Вход
Профиль Блог Лента Активность

Подходим к главному!

20.09.2010 09:53 10 1 390 просмотров
Подходим к главному, дело-то оказывается в нас самих. Но друзья, не согласна я , что надо ждать когда что-то закончится в трубе и не хочу я подачек с барского стола, а хочу сама работать, зарабатывать и жить счастливо. По жизни живу с позицией, что никто и никогда за меня не сделает, то что я хочу, то что надо мне, если не я сама.
Былала ли я на Кавказе-была , и не раз. И знаю много честных и нормальных предприниимателей с Кавказа, имею много друзей кабардинцев, адыгов и чеченцев.
Как ты относишся к людем, так и люди относятся к тебе, и не национальность определяет - честный ты или нет. Среди русских тоже есть люди, с которыми я никогда не смогу быть друзьями.
И бизнесом я занималась, начинала в самые трудные 90 годы. Первый кредит брала под 270% годовых, помните были и такие проценты.
Коллеги, все зависит от нас, и та же государственная поддержка малого бизнеса. Ведь многие даже никогда не были у себя в регионе в структурах поддержки малого бизнеса. Я тут недавно была на мероприятии Fashion индустри, выступала перед огрмной аудиторией представителей малых предприятий, многие из данной аудитории ничего не знают о гарантийных фондах, о том , что кредиты можно просубсидировать, что для стар-апа существуют бесплатные семинары и можно получить небольшой капитал для начала бизнеса.
Так что мы хотим? Яблочко на голубой тарелочке, сразу и сейчас. А может дело в нас самих?
Яблоню надо посадить, привить, землю удобрить.
Давайте начнем -каждый на своем месте, помогая друг другу, объединяясь в ассоциации, союзы, отстаивать и защищать свои права и конечно не забывать о своих обязанностях.

Комментарии 10

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Очень хочется спросить Надежду. А почему вы никогда ничего не комментируете в своем блоге? Только есть стартовый пост и всё. Это специально так?
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Нет, не специально, я читаю все комментарии и в общем посте стараюсь дать свою позию по всем вопросам, хотя как вариант готова пообщаться с каждым.
Я человек открытый, и честно получаю большое удовлетворение от того, что могу кому-то помочь, помочь советом, личным опытом. Вы знаете с возрастом мы становимся другими, больше хочется отдавать, чем получать.И от того что ты сделал кому-то хорошо, я испытываю большую радость.
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
Не понимаю о каких "подачек с барского стола" идёт речь?
Лично я писал, что банки дают кредиты "большому дяде"- если Вы не информированы(наверное странно?) вот Вам один пример- платные автодороги - Ленинградка и Минка, под огромные кредиты государство даёт гарантию банкам, кредиты до 20 лет!!! А кто строит? Не знаете? Подсказать? Вернее кто деньги осваивает... Зачем этим банкам мелкий бизнес?
Думаю, что только для отчётности, показать, раз надо верхним руководителям, что и они выдают кредиты, не более того.
Про Кавказ- ну, и у меня то ж есть друзья с тех краёв...
Но, Чеченская республика живёт исключительно за счёт бюджета России и строит самые большие мечети в Европе. В других республиках пока похуже, но ещё пару нападений, пару терактов и им подкинут денег. А вот про кредиты на Кавказе...их списывают ещё не выдав.
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Сергей, могу говорить только за свой банк, Банк ВТБ 24 работает с населением и малым бизнесом.Основные банковские продукты - кредиты населению-ипотека, потребредиты, автокредиты, пластиковые карты и кредиты малому бизнесу.ВТБ 24 не работает "с большими дядями".
Это розничный банк.Кредит от государства мы брали по проекту Российского Банка развития (РосБР)- на увеличение объемов кредитования малого бизнеса.
На Кавказе мы тоже работаем, но извините ничего не списываем, и уровень просрочки кредитов населению и малому бизнесу на Кавказе не выше среднестатистического уровня просрочки в целом по России.



Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
Спасибо за ответ. Что- и не относится к вашему банку, согласен, но ситуация с "кредитами малому бизнесу" описана мною верно.
Статистика по просроченным кредитам на Кавказе...
Уверен, что Вы лучше меня знаете как её "сделать"- один из способов-пролонгировать кредиты до бесконечности-"или ишак заговорит, или падишах умрёт".
ВСЕ банки просто кричат о кредитах для малого бизнеса, как говаривал мэтр Станиславский---НЕ ВЕРЮ!!!
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Сергей, я думаю не только кричат, но все-таки и что-то делают.
Без кредитов трудно развиваться, самому -то трудно накопить, даже машину себе лучше купить в кредит.
Лонгация кредита - не совсем согласна, реструкторизация, как способ помочь малому бизнесу в условиях кризисных явлений в экономике-да.И мы многим так помогли выйти из кризисной ситуации.
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
По вопросу "пролонгация- реструкторизация" -всё слова, меняются формы, а смысл один - деньги банк не получает. Ладно, а может быть Вы ответите на вопрос-
Некоммерческие Партнёрства являются ли объектами малого бизнеса? И выдаёт ли ваш банк им кредиты? В нашем отделении банка на этот вопрос ответить не смогли, да и смотрели на меня как на ненормального.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Подходим к главному, дело-то оказывается в нас самих. Но друзья, не согласна я , что надо ждать когда что-то закончится в трубе и не хочу я подачек с барского стола, а хочу сама работать, зарабатывать и жить счастливо. По жизни живу с позицией, что никто и никогда за меня не сделает, то что я хочу, то что надо мне, если не я сама.


Да, есть определённая категория суперактивных живчиков, стремящихся заниматься собственным бизнесом в самых неблагоприятных условиях (вспомним фарцовщиков, цеховиков и прочих предпринимателей советских времён, особенно поразил один док.фильм о варшавском гетто, где в условиях практически концлагеря евреи умудрялись заниматься вполне настоящим бизнесом). Но велик ли процент способных прорываться через тернии к звёздам? Согласитесь, что мизерный! В наших условиях гораздо проще, безопаснее, стабильнее зарабатывать на жизнь в государственной ,иностранной, олигархической корпорации, не говоря уж о хлебных государственных должностях! Даже простой гражданин предпочтёт заниматься мздоимством в ГИБДД или пож.охране, чем мучиться со "своим делом". Большинство людей идёт по пути наименьшего сопротивления, а в малом бизнесе оно как раз наибольшее. Да и те,кто всё таки прорвались, чем заканчивают? Либо встраиваются в какую-нибудь коррупционную вертикаль по "освоению" бюджетных средств, либо занимают нишу на рынке, неинтересную "большим"(кормя по ходу дела мздоимцев и криминал), либо бросает его как Вы, и уходит в более привлекательные корпорации.

Надежда Карисалова  (karisalova)
#
А как же количество субъектов малого бизнеса, цифры, которые я приводила, это же факт, как и факт , что вклад в ВВП малого бизнеса в России экспертно оценивается на уровне 20-23%. Это же реальные налоги, товары, работы, услуги.
Да согласна, большинство людей, следуя нашей старой российской ментальности привыкло работать от и до, "копать отсюда до сюда", но средний класс растет, и статистка это константирует.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения