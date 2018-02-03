Почему опасно иметь двойника - по ФИО и дате рождения?
Иногда люди меняют фамилии, имена... по различным причинам. Заключение/расторжение брака и тп. При этом следует учесть, что при выборе слишком распространенного имени/фамилии вы рискуете получить себе двойника с одинаковой датой рождения.
Если ваш двойник - законопослушный гражданин, то проблем у вас нет. Если двойник является должником по исполнительному производству ФССП РФ, то проблемы у вас будут гарантированно.
Вот свежий примерчик из НР (Народного рейтинга) - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10131030/
Проблемы автора отзыва весьма серьезны, возникают не в одном банке и регулярно. И решить их очень непросто.
Еще из НР - http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10140370/
Примерчик с форума - http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=114&TID=223678&MID=2714227#message2714227
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=353670&MID=6750081#message6750081
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=356876&MID=6908309#message6908309
Вот еще пример:
"Житель Уссурийска два года выплачивал долги за амурчанина. Деньги с банковской карты снимали судебные приставы из-за банальной ошибки. Мужчина оказался однофамильцем жителя другого региона.
Как пишет «Вести -Приморье», о существовании своего полного тезки Александр Кравченко узнал по несчастливой случайности. В конце 2015-го у жителя Уссурийска списали с банковской карты три штрафа ГИБДД. Ошибку обнаружили быстро. Оказалось, что существует другой Кравченко с такими же инициалами в Приамурье, и именно он является настоящим должником.
— Тут в письме сказано, что они разобрались — действительно это не мой долг. Приходит декабрь уже 2016 года, и с меня списывают 18 тысяч рублей. Я захожу на сайт госуслуг и вижу, что на мне числится судебная задолженность в 42 тысячи, — рассказал журналистам «Вести-Приморье» Александр Кравченко.
Как пишет портал vestiprim.ru, у должника-двойника совпала даже дата рождения. Житель Уссурийска тут же обратился к приставам из Амурской области. Ошибку признали. На счет вернули 31 тысячу рублей.
Казусную ситуацию прокомментировала и.о. руководителя УФССП по Амурской области Светлана Засядько:
«На сегодняшний день в рамках исполнительного производства мы можем идентифицировать должника только по двум установочным данным — фамилии, имени, отчеству и дате рождения. Зачастую данных не хватает для того, чтобы идентифицировать должника в рамках исполнительного производства по той причине, что эти сведения совпадают»."
Источник - https://asn24.ru/news/society/46748/
Рекомендации:
- при смене имени/фамилии будьте внимательны, ибо есть риск получить себе двойника-должника,
- оригинальное (не широко распространенное) имя для вашего ребенка - возможная польза в его будущем.
Комментарии 9
Интересно, сколько Александров или Наташ рождается в России ежедневно?
http://www.aif.ru/society/people/vopros_vladimiru_putinu_tezki_prezidenta_o
https://www.wecreditunion.ru
А я тут как то в солидную стоматологию зашла. У них все снимки и томографии на сервере. Вот тут то мне чуть здоровые зубы и не выдрали. Оказалась полная тезка в них тоже лечится
В Вашем случае есть возможность восстановить "статус кво" до того как...
А ФССП без разбора двойников "отстреливает" и неправомерно отбирает у них денежки, о чем страдальцы зачастую узнают постфактум.
В Вашем случае есть возможность восстановить "статус кво" до того как...
@.
ждем от кама столь же ценных статей, типа "почему опасно прыгать с балкона", "почему опасно жить в странах третьего мира"
Первая - пошла на форум психиатров/МЧС , вторая - на форум любителей заграницы...