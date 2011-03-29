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Жизнь в регионах кипит!

29.03.2011 10:01 35 1 595 просмотров
Очень часто слышу такое выражение: «Вы там, в Москве ничего не видите за пределами МКАД».
Вопрос неоднозначный, я сама как представитель региона, в свое время перебравшийся в Москву, очень люблю регионы. Часто посещаю регионы по служебной необходимости и могу сказать свое субъективное мнение – Жизнь в регионах кипит, и жить в регионе лучше! На сегодняшний день и бизнес тоже переходит в большей части в регионы России, более экономично (цена аренды нежилых помещений, уровень з/платы персонала) и более спокойно и комфортно. Могу сказать, что и кредитные портфели банков сегодня - это, прежде всего регионы. Мы кредитуем реальный бизнес в регионах– производство, переработка, строительство, очень много торговля и услуги (но это свойственно бизнесу России).
Была на прошлой неделе в Ставропольском крае на конференции «Бизнес-успех», организованной «Опора-кредит» и Администрацией Ставропольского края. Что меня поразило – улыбки, выражение счастья и гордость на лицах представителей малого бизнеса, которых награждали за их достижения в работе. Смотришь на эти лица и понимаешь, Россия всегда была сильна регионами, и жизнь в регионах прекрасна!
А не вернуться ли обратно в регион? На чистый воздух, домик в деревне и время, о время, которого в Москве так не хватает….

Комментарии 35

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Смотришь на эти лица и понимаешь, Россия всегда была сильна регионами, и жизнь в регионах прекрасна!


Вот и на соседней Кубани Сергей Цапок с мамой, родственниками и друзьями любили поулабаться на конференциях,возить высокопоставленных гостей на новенькие фермы, брать льготные кредиты на развитие бизнеса...
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Чем она кипит в регионах? Чем она лчше там? В регионах люди не живут, а существуют. И, в-первую очередь, из-за мизерной зарплаты. Как можно жить на 20-30 тысяч, а средний доход семьи на 4 человек в регионах РФ - из крайности в крайность.
Вы бы хоть немного думали, о чем пишите!
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Я не москвичка и из своих 47 лет (честно не боюсь своего возраста) 37 жила в регионе.
И могу с вами поспорить, что в жизни не всегда з/плата определяет счастье в семье, удовлетворение от работы, и возможность жить в душевном равновесии.
Жизнь в Москве не сахар, (хотя и доход существенно выше) и я уверена многие задумываются о переезде обратно.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Верю, что хороших людей больше плохих. В каждом регионе можно найти что-то плохое, но в каждом регионе есть прекрасные примеры малых предприятий, которыми можно гордиться.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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согласна,что в провинции хороших людей куда больше,чем у нас,но,увы,от этого им там жить отнють не легче.Да какие малые предприятия-по пальцам пересчитать и прослезится,если в Подмосковье,на известной птицефабрике истребляют поголовье птицы из-за того,что ее кормить нечем.О чем Вы говорите?Извините,но эти лозунги сродни тем,что на парт собраниях можно услышать."Жить стало лучше,жить стало ВЕСЕЛЕЙ!"А где реалии?Совсем не хочу Вас обидеть,но Ваши представления далеки от истинны.
Сергей Попов  (sonnert)
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Надежда, согласен с Вами отчасти. Деньги и доход не эквивалент счастья. Лет 10 назад ехал на встречу в шахту через шахтёрский поселок (в то время, видимо, когда Вы ехали в Москву). Грязь, заваливающиеся домики, грязные чёрные люди, гуляют просто, не рабочие. И среди этого негатива девочка в белых колготках, белых бантах с портфелем идет в школу... Навсегда запомню! В этой "не-Москве" мама-папа этой девочки героически пытаются остаться ЧИСТЫМИ. Но как им это даётся - знают только они. Ни я, ни Вы, ни в Кремле.
У нас из конторы уехали с десяток человек, которыеуспешно трудятся в московских банках и не банках... Так вот из всех мне известных назад, к истокам вернулась лишь одна семья smile:( Не нашли они "что-то хорошее" в регионе
Сергей Савельев  (kev)
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На северном кавказе, по результатам последней переписи населения, обнаружен рост численности, видимо там действительно жить веселее, а вот в дальневосточном федеральном округе наоборот - падение численности, надо агитировать переселяться туда.
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
Россия всегда была сильна регионами

А регионы всегда слабели от России". Мысль не новая... "Богатство России будет прирастать Сибирью!" (М.В.Ломоносов)... Отсюда и "чистый воздух" smile:( (извините, Надежда, ничего личного... Это даже не к Вам досада)
К Вам вопрос как одному из топов ВТБ24: "Почему руководитель ВСП где-нибудь в регионе "стоит" дешевле той же позиции в Москве?" (уровень З/п персонала). Т.е., то же - прирастать будем за счёт их зарплат?
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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ну да,с регионов "по нитке"-бонусы столице. smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Надежда,удивили,честное слово!И от чего же это у народа в регионах такая веселая и кипучая жизнь?Не от того ли,что зарплаты мизерные,дороги разбиты и школы с детсадами закрывают-уплотняют сплошь и рядом?Вам,как руководителю банка,возможно и доставляет удовольствие работать в регионах,т.к. кредиты,порой,для них единственная "палочка-выручалочка".Да и на зарплатах своих сотрудников в регионах Ваш банк существенно экономит.Может,от этого Вам так приятно и радостно бывать в регионах?Не в обиду,но ничего там радостного я не вижу,сама там периодически бываю.И еще о кипении,Вы в серьез о возвращении? smile:D Ну,тогда-к самим истокам,что б как все радостно и кипуче,только наровне со всеми! smile:shuffle:
Сергей Попов  (sonnert)
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Мария Строева писала в блоге про Наташу... В Москве еёхоть как-то лечат, а вот дома, в Твери - сомнительно smile:(
Трудно создать впечатление о регионе, участвуя почетным гостем на фестивале.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Коллеги, почему мы всегда видим только плохое! Каждый выбирает свой жизненный путь, если тебе что-то не нравится з/плата, работа, квартира в которой ты живешь, и т.д. - Так в добрый путь, как говорят повышай свой уровень как специалиста, зарабатывай больше, переезжай в другой город, к другим истокам. Или нет? Или мы еще не отошли от идей коммунизма, что кто-то обязан дать з/плату больше, построить нам дом, дать образование. Один пример, живу в доме, с населением различного достатка, часть жильцов (а скорее всего их дети) очень печально относились к лифтам. Собрали деньги, установили камеры, записали факты неадекватного поведения, предъявили к возмещению.
Кто виноват в том, что там, где мы живем, нам многое не нравится, неубрано, разбито?
Да согласна есть определенные социальные функции государства, но уровень этих функций минимален. Хорошее и качественное образование стоит денег, и соответственно уровень з/платы после одного института или другого будет различным.
Уровень дохода в различных городах тоже несоизмерим, но не забывайте и уровень расходов тоже различный. Один пример, билет на метро 28 руб. и билет на троллейбус в небольшом городке. А стоимость покупки квартиры или аренды в Москве соизмерим со стоимостью в небольшом городке?
В итоге, друзья никто никого не держит и возможности роста, повышения, переезда, продвижения есть у каждого. Главное желание, а не возможности.
А в регионах все же прекрасно, и истоки я не потеряла, очень часто езжу в маленький город в Чувашии к своим родителям, которые до сих пор сажают картошку, держат кур и индюков, квасят свою капусту и ходят в лес за грибами.

Сергей Попов  (sonnert)
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Вы знаете, надежда, мне кажется, что Вы, действительно, не отошли от идей "коммунизма", по крайней мере в лозунгах и речах. Один из мифов - переезжайте в другой город. Вы знаете, какая средняя зарплата по России? И сколько их нужно, чтобы семье обеспечить переезд в другой город? По Кузбассу поясню... Помните, после взрыва на Распадской листочки шахтеров с зарплатой 18-20 т.р. При стоимости метра пусть в 30 р/метр, на 1 метр придется работать 1.5 месяца. Допустим, что мама работает и получает 8-10 т.р. семье на месяц на еду. Квартира в 60 кв.м. - без уплаты % - 8 лет! Без гарантии трудоустройства на новом месте. В Междуреченске в обмен на картошку или индюков не собрать ребенка в школу, не заплатить коммуналку и т.п. Деньги пока нужны. Другой работы нет. В малый торговый бизнес? Покупатели заканчиваются smile:( Кто мог кинулся торговать ещё в 90-х.
Знаете, я, Слава Богу, не за себя жалуюсь. Я вижу, как вместо 2-х металлургических комбинатов осталось несколько цехов. А люди учились на тех, на кого учились... И в 40-45 переучиваться бесполезно... Обучение "малому бизнесу" малоэффективно. Понимаю, что "никто никого не держит"... У каждого есть свой шанс... Поэтому очень часто люди пытаются использовать свой шанс на лучшую жизнь в лотерее или казино, полагая, что он выше, чем предлагаемый Вами
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
Ну и как там теперь, в деревне-то? По-моему, я вот поехал, веселей стало? А? Люди как-то веселей смотрят…

– Что вы!.. Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица – как начнет хохотать, ну, спасу нет. Пожарными машинами отливают.

– О, как! Массовое веселье… Чего они?

– А вот – весело! Да я по себе погонюсь: бывает, встанешь утром, еще ничем-ничего, еще даже не позавтракал, а уж смех берет. Креписся-креписся, ну, никак. Смешно! Иной раз вот так вот полдня прохохочешь

В.М.Шукшин. 30 лет назад. Так и смеемся...

Шарухин Антон  (toshik80)
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Вы знаете господа в Москву не тянет нисколько. Разве что на очередную сертификацию да в гости к однокласснику.
Хоть ты в регионе, хоть в столице, все зависит от тебя. Как себя поставишь, как трудиться будешь так и будешь жить.
Многие сегодня ругают власть за бездействие. Но....
Прокатились мы в сентябре 10-го по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда-Ярославль-Вологда-Петрозаводск-Каргополь-Архангельск.
Ощущения не передаваемые. У нас очень красивая страна.
Самое интересное когда подъехали к городу Вельску (юг Архангельской области) мой компаньон даже удивился. Говорит "Антоша, мы по-моему меньше 80ти и не ехали". На стеле южнее Вельска при въезде в Архангельскую область в лихие 90-е постоянно было написано "500 км позора". Надпись эту счищали, стелу перекрашивали, но она все равно появлялась. Теперь её нет. А вы говорите власть не шевелится.
Что-то все-таки делается, пусть не так быстро как хочется, но страна становится чуть-чуть лучше
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Согласна с вами Антон, конечно есть определенная часть населения (дети, больные, люди старшего поколения), которым государство должно создать нормальные условия проживания. Но если ты молод, здоров, полн энергии и планов, кто мешает тебе всего достичь в жизни. Кто виноват в том, что ты не захотел учиться, кто не дал тебе получить образование, да и вакансий много и с хорошей з/платой, но требования к этим вакансиям тоже огромные, ты готов? И если например мне возвращаться к истокам, как пишет коллега на равных условиях, то то, что я сейчас достигла и имею, мне что с неба свалилось, или мне кто-то подарил. Или это мой трудовой стаж с 1981 года, три высших образования, опыт работы, съемная квартира в Мытищах (в 6 утра встать, потом маршрутка, потом электричка, потом метро- это чтоб добраться до работы). И только потом …. Хорошая работа, высокая з/плата, квартира (хотя пока до сих пор в ипотеке), машина. Мне все это не просто так далось.
Да друзья мне тоже многое не нравиться, но я сторонник позиции, что человек сам кузнец своего счастья, хочешь – дерзай!
Сергей Попов  (sonnert)
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Да, Надежда, Вам просто ПОВЕЗЛО! 3 высших, опыт работы и т.п. у многих. Всё остальное - у немногих
Алексей Дегтярев  (degtyarev)
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Надежда, здравствуйте.
Мне кажется, основные эмоции вызвала Ваша формулировка "...жизнь в регионах прекрасна!".
Я тоже не из Москвы (Брянск), и езжу по регионам. На мой взгляд, Вы преувеличили. Трудности есть и в Москве, и в других городах. Только они у нас совсем разные. В Москве напряженный ритм, высокие требования к квалификации, пробки, жилье и т.д. А в регионах, особенно небольших, основная проблема - низкий уровень жизни. И можно быть трижды талантливым специалистом, но работы нет. И получается, надо менять место жительства. Желательно на тот город, где есть работа или платежеспособный спрос для собственного бизнеса.
Кредитные портфели, мне кажется подтверждают это. В потребкредитовании самые большие деньги делаются на самых бедных. На тех, кто сотовые телефоны берет в кредит под самые большие ставки. А что касается юрлиц, так промышленные предприятия и расположены за мкадом. Залоговое имущество все там.
Вот и получается здесь в Москве есть деньги (тоже не у всех) и возможности их освоить, а в регионах природа и спокойная жизнь.
Получается, хорошо там, где нас нет smile:)
PS Я в театр и не только стараюсь ходить, иначе зачем работать.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Жить в "регионах" не всегда бывает плохо. В моем небольшом городе есть и качественные услуги, и отличные школы, и более-менее приличный отдых. И стоит это в РАЗЫ дешевле, чем в Москве. Да одно только то, что я всю семью утром развожу на работу и в школы через весь город за ... 20 минут - многого стоит. Я за день могу встретиться с почти десятком клиентов в разных концах города! Я делаю миллион дел за день, потому что все рядом!
Мне до "природы" ехать полчаса, а до "дикой природы" - час. В городе есть клиника покруче большинства московских, есть школа такая же, бассейны, крытый каток, дворец спорта достраивается, пообедать хорошо стоит 100-150 руб., а "по-рестранному" - 200-250 руб., баночка Пепси 0,33 л ВЕЗДЕ по 18-20 руб., открытые теннисные земляные корты за 100 руб. в час, как на Роллан Гаросе и т.д. И нет нигде такого "гадюшника", который особенно хорошо ощущается в московском метро. У нас нет ни одного офиса банка, как у Сбера на Вавиловской улице! Полгорода ездит на личном транспорте и при этом пробок почти нет, бывают небольшиие метров на 200-300 и то в час пик.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Олег а если не секрет где живете?
А то почти все вами сказанное совпадает с нашим городком.

Кстати у нас Московский Индустриальный банк решился таки отгрохать 4х-этажный офис.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Замечательно,что у Вас все так хорошо.Искренне рада за Ваш город.Присоединяюсь к прозвучавшему вопросу:Если не секрет,где живете?Дайте мне повод в разговоре с друзьями инострануами немного прихвастнуть! smile;)
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Надежда, согласен с Вами, человек - сам выбирает свой путь, и кует свое счастье! Если есть цели, стремление, здоровые амбиции, - нужно вставать, и идти.
Но поверьте, если есть желание, но нет возможностей - самореализоваться ОЧЕНЬ сложно. Есть множество примеров, когда люди просто спивались из-за того, что не смогли реализоваться именно по причине отсутствия материальных возможностей!
В регионах сейчас обстановка очень сложная, и хорошо, кроме природы и сплоченных семей, ОЧЕНЬ мало. Людям приходится работать на трех - пяти работах 24 часа в сутки, чтобы обеспечить пищей и всем необходимым для учебы своих детей. Обстановка в регионах сегодня критическая! И нельзя сравнивать условия людей, живущих в Москве и ЦАО РФ, и в разных регионах, это, - как минимум, не корректно!
У Вас, видимо, возникла ностальгия по родному городу, знакомым, родителям, живым уголкам природы и т.д. Вы вспомнили все самые теплые свои моменты из жизни, и решили поделиться с нами этим, но почему-то смешали это рвение с общим вопросом жизни в регионах.
Это не сопоставимые вещи.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да, но жизнь в Москве не мед, я и об этом хочу сказать, трудно не только в регионах, трудно по жизни везде, если ты ставишь перед собой амбициозные задачи, и если ты сам все это достигаешь ( не будем про товарищей, которым может повезло что из одного города или вместе учились). Со мной в Москву из Чувашии поехали несколько человек, некоторые вернулись, не выдержали. Но они понимают это, что не смогли, и никого не винят в этом, что з/ плата в Чувашии ниже, что машина попроще. Они попробовали свои силы. А многие и не пытаются, легче сказать - вы там в Москве....
Да вкалываем мы в Москве так, что не видим жизни, а жизнь проходит мимо, когда приходишь домой в 10 вечера, звонишь друзьям в Чувашию, они уже спать лежаться, а я только с работы добралась. И в театр я не хожу, друзья приезжая в Москву чаше бывают.
Итог - да жизнь у меня сейчас чуть лучше чем регионе, но дается это мне не нахаляву.И я понимаю, что я теряю, и конечно хочется и природы, и грибов, да даже просто после работы посидеть с друзьями, а не ехать домой по московским пробкам.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Ну вот,Надежда,вы не разобравшись и обиделись.Согласна с предыдущим оратором,что соскучившись и пронастальгировав по природе и родным местам,Вы почему то описали жизнь в регионах в таких ярких красках.Я проживаю,отнють не в провинции,чем не горжусь и чего не стыжусь,а просто по работе частенько приходится там бывать и общаться с талантливыми,трудолюбивыми людьми,у которых жизнь кипучей никак не назовешь.Будем честны-в регионах,за редким исключением,жить трудно,а порой и ОЧЕНЬ трудно.Вот,собственно об этом я и писала.Согласна,что в Москве жизнь не так безоблачна,но мне не на что жаловаться! И могла бы пропустить мимо ушей Ваш рассказ или поверить,если б пару лет назад не начала очень активно передвигаться по стране. smile:) Вот как-то так.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да не обиделась, а пыталась понять выражение "только наровне со всеми".
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Тут уж,я с Вами согласна-хронический недосып присутствует и у меня.Но театры стараюсь иногда посещать. smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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Вы знаете, я сейчас заплАчу...Бедные... А
Цитата
"только наровне со всеми".
означает лишь то, чтобы условия в стране были равно комфортны на Дальнем Востоке, и в Чувашии, и в Москве... Не ОДИНАКОВЫЕ, а сопоставимые, более-менее равные, чтобы не хотелось бросить красоту лугов и бежать в "хлебный" город
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Сергей,спасибо за поддержку.Именно об этом я и писала. smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Уффф....
Приведу пару примеров. Причем мой он тоже характерный и живу я в регионе но тем не менее.
В августе 2010 года мы ездили на Пинегу. Обычная деревенька на берегу реки. Ни мегафона ни МТСа ничего. Народ кирогазит как обычно. Но напротив сестры моего тестя житель этого села восстановил старый барак. Начал трактором возить пиловочник из леса и вырабатывать пиломатериал. Поставил сушилку. И теперь и сам не бедствует и другим работу дает.

Второй пример отец моего компаньона. Всю жизнь отработал прорабом на стройке и выйдя на пенсию уехал в глухую глухую деревню в Карелии. Кусок земли там можно за 500 рублей в собственность оформить. Дома стоят заброшенные заезжай и живи.
Он всю зиму плетет корзинки из бересты и из прутьев, а летом эту самую бересту и прутья заготовляет. Люди к нему за продукцией из Вологды и Петрозаводска приезжают. Дак он тоже не бедствует.
Что в ЦАО что в глухих деревнях, как себя поставишь так и жить будешь. Возможности есть у всех. Шевелиться надо и думать интенсивно.
Я очень сильно обижался на своего отца когда он говорил мне "Тебе никто ничего не должен. Хочешь чего-то добиться - добивайся сам". Сейчас с высоты своих 33х понимаю, что он был абсолютно прав. Своих двух девочек скорее всего буду воспитывать также.
Сергей Попов  (sonnert)
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Антон, честное слово, ПАРУ примеров я тоже приведу. Конечно, никто из нас НИКОМУ НИЧЕГО не должен. Только предприниматель должен... Про растущие налоги ты, может и сам знаешь. Про "оформление земли в собственность" можешь догадываться. Про заброшенные дома - святая правда! Только вот "никому не обязанное государство" закрыло уже там школу, районная больница без врачей же лет 10, какого-нибудь милиционера не видели в последних Советских выборов. (У меня была попытка найти участкового, который работает на участке, где у меня мой домик в деревне. Я даже не нашел церез поссовет милиционера smile:) )
Вариант Агафьи Лыковой существует!!! Я даже не против этого. У меня тоже был отец и говорил правильные вещи:"В Сибири земли полно - паши!" Тесть ещё сам пахал и сеял, пока его государство не побороло... Так вот, про Агафью... Слава Богу, что мы с женой после института попали в тяжелую ситуацию и, пока молодые были, создали себе прежде всего образовательное превосходство, смогли обеспечить нормальный средний доход. И мои дочери не голодают. Но мне бы не хотелось, чтобы из-за желания одного-двоих засветиться в Форбсе, мои дочери лишились бы здесь подруг, партнеров по команде, по жизни...
Я считаю, что я им ДОЛЖЕН помочь е уехать в глухую тайгу.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Что в ЦАО что в глухих деревнях, как себя поставишь так и жить будешь. Возможности есть у всех. Шевелиться надо и думать интенсивно.


Антон, ты говоришь о людях, способных к самостоятельному предпринимательству, а таких, согласно неоднократным исследованиям, нигде в мире не более 7%. Остальные 93% - наёмные работники по жизни. Но согласись, если даже все 7% реализуют себя по полной программе, а остальные будут влачить жалкое существование, ни о какой социальной гармонии говорить не придётся.
kukmor.bestpersons.ru  (kukmor.bestpersons.ru)
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Здравствуйте,
Мне стала очень интересна ситуация с возвратом комиссий через суд и то, что Роспотребнадзор "помогает" физическим лицам отсуживать у банков комиссии выплаченные им ранее за взятие кредитов. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по этой теме.
1. Считаете ли Вы справедливой ситуацию, когда давно подписанные и выполненные договора признаются недействительными? Какие другие выходы из ситуации видите кроме судов?
2. Как вы относитесь к практике ведения черных списков банками, и правда ли что те кто судится с вашим банком попадают в эти списки?
3. Каково Ваше мнение по поводу поста http://teh-nomad.livejournal.com/860897.html?

Аксанов Нияз, Казань
http://kukmor.livejournal.com/
Надежда Карисалова  (karisalova)
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1. В жизни многие вещи нам кажутся не справедливыми. Но анализируя ситуацию, поставленную вами в вопросе, могу сказать свое мнение, лучший выход - повышение финансовой грамотности населения, не судиться - а при заключении договоров понимать, на что ты идешь, и какие обременения ты получишь. Мы сами осознанно не придаем значение многим пунктам при заключении договора, а потом получаем решения суда и говорим несправедливо!
2.практика ведения черных списков, давно перешла в данные о физическом лице в Бюро кредитных историй в соответствии с российским законодательством, подробно об этом я писала в одном из своих постов «Хочешь узнать о себе больше», посмотрите. И первично попадание информации о Заемщике в бюро кредитных историй в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств, а не суд. Теперь эта информация доступна, в том числе и Вам. Сделайте запрос, посмотри что про Вас написано.
3. Ответить не могу, так как не могу открыть данную ссылку.
Георгий Крюков  (Гога)
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Жизнь то кипит, конечно.
Вот только региональные представительства запутались в куче писем и инструкций.
Чуть что не так сразу караете.
В Москве все гораздо проще.

А у нас либо от вас прямое одобрение нужно, либо ожидать согласования, либо нести документ от компетентных органов.

Вот как витязь на распутье. smile;) smile:)
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