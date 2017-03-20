Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком?
Обсуждение данного вопроса с завидной регулярностью возникает на форуме портала банки точка ру Свежий пример тут - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=321963 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=344863 (второй случай забывчивости клиента просто феерический - карта с кредитом в виде разрешенного овердрафта)
Выдержка из УКБО Тинькофф банка:
Технический овердрафт — исполнение Банком Поручений Клиента и/или завершение расчетов по Договору расчетной карты (Договору счета) при недостаточности или отсутствии денежных средств на Картсчете (Счете) Клиента, при отсутствии Лимита овердрафта.
Причина долга - неразрешенный (технический) овердрафт (подробнее тут -http://www.banki.ru/wikibank/nesanktsionirovannyiy_overdraft/ ) . Рассмотрим на примере Сбербанка случаи, когда виноват в своих проблемах сам клиент.
Клиент забыл (его вина!) оставить на карт-счете 30 (или другое значение - нужно смотреть тариф конкретной карты) рублей для оплаты полного (платного) пакета смс услуг "Мобильный банк". На карт-счете - 0 рублей. Банк списал 15 числа месяца эту плату в минус, в СБОЛ (Сбербанк- онлайн) личном кабинете ИБ Сбербанка долг (минус) выделен красным цветом.
Более того, размер долга (минус на карт-счете) увеличивается ежесуточно, тк Сбер http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10009524/ https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10045549/ начисляет "штрафные" проценты за пользование его деньгами из расчета по ставке 40 % годовых. Прим. в 2017 году Сбер таки убрал из тарифа плату за теховер. Ура!
Аналогично, клиент может забыть (его вина!) о ежегодной оплате комиссии за обслуживание карт-счета, которую Сбер начисляет и списывает в минус в случае использования карт-счета (если по карт-счету есть хотя-бы одна операция), при этом блокировка или уничтожение самого пластика карты для начисления комиссии роли не играет - вообще. На этом часто попадаются те клиенты, которые не в курсе раздельного существования дебетовой карты и ее карт-счета.
Акцепт (предварительное согласие клиента) на списание оплаты комиссии за обслуживание карт-счета и тп, а также обязанность клиента обеспечить наличие достаточных денежных средств (доступного остатка на карт-счете) для списания банковских комиссий и других расходных операций - явно прописаны в договоре клиент-банк.
Если по вине клиента (забывчивость....) остаток не позволяет полностью списать комиссию, то банк выдает клиенту кредит в размере, необходимом для полного списания комиссии. Таким образом, клиент, не платя комиссию из личных средств, платит банку деньгами банка, взятыми в кредит.
Конечно, сие невыгодно клиенту и очень выгодно банку!
Хотя некоторые банки (Тинькофф, к примеру) не наказывают клиентов за теховердарфт штрафными процентами.
Рекомендации:
1. Ликвидировать свою "забывчивость" - помнить о своих обязательствах перед банком.
2. Если попались - гасить долг сразу, не дожидаясь его роста в случае, когда банк применяет штрафные проценты на долг по теховердрафту.
3. Помнить о том, что карт-счет и дебетовая карта существуют независимо, то есть физическое уничтожение карты (либо ее блокирование) не уничтожают карт-счет и обязательства клиента по оплате банку комиссий за обслуживание карт-счета и тп.
4. Правильно "закрывать" дебетовую карту - в два захода. Сначала писать заявление о расторжении договора банковского счета (карт-счета), обнуляя карт-счет, и через 45 (в Сбербанке!) календарных дней получить справку о расторжении договора банковского счета №ХХХХХ.... (не карты!).
5. Внимательно читать условия обслуживания карт и тарифы по ним, чтобы выбрать банк, который лояльно относится к несанкционированной задолженности (техническому овердрафту) и не станет начислять штрафные проценты или автоматом, в соответствии с договором, списывать задолженность по карт-счету с других Ваших счетов/вкладов.
В последнем случае большое значение имеет очередность погашения задолженности (теховердрафта), указанная в договоре клиент-банк, ведь может случиться казус, когда вместо погашения платежа по ипотеке банк спишет часть полученных от клиента средств не на ипотеку, и в результате нечитания условий договора клиент получит неприятности в виде просрочки платежа по ипотеке и испорченную КИ.
Помните! В каждом банке свои "тараканы", то есть условия.....
ГК РФ
Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Комментарии 6
Тут нет ничего про технический овердрафт при переводах и снятии наличных в Сбербанке.
Да, это частный случай проблем у "забывчивых" клиентов.
Теховер при с2с переводах - смотрите описание тут - http://www.banki.ru/blog/lordkaho/7578.php
могу пару-тройку месяцев не использовать карту и держать 30 рублей, а когда капнут средства - снимается плата за последний (текущий) месяц смс информирования, и все.
хм, а у меня сбер не снимает "в минус" за смс обслуживание.
могу пару-тройку месяцев не использовать карту и держать 30 рублей, а когда капнут средства - снимается плата за последний (текущий) месяц смс информирования, и все.
Интересно, какой у Вас тарифный план?