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Дети за родителей? Родители за детей?

27.09.2010 10:41 14 1 394 просмотра
Меня как-то спросили друзья: Надежда, ты работаешь, работаешь, когда начнешь лавры снимать?.
Долго думала что ответить, ответила глупо может быть , но откровенно.
Во -первых, я не блондинка (простите конечно среди блондинок тоже есть хорошие и умные люди),
во-вторых, по жизни следую определенным принципам (не лги, не укради, не спи ради карьеры, говори правду,даже если уволят),
в-третьих, всего в жизни достигла сама, ни разу папа и мама никого за меня не просили.
Так что мне пока работать и работать по жизни.
Мы затронули очень важную тему , родители и дети.
Да мы живем ради наших детей, родители жили ради нас. Жизнь проходит и анализируя жизнь наших родителей, я понимаю что радости у них было больше, что жили они действительно сегодня и сейчас, и жили настоящим, конечно думали о будущем, но жили настоящим.
Как дружили они с соседями, коллегами по работе, как помогали в трудную минуту друг другу!
Что мы видем сейчас, да есть дружба, есть посиделки, но люди стали жестче, грубее, закрытыми.
Ради чего был прошлый пост- ради того что жить надо сегодня и сегодня хорошо и с добром.
Трудно жить? да трудно, трудно когда понимаешь что определенные вещи рещаются от того, кто твои родители, сделали они за тебя звонок или нет.
НО ЖИЗНЬ интересна! ОНА прекрасна!
Давайте каждый на своем месте, поможем друг другу, будем теми родителями, которые хлопочут за своих детей.
Да тяжело работать малому бизнесу сегодня, да тяжело получить кредит в банке, да не хватает законов.
НО многое зависит от нас с вами!
Вот ОПОРА РОСССИИ (писала в прошлом посте) готовит ряд законодательных инициатив, Минэкономразвития России - открыло федеральный портал по малому бизнесу, давайте каждый на своем месте делать свое дело с любовью и радоваться жизни! А тем, кто вокруг нас постараться помочь.Как мы своим детям, как наши родители нам.

Комментарии 14

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Как не крути, а постами в стиле - "Мир, Дружба,Жвачка" интересную дискуссию не начнёшь smile:(
Людмила  (Luydmila D)
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Наверно, это все же не про мир и дружбу.
Я так понимаю, что автор хочет определиться, как воспринимать проникновение родственной заботы в сферу бизнеса.Насколько далеко можно зайти в протежировании друзей и родственников и что это даст в итоге: хороший и успешный старт, или "своих" будут с ненавистью терпеть и делать за них большую часть работы?
Как часто мы слышим , что вот этот сотрудник "племяш генерального", а другой "из своих блатных бездельников"? И так неприятно думать, что и про нас так кто-то может сказать.
Поэтому если я за кого-то прошу, то сразу оговариваю, чтоб поблажек не давали и сделали суперспециалиста. А будут проблемы-гоните.
Хотя иногда так хочется попросить, чтобы холили, лелеяли и терпели.

