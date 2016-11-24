Вход
Профиль Блог Лента Активность

Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД?

24.11.2016 08:38 15 8 935 просмотров
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД?

В общем случае - опасно оплачивать покупки переводом с2с - с карты на карту физлица, и не только на кошелек ЯД. Вот яркий примерчик - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10056635/ https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10155338/ (во втором примере - перевод с2с)

Но ЯД особо отличается любовью к нему мошенников и не совсем честных торгашей.

1. Сервисы ЯД (Яндекс Деньги) очень удобны для мошенников, так как ЯД зарабатывают на комиссиях и поэтому стремятся упростить получение доступа к своим услугам всем владельцам кошельков.
2. Оформить кошелек на "дропа" (подставное лицо) не составляет особого труда.
3. В случае перевода на кошелек физлица комиссию платит получатель денег, таким образом мошенники делятся с ЯД доходами, полученными преступным путем.
4. Использовать чарджбэк по правилам МПС VISA/MC в данном случае (операция квалифицируется ПС как перевод, а не покупка) невозможно.


Вот пример с форума портала банки точка ру, когда потенциальный клиент обратил внимание на предупреждение ЯД о том, что инетмагазин предлагает сделать вместо оплаты покупки перевод на кошелек физлица.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=40&TID=113990&MID=5095669#message5095669

Комментарий от представителя ЯД на портале банки точка ру:

yamoney пишет:
Насколько мы видим, сайт http://www.daikin.sale/delivery использует форму Яндекс.Денег для приёма переводов на кошелёк частного лица. Это настораживает, мы бы не рекомендовали делать предоплату за товар через такую форму, если вы не знаете продавца лично и не уверены в нём.


Вот пример из НР (Народного рейтинга), когда клиент поверил продавцам - мошенникам и оплатил товар предложенным способом - переводом на кошелек ЯД.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10032065/

Ответ банка:
По претензии отказ. Оспариваемые операции являются переводом средств на Яндекс-кошелек и были должным образом Вами подтверждены (операции с вводом 3D Sec кода). К сожалению, по правилам МПС оспорить операции невозможно, с бОльшей долей вероятности Вы стали жертвой мошенничества, в связи с чем, для урегулирования вопроса Вам необходимо обращаться в правоохранительные органы. Банк готов всемерно помогать органам внутренних дел в проведении соответствующего расследования по заявлению.

Как минимизировать риски:
- помнить, что счет, отправленный через ЯД ( см. тут https://money.yandex.ru/bill/ ) на Ваш майл адрес, очень легко замаскировать под "солидную фирму - инетмагазин", ему нельзя доверять, так как инструменты для приёма денег на кошелёк ЯД адресованы частным лицам и предназначены исключительно для личных расчётов и благотворительных сборов.
- подумать о дополнительной проверке надежности продавца, если магазин запрашивает Ваши персональные данные для последующего открытия на Ваше имя кошелька ЯД, чтобы получить деньги в оплату переводом с этого Вашего кошелька,
- отказаться от покупки, если магазин предлагает товар только за оплату переводом на кошелек физлица, и найти другой магазин,
- в некоторых случаях, когда товар очень нужно купить, для предварительной проверки "оплата или перевод" можно попробовать провести "отказную" операцию ( как это сделать клиентам Тинькофф банка - см. п.12 http://www.banki.ru/blog/kamo4/7673.php ).

Комментарии 15

Дмитрий Бобровский  (Safety1st)
#
Молодец, всё описано чётко и доступно для понимания неискушёнными юзерами smile:thumbsup: smile:gramercy:
Яндекс.Деньги  (Яндекс.Деньги)
#
Цитата
Как минимизировать риски:
- помнить, что счет, отправленный через ЯД ( см. тут https://money.yandex.ru/bill/ ) на Ваш майл адрес, очень легко замаскировать под "солидную фирму", ему нельзя доверять вообще,


Инструменты для приёма денег на кошелёк адресованы частным лицам и предназначены исключительно для личных расчётов и благотворительных сборов. Конечно, мы понимаем, что лёгкость и удобство использования этих инструментов делают их привлекательными в том числе и для мошенников — но совет не доверять «счету, отправленному через ЯД» всё-таки плохое средство защиты. Лучше здравый смысл и бдительность: всегда смотрите на назначение платежа и на название операции в смс — если это перевод частному лицу, а вы в этот момент оплачиваете покупку товара/услуг — лучше выбрать другого продавца. Ведь вы не станете покупать телевизор у человека в переходе метро, но это не повод "никогда ничего не покупать у метро" — букет дачных цветов или яблок у бабульки-"частника" вполне можно купить smile:)
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Яндекс.Деньги пишет:

Инструменты для приёма денег на кошелёк адресованы частным лицам и предназначены исключительно для личных расчётов и благотворительных сборов.


Извините, а кто виноват? в том, что сервисы используются не по назначению?
Либо ликвидируйте эту возможность в принципе (либо, вставьте в отправляемую форму счета неудаляемое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о том, что этот счет выставлен частным лицом и не может быть основанием для оплаты покупки в инетмагазине).

Либо легализуйте деятельность инетмагазинов, использующих сервис "не по назначению".

Если сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица,то запустите платный сервис проверки кошелька получателя, чтобы покупатель наверняка знал, что инетмагазин легальный. И получайте плату за использование сервиса.
Юрий .  (cat13)
#
Сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица. Причем у некоторых магазинов это самый дешевый способ оплаты. А в подозрительных магазинах лучше вообще ничего не покупать.
Что плохо - так это то, что при переводе на чужой кошелек платеж потом не показывается в истории. Как получить подтверждение о проведении платежа непонятно.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Юрий . пишет:
Сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица. А в подозрительных магазинах лучше вообще ничего не покупать.
Что плохо - так это то, что при переводе на чужой кошелек платеж потом не показывается в истории. Как получить подтверждение о проведении платежа непонятно.


Вот это и подозрительно... когда инетмагазин использует нелегальную схему приема платежей за товары/услуги.
Если покупателя "кинет" с товаром/услугой не мошенник, а легальный инетмагазин, то чарджбэка в рамках МПС VISA/MC не будет и в этом случае... Ибо не покупка, а перевод на номер кошелька неустановленного физлица (якобы сотрудника/владельца инетмагазина???).
smile:achtung:
Яндекс.Деньги  (Яндекс.Деньги)
#
Цитата
Либо ликвидируйте эту возможность в принципе (либо, вставьте в отправляемую форму счета неудаляемое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о том, что этот счет выставлен частным лицом и не может быть основанием для оплаты покупки в инетмагазине).


Вы пробовали когда-нибудь заплатить по счёту, выставленному из кошелька или через формы и кнопки?
Во-первых, в каждом письме-счёте есть фраза "Владелец кошелька 4100ХХХХХХХ просит вас оплатить счет № ХХХХХХ". Во-вторых, при переходе на форму оплаты на сайте Яндекс.Денег из счёта, формы, кнопки на сайте — плательщик увидит в первой же строчке:
Счет получателя (перевод физическому лицу) 410000ХХХХ
Вы отправляете перевод физическому лицу — на электронный кошелек в Яндекс.Деньгах.

Цитата
Либо легализуйте деятельность инетмагазинов, использующих сервис "не по назначению"


Служба безопасности Яндекс.Денег постоянно мониторит использование кошельков, и в случае выявления нелегального использования принимает все необходимые меры. Надо понимать, что действующий по закону интернет-магазин в принципе не может принимать платежи на кошелёк. Кошелёк могут использовать только физлица. Если интернет-магазин предлагает заплатить на карту, на кошелёк — это повод не покупать там. Для юрлиц у нас есть сервис Яндекс.Касса, с помощью которой более 75 000 магазинов принимают оплату из кошельков, с карт и множеством других способов.
Яндекс.Деньги  (Яндекс.Деньги)
#
Цитата
Юрий . пишет:
Сервисы ЯД активно используют не только мошенники, но и реальные инетмагазины, принимающие оплату товаров на кошелек физлица. Причем у некоторых магазинов это самый дешевый способ оплаты. А в подозрительных магазинах лучше вообще ничего не покупать.
Что плохо - так это то, что при переводе на чужой кошелек платеж потом не показывается в истории. Как получить подтверждение о проведении платежа непонятно.


Юрий, интернет-магазины используют Яндекс.Кассу — сервис для приёма платежей _юрлицами_. Деньги в таком случае поступают прямо на счёт юрлица в банке, а не на кошелёк. При платеже мы всегда показываем, куда вы платите: перевод на счёт физического лица или платёж в организацию. Магазины не могут и не имеют права принимать платежи на кошелёк.

Переводы с кошелька на кошелёк отображаются в истории, если вы залогинены в Яндекс.Деньгах. Если вы платите картой, не авторизуясь в кошельке, операция сохранится в выписке по вашей карте. Подтверждение платежа с печатью НКО Яндекс.Деньги можно запросить в службе поддержки.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Яндекс.Деньги пишет:

Служба безопасности Яндекс.Денег постоянно мониторит использование кошельков, и в случае выявления нелегального использования принимает все необходимые меры. Надо понимать, что действующий по закону интернет-магазин в принципе не может принимать платежи на кошелёк. Кошелёк могут использовать только физлица. Если интернет-магазин предлагает заплатить на карту, на кошелёк — это повод не покупать там. Для юрлиц у нас есть сервис Яндекс.Касса, с помощью которой более 75 000 магазинов принимают оплату из кошельков, с карт и множеством других способов.


Какая-то неактивная СБ у ЯД ...

http://amgmebel.ru/oplata

Счет получателя (перевод физическому лицу) 410013970166264
Вы отправляете перевод физическому лицу — на электронный кошелек в Яндекс.Деньгах.
Назначение платежа Amgmebel.ru

Сие законно? smile:oops:
Яндекс.Деньги  (Яндекс.Деньги)
#
Спасибо, мы передали информацию коллегам в службе безопасности. Кроме того, если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, пожалуйста, сообщите об этом в правоохранительные органы.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Яндекс.Деньги пишет:
Спасибо, мы передали информацию коллегам в службе безопасности. Кроме того, если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, пожалуйста, сообщите об этом в правоохранительные органы.


Ага, передали .... не работает Ваша СБ...
Смотрите сами - принимают денежку на кошелек физлица ---
Яндекс.Деньги  (Яндекс.Деньги)
#
smile:( Извините, теперь точно всё ок.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Яндекс.Деньги пишет:
smile:( Извините, теперь точно всё ок.


А Вы сами проверьте.... и убедитесь в обратном.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Торгашей, которые таким способом лишают покупателя законного права на чарджбэк, надо давить....
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения