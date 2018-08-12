Почему опасно хранить деньги в одной(ом) банке ?

Короткий ответ - опасно, и точка!
Примеры - https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=504&TID=352672&MID=6710453&result=edit
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=354140&MID=6771233#message6771233
Все дело в уровне безопасности.
Высший уровень.
Банк без карт и ДБО (договора клиент-банк о дистанционном банковском обслуживании) априори более безопасен, поэтому используется для значительных вкладов. Открытый вклад пополняется наличными в кассе по приходному ордеру или межбанком. Никаких банкоматов, платежных терминалов, или иных платежных "прокладок".
Средний уровень.
Банк для получения регулярных доходов (пенсия/зарплата) должен быть более защищен от угроз фрода (мошенничества) по картам и ДБО, поэтому разумно ограничить использование его карт до безопасного минимума.
Лучший вариант по безопасности - получение регулярного дохода (зарплата/пенсия) на НЕ карточный, а на обычный текущий счет физлица "до востребования", без карты.
Некоторые банки изначально не подходят (Росбанк, например), так как в них любая карта привязывается к текущему счету.
Низший уровень.
Банк для карточных/магазинных/повседневных трат должен иметь разнообразные опции настроек безопасности (пользовательские расходные лимиты, отключаемые инет-операции по реквизитам карты и тп). Если таких опций нет, то вклады/счета в нем свести до разумного минимума для бытовых расходов.
Оптимальное использование
1. Зарплатный/пенсионный банк (карты минимально использовать, на карт-счетах держать ноль в остатке)
2. Банк/банки с картами для трат/магазинов/заправок/кафе... и тп.
3. Банк/банки без карт, только вклады.
Три вида банков по виду использования не должны пересекаться.
Особо следует указать банки (ПСБ, например), предоставляющие физлицам услуги брокерского/инвестиционного обслуживания с дистанционным выходом на биржу.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
Комментарии 14
Это все правильно в обычном режиме. А что будет, если завтра в связи с чрезвычайной ситуацией заблокируют вклады физлиц? Карточные счета могут заблокировать, учитывая что это повседневные траты и людям просто жрать станет нечего?
Это все правильно в обычном режиме. А что будет, если завтра в связи с чрезвычайной ситуацией заблокируют вклады физлиц? Карточные счета могут заблокировать, учитывая что это повседневные траты и людям просто жрать станет нечего?
На случай выхода РФ из поля зарубежных ПС предусмотрены карты национальной ПС МИР. Пострадать (временно) в случае такой ЧС могут лишь лица, еще не получившие эти карты.
Тогда можно зарабатывать (через брокерский счет) и тратить (через банк).
Плохая идея по причине небезопасности.
Почему же, если к интернет-банку и QUIK (к примеру) разные логины и пароли (плюс флешка/ключи на личном компьютере)? Вроде всё диверсифицировано.
Почему же, если к интернет-банку и QUIK (к примеру) разные логины и пароли (плюс флешка/ключи на личном компьютере)? Вроде всё диверсифицировано.
Банк для трат с активным использованием карточных продуктов более уязвим. Поэтому объединять его с брокерским банком - неразумно.
Это все правильно в обычном режиме. А что будет, если завтра в связи с чрезвычайной ситуацией заблокируют вклады физлиц? Карточные счета могут заблокировать, учитывая что это повседневные траты и людям просто жрать станет нечего?
На случай выхода РФ из поля зарубежных ПС предусмотрены карты национальной ПС МИР. Пострадать (временно) в случае такой ЧС могут лишь лица, еще не получившие эти карты.
Так я не про этот случай, а про этот: если НАШЕ ГОСУДАРСТВО ЗАМОРОЗИТ ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ.
Что касается "импортных" карт, то банки-то здешние, подчиняются здешним властям, и именно эти власти будут приказывать банкам: выдавать ДС или нет!
Так я не про этот случай, а про этот: если НАШЕ ГОСУДАРСТВО ЗАМОРОЗИТ ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ.
Что касается "импортных" карт, то банки-то здешние, подчиняются здешним властям, и именно эти власти будут приказывать банкам: выдавать ДС или нет!
У Вас есть какая-то информация, полученная от руководства государства, о заморозке вкладов физлиц?
И в чем выгода государства от такой "заморозки"?
Так я не про этот случай, а про этот: если НАШЕ ГОСУДАРСТВО ЗАМОРОЗИТ ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ.
Что касается "импортных" карт, то банки-то здешние, подчиняются здешним властям, и именно эти власти будут приказывать банкам: выдавать ДС или нет!
У Вас есть какая-то информация, полученная от руководства государства, о заморозке вкладов физлиц?
И в чем выгода государства от такой "заморозки"?
Я представляю так: начнется официальная война, банки все национализируют, обязательства по вкладам "заморозят" до окончания войны. Как возможный вариант.
Я представляю так: начнется официальная война, банки все национализируют, обязательства по вкладам "заморозят" до окончания войны. Как возможный вариант.
При локальном военном конфликте такие меры государству не понадобятся.
При глобальной ядерной войне не останется ни государств, ни цивилизации, ни банков...
Я про Сберегательный счет у Сбера.
Тут какие-то понятия размытые, что есть БАНК в понимании автора?
Ясен-красен, что существует уязвимость в связи с существованием онлайн-кабинета, но это кардинально разнится с тем, что описано в статейке)))
А чем опасен счет, если бабло на нем, а не на карте?
Я про Сберегательный счет у Сбера.
Тут какие-то понятия размытые, что есть БАНК в понимании автора?
Ясен-красен, что существует уязвимость в связи с существованием онлайн-кабинета, но это кардинально разнится с тем, что описано в статейке)))
Отдельный, счет без карты - более безопасен, чем счет с картой...
Банк он и есть банк, условное разделение по уровню безопасности в зависимости от имеющихся в банке продуктов (вклады, счета, карты, ДБО, брокерское/инвестиционное обслуживание).
Онлайн-кабинет ИБ, мобильное приложение на смартфоне и тп... - ДБО, дистанционное банковское обслуживание без личного визита клиента в офис, которое предусматривает процедуру удаленной идентификации клиента.
В росбанке карта привязывается к ЛЮБОМУ текущему счету. Привязывайте к нулевому текущему счету в долларах и получайте доход на рублевый счет (к нему не будет привязанных карт). Тажке в росбанке есть сберсчета. Все поступления можно переводить туда, текущий счет (к которому привязана карта) держать с нулевым или минимальным балансом.
В росбанке карта привязывается к ЛЮБОМУ текущему счету. Привязывайте к нулевому текущему счету в долларах и получайте доход на рублевый счет (к нему не будет привязанных карт). Тажке в росбанке есть сберсчета. Все поступления можно переводить туда, текущий счет (к которому привязана карта) держать с нулевым или минимальным балансом.
Как вариант.