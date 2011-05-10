Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Надежда Карисалова 10.05.2011 13:06 karisalova
С днем победы!
Хочу поделиться своими впечатлениями по участию в параде на Красной площади. Пережила настоящий восторг и получила массу положительных эмоций, посетив парад. Мой папа возглавляет совет ветеранов и инвалидов маленького города в Чувашии и мне очень хотелось сделать ему подарок на день победы. Тем более в прошлом году мы совершенно случайно по базам Минобороны обнаружили могилу нашего деда, без вести пропавшего в дни войны. Получив два заветных пригласительных билета, причем мне его выдали, только как сопровождающей председателя совета ветеранов и инвалидов, в 8 -00 мы с отцом поехали на метро на парад. Пройдя через 5 постов, начиная со станции метро, мы заняли наши места на трибуне. Честно, было очень волнительно, на первых рядах сидели ветераны, все в медалях и орденах, но по-прежнему не унывающие и очень радостные. Очень много было детей, одетых в пилотки и береты с красной звездой. Читать далее
Комментировать
Надежда Карисалова 29.03.2011 10:01 karisalova
Жизнь в регионах кипит!
Очень часто слышу такое выражение: «Вы там, в Москве ничего не видите за пределами МКАД». Вопрос неоднозначный, я сама как представитель региона, в свое время перебравшийся в Москву, очень люблю регионы. Часто посещаю регионы по служебной необходимости и могу сказать свое субъективное мнение – Жизнь в регионах кипит, и жить в регионе лучше! Читать далее
35 Комментировать
Надежда Карисалова 05.03.2011 14:30 karisalova
В преддверии праздника…. (или про МУЖЧИН)
В преддверии праздника…. С праздником! С праздником! Все друг друга поздравляют, мужчины становятся галантными, вежливыми, обходительными… Опишу один случай, который произошел со мной накануне праздника, - про МУЖЧИН. Ездила на прием к врачу на Горохольский переулок, выхожу после приема, завела машину (вожу автомобиль сама, без водителя), прогреваю. В этот момента перед моей машиной начинает парковываться другой автомобиль, за рулем МУЖЧИНА, сдает задним ходом к моему автомобилю. Моргаю фарами, сигналю, что собираюсь выезжать. Нет, специально подъезжает задним ходом к моему переднему бамперу так, что мои бедные парктроники уже «вопят». Читать далее
13 Комментировать
Надежда Карисалова 04.02.2011 15:33 karisalova
Хочешь узнать о себе больше?
Давно хотела осветить эту тему, постараюсь коротко рассказать, в надежде, что это кому-то поможет. Мы уже обсуждали в одном из моих постов тему кредитных историй. Мы все с вами уже давно пришли к тому, что жить без банка трудно, в плане приобретения квартиры, машины, дачи. Да и просто потребительский кредит очень часто помогает решить определенные задачи. Но часто ли мы задумываемся о том, какая информация содержится об нас в бюро кредитных историй? Так вот начнем по порядку. Читать далее
11 Комментировать
Надежда Карисалова 18.01.2011 14:45 karisalova
Здравствуй 2011 год!
Вот мы и в новом году! Иногда мне кажется, что ожидание интереснее, чем само событие. Очень хочется, чтоб новый 2011 год совпал со всеми нашими надеждами и ожиданиями! Что ждем в этом году? Стабилизации, роста, будут новые проекты, новые клиенты, новые друзья! Постараюсь и в этом году быть Вам всем полезной, помочь разобраться в сложной ситуации в бизнесе, в получении финансирования ваших проектов. Позволю напомнить, что наш Банк ВТБ 24 кредитует малый бизнес, кредитование среднего и крупного бизнеса осуществляют дополнительные офисы ВТБ. Так что если вы малый бизнес – милости прошу к нам. Мы активно используем элементы государственной поддержки малого бизнеса, оказываемые за счет федерального и регионального бюджета, сотрудничаем со всеми объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Так что коллеги – всем удачи в этом году и выполнения всех намеченных планов! Надежда
18 Комментировать
Надежда Карисалова 31.12.2010 11:51 karisalova
Чуть – чуть о годе уходящем!
Чуть – чуть о годе уходящем! Основные тенденции развития российского банковского сектора в 2010 году формируются в условиях смены модели поведения клиентов банков. В условиях стабилизации макроэкономической ситуации на смену сберегательной модели, актуальной в кризисный период, приходит потребительская, ориентированная на кредиты. По итогам 2010 года, при сохранении высоких темпов роста депозитной базы мы ожидаем рост портфеля розничных кредитов. Возросла конкуренция на розничном рынке. В числе лидеров по росту рыночной доли были как крупные государственные банки, так и частные банки, в том числе с иностранным капиталом. При этом крупных новых игроков на рынке не появилось. Читать далее
13 Комментировать
Надежда Карисалова 09.12.2010 15:43 karisalova
Про вопросы, заданные ранее... или по просьбам клиентов!
