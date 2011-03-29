Очень часто слышу такое выражение: «Вы там, в Москве ничего не видите за пределами МКАД».
Вопрос неоднозначный, я сама как представитель региона, в свое время перебравшийся в Москву, очень люблю регионы. Часто посещаю регионы по служебной необходимости и могу сказать свое субъективное мнение – Жизнь в регионах кипит, и жить в регионе лучше! На сегодняшний день и бизнес тоже переходит в большей части в регионы России, более экономично (цена аренды нежилых помещений, уровень з/платы персонала) и более спокойно и комфортно. Могу сказать, что и кредитные портфели банков сегодня - это, прежде всего регионы. Мы кредитуем реальный бизнес в регионах– производство, переработка, строительство, очень много торговля и услуги (но это свойственно бизнесу России).
Была на прошлой неделе в Ставропольском крае на конференции «Бизнес-успех», организованной «Опора-кредит» и Администрацией Ставропольского края. Что меня поразило – улыбки, выражение счастья и гордость на лицах представителей малого бизнеса, которых награждали за их достижения в работе. Смотришь на эти лица и понимаешь, Россия всегда была сильна регионами, и жизнь в регионах прекрасна!
А не вернуться ли обратно в регион? На чистый воздух, домик в деревне и время, о время, которого в Москве так не хватает….
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Вот и на соседней Кубани Сергей Цапок с мамой, родственниками и друзьями любили поулабаться на конференциях,возить высокопоставленных гостей на новенькие фермы, брать льготные кредиты на развитие бизнеса...
Вы бы хоть немного думали, о чем пишите!
И могу с вами поспорить, что в жизни не всегда з/плата определяет счастье в семье, удовлетворение от работы, и возможность жить в душевном равновесии.
Жизнь в Москве не сахар, (хотя и доход существенно выше) и я уверена многие задумываются о переезде обратно.
У нас из конторы уехали с десяток человек, которыеуспешно трудятся в московских банках и не банках... Так вот из всех мне известных назад, к истокам вернулась лишь одна семья Не нашли они "что-то хорошее" в регионе
А регионы всегда слабели от России". Мысль не новая... "Богатство России будет прирастать Сибирью!" (М.В.Ломоносов)... Отсюда и "чистый воздух" (извините, Надежда, ничего личного... Это даже не к Вам досада)
К Вам вопрос как одному из топов ВТБ24: "Почему руководитель ВСП где-нибудь в регионе "стоит" дешевле той же позиции в Москве?" (уровень З/п персонала). Т.е., то же - прирастать будем за счёт их зарплат?
Трудно создать впечатление о регионе, участвуя почетным гостем на фестивале.
Кто виноват в том, что там, где мы живем, нам многое не нравится, неубрано, разбито?
Да согласна есть определенные социальные функции государства, но уровень этих функций минимален. Хорошее и качественное образование стоит денег, и соответственно уровень з/платы после одного института или другого будет различным.
Уровень дохода в различных городах тоже несоизмерим, но не забывайте и уровень расходов тоже различный. Один пример, билет на метро 28 руб. и билет на троллейбус в небольшом городке. А стоимость покупки квартиры или аренды в Москве соизмерим со стоимостью в небольшом городке?
В итоге, друзья никто никого не держит и возможности роста, повышения, переезда, продвижения есть у каждого. Главное желание, а не возможности.
А в регионах все же прекрасно, и истоки я не потеряла, очень часто езжу в маленький город в Чувашии к своим родителям, которые до сих пор сажают картошку, держат кур и индюков, квасят свою капусту и ходят в лес за грибами.
Знаете, я, Слава Богу, не за себя жалуюсь. Я вижу, как вместо 2-х металлургических комбинатов осталось несколько цехов. А люди учились на тех, на кого учились... И в 40-45 переучиваться бесполезно... Обучение "малому бизнесу" малоэффективно. Понимаю, что "никто никого не держит"... У каждого есть свой шанс... Поэтому очень часто люди пытаются использовать свой шанс на лучшую жизнь в лотерее или казино, полагая, что он выше, чем предлагаемый Вами
– Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица – как начнет хохотать, ну, спасу нет. Пожарными машинами отливают.
