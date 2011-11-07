Популярные сообщения

Недавно мне позвонил мой знакомый бывший банкир, с которым я давно не виделся. Алексей уже достаточно давно выкупил все акции среднего по размерам регионального банка и до кризиса не знал никаких проблем – ни с привлечением средств, ни с выдачей кредитов – в основном корпоративных. Работа с физиками была в основном сведена к обслуживанию сотрудников корпоративных клиентов – и риски меньше, и движения по расчетному счету клиента всегда прогнозируемы. Вполне естественно, что со многими клиентами у Алексея складывались хорошие взаимоотношения, поскольку ставки были приемлемы, а на небольшие просрочки платежей Алексей закрывал глаза и перебивался краткосрочными кредитами на межбанке.
И Алексей, как клиентоориентированный банкир, также естественно шел на уступки клиентам – ведь в основе любых партнерских взаимоотношений должно лежать доверие. Безусловно, в штате банка был полноценный юридический отдел, который готовил и согласовывал договора, которые Алексей в свою очередь подписывал.
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