Причин отказов в действительности больше, чем только «из-за БКИ». Да и отказ по этой причине далеко не всегда связан именно с плохой кредитной историей клиента, как таковой. То есть клиент может иметь достаточно хорошую кредитную историю с точки зрения возврата полученных кредитов, но в данный момент иметь также и уже существующие кредиты в других банках. Проанализировав эту информацию, банк, в который клиент обратился с очередным запросом, вправе посчитать, что увеличение кредитной нагрузки будет для клиента «неподъемно». К сожалению, следует признать, что информация о наличии, либо отсутствии таких кредитов приходит из БКИ не всегда в актуальном состоянии. Читать далее
21 Комментировать
Надежда Карисалова 06.12.2010 09:58 karisalova
Что важно в следующем году?
Конец года, идет подведение итогов года текущего. К концу месяца постараюсь рассказать в очередном посте о том, что сделано в 2010 году. Но меня волнует вопрос - что нас ждет в новом году, какие приоритеты, какие задачи ставить на следующий год? Конечно рост кредитного портфеля, увеличение клиентов-субъектов малого бизнеса, создание новых банковских продуктов, улучшение качества обслуживания клиентов, открытие новых филиалов и доп.офисов. Что еще? Что ждет сам клиент от банка в будущем? Ведь вырабатывая стратегию на следующий год, нам важно понять, что сам клиент будет делать в следующем году, какие банковские продукты он хотел бы получить. Может это микс из нескольких продуктов, и все в режиме он-лайн, а может это ….. Что важно клиенту – малому бизнесу в следующем году? Ответы – кредиты бесплатно, безвозвратно, на 100 лет – не принимаются.
23 Комментировать
Надежда Карисалова 22.11.2010 10:47 karisalova
Идем в регионы
Важный аспект развития бизнеса - региональные меры государственной поддержки малого бизнеса. Если раньше этот элемент был недостаточно развит, то сегодня он является решающим, и в ряде регионов России мы видим прекрасный опыт. Была недавно в Оренбурге, Тюмени, посещала областные мероприятия. Что радует? Руководитель органа исполнительной власти, отвечающий за развитие предпринимательства сам бывший представитель бизнеса. Реально понимает ,что делает, и какие меры государственной поддержки нужны в регионе. Вот это прогресс, я понимаю и поддерживаю. Когда сам бизнес делегирует в чиновники своего представителя. Читать далее
4 Комментировать
Надежда Карисалова 03.11.2010 17:02 karisalova
Фискальный налог на ФОТ
Коллеги, очень мало обсуждается тема о введении нового налога на Фонд оплаты труда с нового года. Как-то эту тему "замяли". У меня вопрос к малому бизнесу - Как вы планируете решать эту проблему со следующего года? Ваши бухгалтера рассматривали возможные последствия и увеличения , необходимые при начислении официальной заработной платы? Или опять все в конверты? Не нашла ничего существенного в инете на эту тему, а зима -то не за горами??? Знаю будут преференции только малым предприятиям в сфере инноваций, их это повышение не коснется, а для всех остальных как? Буду признательна за ответы всех, кого волнует это вопрос. Надежда
14 Комментировать
Надежда Карисалова 29.10.2010 14:55 karisalova
Идем дальше
Прошу извинить меня за небольшое молчание, была в отпуске. Прочитала все ваши сообщения и постараюсь каждому ответить.Отдельные вопросы передам в структурные подразделения банка, которые курируют данный блок(Кредитование физических лиц, карточные продукты и тд). Я же работаю в блоке кредитования малого бизнеса, поэтому и все мои посты направлены на обсуждение темы кредитования малого предпринимательства. Я надеюсь наше с вами общение поможет вам найти правильное решение и мои советы, пусть они и кому-то кажутся простыми, пригодятся вам в общении с представителями банковского сообщества.
14 Комментировать
Надежда Карисалова 08.10.2010 16:42 karisalova
Дальше помогаем!
Друзья, идем дальше. Как получить кредит в банке? Что нужно? Для начала всем посоветовала бы составить план.Можно, конечно, заказать написание бизнес-плана, но начнем с минимального. План: Цель-задача-результат Цель-развитие бизнеса до показателей... Получение прибыли - ...рублей Задача - получить кредит Читать далее
11 Комментировать
Надежда Карисалова 01.10.2010 15:44 karisalova
От эмоций к помощи.
Начну реальную помощь малому бизнесу. Тема - как получить государственную поддержку. В России действует ФЗ № 209 "О гос.поддержке МСП", советую всем почитать. Согласно данному ФЗ ежегодно в феде.и рег.бюджетах закладывается строка на организацию государственной поддержки малого бизнеса. Все регионы РФ (а их 83) имееют региональные программы поддержки малого бизнеса, которые финансируются из фед.и рег.бюджета. Читать далее
18 Комментировать
Надежда Карисалова 27.09.2010 10:41 karisalova
Дети за родителей? Родители за детей?
