Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД?
В общем случае - опасно оплачивать покупки переводом с2с - с карты на карту физлица, и не только на кошелек ЯД. Вот яркий примерчик - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10056635/ https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10155338/ (во втором примере - перевод с2с)
Но ЯД особо отличается любовью к нему мошенников и не совсем честных торгашей.
1. Сервисы ЯД (Яндекс Деньги) очень удобны для мошенников, так как ЯД зарабатывают на комиссиях и поэтому стремятся упростить получение доступа к своим услугам всем владельцам кошельков.
2. Оформить кошелек на "дропа" (подставное лицо) не составляет особого труда.
3. В случае перевода на кошелек физлица комиссию платит получатель денег, таким образом мошенники делятся с ЯД доходами, полученными преступным путем.
4. Использовать чарджбэк по правилам МПС VISA/MC в данном случае (операция квалифицируется ПС как перевод, а не покупка) невозможно.
Вот пример с форума портала банки точка ру, когда потенциальный клиент обратил внимание на предупреждение ЯД о том, что инетмагазин предлагает сделать вместо оплаты покупки перевод на кошелек физлица.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=40&TID=113990&MID=5095669#message5095669
Комментарий от представителя ЯД на портале банки точка ру:
yamoney пишет:
Насколько мы видим, сайт http://www.daikin.sale/delivery использует форму Яндекс.Денег для приёма переводов на кошелёк частного лица. Это настораживает, мы бы не рекомендовали делать предоплату за товар через такую форму, если вы не знаете продавца лично и не уверены в нём.
Вот пример из НР (Народного рейтинга), когда клиент поверил продавцам - мошенникам и оплатил товар предложенным способом - переводом на кошелек ЯД.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10032065/
Ответ банка:
По претензии отказ. Оспариваемые операции являются переводом средств на Яндекс-кошелек и были должным образом Вами подтверждены (операции с вводом 3D Sec кода). К сожалению, по правилам МПС оспорить операции невозможно, с бОльшей долей вероятности Вы стали жертвой мошенничества, в связи с чем, для урегулирования вопроса Вам необходимо обращаться в правоохранительные органы. Банк готов всемерно помогать органам внутренних дел в проведении соответствующего расследования по заявлению.
Как минимизировать риски:
- помнить, что счет, отправленный через ЯД ( см. тут https://money.yandex.ru/bill/ ) на Ваш майл адрес, очень легко замаскировать под "солидную фирму - инетмагазин", ему нельзя доверять, так как инструменты для приёма денег на кошелёк ЯД адресованы частным лицам и предназначены исключительно для личных расчётов и благотворительных сборов.
- подумать о дополнительной проверке надежности продавца, если магазин запрашивает Ваши персональные данные для последующего открытия на Ваше имя кошелька ЯД, чтобы получить деньги в оплату переводом с этого Вашего кошелька,
- отказаться от покупки, если магазин предлагает товар только за оплату переводом на кошелек физлица, и найти другой магазин,
- в некоторых случаях, когда товар очень нужно купить, для предварительной проверки "оплата или перевод" можно попробовать провести "отказную" операцию ( как это сделать клиентам Тинькофф банка - см. п.12 http://www.banki.ru/blog/kamo4/7673.php ).
Комментарии 15
- помнить, что счет, отправленный через ЯД ( см. тут https://money.yandex.ru/bill/ ) на Ваш майл адрес, очень легко замаскировать под "солидную фирму", ему нельзя доверять вообще,
Инструменты для приёма денег на кошелёк адресованы частным лицам и предназначены исключительно для личных расчётов и благотворительных сборов. Конечно, мы понимаем, что лёгкость и удобство использования этих инструментов делают их привлекательными в том числе и для мошенников — но совет не доверять «счету, отправленному через ЯД» всё-таки плохое средство защиты. Лучше здравый смысл и бдительность: всегда смотрите на назначение платежа и на название операции в смс — если это перевод частному лицу, а вы в этот момент оплачиваете покупку товара/услуг — лучше выбрать другого продавца. Ведь вы не станете покупать телевизор у человека в переходе метро, но это не повод "никогда ничего не покупать у метро" — букет дачных цветов или яблок у бабульки-"частника" вполне можно купить
Инструменты для приёма денег на кошелёк адресованы частным лицам и предназначены исключительно для личных расчётов и благотворительных сборов.
Извините, а кто виноват? в том, что сервисы используются не по назначению?
