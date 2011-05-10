Популярные сообщения

Надежда Карисалова karisalova С днем победы! Хочу поделиться своими впечатлениями по участию в параде на Красной площади. Пережила настоящий восторг и получила массу положительных эмоций, посетив парад. Мой папа возглавляет совет ветеранов и инвалидов маленького города в Чувашии и мне очень хотелось сделать ему подарок на день победы. Тем более в прошлом году мы совершенно случайно по базам Минобороны обнаружили могилу нашего деда, без вести пропавшего в дни войны. Получив два заветных пригласительных билета, причем мне его выдали, только как сопровождающей председателя совета ветеранов и инвалидов, в 8 -00 мы с отцом поехали на метро на парад. Пройдя через 5 постов, начиная со станции метро, мы заняли наши места на трибуне. Честно, было очень волнительно, на первых рядах сидели ветераны, все в медалях и орденах, но по-прежнему не унывающие и очень радостные. Очень много было детей, одетых в пилотки и береты с красной звездой. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Жизнь в регионах кипит! Очень часто слышу такое выражение: «Вы там, в Москве ничего не видите за пределами МКАД». Вопрос неоднозначный, я сама как представитель региона, в свое время перебравшийся в Москву, очень люблю регионы. Часто посещаю регионы по служебной необходимости и могу сказать свое субъективное мнение – Жизнь в регионах кипит, и жить в регионе лучше! Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova В преддверии праздника…. (или про МУЖЧИН) В преддверии праздника…. С праздником! С праздником! Все друг друга поздравляют, мужчины становятся галантными, вежливыми, обходительными… Опишу один случай, который произошел со мной накануне праздника, - про МУЖЧИН. Ездила на прием к врачу на Горохольский переулок, выхожу после приема, завела машину (вожу автомобиль сама, без водителя), прогреваю. В этот момента перед моей машиной начинает парковываться другой автомобиль, за рулем МУЖЧИНА, сдает задним ходом к моему автомобилю. Моргаю фарами, сигналю, что собираюсь выезжать. Нет, специально подъезжает задним ходом к моему переднему бамперу так, что мои бедные парктроники уже «вопят». Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Хочешь узнать о себе больше? Давно хотела осветить эту тему, постараюсь коротко рассказать, в надежде, что это кому-то поможет. Мы уже обсуждали в одном из моих постов тему кредитных историй. Мы все с вами уже давно пришли к тому, что жить без банка трудно, в плане приобретения квартиры, машины, дачи. Да и просто потребительский кредит очень часто помогает решить определенные задачи. Но часто ли мы задумываемся о том, какая информация содержится об нас в бюро кредитных историй? Так вот начнем по порядку. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Здравствуй 2011 год! Вот мы и в новом году! Иногда мне кажется, что ожидание интереснее, чем само событие. Очень хочется, чтоб новый 2011 год совпал со всеми нашими надеждами и ожиданиями! Что ждем в этом году? Стабилизации, роста, будут новые проекты, новые клиенты, новые друзья! Постараюсь и в этом году быть Вам всем полезной, помочь разобраться в сложной ситуации в бизнесе, в получении финансирования ваших проектов. Позволю напомнить, что наш Банк ВТБ 24 кредитует малый бизнес, кредитование среднего и крупного бизнеса осуществляют дополнительные офисы ВТБ. Так что если вы малый бизнес – милости прошу к нам. Мы активно используем элементы государственной поддержки малого бизнеса, оказываемые за счет федерального и регионального бюджета, сотрудничаем со всеми объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Так что коллеги – всем удачи в этом году и выполнения всех намеченных планов! Надежда 0

Надежда Карисалова karisalova Чуть – чуть о годе уходящем! Чуть – чуть о годе уходящем! Основные тенденции развития российского банковского сектора в 2010 году формируются в условиях смены модели поведения клиентов банков. В условиях стабилизации макроэкономической ситуации на смену сберегательной модели, актуальной в кризисный период, приходит потребительская, ориентированная на кредиты. По итогам 2010 года, при сохранении высоких темпов роста депозитной базы мы ожидаем рост портфеля розничных кредитов. Возросла конкуренция на розничном рынке. В числе лидеров по росту рыночной доли были как крупные государственные банки, так и частные банки, в том числе с иностранным капиталом. При этом крупных новых игроков на рынке не появилось. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Про вопросы, заданные ранее... или по просьбам клиентов! Причин отказов в действительности больше, чем только «из-за БКИ». Да и отказ по этой причине далеко не всегда связан именно с плохой кредитной историей клиента, как таковой. То есть клиент может иметь достаточно хорошую кредитную историю с точки зрения возврата полученных кредитов, но в данный момент иметь также и уже существующие кредиты в других банках. Проанализировав эту информацию, банк, в который клиент обратился с очередным запросом, вправе посчитать, что увеличение кредитной нагрузки будет для клиента «неподъемно». К сожалению, следует признать, что информация о наличии, либо отсутствии таких кредитов приходит из БКИ не всегда в актуальном состоянии. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Что важно в следующем году? Конец года, идет подведение итогов года текущего. К концу месяца постараюсь рассказать в очередном посте о том, что сделано в 2010 году. Но меня волнует вопрос - что нас ждет в новом году, какие приоритеты, какие задачи ставить на следующий год? Конечно рост кредитного портфеля, увеличение клиентов-субъектов малого бизнеса, создание новых банковских продуктов, улучшение качества обслуживания клиентов, открытие новых филиалов и доп.офисов. Что еще? Что ждет сам клиент от банка в будущем? Ведь вырабатывая стратегию на следующий год, нам важно понять, что сам клиент будет делать в следующем году, какие банковские продукты он хотел бы получить. Может это микс из нескольких продуктов, и все в режиме он-лайн, а может это ….. Что важно клиенту – малому бизнесу в следующем году? Ответы – кредиты бесплатно, безвозвратно, на 100 лет – не принимаются. 0

Надежда Карисалова karisalova Идем в регионы Важный аспект развития бизнеса - региональные меры государственной поддержки малого бизнеса. Если раньше этот элемент был недостаточно развит, то сегодня он является решающим, и в ряде регионов России мы видим прекрасный опыт. Была недавно в Оренбурге, Тюмени, посещала областные мероприятия. Что радует? Руководитель органа исполнительной власти, отвечающий за развитие предпринимательства сам бывший представитель бизнеса. Реально понимает ,что делает, и какие меры государственной поддержки нужны в регионе. Вот это прогресс, я понимаю и поддерживаю. Когда сам бизнес делегирует в чиновники своего представителя. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Фискальный налог на ФОТ Коллеги, очень мало обсуждается тема о введении нового налога на Фонд оплаты труда с нового года. Как-то эту тему "замяли". У меня вопрос к малому бизнесу - Как вы планируете решать эту проблему со следующего года? Ваши бухгалтера рассматривали возможные последствия и увеличения , необходимые при начислении официальной заработной платы? Или опять все в конверты? Не нашла ничего существенного в инете на эту тему, а зима -то не за горами??? Знаю будут преференции только малым предприятиям в сфере инноваций, их это повышение не коснется, а для всех остальных как? Буду признательна за ответы всех, кого волнует это вопрос. Надежда 0

Надежда Карисалова karisalova Идем дальше Прошу извинить меня за небольшое молчание, была в отпуске. Прочитала все ваши сообщения и постараюсь каждому ответить.Отдельные вопросы передам в структурные подразделения банка, которые курируют данный блок(Кредитование физических лиц, карточные продукты и тд). Я же работаю в блоке кредитования малого бизнеса, поэтому и все мои посты направлены на обсуждение темы кредитования малого предпринимательства. Я надеюсь наше с вами общение поможет вам найти правильное решение и мои советы, пусть они и кому-то кажутся простыми, пригодятся вам в общении с представителями банковского сообщества. 0

Надежда Карисалова karisalova Дальше помогаем! Друзья, идем дальше. Как получить кредит в банке? Что нужно? Для начала всем посоветовала бы составить план.Можно, конечно, заказать написание бизнес-плана, но начнем с минимального. План: Цель-задача-результат Цель-развитие бизнеса до показателей... Получение прибыли - ...рублей Задача - получить кредит Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova От эмоций к помощи. Начну реальную помощь малому бизнесу. Тема - как получить государственную поддержку. В России действует ФЗ № 209 "О гос.поддержке МСП", советую всем почитать. Согласно данному ФЗ ежегодно в феде.и рег.бюджетах закладывается строка на организацию государственной поддержки малого бизнеса. Все регионы РФ (а их 83) имееют региональные программы поддержки малого бизнеса, которые финансируются из фед.и рег.бюджета. Читать далее 1

