Почему выгодно использовать операционную систему Haiku на ноутбуке/компьютере?

По ряду причин:
- бесплатно,
- безопасно (нет вирусов, открытый исходный код),
- надежно (практически неубиваемая журналируемая файловая система),
- удобно для пользования, без излишних наворотов, типа плазмы и кубов,
- установка прикладного софта в доли секунды после скачивания пакета из репозитория без перезагрузок компа, мгновенное удаление пакета при деинсталляции,
- драйвера "из каропки",
- есть 64 и 32 битные версии,
- работает с загрузочной флешки USB2/может устанавливаться на ssd/жесткий диск,
- простое создание загрузочной лайв-флешки, без плясок с бубном
- двойная и более загрузка, бутменеджер в комплекте "из каропки" и др.
http://ru.haiku-os.wikia.com/wiki/Загрузочная_флешка
https://www.haiku-os.org/get-haiku/
Приглашение в русскоязычную тусовку в Telegram https://t.me/HaikuOS_RU_chat
Комментарии 9
- установка прикладного софта в доли секунды после скачивания пакета из репозитория без перезагрузок компа,
А чем вам KDE не угодил?
Plasma5 норм
Да ресурсы кушает но пользоваться удобно
Плюс куча софта есть интегрированного
Ну тут думаю не всё так хорошо если что то экзотичное
Даже в Debian и то приходится конфиги поправить ради аппратного ускорения видео или bluetooth
А чем вам KDE не угодил?
Plasma5 норм
Да ресурсы кушает но пользоваться удобно
Плюс куча софта есть интегрированного
Ну тут думаю не всё так хорошо если что то экзотичное
Даже в Debian и то приходится конфиги поправить ради аппратного ускорения видео или bluetooth
Если хотите предметно подискутировать , то заходите в Телеграм.
Но! в бета-релиз его таки добавили - настройки языка в Preferences - KeymapSwitcher и Locale
Обзор софта - смотреть тут https://depot.haiku-os.org
К штатному браузеру можно добавить еще 3 из репозитория пакетов - Otter, QupZilla, Dooble
Для дистанционного банкинга рекомендуется держать отдельную лайв-флешку Haiku (в сейфе).
Чтобы Haiku OS не тормозила при работе с флешки - после загрузки с флешки штатной программой DriveSetup нужно создать второй раздел на оставшемся свободном месте флешки, отформатировать его, инсталлировать OS на него штатным установщиком Installer, установить штатный бутменеджер (который спрятан в меню инсталлера!!!) для двойной загрузки... и тормозить при работе с большого раздела не должно. Haiku OS не любит маленькие дефолтные разделы в 600-800 мег. Рекомендации по размеру раздела - загрузочный раздел, на котором установлена Haiku OS , должен свободно вмещать своп/файл подкачки в полном размере ОЗУ компа.
1. Cабж умееет в FDE (ака Full Disk Encription)? Хоть в каком-нибудь виде? Нет? Ф топку.
2. Клиент OpenVPN под сабж есть? Нет? Ф топку.
3. Java оракловая (не путать с OpenJDK) на сабже взлетает? Нет? Ф топку.
4. Клиент токс под сабж есть? Его можно как-то собрать? Нет? Ф топку.
Итого предварительный итог. Я не нашел для себя ни одной вменяемой причины для того чтобы стукнуть палец о палец и потыкать палочкой в сабж хотя бы в виртуалбоксе.
И вишенкой на торте. У приличных людей, когда они выкладывают софт в эти наши интернеты, принято подписывать заявленные хэши контрольных сумм, кроме того, принято показывать отпечаток открытого ключа OpenPGP, которым эти подписи были сделаны. Тем самым пользователю оказывается уважение и гарантии безопасности при получении софта. Здесь я ничего этого в упор не вижу. Школоло какое-то. Плохо смотрел? И да, кстати, чтоб уж 2 раза не вставать, как там в сабже дела с GnuPG в принципе? Оно ваще существует хоть в какой-нибудь реинкарнации?
ЗЫ Ничего против сабжа не имею и желаю ему удачи. Чтобы еще лет через 6 оно из беты добралось уже до релиза.
Заголовок сего блога достаточно смелый, чтобы не сказать самоуверенный и вводящий народ в заблуждение. Все перечисленные "киллерфичи" присутствуют в GNU/Linux не первый десяток лет. Внезапно. Скажу больше. Навскидку я нашел воз и маленькую тележку причин, по которой сабж использовать невозможно. Каюсь, прочитал по диагонали, и вот что бросилось в глаза сразу:
1. Cабж умееет в FDE (ака Full Disk Encription)? Хоть в каком-нибудь виде? Нет? Ф топку.
2. Клиент OpenVPN под сабж есть? Нет? Ф топку.
3. Java оракловая (не путать с OpenJDK) на сабже взлетает? Нет? Ф топку.
4. Клиент токс под сабж есть? Его можно как-то собрать? Нет? Ф топку.
Итого предварительный итог. Я не нашел для себя ни одной вменяемой причины для того чтобы стукнуть палец о палец и потыкать палочкой в сабж хотя бы в виртуалбоксе.
И вишенкой на торте. У приличных людей, когда они выкладывают софт в эти наши интернеты, принято подписывать заявленные хэши контрольных сумм, кроме того, принято показывать отпечаток открытого ключа OpenPGP, которым эти подписи были сделаны. Тем самым пользователю оказывается уважение и гарантии безопасности при получении софта. Здесь я ничего этого в упор не вижу. Школоло какое-то. Плохо смотрел? И да, кстати, чтоб уж 2 раза не вставать, как там в сабже дела с GnuPG в принципе? Оно ваще существует хоть в какой-нибудь реинкарнации?
ЗЫ Ничего против сабжа не имею и желаю ему удачи. Чтобы еще лет через 6 оно из беты добралось уже до релиза.
Если есть желание, то предметно можно пообщаться с разрабами ОС в чате Телеграм...
Tox 0.1.4 , gnupg 2.2.10 и остальное - обзор софта в репозитории пакетов - смотрите тут https://depot.haiku-os.org
Спасибо, конечно, но я думаю как-нибудь в другой раз ...
А в чем Ваша проблема?
Ваш браузер таки русским языком пишет - что соединение защищенное и ничего не обнаружено из отслеживающего....
Инструкция там - https://qube.ru/articles/uefi-lajvfleshka-kak-sdelat