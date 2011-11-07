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Минимизируем юридические риски

07.11.2011 00:00 2 1 127 просмотров
Недавно мне позвонил мой знакомый бывший банкир, с которым я давно не виделся. Алексей уже достаточно давно выкупил все акции среднего по размерам регионального банка и до кризиса не знал никаких проблем – ни с привлечением средств, ни с выдачей кредитов – в основном корпоративных. Работа с физиками была в основном сведена к обслуживанию сотрудников корпоративных клиентов – и риски меньше, и движения по расчетному счету клиента всегда прогнозируемы. Вполне естественно, что со многими клиентами у Алексея складывались хорошие взаимоотношения, поскольку ставки были приемлемы, а на небольшие просрочки платежей Алексей закрывал глаза и перебивался краткосрочными кредитами на межбанке.

И Алексей, как клиентоориентированный банкир, также естественно шел на уступки клиентам – ведь в основе любых партнерских взаимоотношений должно лежать доверие. Безусловно, в штате банка был полноценный юридический отдел, который готовил и согласовывал договора, которые Алексей в свою очередь подписывал. Был и кредитный комитет, и залоговый отдел. Но в один прекрасный момент главный юрист ушел, а бизнес останавливать нельзя и Алексей конечно подписал договора на выдачу кредитов – по его словам немного, всего лишь два или три.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы банку сначала не заплатили один раз, потом другой и друзья-заемщики Алексея на бумаге превратились в его должников, с которыми нужно уже судиться. А договор составлен некорректно, и главного юриста с хорошим опытом уже нет под рукой, а на дворе кризис и средств так просто не найти. А залоговое имущество никому и не нужно и теряет свою стоимость если не по часам, то по дням. В общем, возникли проблемы, которые знакомы всем банкирам не понаслышке. Случай Алексея закончился еще позитивно – продав часть своего пакета акций знакомым, он привлек средства, что позволило ему избежать потери ликвидности и отзыва лицензии.

Конечно, предпосылкой для этого случая стала целая цепочка событий, в том числе и внешняя ситуация на рынках. Но урок, который был преподнесен Алексею, может быть поучителен и для других банков. Не сомневаюсь, что крупные игроки могут себе позволить нанимать дорогих специалистов, которые проверяют каждый договор и соглашение в соответствии с установленной юридической политикой банка. А как быть средним и небольшим кредитным учреждениям, для которых прием в штат высокооплачиваемого специалиста широкого профиля достаточно дорогое удовольствие, а его уход подобен катастрофе, поскольку замену найти не так уже и просто? В этом случае любая, пусть и небольшая ошибка, может обернуться для банка крайне негативными последствиями.

Хорошо, что появилась услуга под названием аутсорсинг, которая теперь актуальна и для юридической сферы. Теперь профессиональный юрист, имеющий значительный опыт по заданному направлению, сообщит вам обо всех нюансах и минимизирует юридические риски банка. И ваш главный юрист, а если быть точнее – целая команда, в зависимости от необходимой специализации, будет всегда под рукой и будет обладать нужными знаниями – в зависимости от сложившейся ситуации.

Комментарии 2

Максим Духинов  (Dukhinov)
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Тема юридического аутсорсинга актуальна и не только для банков. Особенно если в штате один или два юриста - они физически не могут специализировать одновременно на нескольких направлениях. Если представить, что бизнес активно развивается, то юристы должны давать заключения и по договорам аренды, и по рекламе, и в добавок работать по договорам с клиентами (если они нестандартные, например).
Антон Иванов  (lingualex)
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Я не согласен, на мой взглад она была, есть и будет актуальна smile:)
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