Либо ликвидируйте эту возможность в принципе (либо, вставьте в отправляемую форму счета неудаляемое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о том, что этот счет выставлен частным лицом и не может быть основанием для оплаты покупки в инетмагазине).
Либо легализуйте деятельность инетмагазинов, использующих сервис "не по назначению".
Если сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица,то запустите платный сервис проверки кошелька получателя, чтобы покупатель наверняка знал, что инетмагазин легальный. И получайте плату за использование сервиса.
Что плохо - так это то, что при переводе на чужой кошелек платеж потом не показывается в истории. Как получить подтверждение о проведении платежа непонятно.
Сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица. А в подозрительных магазинах лучше вообще ничего не покупать.
Что плохо - так это то, что при переводе на чужой кошелек платеж потом не показывается в истории. Как получить подтверждение о проведении платежа непонятно.
Вот это и подозрительно... когда инетмагазин использует нелегальную схему приема платежей за товары/услуги.
Если покупателя "кинет" с товаром/услугой не мошенник, а легальный инетмагазин, то чарджбэка в рамках МПС VISA/MC не будет и в этом случае... Ибо не покупка, а перевод на номер кошелька неустановленного физлица (якобы сотрудника/владельца инетмагазина???).
Вы пробовали когда-нибудь заплатить по счёту, выставленному из кошелька или через формы и кнопки?
Во-первых, в каждом письме-счёте есть фраза "Владелец кошелька 4100ХХХХХХХ просит вас оплатить счет № ХХХХХХ". Во-вторых, при переходе на форму оплаты на сайте Яндекс.Денег из счёта, формы, кнопки на сайте — плательщик увидит в первой же строчке:
Счет получателя (перевод физическому лицу) 410000ХХХХ
Вы отправляете перевод физическому лицу — на электронный кошелек в Яндекс.Деньгах.
Служба безопасности Яндекс.Денег постоянно мониторит использование кошельков, и в случае выявления нелегального использования принимает все необходимые меры. Надо понимать, что действующий по закону интернет-магазин в принципе не может принимать платежи на кошелёк. Кошелёк могут использовать только физлица. Если интернет-магазин предлагает заплатить на карту, на кошелёк — это повод не покупать там. Для юрлиц у нас есть сервис Яндекс.Касса, с помощью которой более 75 000 магазинов принимают оплату из кошельков, с карт и множеством других способов.
Сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица. Причем у некоторых магазинов это самый дешевый способ оплаты. А в подозрительных магазинах лучше вообще ничего не покупать.
Что плохо - так это то, что при переводе на чужой кошелек платеж потом не показывается в истории. Как получить подтверждение о проведении платежа непонятно.
Юрий, интернет-магазины используют Яндекс.Кассу — сервис для приёма платежей _юрлицами_. Деньги в таком случае поступают прямо на счёт юрлица в банке, а не на кошелёк. При платеже мы всегда показываем, куда вы платите: перевод на счёт физического лица или платёж в организацию. Магазины не могут и не имеют права принимать платежи на кошелёк.
Переводы с кошелька на кошелёк отображаются в истории, если вы залогинены в Яндекс.Деньгах. Если вы платите картой, не авторизуясь в кошельке, операция сохранится в выписке по вашей карте. Подтверждение платежа с печатью НКО Яндекс.Деньги можно запросить в службе поддержки.
Служба безопасности Яндекс.Денег постоянно мониторит использование кошельков, и в случае выявления нелегального использования принимает все необходимые меры. Надо понимать, что действующий по закону интернет-магазин в принципе не может принимать платежи на кошелёк. Кошелёк могут использовать только физлица. Если интернет-магазин предлагает заплатить на карту, на кошелёк — это повод не покупать там. Для юрлиц у нас есть сервис Яндекс.Касса, с помощью которой более 75 000 магазинов принимают оплату из кошельков, с карт и множеством других способов.
Какая-то неактивная СБ у ЯД ...
http://amgmebel.ru/oplata
Счет получателя (перевод физическому лицу) 410013970166264
Вы отправляете перевод физическому лицу — на электронный кошелек в Яндекс.Деньгах.
Назначение платежа Amgmebel.ru
Сие законно?
Спасибо, мы передали информацию коллегам в службе безопасности. Кроме того, если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, пожалуйста, сообщите об этом в правоохранительные органы.
Ага, передали .... не работает Ваша СБ...
Смотрите сами - принимают денежку на кошелек физлица ---
Извините, теперь точно всё ок.
А Вы сами проверьте.... и убедитесь в обратном.