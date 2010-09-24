Жить сегодня или завтра?

Помню однажды была на одном семинаре, который очень запал мне в душу.
Мы в живем завтрашним днем.Вот закончу я институт, найду хорошую работу и начну жить! Вот сейчас женюсь(выйду замуж) и начну жить! Ну ладно вот вырастут дети и потом я начну жить!И все так откладывается и мы живем, что завтра мы наконец-то начнем жить и жить хорошо! А жизнь идет каждый день, сегодня и сейчас, надо жить сегодня , ценя каждую минуту именно сейчас, друзей вокруг себя, работу, даже погоду, даже если льет дождь!
Или вот с фотографиями, это может характерно только женщинам. Не фотографируй меня сейчас, я плохо выглажу(не накрашена, не уложены волосы). Да лучше чем сейчас ты не будешь, моложе, красивее, завтра ты будешь на день старше!А после завтра , когда уложишь прическу и накрасишь глазки старше на 2 дня.
К чему все?
Так же и малый бизнес, он живет сейчас, живет по тем законам, что есть сейчас, он работает, развивается, берет кредиты.
И может завтра станет лучше, ну кредитов будет больше, проценты будут ниже, но жизнь идет сегодня и сейчас, а не завтра и потом.
Давайте жить и ценить, что есть и что имеем сейчас.
Удачных выходных друзья!
Комментарии 24
Хороших выходных и Вам.
Хорошее предложение для молодых, здоровых и богатых
А для не очень молодых, нездоровых и бедных может больше подходит сначала немного разбогатеть, поправить здоровье (но не в смысле опохмелиться ),может даже и немного помолодеть ( с помощью пластических хирургов, диет, фитнеса, психотехник, молодой жены или мужа ) а потом уже всё это ценить ?
Хотя впрочем дельный совет для дорогого россиянина. И действительно, чего пыжиться, к чему то стремиться, живи и радуйся синице в руке. А то вдруг погонятся все за журавлем (европейскому образу жизни), а нефтедолларов на всех то и не хватит, начнутся ещё демонстрации, забастовки, на выборах не правильно проголосуют.... Нет, такие эксцессы правящему классу не нужны, а посему пусть граждане расслабятся и повторяют эту мантру каждый день!
Это миф, причем, заезженный - что, мол, нельзя жить завтрашним днем, надо радоваться сегодняшнему. Today is a gift бла-бла-бла... Мы всю жизнь творим свое "завтра" - учимся, взрослеем, мудреем, растим детей, вкладываем в них свои знания, опыт и мудрость, чтобы и после смерти наше "завтра" продолжалось. А радоваться сегодняшнему дню - птички поют, солнышко светит, мне хорошо, ляпота - скучно. Кстати, весьма спорное утверждение, "на 2 дня старше = хуже". Я с каждым днем становлюсь только лучше .
По существу - да, мне скучно. Удовольствие, которое ничего не стоит - на самом деле ничего не стоит. Я могу получить(заработать, достичь, добиться) гораздо больше, чем пение птичек.
Жизнь такая сложная, но и прекрасная одовременно, да мне тоже бывает скучно, и даже пение птичек не радует, но жизнь продолжается и во многом от нас самих зависит скучно-нескучно.
Не делай то что скучно, измени то что скучно, найди друзей, с которыми не скучно, поменяй работу, где скучно.
В свое время работа в Правительстве, очень большая проблема - изложение законодательной инициативы по решению той или иной проблемы. " как можно финансовым обязательством обслуживать товарно-денежные отношения и не воровать при этом чужой труд " - кто напишет законпроект по решению данной проблемы?
Проесть--пропить маржу от дешевых привлеченных средств и дорогих кредитов тому же малому бизнесу, цените, мол, что есть. А что завтра не будет этого малого бизнеса - да плевать.
Или под человечностью вы понимаете позитиФФные размышления? Вы что, никогда не слышали или читали о том, что "надо ценить настоящее" - ни в гламурном глянце, ни в книжках "Как стать счастливым за пять копеек" (цена книги), ни от докторов курпатовых-малаховых по ящику ? Странный вы человек.
http://video.mail.ru/mail/aaa2008-69/109/226.html
В корне неверный постулат! Дети конечно очень важны, но главное, чтобы человек занимался тем делом, к которому у него больше всего способностей, получал от него процессуальное удовольствие и походу дела приносил максимум пользы обществу. Ну а дети? Многие гении и просто увлечённые люди не имели детей, ибо дело их настолько поглощает, что на детей попросту времени не остаётся, да и вообще - быть родителем необходимо тоже талант иметь, а что происходит с детьми бесталанных к воспитанию родителей, все мы к сожалению прекрасно знаем
А вот житель славного города Санкт - Петербурга товарищ Перельман отказался от миллиона долларов , присуждённого мировой математической общественностью за выдающиеся заслуги в математике, хотя сам очень нуждается в деньгах. Объясняет это какими - то своими заморочками, но это не суть важно, а важно то,что трудился не за справедливую оценку своего труда, а просто потому, что без математики не может жить. Да что там, а Эйнштейн, Ньютон, Коперник в конце концов! Люди за своё дело на костёр шли, а вы об измерении.. Вот Ньютону яблоко на голову упало, а он открыл Закон всемирного тяготения - это в какой системе координат измерять?
Так что согласен с автором топика полностью. О завтрашнем дне нужно конечно думать и заботится, но не в ущерб сегодняшнему.