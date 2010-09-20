Подходим к главному, дело-то оказывается в нас самих. Но друзья, не согласна я , что надо ждать когда что-то закончится в трубе и не хочу я подачек с барского стола, а хочу сама работать, зарабатывать и жить счастливо. По жизни живу с позицией, что никто и никогда за меня не сделает, то что я хочу, то что надо мне, если не я сама.
Былала ли я на Кавказе-была , и не раз. И знаю много честных и нормальных предприниимателей с Кавказа, имею много друзей кабардинцев, адыгов и чеченцев.
Как ты относишся к людем, так и люди относятся к тебе, и не национальность определяет - честный ты или нет. Среди русских тоже есть люди, с которыми я никогда не смогу быть друзьями.
И бизнесом я занималась, начинала в самые трудные 90 годы. Первый кредит брала под 270% годовых, помните были и такие проценты.
Коллеги, все зависит от нас, и та же государственная поддержка малого бизнеса. Ведь многие даже никогда не были у себя в регионе в структурах поддержки малого бизнеса. Я тут недавно была на мероприятии Fashion индустри, выступала перед огрмной аудиторией представителей малых предприятий, многие из данной аудитории ничего не знают о гарантийных фондах, о том , что кредиты можно просубсидировать, что для стар-апа существуют бесплатные семинары и можно получить небольшой капитал для начала бизнеса.
Так что мы хотим? Яблочко на голубой тарелочке, сразу и сейчас. А может дело в нас самих?
Яблоню надо посадить, привить, землю удобрить.
Давайте начнем -каждый на своем месте, помогая друг другу, объединяясь в ассоциации, союзы, отстаивать и защищать свои права и конечно не забывать о своих обязанностях.
Комментарии 10
Я человек открытый, и честно получаю большое удовлетворение от того, что могу кому-то помочь, помочь советом, личным опытом. Вы знаете с возрастом мы становимся другими, больше хочется отдавать, чем получать.И от того что ты сделал кому-то хорошо, я испытываю большую радость.
Лично я писал, что банки дают кредиты "большому дяде"- если Вы не информированы(наверное странно?) вот Вам один пример- платные автодороги - Ленинградка и Минка, под огромные кредиты государство даёт гарантию банкам, кредиты до 20 лет!!! А кто строит? Не знаете? Подсказать? Вернее кто деньги осваивает... Зачем этим банкам мелкий бизнес?
Думаю, что только для отчётности, показать, раз надо верхним руководителям, что и они выдают кредиты, не более того.
Про Кавказ- ну, и у меня то ж есть друзья с тех краёв...
Но, Чеченская республика живёт исключительно за счёт бюджета России и строит самые большие мечети в Европе. В других республиках пока похуже, но ещё пару нападений, пару терактов и им подкинут денег. А вот про кредиты на Кавказе...их списывают ещё не выдав.
Это розничный банк.Кредит от государства мы брали по проекту Российского Банка развития (РосБР)- на увеличение объемов кредитования малого бизнеса.
На Кавказе мы тоже работаем, но извините ничего не списываем, и уровень просрочки кредитов населению и малому бизнесу на Кавказе не выше среднестатистического уровня просрочки в целом по России.
Статистика по просроченным кредитам на Кавказе...
Уверен, что Вы лучше меня знаете как её "сделать"- один из способов-пролонгировать кредиты до бесконечности-"или ишак заговорит, или падишах умрёт".
ВСЕ банки просто кричат о кредитах для малого бизнеса, как говаривал мэтр Станиславский---НЕ ВЕРЮ!!!
Без кредитов трудно развиваться, самому -то трудно накопить, даже машину себе лучше купить в кредит.
Лонгация кредита - не совсем согласна, реструкторизация, как способ помочь малому бизнесу в условиях кризисных явлений в экономике-да.И мы многим так помогли выйти из кризисной ситуации.
Некоммерческие Партнёрства являются ли объектами малого бизнеса? И выдаёт ли ваш банк им кредиты? В нашем отделении банка на этот вопрос ответить не смогли, да и смотрели на меня как на ненормального.
Да, есть определённая категория суперактивных живчиков, стремящихся заниматься собственным бизнесом в самых неблагоприятных условиях (вспомним фарцовщиков, цеховиков и прочих предпринимателей советских времён, особенно поразил один док.фильм о варшавском гетто, где в условиях практически концлагеря евреи умудрялись заниматься вполне настоящим бизнесом). Но велик ли процент способных прорываться через тернии к звёздам? Согласитесь, что мизерный! В наших условиях гораздо проще, безопаснее, стабильнее зарабатывать на жизнь в государственной ,иностранной, олигархической корпорации, не говоря уж о хлебных государственных должностях! Даже простой гражданин предпочтёт заниматься мздоимством в ГИБДД или пож.охране, чем мучиться со "своим делом". Большинство людей идёт по пути наименьшего сопротивления, а в малом бизнесе оно как раз наибольшее. Да и те,кто всё таки прорвались, чем заканчивают? Либо встраиваются в какую-нибудь коррупционную вертикаль по "освоению" бюджетных средств, либо занимают нишу на рынке, неинтересную "большим"(кормя по ходу дела мздоимцев и криминал), либо бросает его как Вы, и уходит в более привлекательные корпорации.
Да согласна, большинство людей, следуя нашей старой российской ментальности привыкло работать от и до, "копать отсюда до сюда", но средний класс растет, и статистка это константирует.