше вероятность, что банк предложит желаемые категории и спецпредложения.
С уважением,
Тинькофф Банк.
Тарифом предусмотрены санкции, которые банк применяет к карт-холдерам, использующим карту для транзита. Банк может индивидуально ограничить тарифный лимит бескомиссионного пополнения карты через партнеров и лимит бескомиссионного снятия наличных.
Вот типичные примеры - отзывы клиента "транзитчика" в НР (Народном рейтинге) http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10032359
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10100617
Банк не приветствует снятие наличных - при снятии наличных, кроме установленного лимита бескомиссионного снятия, за снятие менее 3 000 рублей клиент каждый раз платит банку штраф.
Тинькофф Банк учитывает при расходе лимита снятия наличных, в каком расчетном периоде банкомат выдал клиенту деньги.
3. Продукт банка является "условно-бесплатным", то есть бесплатен (карт-холдер не платит ежемесячную комиссию за обслуживание карт-счета) при выполнении карт-холдером ряда условий.
Прим!!!
С сентября 2017 года банк предлагает действующим клиентам бесплатный переход на новый тариф 6.2, в котором нет комиссии за обслуживание в 99 руб/мес., НО ПнО (проценты на остаток) начисляются только на сумму остатка, превышающую 100 000 рублей.
https://static.tinkoff.ru/documents/salary/tariff.pdf
В конце РП автоматизированная банковская система (АБС) смотрит: вклад есть? - свободен, нет - смотрит дальше.
Было ли 30 000 рублей на картсчете или активный кредит наличными (не кредитная карта !!!) каждый день РП? - нет, бывало и меньше. То, что вклад или кредит наличными был когда-то в этом РП, не влияет.
Комиссия списывается в минус, который не отображается в личном кабинете ИБ, но запоминается АБС и гасится в ближайшее поступление средств на карт-счет. Накопления долга по комиссии (повторной комиссии) не происходит, если АБС уже зафиксировала минус. На момент поступления средств на карт-счет комиссия не спишется, если на данный момент уже будет вклад (амнистия!).
Тариф - https://static.tinkoff.ru/documents/deposit/smartplatinum_ruble.pdf
"Комиссия взимается Банком ежемесячно в дату формирования выписки в размере доступного к списанию остатка. В случае отсутствия такого остатка комиссия взимается при поступлении денежных средств в следующем расчетном периоде.
Изменение с 8 ноября 2016 года в порядке списания платы за обслуживание и платы за СМС-банк
Пример. Клиент потратил все деньги с банковской карты. При этом Банк видит положительный баланс на счете до тех пор, пока расходная операция не обработана.
Было. Если в этот момент по тарифу было необходимо списать деньги за обслуживание или СМС-банк, Банк их списывал. Клиент уходил в минус по карте.
Стало. Тинькофф Банк смотрит на доступный клиенту остаток на карте. Если клиент потратили все деньги с карты и тратить больше нечего, плата за обслуживание карты или за СМС-банк списана в минус не будет, списание будет отложено до первого поступления средств на счет.
Первый раз комиссия взимается в расчетном периоде, следующем после обработки Банком первой операции по Карт-счету.
Остаток средств на Карт-счете и наличие активного кредита наличными фиксируется на конец каждого операционного дня за период между датами формирования выписок в предыдущем и текущем расчетном периоде..."
4. Пополнить карт-счет можно межбанковским переводом по реквизитам счета (бесплатно со стороны Тинькофф банка), либо наличными через партнеров банка в пределах тарифного лимита бескомиссионного пополнения, либо с2с переводом ( подробности по ссылке https://www.tinkoff.ru/debit/payment/ https://www.tinkoff.ru/payments/card-to-card/limits_and_tariffs/ ).
Рекомендации - зачисление (без комиссии в пределах тарифного лимита пополнения, с комиссией - сверх лимита) через "Золотую корону" практически мгновенное, для пополнения нужно иметь с собой паспорт, наличные и сообщить оператору номер договора (не рекомендуется озвучивать или иным способом раскрывать номер основной карты!).
Для пополнения с2с следует изучить тарифы и лимиты не столько Тинькофф банка, а, главным образом, банка-эмитента карты-донора, с которой переводятся средства в Тинькофф банк.
Например, на сайте Тинькофф https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ с карты Сбера VISA Электрон именная ( НЕ Моментум!) максимум 30 000 руб за раз без комиссии со стороны Сбера и Тинькофф банка.
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/bank_cards/Perevody_
Следует учесть операционные лимиты Тинькофф (зы - для с2с переводов сутки лимитные у Тинькофф = последние 24 часа, а внутрибанк, межбанк - лимит устанавливается на операции в МП/ИБ на календарные сутки до 00 часов МСК, а месяц для лимита операций с2с - календарный) https://static.tinkoff.ru/documents/ib/operation_limits.pdf и оферту Тинькофф https://static.tinkoff.ru/documents/oferta/universal_c2c_payments.pdf
По информации с форума банки точка ру с карты МС стандарт Сбера, используя сервис с2с ТБ, можно вывести на карту ТБ за раз 75 000 рублей и 150 000 в сутки.
