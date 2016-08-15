Почему кредитного договора "на бумаге" не существует, но юридически он считается заключенным в письменной форме?
На форуме портала банки точка ру периодически возникает этот вопрос. Вот ссылка на недавнее обсуждение - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=308930
Отвечу коротко - по существу вопроса.
ГК РФ Статья 819. Кредитный договор
1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.
См. ниже на картинке - параграф 1.
ГК РФ Статья 807. Договор займа
1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса.
3. Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами.
ГК РФ Статья 821. Отказ от предоставления или получения кредита
1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.
2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором.
3. В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита (статья 814) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору.
ГК РФ Статья 820. Форма кредитного договора
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.
Глава 28 ГК РФ Заключение договора (в том числе и кредитного!!) приравнивает акцепт (принятие) оферты (ст.438) к письменной форме договора.
Таким образом, в ситуации, описанной по ссылке http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=308930, требование ст. 820 к письменной форме договора соблюдено.
ГК РФ Статья 432. Основные положения о заключении договора
1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).
ГК РФ Статья 434. Форма договора
2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.
3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.
ГК РФ Статья 438. Акцепт
1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из "закона", соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Комментарии 8
Прочитала ваш длинный спор с Helene 999. Но вот вопрос: в случае автора он акцептировал договор через ЛК, а затем закрыл часть кредита, то есть признал его. А как быть в тех случаях, когда человека не поставили в известность о том, что ему открыт счет и переведен кредит (утверждают, что поставили телефонным звонком)? Вот в этом например. http://www.banki.ru/news/video/?id=5915807
Хм, телефонный звонок, как доказательство, можно использовать, если есть запись. Но, много нюансов - кто ответил на звонок из банка, например...
Спасибо Вам за юридический ликбез, и за очень полезные и понятные правила этой банковской игры
Думаю, в тему
Прочитала ваш длинный спор с Helene 999. Но вот вопрос: в случае автора он акцептировал договор через ЛК, а затем закрыл часть кредита, то есть признал его. А как быть в тех случаях, когда человека не поставили в известность о том, что ему открыт счет и переведен кредит (утверждают, что поставили телефонным звонком)? Вот в этом например. http://www.banki.ru/news/video/?id=5915807
Хм, телефонный звонок, как доказательство, можно использовать, если есть запись. Но, много нюансов - кто ответил на звонок из банка, например...
Доказательство по уголовному или гражданскому делу?
1) Клиент подает заявку на сайте на кредит или КК;
2) Ему перезванивают, сообщают об одобрении, но не говорят какого продукта, всё, мол, сообщит курьер при встрече;
3) Приезжает курьер, привозит КК, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО ДОГОВОРА, условий не сообщает, но просит расписаться на пустом экране смартфона (якобы за полученную карту) и отдает карту;
4) Далее поступает смс об активации карты, и через некоторое время клиент узнает об условиях заключенного соглашения - совсем не то, что он просил! И, разумеется, подключены всякие страховки;
5) Апофеозом сего действа банк присылает на почту клиента кредитный договор с подписью клиента!
Пример: http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10162352/
Единственное, чего я никак не могу понять, почему при множестве пострадавших никто не обратился в полицию по факту поддельного договора.
Камо, не забудь ст.167:Сделка не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,НИЧТОЖНА,если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима,или не предусматривает иных последствий нарушения.
Думаю, в тему