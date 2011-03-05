В преддверии праздника…. (или про МУЖЧИН)

В преддверии праздника….
С праздником! С праздником! Все друг друга поздравляют, мужчины становятся галантными, вежливыми, обходительными…
Опишу один случай, который произошел со мной накануне праздника, - про МУЖЧИН.
Ездила на прием к врачу на Горохольский переулок, выхожу после приема, завела машину (вожу автомобиль сама, без водителя), прогреваю.
В этот момента перед моей машиной начинает парковываться другой автомобиль, за рулем МУЖЧИНА, сдает задним ходом к моему автомобилю. Моргаю фарами, сигналю, что собираюсь выезжать. Нет, специально подъезжает задним ходом к моему переднему бамперу так, что мои бедные парктроники уже «вопят».
Смотрит в зеркало, рад до ужаса, встал и наблюдает, как я буду выезжать. Ну, сдай чуть вперед, место впереди есть, я вырулю, сдашь назад? НЕТ!
Радости …. Как говорят полные ….
Вот скажите, МУЖЧИНЫ, Вы этому рады, Вы испытываете удовлетворение от того, что девушка будет выруливать, выкручивая руль и сдавая назад-вперед, чтобы выехать с места?
Как понять ваше поведение? Вам не нравится что мы, девушки, сели за руль, что мы купили себе машины, что иногда наши машины чуть лучше ваших?
Как мне сказал однажды один МУЖЧИНА: «Я не люблю девушек, которые ездят на наших мужских машинах».
Я его спрашиваю: «Это на каких?». Ответ: «Большие мощные внедорожники».
Девушки, оказывается, мы должны брать себе маленькие «микро» машинки, ездить тихо, прижимаясь к обочине, пропуская наших красавцев МУЖЧИН, проносящихся мимо нас на мощных джипах.
Но я тоже люблю большие машинки, я умею на них ездить (мы опустим тему блондинок за рулем). И среди мужчин есть блондинки, которые прости господи, ездят так, что …
Но что прошу – уважения, вежливости и равноправия. Если вы не хотите поступать как МУЖЧИНЫ, то хотя бы равноправия.
Я представляю, если бы вместо меня за рулем был мой муж, и вплотную к бамперу его машины подъехал бы другой автомобиль, и водитель этого авто был бы в машине.
А тут девушка, дай я посмотрю, как она умеет ездить, вырулит, нет? И сидит за рулем своего авто этот МУЖЧИНА и …… Я думаю, получать удовольствие надо иначе.
Конечно, я выехала, вожу уже давно, но на прощание посигналила этому МУЖЧИНЕ и сигналом хотелось сказать: «БУДЬ МУЖЧИНОЙ!!!»
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!!! Желаю Вам счастья, удачи и НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН рядом!
Комментарии 13
Я как водитель со стажем с 1984 года отношусь ко всем водителям одинаково. Женщины за рулем меня радуют. Молодцы! Ибо некоторые мужчины за рулем бывают просто олухи царя небесного. Хотя один раз блондинка за рулем едва не снесла мне правое зеркало, когда болтала по мобильнику.
Забудьте! Пусть это будет самой большой неприятностью в Вашей жизни. С праздником!
С мужчинами, как с правителями - имеем тех, кого достойны.
Вселенная - саморегулируемая система, поэтому в том, что вы встречаете на своем пути, больше вас, нежели чем "остальных".
Простите и с праздником.
Можно было даже не сигналить ему, а посмотреть в глаза сделать насмешливое выражение лица и уехать. Поскольку такие личности только и ждут того, что Вы выскочите и наброситесь на него с матами. А он в ответ с чувством глубокого удовлетворения скажет: "Ты на кого ляму тянешь, тетка". Вобщем типичный ХАМ.
Полностью разделяю мнение Liana12.
Забудьте это как страшный сон, улыбнитесь и живите дальше. Не достойна эта особь вашего внимания
А еще лучше установите видеорегистратор,сделайте съемку, чтобы номер был отчетливо виден и выложите на youtube
Девушки, а зачем нам нужны мужчины?
И вообще... надо стремиться самой стать олигархшей, а не женой олигарха .