5. Плата за полный пакет смс-информирования (для основной и ВСЕХ дополнительных карт!) составляет 59 рублей в мес., перекрывается процентами на остаток на карт-счете и бонусами от банка. Для "экономных" карт-холдеров, НЕ озабоченных безопасностью денег, банк предоставляет возможность отключить платный пакет в личном кабинете ИБ.
SMS-информирование по счёту карты бесплатное – приходит по операциям:
- вход и операции в ИБ;
- платёж и пополнения по карте: сумма, баланс;
- SMS-уведомление о выпуске карты - при отправке карты Почтой РФ;
- SMS-уведомление об активации карты;
- SMS-уведомление о блокировке карты;
- SMS-выписка: начисленные проценты, кэшбек, баланс;
- движение по вкладам: пополнение, начисление процентов, закрытие, пролонгация, частичное изъятие;
по дополнительным картам можно указать другой номер телефона.
Платная услуга - SMS-банк. В неё входят дополнительно:
- информация по расходным операциям, совершённым по карт-счету;
- поступают отказы в авторизациях по карте;
- от наличия и количества дополнительных карт стоимость услуги не меняется;
- по дополнительным картам можно указать другие номера телефонов.
Банк предоставляет клиентам, использующим смартфоны с установленным мобильным банковским приложением, дополнительный сервис - замену смс на push уведомления через интернет. Сие дело можно использовать при наличии инетсоеднинения и проблем с доставкой смс в другой стране или местности с плохим покрытием сотовой связи. Замена возможна в случае платного пакета СМС-банк. Дополнительная плата не взимается. Одновременная отправка смс и push не производится. Если пуш уведомление не было доставлено на смартфон клиента, то банк отправит смс.
Рекомендуем выйти из аккаунта в приложении на том устройстве, где уведомления не нужны, и залогиниться с того, куда нужно их направлять.
Помимо этого стоит иметь в виду, что PUSH с кодами подтверждения привязываются к СИМ-карте, а остальные - к устройству.
Пуш-уведомления:
...
Это удобно и безопасно:
• уведомления будут приходить только на устройства, на которых вы пользуетесь мобильным банком;
• вы получите уведомление, даже если нет мобильной связи, но включен интернет. Если интернет отключен, мы продублируем уведомление через СМС;
• все уведомления поступают в центр уведомлений смартфона: нажмите на нужное, и система откроет операцию в мобильном банке;
• пуш-уведомления привязаны к вашему устройству, а не СИМ-карте: спокойно меняйте СИМ-карту на отдыхе — уведомления продолжат приходить на ваш смартфон.
6. В этом банке всего один офис - в Москве. Все вопросы решаются через ДБО (дистанционное банковское обслуживание) по телефону и в личном кабинете ИБ.
Рекомендуется установить в личном кабинете ИБ свой контрольный вопрос - ответ.
Запрос ответа будет использоваться банком при восстановлении/входе в личный кабинет ИБ в случае смены IP компа, мобильного устройства и тп.
Ответ не должен совпадать с кодовым словом, предназначенным для Вашей идентификации по телефону.
Для оформления карты нужно заполнить заявку (важный момент - кодовое слово и кодовая дата!!! для идентификации клиента по телефону) на сайте Тинькофф - https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/
Доставка карты (насчет пары дней реклама врет - все зависит от расстояния от места жительства клиента до Москвы!) и документов осуществляется курьером банка. Приготовьтесь к тому, что курьер сфотографирует вас с вашим паспортом, иначе карта не будет активирована.
Оформлять карту через посредников (салоны Связной) дороже на комиссию в 290 рублей и гораздо хлопотнее.
При переписке с банком посредством электронной почты следует учесть, что банк отвечает на письма, отправленные клиентом токо с того адреса, который был зарегистрирован в системе банка. Сие дело доставляет неудобство, но позиция банка основана на требованиях безопасности ДБО.
При коммуникации с банком по телефону следует учесть, что первичная идентификация производится по номеру телефона (звонить нужно с номера, который привязан к основной карте), потом проверка голосовым роботом, от результата его проверки зависит объем вопросов, который задаст специалист колл-центра (паспортные данные, последние операции, кодовое слово и кодовая дата). Банк может отключить ДБО (временно или постоянно) в случае, если при разговоре присутствует постороннее лицо, которое вмешивается в диалог (подсказывает карт-холдеру нужные данные при идентификации, указывает, что спрашивать и требовать и тп). Не следует использовать продукт банка в какой-либо коммерции (например, в операциях на сайте-обменнике валют), тут риск получить пожизненное отключение ДБО - 99,99 %.