Меня как-то спросили друзья: Надежда, ты работаешь, работаешь, когда начнешь лавры снимать?. Долго думала что ответить, ответила глупо может быть , но откровенно. Во -первых, я не блондинка (простите конечно среди блондинок тоже есть хорошие и умные люди), во-вторых, по жизни следую определенным принципам (не лги, не укради, не спи ради карьеры, говори правду,даже если уволят), в-третьих, всего в жизни достигла сама, ни разу папа и мама никого за меня не просили. Читать далее
14 Комментировать
Надежда Карисалова 24.09.2010 20:09 karisalova
Жить сегодня или завтра?
Помню однажды была на одном семинаре, который очень запал мне в душу. Мы в живем завтрашним днем.Вот закончу я институт, найду хорошую работу и начну жить! Вот сейчас женюсь(выйду замуж) и начну жить! Ну ладно вот вырастут дети и потом я начну жить!И все так откладывается и мы живем, что завтра мы наконец-то начнем жить и жить хорошо! А жизнь идет каждый день, сегодня и сейчас, надо жить сегодня , ценя каждую минуту именно сейчас, друзей вокруг себя, работу, даже погоду, даже если льет дождь! Или вот с фотографиями, это может характерно только женщинам. Читать далее
24 Комментировать
Надежда Карисалова 22.09.2010 15:16 karisalova
О сьезде ОПОРА РОССИИ и о НАЛОГАХ!
Была вчера на съезде ОПОРЫ РОСССИИ, очень поразили меня некоторые заявления представителей органов исполнительной власти.Оказывается та сумма налогов, которая собирается от субъектов малого и среднего бизнеса, не сопоставима с теми затратами по администрированию сборов от МСП. Короче, как я поняла затрат у налоговиков (кто сидит на этом блоке МСП)больше, чем то что они собирают с малого бизнеса. Почему же тогда, каждое изменение законодатальства по налоговым преференциям малому бизнесу проходит с таким "скрипом", у меня было предположение, что бюджет что-то в результате этого теряет. Оказывается, что нет. Встает резонный вопрос - А МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВООБЩЕ? Или хотя бы на первые 3 года, пока он не встанет на ноги, а потом пожалуйста. И такое в принципе было в начале 90 годов, сама начинала директором малого предприятия.
7 Комментировать
Надежда Карисалова 20.09.2010 09:53 karisalova
Подходим к главному!
Подходим к главному, дело-то оказывается в нас самих. Но друзья, не согласна я , что надо ждать когда что-то закончится в трубе и не хочу я подачек с барского стола, а хочу сама работать, зарабатывать и жить счастливо. По жизни живу с позицией, что никто и никогда за меня не сделает, то что я хочу, то что надо мне, если не я сама. Былала ли я на Кавказе-была , и не раз. И знаю много честных и нормальных предприниимателей с Кавказа, имею много друзей кабардинцев, адыгов и чеченцев. Читать далее
10 Комментировать
Надежда Карисалова 17.09.2010 15:53 karisalova
Тема-то больная!
Да, затронули за живое, и все все понимаем.И понимаем почему банки не всех кредитуют, и понимаем почему малый бизнес не платит все налоги. А главный-то вопрос- К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ? Вот это главное, понимая каждую сторону, нужно договорится что стремимся-то к одному. Банки без малого бизнеса не могут и малый бизнес без банков не развивается. Читать далее
4 Комментировать
Надежда Карисалова 16.09.2010 16:22 karisalova
Разберемся вместе!
Спасибо всем, кому тема интересна. Давайте разложим все по полочкам. В России сейчас - 1 374 777 микропредприятий - количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн.руб., 227 744 малых предприятий - количество работников от 16 до 100 человек и год.оборот до 400 млн.руб., и 18 012 средних предприятий - количество работников от 101 до 250 человек и год.оборот до 1 млрд.руб. Много это или мало? для огромной страны наверное мало; для страны,где 20 лет назад предпринимательство было уголовно-наказуемым деянием, я думаю это хороший показатель. И количество субъектов малого бизнеса растет, не такими большими темпами, как хотелось бы (+ 9,1 %) но растет. Читать далее
11 Комментировать
Надежда Карисалова 14.09.2010 15:00 karisalova
Всем привет!
Наступил новый сезон деловой активности, осень традиционно растет спрос на банковские услуги, в том числе и на кредитование малого бизнеса. Поэтому сентябрь – подходящее время для того чтобы завести свой блог на портале banki.ru. Сейчас главный вопрос для меня, ответ на который покажет время – как часто я смогу писать сюда и будет ли вообще мое мнение действительно интересно посетителям главного банковского ресурса Рунета. Читать далее
16 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения