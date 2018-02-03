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Почему опасно иметь двойника - по ФИО и дате рождения?

03.02.2018 07:02 9 2 562 просмотра
Почему опасно иметь двойника - по ФИО и дате рождения?

Иногда люди меняют фамилии, имена... по различным причинам. Заключение/расторжение брака и тп. При этом следует учесть, что при выборе слишком распространенного имени/фамилии вы рискуете получить себе двойника с одинаковой датой рождения.

Если ваш двойник - законопослушный гражданин, то проблем у вас нет. Если двойник является должником по исполнительному производству ФССП РФ, то проблемы у вас будут гарантированно.

Вот свежий примерчик из НР (Народного рейтинга) - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10131030/
Проблемы автора отзыва весьма серьезны, возникают не в одном банке и регулярно. И решить их очень непросто.

Еще из НР - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10140370/

Примерчик с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=114&TID=223678&MID=2714227#message2714227

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=353670&MID=6750081#message6750081

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=356876&MID=6908309#message6908309

Вот еще пример:

"Житель Уссурийска два года выплачивал долги за амурчанина. Деньги с банковской карты снимали судебные приставы из-за банальной ошибки. Мужчина оказался однофамильцем жителя другого региона.

Как пишет «Вести -Приморье», о существовании своего полного тезки Александр Кравченко узнал по несчастливой случайности. В конце 2015-го у жителя Уссурийска списали с банковской карты три штрафа ГИБДД. Ошибку обнаружили быстро. Оказалось, что существует другой Кравченко с такими же инициалами в Приамурье, и именно он является настоящим должником.

— Тут в письме сказано, что они разобрались — действительно это не мой долг. Приходит декабрь уже 2016 года, и с меня списывают 18 тысяч рублей. Я захожу на сайт госуслуг и вижу, что на мне числится судебная задолженность в 42 тысячи, — рассказал журналистам «Вести-Приморье» Александр Кравченко.

Как пишет портал vestiprim.ru, у должника-двойника совпала даже дата рождения. Житель Уссурийска тут же обратился к приставам из Амурской области. Ошибку признали. На счет вернули 31 тысячу рублей.

Казусную ситуацию прокомментировала и.о. руководителя УФССП по Амурской области Светлана Засядько:

«На сегодняшний день в рамках исполнительного производства мы можем идентифицировать должника только по двум установочным данным — фамилии, имени, отчеству и дате рождения. Зачастую данных не хватает для того, чтобы идентифицировать должника в рамках исполнительного производства по той причине, что эти сведения совпадают»."

Источник - https://asn24.ru/news/society/46748/


Рекомендации:
- при смене имени/фамилии будьте внимательны, ибо есть риск получить себе двойника-должника,
- оригинальное (не широко распространенное) имя для вашего ребенка - возможная польза в его будущем.

Комментарии 9

Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Интересно, сколько Александров или Наташ рождается в России ежедневно? smile:o
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Саша , Маша ......! Смирнов , Кузнецов , Иванов , Петров .....! Да нас тут не сотни , а сотни тысяч
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Интересно, сколько Александров или Наташ рождается в России ежедневно? smile:o


Цитата
В России, согласно статистике, есть 3 тысячи человек с фамилией Путин. «АиФ» отыскал четырех Владимиров Путиных, полных тезок президента, и задал им важные вопросы, тревожащие россиян.

smile:uncap:
http://www.aif.ru/society/people/vopros_vladimiru_putinu_tezki_prezidenta_o­tvetili_chitatelyam_aif
stas
#
Совсем более не опасно если имеете дело с проверенными источниками т.е с корректными финансовыми институтами
https://www.wecreditunion.ru
Наталья  (Denavi)
#
А я тут как то в солидную стоматологию зашла. У них все снимки и томографии на сервере. Вот тут то мне чуть здоровые зубы и не выдрали. Оказалась полная тезка в них тоже лечится smile:o
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
Наталья пишет:
А я тут как то в солидную стоматологию зашла. У них все снимки и томографии на сервере. Вот тут то мне чуть здоровые зубы и не выдрали. Оказалась полная тезка в них тоже лечится smile:o

В Вашем случае есть возможность восстановить "статус кво" до того как...
А ФССП без разбора двойников "отстреливает" и неправомерно отбирает у них денежки, о чем страдальцы зачастую узнают постфактум. smile:achtung:
@mike  (@mike)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
В Вашем случае есть возможность восстановить "статус кво" до того как...
Не всегда. "Два зуба удаляем?" - "Два" - "Под общим наркозом?" - "Да!"

@.
alisku  (alisku)
#
ждем от кама столь же ценных статей, типа "почему опасно прыгать с балкона", "почему опасно жить в странах третьего мира"
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Цитата
alisku пишет:
ждем от кама столь же ценных статей, типа "почему опасно прыгать с балкона", "почему опасно жить в странах третьего мира"

Первая - пошла на форум психиатров/МЧС , вторая - на форум любителей заграницы... smile:D
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