– О, как! Массовое веселье… Чего они?
– А вот – весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Креписся-креписся, ну, никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохохочешь…
В.М.Шукшин. 30 лет назад. Так и смеемся...
Хоть ты в регионе, хоть в столице, все зависит от тебя. Как себя поставишь, как трудиться будешь так и будешь жить.
Многие сегодня ругают власть за бездействие. Но....
Прокатились мы в сентябре 10-го по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда-Ярославль-Вологда-Петрозаводск-Каргополь-Архангельск.
Ощущения не передаваемые. У нас очень красивая страна.
Самое интересное когда подъехали к городу Вельску (юг Архангельской области) мой компаньон даже удивился. Говорит "Антоша, мы по-моему меньше 80ти и не ехали". На стеле южнее Вельска при въезде в Архангельскую область в лихие 90-е постоянно было написано "500 км позора". Надпись эту счищали, стелу перекрашивали, но она все равно появлялась. Теперь её нет. А вы говорите власть не шевелится.
Что-то все-таки делается, пусть не так быстро как хочется, но страна становится чуть-чуть лучше
Да друзья мне тоже многое не нравиться, но я сторонник позиции, что человек сам кузнец своего счастья, хочешь – дерзай!
Мне кажется, основные эмоции вызвала Ваша формулировка "...жизнь в регионах прекрасна!".
Я тоже не из Москвы (Брянск), и езжу по регионам. На мой взгляд, Вы преувеличили. Трудности есть и в Москве, и в других городах. Только они у нас совсем разные. В Москве напряженный ритм, высокие требования к квалификации, пробки, жилье и т.д. А в регионах, особенно небольших, основная проблема - низкий уровень жизни. И можно быть трижды талантливым специалистом, но работы нет. И получается, надо менять место жительства. Желательно на тот город, где есть работа или платежеспособный спрос для собственного бизнеса.
Кредитные портфели, мне кажется подтверждают это. В потребкредитовании самые большие деньги делаются на самых бедных. На тех, кто сотовые телефоны берет в кредит под самые большие ставки. А что касается юрлиц, так промышленные предприятия и расположены за мкадом. Залоговое имущество все там.
Вот и получается здесь в Москве есть деньги (тоже не у всех) и возможности их освоить, а в регионах природа и спокойная жизнь.
Получается, хорошо там, где нас нет
PS Я в театр и не только стараюсь ходить, иначе зачем работать.
Мне до "природы" ехать полчаса, а до "дикой природы" - час. В городе есть клиника покруче большинства московских, есть школа такая же, бассейны, крытый каток, дворец спорта достраивается, пообедать хорошо стоит 100-150 руб., а "по-рестранному" - 200-250 руб., баночка Пепси 0,33 л ВЕЗДЕ по 18-20 руб., открытые теннисные земляные корты за 100 руб. в час, как на Роллан Гаросе и т.д. И нет нигде такого "гадюшника", который особенно хорошо ощущается в московском метро. У нас нет ни одного офиса банка, как у Сбера на Вавиловской улице! Полгорода ездит на личном транспорте и при этом пробок почти нет, бывают небольшиие метров на 200-300 и то в час пик.
А то почти все вами сказанное совпадает с нашим городком.
Кстати у нас Московский Индустриальный банк решился таки отгрохать 4х-этажный офис.
Но поверьте, если есть желание, но нет возможностей - самореализоваться ОЧЕНЬ сложно. Есть множество примеров, когда люди просто спивались из-за того, что не смогли реализоваться именно по причине отсутствия материальных возможностей!
В регионах сейчас обстановка очень сложная, и хорошо, кроме природы и сплоченных семей, ОЧЕНЬ мало. Людям приходится работать на трех - пяти работах 24 часа в сутки, чтобы обеспечить пищей и всем необходимым для учебы своих детей. Обстановка в регионах сегодня критическая! И нельзя сравнивать условия людей, живущих в Москве и ЦАО РФ, и в разных регионах, это, - как минимум, не корректно!
У Вас, видимо, возникла ностальгия по родному городу, знакомым, родителям, живым уголкам природы и т.д. Вы вспомнили все самые теплые свои моменты из жизни, и решили поделиться с нами этим, но почему-то смешали это рвение с общим вопросом жизни в регионах.
Это не сопоставимые вещи.
Да вкалываем мы в Москве так, что не видим жизни, а жизнь проходит мимо, когда приходишь домой в 10 вечера, звонишь друзьям в Чувашию, они уже спать лежаться, а я только с работы добралась. И в театр я не хожу, друзья приезжая в Москву чаше бывают.
Итог - да жизнь у меня сейчас чуть лучше чем регионе, но дается это мне не нахаляву.И я понимаю, что я теряю, и конечно хочется и природы, и грибов, да даже просто после работы посидеть с друзьями, а не ехать домой по московским пробкам.
Приведу пару примеров. Причем мой он тоже характерный и живу я в регионе но тем не менее.
В августе 2010 года мы ездили на Пинегу. Обычная деревенька на берегу реки. Ни мегафона ни МТСа ничего. Народ кирогазит как обычно. Но напротив сестры моего тестя житель этого села восстановил старый барак. Начал трактором возить пиловочник из леса и вырабатывать пиломатериал. Поставил сушилку. И теперь и сам не бедствует и другим работу дает.
Второй пример отец моего компаньона. Всю жизнь отработал прорабом на стройке и выйдя на пенсию уехал в глухую глухую деревню в Карелии. Кусок земли там можно за 500 рублей в собственность оформить. Дома стоят заброшенные заезжай и живи.
Он всю зиму плетет корзинки из бересты и из прутьев, а летом эту самую бересту и прутья заготовляет. Люди к нему за продукцией из Вологды и Петрозаводска приезжают. Дак он тоже не бедствует.
Что в ЦАО что в глухих деревнях, как себя поставишь так и жить будешь. Возможности есть у всех. Шевелиться надо и думать интенсивно.
Я очень сильно обижался на своего отца когда он говорил мне "Тебе никто ничего не должен. Хочешь чего-то добиться - добивайся сам". Сейчас с высоты своих 33х понимаю, что он был абсолютно прав. Своих двух девочек скорее всего буду воспитывать также.
Вариант Агафьи Лыковой существует!!! Я даже не против этого. У меня тоже был отец и говорил правильные вещи:"В Сибири земли полно - паши!" Тесть ещё сам пахал и сеял, пока его государство не побороло... Так вот, про Агафью... Слава Богу, что мы с женой после института попали в тяжелую ситуацию и, пока молодые были, создали себе прежде всего образовательное превосходство, смогли обеспечить нормальный средний доход. И мои дочери не голодают. Но мне бы не хотелось, чтобы из-за желания одного-двоих засветиться в Форбсе, мои дочери лишились бы здесь подруг, партнеров по команде, по жизни...
Я считаю, что я им ДОЛЖЕН помочь е уехать в глухую тайгу.
Антон, ты говоришь о людях, способных к самостоятельному предпринимательству, а таких, согласно неоднократным исследованиям, нигде в мире не более 7%. Остальные 93% - наёмные работники по жизни. Но согласись, если даже все 7% реализуют себя по полной программе, а остальные будут влачить жалкое существование, ни о какой социальной гармонии говорить не придётся.
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?
Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/
2.практика ведения черных списков, давно перешла в данные о физическом лице в Бюро кредитных историй в соответствии с российским законодательством, подробно об этом я писала в одном из своих постов «Хочешь узнать о себе больше», посмотрите. И первично попадание информации о Заемщике в бюро кредитных историй в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств, а не суд. Теперь эта информация доступна, в том числе и Вам. Сделайте запрос, посмотри что про Вас написано.
3. Ответить не могу, так как не могу открыть данную ссылку.
Вот только региональные представительства запутались в куче писем и инструкций.
Чуть что не так сразу караете.
В Москве все гораздо проще.
А у нас либо от вас прямое одобрение нужно, либо ожидать согласования, либо нести документ от компетентных органов.
Вот как витязь на распутье.