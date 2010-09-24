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Жить сегодня или завтра?

24.09.2010 20:09 24 2 010 просмотров
Помню однажды была на одном семинаре, который очень запал мне в душу.
Мы в живем завтрашним днем.Вот закончу я институт, найду хорошую работу и начну жить! Вот сейчас женюсь(выйду замуж) и начну жить! Ну ладно вот вырастут дети и потом я начну жить!И все так откладывается и мы живем, что завтра мы наконец-то начнем жить и жить хорошо! А жизнь идет каждый день, сегодня и сейчас, надо жить сегодня , ценя каждую минуту именно сейчас, друзей вокруг себя, работу, даже погоду, даже если льет дождь!
Или вот с фотографиями, это может характерно только женщинам. Не фотографируй меня сейчас, я плохо выглажу(не накрашена, не уложены волосы). Да лучше чем сейчас ты не будешь, моложе, красивее, завтра ты будешь на день старше!А после завтра , когда уложишь прическу и накрасишь глазки старше на 2 дня.
К чему все?
Так же и малый бизнес, он живет сейчас, живет по тем законам, что есть сейчас, он работает, развивается, берет кредиты.
И может завтра станет лучше, ну кредитов будет больше, проценты будут ниже, но жизнь идет сегодня и сейчас, а не завтра и потом.
Давайте жить и ценить, что есть и что имеем сейчас.
Удачных выходных друзья!

Комментарии 24

Алинаа  (Алинаа)
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Увы, мне надо перечитывать это ежедневно! Ах эти воздушные замки!
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Давайте жить и ценить, что есть и что имеем сейчас.


Хорошее предложение для молодых, здоровых и богатых smile:)

А для не очень молодых, нездоровых и бедных smile:( может больше подходит сначала немного разбогатеть, поправить здоровье (но не в смысле опохмелиться smile:D ),может даже и немного помолодеть ( с помощью пластических хирургов, диет, фитнеса, психотехник, молодой жены или мужа smile:D ) а потом уже всё это ценить ?

Хотя впрочем дельный совет для дорогого россиянина. И действительно, чего пыжиться, к чему то стремиться, живи и радуйся синице в руке. А то вдруг погонятся все за журавлем (европейскому образу жизни), а нефтедолларов на всех то и не хватит, начнутся ещё демонстрации, забастовки, на выборах не правильно проголосуют.... Нет, такие эксцессы правящему классу не нужны, а посему пусть граждане расслабятся и повторяют эту мантру каждый день!
Марина (mashen)  (mashen)
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А мне этот пост напомнил доктора Курпатова, его советы: "Помоги себе сам" и "Как прекрасен этот мир - посмотри".
Это миф, причем, заезженный - что, мол, нельзя жить завтрашним днем, надо радоваться сегодняшнему. Today is a gift бла-бла-бла... Мы всю жизнь творим свое "завтра" - учимся, взрослеем, мудреем, растим детей, вкладываем в них свои знания, опыт и мудрость, чтобы и после смерти наше "завтра" продолжалось. А радоваться сегодняшнему дню - птички поют, солнышко светит, мне хорошо, ляпота - скучно. Кстати, весьма спорное утверждение, "на 2 дня старше = хуже". Я с каждым днем становлюсь только лучше smile:-).
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Здорово Маша, что с каждым днем ты становишься лучше, но "радоваться сегодняшнему дню - птички поют, солнышко светит, мне хорошо, ляпота - скучно" - разве это скучно?
Марина (mashen)  (mashen)
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А по какому критерию вы определяете, к кому обращаться на "вы", а для сойдет и "ты"?
По существу - да, мне скучно. Удовольствие, которое ничего не стоит - на самом деле ничего не стоит. Я могу получить(заработать, достичь, добиться) гораздо больше, чем пение птичек.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Здравствуй Мария, извини если чем обидела, можем общаться на "Вы".
Жизнь такая сложная, но и прекрасная одовременно, да мне тоже бывает скучно, и даже пение птичек не радует, но жизнь продолжается и во многом от нас самих зависит скучно-нескучно.
Не делай то что скучно, измени то что скучно, найди друзей, с которыми не скучно, поменяй работу, где скучно.
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Жить надо сейчас, но жить ради будущего. И если не для своего тела, то своей для своей души. Что бы не было "мучительно больно за бесцельно прожитые годы". А что мы (предприниматели) имеем сейчас? Работаем за документ, который не имеет ценности (не обязателен к приему кредитором) и не имеет обращения. Как такой документ может выполнять функции эквивалента? Необходимо развивать банковскую технологию. Финансовому обязательству необходимо придать ценность, путем отображения им стоимости конечной продукции в хозяйственной операции и придать обращение, путем аналогичным обращению бездокументарной ценной бумаги по счетам-депо депозитария банка. Необходимо выстроить операционную систему отношений между банками для оказания услуги, путем ведения счета-депо "исполняющего банка" депозитарием банка. Финансовое обязательство "исполняющего банка", корреспондируется с аккредитивным обязательство банка покупателя конечной продукции, после выполнения условия аккредитива. Погашается оно только на затраты на добавленную стоимость. Обращается по счетам-депо для расчетов между участниками производства в основном договоре поставки. Снижается риск, т.к. ссудный капитал банка сокращается до размеров затрат на текущею добавленную стоимость, высвобождается огромная масса первичного банковского резерва. Видите сколько работы? А вы: "жить сейчас, забудем про гибель производства и в конечно счете наших детей". Не время жить сейчас и для себя. Дорого заплатить придется.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Радуясь жизни сегодня и сейчас , это не значит что мы забываем о будущем наших детей, но издерганность и неврозность сегодняшнего дня может очень сильно отразиться на психике наших детей, и я за счастливых родителей сегодня.
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Затейников-говорунов и всяческих скоморохов на Руси хот отбавляй. Каждый норовит поставить свою жирную точку,посему образуется череда многоточий и в натуре получаются бесцельно прожитые годы. Человек призывает стать человечнее что-ли, а вы опять кидаетесь в массы.Страшно ходить в депрессивно настроенном обществе.Страшно жить с неодушевленными существами становится.
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Человечнее не принуждать собственника коллективного труда (субъекта хозяйственного права) обменивать право собственности на труд коллектива на документ не имеющий ценности и обращения. Вот эти действия бесчеловечны. А жить за чужой счет и призывать не думать о будущем, пахнет дурно. Именно это делает общественный строй с неодушевленными существами. Вот я и показываю, как можно финансовым обязательством обслуживать товарно-денежные отношения и не воровать при этом чужой труд. Своими словами изложение, понятнее стало?
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Придерживаюсь позиции - критикуя предлагай!
В свое время работа в Правительстве, очень большая проблема - изложение законодательной инициативы по решению той или иной проблемы. " как можно финансовым обязательством обслуживать товарно-денежные отношения и не воровать при этом чужой труд " - кто напишет законпроект по решению данной проблемы?
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Выше я писал: "Финансовому обязательству необходимо придать ценность, путем отображения им стоимости конечной продукции в хозяйственной операции и придать обращение, путем аналогичным обращению бездокументарной ценной бумаги по счетам-депо депозитария банка." Финансовое обязательство отображает стоимость конечной продукции, если корреспондирует с аккредитивным обязательством банка покупателя конечной продукции. Этот "исполняющий банк" ведет реестр расчетного документа депозитариям банков участников производства, в качестве номинальных держателей расчетного документа. Депозитарии банков ведут счета-депо "исполняющего банка" вдадельцам счета-депо. Погашение расчетного докуманта осуществляется в суммы текущей добавленной стоимости клиента. Изменяется структура банковского актива. Допозитарные обязательства заменят финансовые для обслуживания товарно-денежных отношений на производственном рынке. Операционная система расчетов подготовленна на уровне нормативного Положения (какие отношения, какие оборотные документы, как отображаются по бухсчетам). Правовое поле не мешает банкам установить необходимые отношения. Могу выслать описание со схемой и Положение. e-mail:Admax1957@mail.ru
Марина (mashen)  (mashen)
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Человечнее жить сегодняшним? Эгоистичнее и глупее. Хотя, приятнее, конечно. Творить что ни попадя, не думая о последствиях.
Проесть--пропить маржу от дешевых привлеченных средств и дорогих кредитов тому же малому бизнесу, цените, мол, что есть. А что завтра не будет этого малого бизнеса - да плевать.
Или под человечностью вы понимаете позитиФФные размышления? Вы что, никогда не слышали или читали о том, что "надо ценить настоящее" - ни в гламурном глянце, ни в книжках "Как стать счастливым за пять копеек" (цена книги), ни от докторов курпатовых-малаховых по ящику ? Странный вы человек.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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"Настоящим живет только снинья, мы живем своими детьми".

В корне неверный постулат! Дети конечно очень важны, но главное, чтобы человек занимался тем делом, к которому у него больше всего способностей, получал от него процессуальное удовольствие и походу дела приносил максимум пользы обществу. Ну а дети? Многие гении и просто увлечённые люди не имели детей, ибо дело их настолько поглощает, что на детей попросту времени не остаётся, да и вообще - быть родителем необходимо тоже талант иметь, а что происходит с детьми бесталанных к воспитанию родителей, все мы к сожалению прекрасно знаем smile:(
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Согласен с вами. Это только "выреска по теме" из видиовыступления Сергея. То, чем оканчивает свое выступление человек. Вы коментируйте полностью выступление, а не выводы, которые делает он в размере моей вырезки. Дети имеют больше образ ценности для человека. Свои или чужие это не так важно. Банально воспринимать не стоит. Да и не об этом я. Меня больше интересует изменение безнравственного распределения труда в гражданстком общественном строе. Я согласен, что главное это труд. Поэтому его мера стоимости имеет немаловажное значение. Еще Маркс в "Критике Готской программы" писал: - "Равентсво состоит в измерении, равной мерой, трудом". А меня обязывают его измерять долговой распиской, не имеющей даже обращения. Я не верю, что все дураки в нашей стране. Вы правовую сущность моего предложения поняли? Банкир обязан понимать.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
"Равентсво состоит в измерении, равной мерой, трудом". А меня обязывают его измерять долговой распиской, не имеющей даже обращения.


А вот житель славного города Санкт - Петербурга товарищ Перельман отказался от миллиона долларов , присуждённого мировой математической общественностью за выдающиеся заслуги в математике, хотя сам очень нуждается в деньгах. Объясняет это какими - то своими заморочками, но это не суть важно, а важно то,что трудился не за справедливую оценку своего труда, а просто потому, что без математики не может жить. Да что там, а Эйнштейн, Ньютон, Коперник в конце концов! Люди за своё дело на костёр шли, а вы об измерении.. Вот Ньютону яблоко на голову упало, а он открыл Закон всемирного тяготения - это в какой системе координат измерять?
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Я собственник коллективного труда и их труд я не буду обменивать за пустое и не оборотное долговое обязательство. Вы так и не поняли о чем речь. Мне жаль.
Кирилл Половинкин  (snekk)
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Не в этом дело, все живут сейчас, но все также думают о завтра, вы что, не смотрите прогоз погоды или что-то типа того, жить нужно завтра, так как завтра начинается сегодня!
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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25 августа 79 года новой эры в восемь утра в Помпеях никого не осталось в живых.Две тысячи жителей навсегда перестали думать о завтра.
Настя  (fax)
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Хм. Автор прав. Как-то мне один академик сказал слова которые я помню и сейчас(и это только помагает бизнесу). Арендаторы сказали следующее, мол мы сделаем ремонт в счет арендной платы за год. На, что получили ответ, ремонт дело хорошее, но деньги нужны сегодня, а процентов 10-15% в счет арендной платы обсуждаем.

Так что согласен с автором топика полностью. О завтрашнем дне нужно конечно думать и заботится, но не в ущерб сегодняшнему.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Читаю мужчин и женщин , и понимаю насколько женщины оптимисты, удачи Вам Настя!
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