Дети за родителей? Родители за детей?

Меня как-то спросили друзья: Надежда, ты работаешь, работаешь, когда начнешь лавры снимать?.
Долго думала что ответить, ответила глупо может быть , но откровенно.
Во -первых, я не блондинка (простите конечно среди блондинок тоже есть хорошие и умные люди),
во-вторых, по жизни следую определенным принципам (не лги, не укради, не спи ради карьеры, говори правду,даже если уволят),
в-третьих, всего в жизни достигла сама, ни разу папа и мама никого за меня не просили.
Так что мне пока работать и работать по жизни.
Мы затронули очень важную тему , родители и дети.
Да мы живем ради наших детей, родители жили ради нас. Жизнь проходит и анализируя жизнь наших родителей, я понимаю что радости у них было больше, что жили они действительно сегодня и сейчас, и жили настоящим, конечно думали о будущем, но жили настоящим.
Как дружили они с соседями, коллегами по работе, как помогали в трудную минуту друг другу!
Что мы видем сейчас, да есть дружба, есть посиделки, но люди стали жестче, грубее, закрытыми.
Ради чего был прошлый пост- ради того что жить надо сегодня и сегодня хорошо и с добром.
Трудно жить? да трудно, трудно когда понимаешь что определенные вещи рещаются от того, кто твои родители, сделали они за тебя звонок или нет.
НО ЖИЗНЬ интересна! ОНА прекрасна!
Давайте каждый на своем месте, поможем друг другу, будем теми родителями, которые хлопочут за своих детей.
Да тяжело работать малому бизнесу сегодня, да тяжело получить кредит в банке, да не хватает законов.
НО многое зависит от нас с вами!
Вот ОПОРА РОСССИИ (писала в прошлом посте) готовит ряд законодательных инициатив, Минэкономразвития России - открыло федеральный портал по малому бизнесу, давайте каждый на своем месте делать свое дело с любовью и радоваться жизни! А тем, кто вокруг нас постараться помочь.Как мы своим детям, как наши родители нам.
Комментарии 14
Я так понимаю, что автор хочет определиться, как воспринимать проникновение родственной заботы в сферу бизнеса.Насколько далеко можно зайти в протежировании друзей и родственников и что это даст в итоге: хороший и успешный старт, или "своих" будут с ненавистью терпеть и делать за них большую часть работы?
Как часто мы слышим , что вот этот сотрудник "племяш генерального", а другой "из своих блатных бездельников"? И так неприятно думать, что и про нас так кто-то может сказать.
Поэтому если я за кого-то прошу, то сразу оговариваю, чтоб поблажек не давали и сделали суперспециалиста. А будут проблемы-гоните.
Хотя иногда так хочется попросить, чтобы холили, лелеяли и терпели.
Ну пусть банк продолжает собирать негатив. Только так ведь и до коллективного иска можно дождаться...
Мы заключаем кредитный договор, а он двухсторонний и подписывая его вы соглашетесь с нашими условиями.
Вот именно, что двухсторонний договор! НО ПОЧЕМУ Я ЕГО СОБЛЮДАЮ, А БАНК СЧИТАЕТ СЕБЯ ВПРАВЕ ЕГО НАРУШАТЬ?!!!
Огульно?! Я привел еще 27.09.10 КОНКРЕТНЫЕ ФАКТЫ нарушений банком! Ичто?! Сегодня мне звонит клерк и, извините, НЕСЁТ ПОЛНУЮ ЧУШЬ! Я сам занимался эмиссией карт и разбираюсь в вопросе. Поднимите запись разговора - вместо того, чтобы решать проблему и возвращать клиенту долг, банк несет околесицу!
Вопрос: Добрый день.
Что Вы скажете на то, что по карте «Мои условия» бонус за август 27 сентября еще не начислен? Во всех материалах (сайт, буклеты) указано, что бонус начисляется 25 числа. Дословно «Начисления за предыдущий месяц проходят единой транзакцией 25-го числа каждого месяца».
25 и 26 были выходные. Но 27 — рабочий день. Вы нарушаете свои собственные правила и условия…
KODV (СПБ) · 27.09.2010 21:06
Ответ:
Здравствуйте!
Кэш-бек по карте «Мои условия» был начислен клиентам Банка позже из-за технической ошибки на стороне Банка.
Приносим всем клиентам банка свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию и причиненные неудобства.
С уважением,
ВТБ 24 (ЗАО).
Наталья Смирнова
Наталья, А ЛГАТЬ-ТО ЗАЧЕМ?! Проверил - кэш-бек за август ДО СИХ ПОР НЕ НАЧИСЛЕН! Сегодня 4 октября!!! Согласно коду МСС у меня ТИПИЧНАЯ ПОКУПКА товаров или услуг! ГДЕ КЭШ-БЕК?!!
Но во всем должна быть мера. Достоянием гласности становятся факты, когда дети высокопоставленных родителей избегают наказания за совершенные преступления, или ведут непомерно роскошный образ жизни, не соответствующий даже официальным доходам своих родителей.
Все это рождает в народе ненависть к правящей верхушке, презрение к судам и законам. И это может не кончиться добром.
клиенты часами стоят в душных помещениях, а президенты-директора от скуки блоги пописывают...
вот заехал бы этот топ менеджер хоть раз в офис на гражданском пр. в СПб
Добрый день,
Направляю ответ в адрес alisku:
Уважаемый alisku!
Просим прощения за неудобства, связанные с большими очередями в наш офис. В ответ на Ваше замечание рады сообщить, что руководство банка уже приняло все необходимые меры для разрешения данной проблемы. В самое ближайшее время указанное Вами отделение банка переедет в новое просторное помещение, которое будет находиться буквально в нескольких шагах от нынешнего офиса. Изменится и режим работы с клиентами. Он станет более удобным: в будние дни офис будет работать с 09:00 до 20:00, а в субботу с 09:00 до 17:00.
С уважением,
Директор ДО №15 "Науки, 19"
Филиала №7806 Банка ВТБ 24 (ЗАО)
в г. Санкт - Петербурге
А.В.Станкевич
тел.(812)296-68-03, мест.41-40
факс(812)533-87-63
E-mail: savi@spb.vtb24.ru
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