ВНИМАНИЕ! - нельзя делать несколько заявок подряд, АБС впадает в ступор, склеивает данные, приоритетно выбираются данные первой (самой старой заявки!), есть отзывы в НР, в которых у клиента, когда-то давно имевшего КК банка, при оформлении дебетовой карты "всплыли" старые ПД (адрес, место работы,телефон и кодовые данные) - в результате были большие проблемы с активацией карты (клиент забыл старые кодовые данные).
Что делать при поломке чипа карты или бесконтактной оплаты?
Заказать по телефону бесплатный перевыпуск карты. При этом номер карты, пин-код и его приоритет остаются прежними и на новой карте, если у карты не устаревший BIN. (инфо в п. 16 ниже)
7. Дополнительные "плюшки" - в разделе личного кабинета ИБ "Спецпредложения". Например, в апреле и в июне 2016 года клиенты получали индивидуальные предложения совершить покупку в обувных магазинах KARI с кешбэком на первый чек (покупку) в 30 % !!! Максимальный размер кешбэка не ограничен, тк сумма превышающая 6 000 рублей переносится и выплачивается в следующем РП.
Для попадания в условия спецпредложения необходимо сначала его активировать (можно безбоязненно активировать все предложения!, тк их неиспользование ничем не грозит) в личном кабинете ИБ, затем совершить покупку именно в тех магазинах, которые указаны в условиях, и уложиться в сроки проведения акции. При этом следует учесть, что по акциям спецпредложений банк учитывает именно дату покупки (авторизации) !!!
Часто пишут на форум и в НР претензии о том, что долго начисляют бонус по спецпредложению - это действительно так, ибо отображение бонуса в разделе "Спецпредложения" личного кабинета ИБ появляется в срок до 3 рабочих дней после обработки операции покупки. Так и должно быть. Условия подробно описаны по ссылке https://static.tinkoff.ru/documents/credit_cards/bravo-target.pdf
Банк очень не любит, когда клиенты делают на спецпредложениях "свой маленький гешефт", предлагая свои услуги коллегам, знакомым и тп. ... Такое дело мониторится и спецпредложения исчезают по причине злоупотребления клиента.
Свежий примерчик http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=94463&MID=5255443#message5255443
Уважаемый ПБ!
А как давно при отстутствии трат по карте в течение 23 дней из раздела спецпредложения убираются все спецпредложения? Ваш оператор это подтвердил.
Это безобразие вообще-то. Вы специально хотите всех клиентов повыгонять что ли? Вы бы хоть предупредили про время простоя, а то я собирал, собирал заказы, чтоб кешбек получить, а шиш мне, а не кешбек и спецпредложения.
Прошу указать время простоя.
Спасибо.
8. Банк предоставляет клиентам личный кабинет ИБ.
Примечание от августа 2017 года.
Тинькофф Банк запускает Tinkoff Family — теперь держатели дополнительных карт могут пользоваться мобильным приложением и личным кабинетом, а также получать карты самостоятельно.
Держатели дополнительных карт смогут видеть все траты по своей карте и совершать платежи и переводы. Держатели основных карт смогут поручать платежи и оплату счетов держателям дополнительных карт. Клиенты, у которых есть и основная, и дополнительная карты, смогут собрать все карточные продукты в одном личном кабинете».
Раньше держатели дополнительных карт могли оплачивать покупки по карте и снимать с нее деньги, при этом расходы отображались только в личном кабинете у держателя основной карты.
Теперь у держателей дополнительных карт появился личный кабинет, где они смогут:
Контролировать расходы — проверять баланс и просматривать историю операций по дополнительной карте;
Переводить деньги, оплачивать мобильную связь, интернет и услуги ЖКХ;
Привязать к личному кабинету карту другого банка и оплачивать ею услуги.
В будущем Тинькофф Банк планирует расширять функционал личного кабинета для держателей дополнительных карт.
Если у держателя дополнительной карты еще нет личного кабинета, ему нужно авторизоваться на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф.
Если у держателя основной карты есть личный кабинет, ему достаточно привязать к нему дополнительную карту.
Раньше получить новую дополнительную карту мог только держатель основной карты. Теперь дополнительную карту можно доставить сразу ее держателю. Это удобно, когда клиент хочет выпустить карту для родственников, которые живут в другом городе. Чтобы выпустить дополнительную карту с доставкой держателю, нужно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру 88003337773. В ближайшее время эта функция станет доступна в мобильном приложении Тинькофф и в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru.
Запомните правильные ссылки -
сайт с2с - https://www.tinkoff.ru/cardtocard/ https://www.tinkoff.ru/payments/card-to-card/
ИБ-2016 - https://www.tinkoff.ru/ https://www.tinkoff.ru/login/
Банк для производства платежей за услуги ЖКХ и тп. использует посредников-агрегаторов. В случае "потери" платежа его поиски будут долгими. http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8916803/
Надежнее платить по реквизитам счета и делать переводы межбанком - Тинькофф за межбанк НЕ берет комиссию. Межбанк по поручению идентифицированного по телефону клиента - без лимита https://static.tinkoff.ru/documents/ib/operation_limits.pdf Согласно текущему процессу банк ежедневно предоставляет каждому клиенту стандартный лимит на платежи и переводы в размере 800 000 рублей, значение лимита восстанавливается каждые сутки автоматически.
Учтите, что межбанк уменьшает "дополнительный лимит льготного снятия", который дополнительно дается клиенту после закрытия вклада.
Срок отправки рублевых межбанковских переводов:
- в рабочие дни отправляются каждые 30 минут с 1:20 до 19:00;
- в выходные дни, а также в рабочие дни после 18:45 отправляем в ближайший/следующий рабочий день.
Чтобы перевод ушел в 19:00, необходимо оформить его до 18:45.
Срок зачисления зависит от получателя и может составлять 1-2 рабочих дня.
Из-за сокращения срока нет возможности отменять переводы.
Внимание!
Со 2 июля 2018 года!
Осуществлен переход на единый регламент работы ПС ЦБ РФ по всей стране — теперь он 20-часовой с режимом работы с 01:00 до 21:00 мск. Обе системы платежей, МЭР и ВЭР, стали работать гораздо быстрее, чем БЭСП.
В этой связи отпала необходимость в существовании последней, так что 2 июля отключена БЭСП, что и ознаменует переход на ПС. Все упоминания о БЭСП в текущем году будут исключены из нормативных документов ЦБ.
Изменены регламенты, связанные с новыми возможностями ПС, в частности введены два новых сервиса — срочных и несрочных переводов, оба доступны с любого рабочего места.
Для несрочных платежей рейсы в ЦБ проходят каждые полчаса, в рамках срочного перевода возможны рейсы в течение 3-5 секунд. Вместе со срочными и несрочными рейсами, как планируется, будут проходить консолидированные рейсы, объединяющие два сервиса в целях максимизации общего количества платежей.
Периоды обработки несрочного перевода:
• Первый рейс: 9:00–9:15
• Второй рейс: 17:00–17:15
• Третий рейс: 20:00–20:15
• Завершающий консолидированный рейс: до 22:00
Внутрибанкковские операции между счетами клиентов Тинькофф банка, совершенные после 19 часов МСК, проводятся по счету зачисления на следующий день. Переводы между счетами клиента, совершенные после 21 часа МСК, проводятся по счету зачисления на следующий день.
Предупреждение!
Банк никогда не анонсирует плановые/неплановые техработы, поэтому всегда есть вероятность в самый неподходящий момент попасть на НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ личный кабинет ИБ/МП.
9. Рекомендация - для того, чтобы получать новости от банка (бесплатно) сделайте подписку майл-адреса на новости Тинькофф по ссылке https://blogtrottr.com/ , вставляете в первое поле ввода ссылку https://www.tinkoff.ru/news/feed/, а во второе поле свою почту, выбираете опцию ежедневно, новости приходят на русском и на английском. Будьте внимательны при копипастинге - скопированные лишние пробелы создают проблемы. Иногда сервис ругается на российские адреса, заведите себе отдельный ящик на gmail.com
При этом следует учесть, что по отзывам на форуме тинькоффский фид периодически переполняется сверх стандартного размера (кривые руки у программеров банка?) и в такие моменты регистрация фида на сервисе не производится. Следует выждать удобный момент и провести регистрацию - проблем с доставкой новостей не бывает.
Как вариант, можно прописать ленту RSS банка в браузере/майл-клиенте/ньюс-ридере
10. Банк позволяет, используя его сервисы с2с ( см. ссылки, указанные в п.8 ), вывести без комиссии 20 000 рублей в РП на карту другого банка.
Если в форме перевода будет указана сумма, превышающая лимит, будет автоматически рассчитана и показана комиссия.
Срок зачисления зависит от типа МПС и категории карты в банке-получателе, максимум до 5 календарных дней.
Следует учесть, что мгновенных переводов не бывает. Если клиент получил СМС от банка-эмитента карты получателя (Сбер, например) о зачислении средств на карту и увеличении доступного остатка, это не означает, что деньги фактически зачислены (то есть, пришел клиринг через МПС от банка-эмитента карты отправителя, как правило, клиринг отправляется из этого банка на следующий календарный день после авторизации операции перевода с2с) на карт-счет. При этом можно сразу после получения СМС совершать покупки картой в ТСП, так как покупки обработаются в 99,99 % случаев позже прихода клиринга по с2с. Не рекомендуется сразу выводить деньги через с2с, внутрибанком и межбанком, тк эти операции списания с карт-счета мгновенны, клиринг придет позже них и на карт-счете может образоваться минус (долг) - технический овердрафт.