Надежда Карисалова karisalova Дети за родителей? Родители за детей? Меня как-то спросили друзья: Надежда, ты работаешь, работаешь, когда начнешь лавры снимать?. Долго думала что ответить, ответила глупо может быть , но откровенно. Во -первых, я не блондинка (простите конечно среди блондинок тоже есть хорошие и умные люди), во-вторых, по жизни следую определенным принципам (не лги, не укради, не спи ради карьеры, говори правду,даже если уволят), в-третьих, всего в жизни достигла сама, ни разу папа и мама никого за меня не просили. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Жить сегодня или завтра? Помню однажды была на одном семинаре, который очень запал мне в душу. Мы в живем завтрашним днем.Вот закончу я институт, найду хорошую работу и начну жить! Вот сейчас женюсь(выйду замуж) и начну жить! Ну ладно вот вырастут дети и потом я начну жить!И все так откладывается и мы живем, что завтра мы наконец-то начнем жить и жить хорошо! А жизнь идет каждый день, сегодня и сейчас, надо жить сегодня , ценя каждую минуту именно сейчас, друзей вокруг себя, работу, даже погоду, даже если льет дождь! Или вот с фотографиями, это может характерно только женщинам. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova О сьезде ОПОРА РОССИИ и о НАЛОГАХ! Была вчера на съезде ОПОРЫ РОСССИИ, очень поразили меня некоторые заявления представителей органов исполнительной власти.Оказывается та сумма налогов, которая собирается от субъектов малого и среднего бизнеса, не сопоставима с теми затратами по администрированию сборов от МСП. Короче, как я поняла затрат у налоговиков (кто сидит на этом блоке МСП)больше, чем то что они собирают с малого бизнеса. Почему же тогда, каждое изменение законодатальства по налоговым преференциям малому бизнесу проходит с таким "скрипом", у меня было предположение, что бюджет что-то в результате этого теряет. Оказывается, что нет. Встает резонный вопрос - А МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВООБЩЕ? Или хотя бы на первые 3 года, пока он не встанет на ноги, а потом пожалуйста. И такое в принципе было в начале 90 годов, сама начинала директором малого предприятия. 0

Надежда Карисалова karisalova Подходим к главному! Подходим к главному, дело-то оказывается в нас самих. Но друзья, не согласна я , что надо ждать когда что-то закончится в трубе и не хочу я подачек с барского стола, а хочу сама работать, зарабатывать и жить счастливо. По жизни живу с позицией, что никто и никогда за меня не сделает, то что я хочу, то что надо мне, если не я сама. Былала ли я на Кавказе-была , и не раз. И знаю много честных и нормальных предприниимателей с Кавказа, имею много друзей кабардинцев, адыгов и чеченцев. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Тема-то больная! Да, затронули за живое, и все все понимаем.И понимаем почему банки не всех кредитуют, и понимаем почему малый бизнес не платит все налоги. А главный-то вопрос- К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ? Вот это главное, понимая каждую сторону, нужно договорится что стремимся-то к одному. Банки без малого бизнеса не могут и малый бизнес без банков не развивается. Читать далее 0

Надежда Карисалова karisalova Разберемся вместе! Спасибо всем, кому тема интересна. Давайте разложим все по полочкам. В России сейчас - 1 374 777 микропредприятий - количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн.руб., 227 744 малых предприятий - количество работников от 16 до 100 человек и год.оборот до 400 млн.руб., и 18 012 средних предприятий - количество работников от 101 до 250 человек и год.оборот до 1 млрд.руб. Много это или мало? для огромной страны наверное мало; для страны,где 20 лет назад предпринимательство было уголовно-наказуемым деянием, я думаю это хороший показатель. И количество субъектов малого бизнеса растет, не такими большими темпами, как хотелось бы (+ 9,1 %) но растет. Читать далее 0