Популярные сообщения

В преддверии праздника….
С праздником! С праздником! Все друг друга поздравляют, мужчины становятся галантными, вежливыми, обходительными…
Опишу один случай, который произошел со мной накануне праздника, - про МУЖЧИН.
Ездила на прием к врачу на Горохольский переулок, выхожу после приема, завела машину (вожу автомобиль сама, без водителя), прогреваю.
В этот момента перед моей машиной начинает парковываться другой автомобиль, за рулем МУЖЧИНА, сдает задним ходом к моему автомобилю. Моргаю фарами, сигналю, что собираюсь выезжать. Нет, специально подъезжает задним ходом к моему переднему бамперу так, что мои бедные парктроники уже «вопят».
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