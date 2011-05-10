Хочу поделиться своими впечатлениями по участию в параде на Красной площади.
Пережила настоящий восторг и получила массу положительных эмоций, посетив парад. Мой папа возглавляет совет ветеранов и инвалидов маленького города в Чувашии и мне очень хотелось сделать ему подарок на день победы. Тем более в прошлом году мы совершенно случайно по базам Минобороны обнаружили могилу нашего деда, без вести пропавшего в дни войны. Получив два заветных пригласительных билета, причем мне его выдали, только как сопровождающей председателя совета ветеранов и инвалидов, в 8 -00 мы с отцом поехали на метро на парад. Пройдя через 5 постов, начиная со станции метро, мы заняли наши места на трибуне. Честно, было очень волнительно, на первых рядах сидели ветераны, все в медалях и орденах, но по-прежнему не унывающие и очень радостные. Очень много было детей, одетых в пилотки и береты с красной звездой.
И вот началось! Впервые видела, как это все происходит в живую! Не раз смотрела это по телевизору, но никогда не думала, что это так захватывающе и интересно! 20 тысяч солдат и офицеров, маршировали по площади, оркестр играл «Марш славянки», по всему телу бегали мурашки, меня просто всю трясло. Отец сидел рядом и плакал. Да коллеги, это пробивает насквозь. Когда пошла техника, я не скрываю, испытала гордость за свою страну. И пусть, что бы не говорили, все плохо, это так, а это не так, посещая такие мероприятия, я понимаю, что я хочу жить в России, работать в этой стане, решать проблемы, растить своих детей в любви к Родине и доставлять радость своим родителям.
С днем победы Вас коллеги!
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