Тема-то больная!

Да, затронули за живое, и все все понимаем.И понимаем почему банки не всех кредитуют, и понимаем почему малый бизнес не платит все налоги. А главный-то вопрос- К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ?
Вот это главное, понимая каждую сторону, нужно договорится что стремимся-то к одному. Банки без малого бизнеса не могут и малый бизнес без банков не развивается.
Категорически не согласна, что филиалы гигантов не знают ситуацию в регионе и что мелкие предприятия там не обслуживаются. У Банка ВТБ 24 около 500 точек, но коллеги, работают там не москвичи, а люди, которые выросли и живут там -на Сахалине, на Камчатке, в Кабардино-Балкарии и т.д. И они бизнес региона(я имею в виду и пузатых и мелких) знают хорошо.
И конечно банки понимают, что при существующей системе налогообложения и системе бухгалтерского учета, анализируя бизнес на кредитоспособность, надо принимать во внимание -я бы ее назавала- "управленческую отчетность". И конечно чем больше управленка и ниже официалка - выше риски и соответственно проценты по кредиты.
Но кредиты разные, сейчас, например, в большом спросе в ВТБ 24 "кредит высшей пробы" - до 9 млн.руб срок до 9 месяцев , проценты от 9,9 % - кредитование малых предприятий на пополнение оборотки.
Хочу затронуть еще одну тему - Государственная поддержка малого бизнеса.
В соответствии с ФЗ №209 "О развитии МСП в России" ежегодно в федеральном и региональном бюджете закладывается строка на финансирование мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства. Эти элемнты государственной поддержки предпринимательства до малого бизнеса доходят?
Вы, как субъекты малого бизнеса воспользовались этими мерами? Нам банкам это тоже важно, так как эти меры государтственной поддержки, как раз помогают вам облегчить тот же доступ к финансам.
Я говорю о субсидирововании процентов по кредитам, о поручительстве гарантийных фондов, при недостаточности предмета залога и других мерах.
В России 83 региона, должно быть 83 региональные программы поддержки малого бизнеса, и в рамках каждого региона эти меры должны быть.
И каждый регион отчитывается перед фед.правительством, в том числе по показателям развития малого бизнеса в регионе. Поговорим?
Комментарии 4
ЕСН фактически стал 34% вместо 26 - отличная поддержка малого бизнеса. + налоги на сам бизнес + "решение административных вопросов"...
Решение проблемы - снижение налога на прибыль до 10%, налоговые каникулы для стартапов первые 3 года, дыры латать за счет госкорпораций.
Через 3 года банки получат идеальных заемщиков с хорошими залогами, отчетностью и т.д. А государство - лояльных предпринимателей, готовых вкладываться в ЭТОЙ стране.
это работает, хотя и не без проблем в регионах, но основное это то, что Фонд дает гарантии только, если банк одобряет, а банки, как мы уже поняли, не одобряют, потому замкнутый круг. А программ поддержки много, но о них даже не хочется говорить, чтобы их получить, через угОльные нужно пролезть, а во-вторых, там поддержка-то как раз для тех, кому кредит давать нельзя поддержка тем, кто и 300.000 рублей за всю жизнь не накопил.
Банк ВТБ 24 выдаёт "нормальные " кредиты в Кабардино-Балкарии малому бизнесу!!!
Да, Вы были сами на Кавказе не в составе какой-нибудь делегации?
Да, там сейчас такое творится...Это ж "Кавказская дыра", она как была с поддельными
Чеченскими авизо в 90-е так и осталась, поменялись лишь формы.
Какое налогообложение на Кавказе?
А мелкий бизнес без кредитов как развивался(в России) так и развивается по своим законам
почти без банковской поддержки- люди продают квартиры, землю, чтобы были деньги для работы. Не понимаю, каким ЛЕГАЛЬНЫМ бизнесом можно заниматься взяв кредит под 10-20 процентов? Подскажите...А ещё лучше, в качестве эксперимента, попробуйте сами, поработайте 1 год. Вот тогда Вам будет многое понятно.
Беда в том, что никто ни к чему не стремится. Малый бизнес в России никому не нужен. И причина в этом, как все уже поняли - одна - симбиоз сырьевой ренты с нетребовательностью населения (или как это ещё называют - отсутствие гражданского общества). Сырьевые доходы позволяют вести власть имущим (государственную, экономическую, криминальную) вполне себе достойный образ жизни, а рядовое население хоть и не вполне, но удовлетворяется подачками с барского стола. Ну нет у власти никакого стимула, кроме имиджево-популистских, заниматься развитием малого бизнеса, казна наполняется, и себе на прокорм, и народу на поддержание штанов, и даже на забавы типа сочи сколково хватает. Безработных нет (ибо рабочих мест с копеечной оплатой в избытке), выборы политтехнологами проводятся как надо. Конечно малый бизнес необходим хотя бы для диверсификации экономики на случай резкого падения цен на углеводороды, но кто ж об этом думает, благо и запасные аэродромы в тихих европейских демократиях давно готовы. Таким образом надежда у малого бизнеса одна - сильное и продолжительное падение цен на сырьё, да и то не сразу, а когда народ изголодается и возьмётся таки за булыжник пролетариата (вспомним ельцинский указ о свободной торговле в самый критический момент). Можно ещё надеяться на вожделённое созревание гражданского общества, но боюсь, ждать придётся ещё лет пятьдесят