Если в течение данного периода (до поступления средств на счёт) снять наличные или перевести деньги с карты, фактически, вы используете кредитные средства, так и образуется технический овердрафт. При поступлении средств на картсчёт этот кредит погашается, но проценты за использование техническтого овердрафта списываются в пользу банка.
К сожалению, проблема технического овердрафта имеет место для всех карт всех банков. Для сравнения - Тинькофф за теховер проценты не начисляет.
Полезная информация - по ссылке http://www.banki.ru/blog/lordkaho/7578.php
11. С осени 2015 года банк выпускает пластик на срок 5 лет.
12. Для справки.
Операциями покупок не являются:
- любые операции пополнения Карты Клиента;
- снятие денежных средств в банкоматах и в кассах кредитных организаций;
- расходные операции с использованием Карты, приравненные к снятию наличных,список которых размещен на сайте Банка;
- перевод денежных средств c Карты Клиента (в том числе банковские переводы, переводы по реквизитам карты другого банка и другие типы переводов);
- оплата товаров (работ, услуг) в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, кроме оплаты услуг в категориях «Транспорт» и «Кино»;
- платежи и переводы на электронные средства платежа;
- операции со следующими МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399, 7995, 8999.
Банк не несет ответственность за некорректное предоставление информации о типе операции, предоставляемой торгово-сервисной организацией и/или ее банком-эквайрером.
https://static.tinkoff.ru/documents/debit/black_loyaltyprogram-new.pdf
Перечень операций в других кредитных организациях и приравненных к ним операций с использованием карты, в случае которых банк применяет п.3 Тарифа (изъятие денежных средств). См. по ссылке ниже
https://static.tinkoff.ru/documents/docs/operations-list-with-other-credit-institutions.pdf
Если установить лимит на снятие наличных в сутки в размере 0 руб., то операции, которые мы расцениваем, как операции в других кредитных организациях, проходить не будут.
Часто спрашивают - где смотреть МСС операции?
В личном кабинете ИБ-2016 - просто посмотреть МСС в списке операций.
Можно выгрузить список операций в формате Excel и посмотреть в таблице.
Часто спрашивают - как проверить МСС терминала магазина (торгово-сервисного предприятия), не совершая покупки?
Ответ - закрутить расходный лимит по карте в НОЛЬ, провести попытку покупки и посмотреть МСС отказной операции, выгрузив список операций в формате Excel. При этом следует учесть обязательное наличие денег на карт-счете. На форуме были сообщения о том, что банк может временно заблокировать карту в целях безопасности при такой попытке покупки, если на карт-счете нет средств или их недостаточно.
PS В жизни всегда есть место неправильно настроенным терминалам - например, март 2016 года - банк-эквайрер фирмы такси Сбербанк, в одной машите МСС соответствует "Такси", в другой машине этой-же фирмы МСС - "Разные товары". Поездка в одно место, ценник идентичен.
К сожалению, не все клиенты это правильно понимают - и пишут довольно бестолковые отзывы в НР - вот примерчик - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10012956/
13. Хаки.
Что делать тем, кого сайт Тинькофф не пускает к себе и говорит, что версия вашего браузера устарела и не поддерживается?
Проверьте юзерагент вашего браузера тут https://2ip.ru/browser-info/
Так как на входе сайта стоит программный фильтр юзерагента, который спрашивает юзерагент у вашего браузера, то, изменив юзерагент в самом браузере (подмена юзерагента), вы сможете обмануть Тинькофф. По информации с форума - большинство якобы старых браузеров прекрасно работает с сайтом Тинькофф.
14. Тинькофф банк с января 2017 года дает в долг бесплатно - до 3000 рублей (нужно подключить в личном кабинетие ИБ-2016 разрешенный овердрафт), заемные средства участвуют в программе кешбэка за покупки. За кредит свыше 3 000 рублей придется заплатить по тарифу - ежедневную плату, которая варьируется от суммы долга и может вырасти, если долг ввиду начисления ежедневных плат перейдет в другую ценовую категорию.
Погасить разрешенный овердрафт нужно в течение РП, следующего после окончания расчетного периода, в котором были использованы заемные деньги. Иначе - штраф в 990 рублей.
"8. Разрешенный овердрафт подключается по инициативе Банка и с согласия Клиента. Плата взимается
ежедневно за каждый день Расчетного периода, в котором был зафиксирован факт использования
Разрешенного овердрафта и в зависимости от используемой суммы Разрешенного овердрафта,
и составляет: 0 руб. для суммы, не превышающей 3000 руб.; 19 руб. для суммы свыше 3000 руб.
и не превышающей 10 000 руб.; 39 руб. для суммы свыше 10 000 руб. и не превышающей 25 000 руб.; 59 руб.
для суммы свыше 25 000 руб.
9. Взимается, если сумма задолженности по Разрешенному овердрафту (исходящий баланс) не погашена в срок, указанный в выписке."
Подробнее - тут https://static.tinkoff.ru/documents/debit/ind-conditions-overdraft.pdf и тут https://static.tinkoff.ru/documents/deposit/smartplatinum_ruble.pdf
Взять в долг у Тинькофф без оформления кредитной карты (на время кредита комиссия за обслуживание картсчета дебетовой карты не взимается) - кредит наличными - https://www.tinkoff.ru/loans/cash-loan/
15. Банк активно борется с клиентами, совершающими сомнительные операции.
С 15 ноября 2016 года в соответствии с новыми УКБО банк имеет право:
3.4.13. Удержать комиссию с денежных средств, в размере 5% от суммы любого пополнения и/или 10% от суммы изъятия, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:
--- за последние 30 дней сумма пополнений со счетов индивидуальных предпринимателей или юридических лиц на Договоры Клиента превышает 200 000 руб. или эквивалент в валюте по курсу Банка России, установленному на дату удержания комиссии (суммарно по всем Договорам, открытым на имя Клиента в Банке, включая рассматриваемое пополнение, без учета пополнений по выплате заработной платы и иных выплат, непосредственно связанных трудовыми отношениями);
--- по Договорам Клиента были обнаружены признаки сомнительных и/или транзитных операций и/или в таких операциях отсутствует экономический смысл.
Смотрите в перечне признаков, указывающих на необычный характер сделки, в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20) и Письмо Банка России от 31 декабря 2014 г. № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”
16. Дебетовые карты банка ранее имели кредитный БИН.
Для операций в РФ сие обстоятельство несущественно. Но при использовании карты в странах ЕС для аренды автомобиля, например, кредитный БИН - плюс.
Примерно с середины 2017 года начался выпуск карт с дебетовым БИНом, при перевыпуске по сроку старый номер карты не сохраняется ввиду замены БИН.
17. На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) появилась возможность оплачивать налоги и пошлины безналичным способом через Тинькофф Банк.
Для этого нужно:
Подготовить платежный документ с помощью сервиса «Заплати налоги» https://service.nalog.ru/tax.do или выбрать уже размещенный платежный документ в личном кабинете налогоплательщика на сайте https://www.nalog.ru/
Выбрать способ оплаты и нажать на кнопку с логотипом Тинькофф Банка для онлайн-оплаты.
Завершить оплату в личном кабинете Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф.
После успешной оплаты пользователь получит квитанцию. За совершение налоговых платежей комиссия не взимается.
Оплачивать налоги и пошлины с помощью портала ФНС России и Тинькофф Банка могут все пользователи личного кабинета Tinkoff.ru и мобильного приложения Тинькофф.
18. С 20 октября 2017 г.
Тинькофф Банк в рамках бессрочной акции отменяет плату за обслуживание расчетных счетов.
Акция распространяется на клиентов моложе 18 лет, а также на клиентов, получающих пенсию на банковскую карту Тинькофф по электронному документообороту с Пенсионным фондом России (ПФР).
Сейчас договор заключен с отделением ПФР по Москве и Московской области. В будущем планируем запустить и в других регионах России.
Перевести пенсию в Тинькофф Банк можно двумя способами:
Через портал Госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Госуслуг и заполнить заявление на перевод пенсии на счет в АО «Тинькофф Банк».
Лично. Для этого нужно подготовить заявление на перевод пенсии и отнести его в ближайший пенсионный фонд.
После рассмотрения заявления пенсионным фондом пенсия будет начисляться на счет клиента в Тинькофф Банке.
19. С 10 октября 2017 г. Тинькофф Банк в рамках акции запускает дополнительные лимиты на снятие наличных, а также на пополнение наличными в банкоматах Тинькофф.
Новые лимиты дополняют существующие суммы льготного снятия и бесплатного пополнения. По умолчанию они составят:
150 000 RUB или 5 000 USD/EUR/GBP за расчетный период для снятия;
300 000 RUB или 10 000 USD/EUR/GBP за расчетный период для пополнения.
Неиспользованная сумма дополнительных лимитов на снятие и пополнение в банкоматах Тинькофф с одного периода на следующий не переносится. Банк вправе индивидуально изменить размер этих лимитов в любую сторону.
Порядок применения лимитов при снятии наличных в банкоматах Тинькофф:
сумма, поступившая с закрытых по сроку вкладов или кредита наличными (если есть);
лимит на снятие наличных в банкоматах Тинькофф;
стандартный лимит бесплатного снятия наличных.
Порядок применения лимитов при пополнении наличными в банкоматах Тинькофф:
лимит на пополнение наличными в банкоматах Тинькофф;
стандартный лимит бесплатного пополнения.
