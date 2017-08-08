Почему заемщик - должник перед ФССП может попасть на штрафные санкции за "просрочку" платежей по кредиту или кредитной карте?
Проблемные темы по данному вопросу на форуме появляются регулярно - свежий пример http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=334827
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=38&TID=347189
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10183362/
Пристав ФССП имеет право арестовать банковские счета, принадлежащие должнику, и списать безакцептно все денежные средства с них в пределах суммы ареста по исполнительному листу.
Для погашения в автоматическом режиме регулярных платежей по кредиту или кредитной карте банк открывает заемщику банковский счет, как правило, 40817.... (либо другой - 423.... и тп).
С него (транзитного счета) происходит регулярное списание платежа в погашение по КК или кредиту в дату, предусмотренную договором клиент-банк.
Если данный банковский счет клиента будет арестован, то зачисляемые на него средства клиента уйдут в ФССП, и образуется "просрочка" по кредиту или кредитной карте.
Как сию неприятность избежать заемщику - должнику перед ФССП?
Рекомендации:
1. Уточнить в банке-кредиторе возможности иного способа погашения регулярных платежей, в обход арестованного транзитного счета.
2. Использовать кредитные карты без открытия транзитного счета, например, Тинькофф банка. В таком случае погашение платежей производится сразу на счет банка без использования транзитного счета клиента.
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