Почему, совершая покупку онлайн, на сайте, можно попасть на платную подписку на различные услуги от торгово-сервисного предприятия ?
Отзывы в НР (Народном рейтинге) портала банки точка ру на данную тематику появляются довольно регулярно.
Вот, несколько наиболее свежих на момент написания статьи примеров - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10085660/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10069526
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10086838/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10094890/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10103183/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10109553/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10110850/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10135366/
Причина "попадалова" на платную подписку или иные платежи - в основном, лень человеческая, да невнимательность....
Ну, нет привычки у основной массы людей читать условия до того момента, как поставить галочку о согласии/принятии условий сервиса ТСП.
Пример с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=117&TID=357340&MID=6933993#message6933993
Вот, некоторые "ловушки" - достаточно поставить галочку об ознакомлении с условиями и совершить покупку, то есть принять оферту мерчанта (ТСП), в которой например, прописано, что через три (или другое время!) месяца с клиента будет ежемесячно/ ежегодно взиматься плата за сервисное обслуживание/информационные услуги и тп и тд (вариаций множество!!!), либо плата начинает взиматься через некоторое время после неактивности клиента на сервисе ТСП - простор фантазии писателей оферты не ограничен.
Либо интернет - казино дает поиграть Вам на его денежки, авансом, через определенное время происходит списание выданного аванса с привязанной банковской карты и тп и тд.
Списание по платной подписке - безакцептное, то есть от клиента уже не требуются никакие подтверждающие коды в смс и тп. Достаточно галочки и всего одной покупки для "вечной" привязки реквизитов Вашей банковской карты на сервисе ТСП.
В последнем примере (см. ссылки выше) - следует помнить, что обнуление счета, блокировка карты не спасет вас от безакцептного списания по карт-счету ранее привязаннной карты. В случае обнуления счета - банк загонит счет в технический овердрафт - об этом чтить тут - http://www.banki.ru/blog/kamo4/8467.php
Как избежать подобных неприятностей?
Рекомендации:
1. Внимательно читать условия до того, как ставить галочку о своем согласии с ними.
2. Использовать для разовых покупок на непроверенных сайтах ТСП не банковские карты, а виртуальные (разовые, предоплаченные и тп)
Например, VirtuCard от Банка Руский Стандарт или предложения других банков.
https://www.rsb.ru/cards/virtual_card/
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ
При оплате с помощью VirtuCard реквизиты основных банковских карт (кредитных или дебетовых) сохраняются в тайне, а деньги на их счетах — в безопасности.
Можно выпускать VirtuCard с определенным лимитом под каждую покупку и не рисковать большими суммами. Также есть возможность пополнения VirtuCard для совершения нескольких покупок.
ПРОЗРАЧНОСТЬ УСЛОВИЙ
При выпуске VirtuCard оплачивается только комиссия за выпуск (кроме выпуска карты в Интернет-банке, Мобильном банке, в банкомате с использованием карты Банка Русский Стандарт). Дополнительных комиссий при оплате покупок нет.
ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
VirtuCard оформляется без предъявления документов и посещения отделения банка. После оплаты реквизиты VirtuCard направляются в СМС-сообщении и через некоторое время карта будет доступна для использования.
МОБИЛЬНОСТЬ ВЫПУСКА
Выпустить карту можно на сайте, в Интернет-банке и Мобильном банке, в любом месте и в любое время - достаточно иметь доступ в интернет.
УДОБСТВО ОПЛАТЫ
VirtuCard можно оплачивать товары и услуги во всех интернет-магазинах России, принимающих к оплате Visa® или MasterCard®. Клиентам банка, оформившим VirtuCard в Интернет-банке, Мобильном банке или в банкомате банка доступна оплата покупок в зарубежных интернет-магазинах, в т.ч. удобно привязать VirtuCard к iTunes или системе PayPal. Процесс оплаты по VirtuCard такой же, как по обычной банковской карте.
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