Условия акции по ссылке https://static.tinkoff.ru/documents/promo/deposit-canc-commiss-102017.pdf
20. Шпаргалка по грамотному использованию карт за границей - тут https://journal.tinkoff.ru/eating-your-money/
https://journal.tinkoff.ru/help/multicurrency-cards/
НЕ рекомендуется включать мультивалютность карт! Отключить невозможно. Подводных мин и ловушек - множество....
Пример подставы от банка - тут https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10169249/
21. Для состоятельных россиян!
Москва, Россия — 05 апреля 2018 г.
Тинькофф Банк представил клиентам премиальные карты Tinkoff Black Edition (дебетовая) платежной системы MasterCard.
Среди ключевых преимуществ нового предложения: персональное обслуживание, доступ в бизнес-залы аэропортов и два бесплатных прохода в месяц (LoungeKey), бесплатная страховка для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием 100 000 долларов США, которая также распространяется на экстремальные виды спорта (лыжи, сноуборд и пр.), и консьерж-сервис.
Клиентам, оформившим дебетовую карту Tinkoff Black Edition, доступны расширенные лимиты (увеличены в 10 раз) по начислению кэшбэка — до 30 000 рублей, начисление 6% на остаток по счету в рублях на всю сумму без ограничений, улучшенные условия бесплатных снятий и пополнений (до 1 млн рублей в месяц с учетом снятий через банкоматы Тинькофф Банка), а также переводов по номеру карты — до 50 000 рублей.
Стоимость обслуживания премиальных карт бесплатная при выполнении одного из условий: если у клиента размещены денежные средства в Тинькофф Банке в размере от 3 млн рублей или эквивалентная сумма в валюте (учитываются средства на карточных, накопительных и брокерских счетах и вкладах) или если клиент тратит на покупки от 200 000 рублей в месяц.
https://static.tinkoff.ru/documents/debit/tariffs/black-blackedition.pdf
22. ВНИМАНИЕ!!!
На данный момент у ТБ есть три момента НЕхороших в плане безопасности, что играет на руку мошенникам:
1. автоматическое переключение смс на пуши при регистрации в АБС мобильного устройства с МП
по инфо с форума и НР - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=34&TID=126922&MID=6430882#message6430882
2. отсутствие в личном кабинете ИБ опции вкл/отл ЗАПРЕТ на регистрацию нового мобильного устройства с МП
3. отсутствие (которую в апреле 2018 года убрали, аспиды!!!) опции в личном кабинете по установке пользовательского расходного лимита на операции в ИБ/МП - всем ровно поставили 800 000 рублей и включили тупого сторожа на основе ИИ... в надежде - авось, сработает... ДА! если установить меньший лимит по телефону колл-центра - АБС сбросит ЭТОТ маленький лимит в конце суток опять на 800 000 рублей
23. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
По информации ПБ Тинькофф на форуме:
"Пример: есть основная карта, и есть дополнительная, которая выпущена на имя клиента (держателя основной карты). По номеру этой дополнительной карты можно получить доступ в личный кабинет/приложение основного держателя, как и по основной карте.
От мультивалютности карты это не зависит, просто примерно в момент ее запуска появилась вышеуказанная возможность."
Номер основной карты - ключ к смене логина/пароля, то есть к сейфу с денежками. Теперь банк наделал дубликатов этого ключа в виде номеров ДОПкарт.... ???
Если верить официальному ПБ Тинькофф на форуме, то ...
"Регистрироваться в личном кабинете можно только по картам, оформленным на имя клиента.
Неименные карты как и раньше можно передавать родственникам, доступа к ЛК они не предоставят."
Вывод - срочно заменять все именные ДОПКИ на НЕименные. Ибо именные носить с собой в магазины НЕЛЬЗЯ!!!
Был задан вопрос в личном кабинете, ответ получен шедевральный:
"Здравствуйте!
Зарегистрироваться по номеру дополнительной карты, выпущенной на Ваше имя, в личном кабинете действительно можно.
Регистрация происходит по номеру дополнительной карты аналогично регистрации по основной карте.
Создается личный кабинет для держателя основной карты.
Однако, если личный кабинет у Вас уже создан то, чтобы восстановить\сменить пароль потребуется ввести номер основной карты.
Департамент Клиентского Обслуживания"
Если я правильно все понял, то номер карты становится ключом к смене основной учетки логин/пароль при ПЕРВОЙ региcтрации личного кабинета ИБ (таким образом основной картой становится использованная для регистрации карта)
Для проверки - кто таки ошибается: ДКО в ответе на майл-запрос или ПБ Тинькофф на форуме???....
Проведен натурный эксперимент.
ИБ зарегистрирован очень давно.
1. при восстановлении "забытой" учетки (логин/пароль для ИБ) с использованием номера НЕИМЕННОЙ карты (владельца карт-счета) на основной номер владельца приходит СМС с разовым кодом, после его ввода в форму - отказ (красная строка), вывод - неименные карты можно терять безопасно, их номер не является ключом ....
2. при восстановлении "забытой" учетки (логин/пароль для ИБ) с использованием номера ИМЕННОЙ карты (владельца карт-счета) на основной номер владельца приходит СМС с разовым кодом, после его ввода в форму - отказ (красная строка), вывод - именные карты можно терять безопасно, их номер не является ключом ....
Ключом для смены учетки является ТОЛЬКО номер той карты - по которому был первично зарегистрирован личный кабинет ИБ. То есть ключ таки всего ОДИН, личный кабинет дважды (по номеру другой именной карты) не зарегистрировать...
НО! Следует самому проверить свои именные допки на "дырявость" и, если она проявится при проверке, то срочно заменить их на неименные карты.
Есть на форуме версия, что дырявость именной допки связана с номером телефона, если привязанный к ней номер совпадает с основным, то такая допка - "решето"
Для проверки нужен ИБ и две именные допки владельца договора (одна привязана к основному номеру телефона, вторая к другому номеру)
Если номер телефона другой, то будет отказ после ввода разового кода из смс, полученной на основной номер.
В любом случае - именными допками пользоваться опасно, нужно их ВСЕ проверить, если в результате проверки выявится "решето" - то заменять его на НЕименную.
24. Оплата проезда в городских автобусах.
Для оплаты в автобусах рекомендуется использовать неименную допкарту (она бесплатная, и ее потерять намного безопасней, чем основную карту) и ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! включите на этой "транспортной" карте инетоперации, иначе из стоп-листа не вылезете....
25. Лимиты.
Клиент может самостоятельно установить либо месячный расходный лимит, либо бессрочный - на свой выбор.
Можно практически каждый день добавлять/увеличивать месячный расходный лимит, с тем расчетом, чтобы не держать расходный лимит карты выше, чем требуется в магазинах в следующий день.
Таким образом практически ежедневно можно контролировать семейные расходы по картам. Единственное неудобство - в последний день месяца (перед сбросом счетчика месячного расхода на НОЛЬ) нужно не забыть уменьшить месячный лимит (для безопасности).
Бессрочный лимит расходуется до момента, пока не закончится сумма лимита (без привязки ко времени), и счетчик его расхода сбрасывается до нуля при установке новой суммы.
26. Кассовый чек.
https://static.tinkoff.ru/documents/ib/ofertareceipt.pdf
27. Москва, Россия — 30 июля 2018 г.
Клиентам Тинькофф Банка стала доступна услуга страховой защиты банковских карт.
Услуга «Защита карты» гарантирует возмещение денежных средств, списанных со счета банковской карты в результате несанкционированных действий третьих лиц, например — оплаты товаров или услуг с помощью реквизитов карты клиента.
Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. При страховом случае возврат денежных средств осуществляется за один день. Сумма возмещения по страховке — до 100 000 руб. по каждому страховому случаю. Стоимость услуги — 99 руб. в месяц.
Подключить страховую защиту можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru в разделе «Настройки профиля — Защита карты» или по телефону. В мобильном приложении Тинькофф Банка возможность подключения услуги появится до конца 2018 г.
Получить информацию о полных условиях услуги «Защита карты» можно по ссылке https://static.tinkoff.ru/documents/credit_cards/full_conditions_card_protection.pdf
28. Москва, Россия — 10 августа 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции тарифного плана для всех дебетовых карт и рублевых накопительных счетов.
Изменения, вступающие в силу с 21 августа 2018 г.:
* теперь дебетовые карты можно бесплатно пополнять наличными во всех банкоматах Тинькофф (ранее действовал лимит бесплатных пополнений в банкоматах Тинькофф);
* стало доступно бесплатное пополнение дебетовых карт с карт других банков (ранее действовал лимит бесплатных пополнений);
* отменяется плата за перевыпуск карты;
* повышается плата за услугу «Оповещение об операциях» с 39 до 59 рублей;
* отменяется комиссия за квази-кэш операции (приравненные к снятию наличных) на сумму менее 3 000 рублей (100 долларов США/ евро /фунтов стерлингов для валютных счетов) в рамках бесплатного лимита изъятий по счету;
* ставка по рублевым накопительным счетам снижена с 6% до 5% годовых.
Комментарии 82
Данный карточный продукт НЕ предназначен для "серийных вкладчиков"
но банк выдаёт карту вкладчикам насильно логика "великолепная" у банка, как в прочем и во многом другом ну а вам в целом спасибо
Старался изложить в рецепте наиболее доходчиво - где витамины ( и где засады), и как приготовить продукт банка вкусно и питательно.
Это уже не работает, так как фид уже превысил 2000000 байт и не валидируется.
Пичалька
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=4748513#message4748513
Может починят???
Это уже не работает, так как фид уже превысил 2000000 байт и не валидируется.
Пичалька
Сейчас проверил (в настройках выбрал не реалтайм, а ежедневно) - работает . Адрес на yandex.ru