Настя  (fax)
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Хм. Причем здесь это?! Приходит время когда понимаешь ход и порядок вещей. Кто за кем, чем стоит. Почему принимают то или иное решение. Вообщем теряешь розовые очки и делаешь выбор. Выбор осознаный. Не с той ступеньки с которой ты ничего не видишь, да и не должен ничего видеть. Когда перестаешь быть осликом который бежит за морковкой. Вот тогда очевидные вещи видишь в несколько другом свете. Но, для начала надо перестать быть осликом. smile:)
Ирина З  (Ирвик)
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Добрый день! С подачи Надежды заглянула на сайт ОПОРЫ РОССИИ, где обсуждаются проекты законов. Впечатление от будущего малого бизнеса ужасное. Планируют отмену ЕНВД, обязательный переход на УСН, причем налицо недоработка законопроектов и отсутствие внимания к людям, работающим в этой сфере. Чувствуется, что к предпринимателям заранее относятся как к потенциальным преступникам, скрывающимся от налогов. А ведь именно ЕНВД позволил многим из них перейти на легальный способ ведения бизнеса. Я считаю, что если нас волнует вопрос где и как работают или будут работать наши дети - нельзя оставаться в стороне от дискуссий и предложений. Это не просто болтовня, а как в ОПОРЕ РОССИИ - реальные действия по изменению закона, пока он ещё на стадии проекта. Надежда права "Давайте каждый на своем месте, поможем друг другу, будем теми родителями, которые хлопочут за своих детей".
Олександр  (Olexandr)
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как все замечательно в ВТБ24 - вице-президенты блоги ведут, что-то там пишут пустопорожнее. А в это время банк нарушает условия договора, вовремя не выплачивает кэш-беки по кредитным картам. Может все-таки банковские работники за работой своего банчка следить должны, а не постить...?
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Общение в блогах, это своеобразный сбор откликов о работе банка, беру на себя определенные обязательства донести ваши предложения до структурных подразделений, отвечающих за ваш вопрос, только говорите за себя лично, а не то что там, где-то, что-то.
Олександр  (Olexandr)
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Надежда, я ведь не о ПРЕДЛОЖЕНИЯХ говорю! А О ГРУБЫХ НАРУШЕНИЯХ БАНКОМ ДОГОВОРОВ! Вы знаете, СКОЛЬКО уже претензий к банку написано по данному вопросу?! А банк почему-то продолжает нарушать, совершенно не шевелится, проблему не решает. А ПОЧЕМУ БЫ БАНКУ НЕ ЗАПЛАТИТЬ НЕУСТОЙКУ ПО ТЕМ ЖЕ СТАВКАМ, КАКИЕ ОН БЕРЕТ С КЛИЕНТОВ, ПРОСРОЧИВШИХ ОПЛАТУ?! Или клиентам нарушать договор - себе дороже, а банку - так, пустячок?
Ну пусть банк продолжает собирать негатив. Только так ведь и до коллективного иска можно дождаться...
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Любое грубое нарушение я считаю надо обжаловать, и если оно вас коснулось, то вы вправе обратится за защитой своих интересов. Только одно получается - не всегда идет заемщик в суд, потому что по определенным моментам сам не прав. По любому случаю негатива Банк разбирается, только еще раз прошу не говорите огульно про всех и вся.
Мы заключаем кредитный договор, а он двухсторонний и подписывая его вы соглашетесь с нашими условиями.
Олександр  (Olexandr)
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В данном вопросе я однозначно прав. Но считаю, что в любом случае лучше урегулировать в досудебном порядке. Однако, банк похоже не хочет признавать свою вину и выплачивать кэш-бек. Значит, будем через суд! smile:evil:
Вот именно, что двухсторонний договор! НО ПОЧЕМУ Я ЕГО СОБЛЮДАЮ, А БАНК СЧИТАЕТ СЕБЯ ВПРАВЕ ЕГО НАРУШАТЬ?!!! smile:evil:
Огульно?! Я привел еще 27.09.10 КОНКРЕТНЫЕ ФАКТЫ нарушений банком! Ичто?! Сегодня мне звонит клерк и, извините, НЕСЁТ ПОЛНУЮ ЧУШЬ! Я сам занимался эмиссией карт и разбираюсь в вопросе. Поднимите запись разговора - вместо того, чтобы решать проблему и возвращать клиенту долг, банк несет околесицу!
Олександр  (Olexandr)
#
Надежда, ПРИВОЖУ ПРИМЕР ЛЖИ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ СО СТОРОНЫ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА (!!!!) банка.

Вопрос: Добрый день.
Что Вы скажете на то, что по карте «Мои условия» бонус за август 27 сентября еще не начислен? Во всех материалах (сайт, буклеты) указано, что бонус начисляется 25 числа. Дословно «Начисления за предыдущий месяц проходят единой транзакцией 25-го числа каждого месяца».
25 и 26 были выходные. Но 27 — рабочий день. Вы нарушаете свои собственные правила и условия…

KODV (СПБ) · 27.09.2010 21:06
Ответ:
Здравствуйте!

Кэш-бек по карте «Мои условия» был начислен клиентам Банка позже из-за технической ошибки на стороне Банка.
Приносим всем клиентам банка свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию и причиненные неудобства.

С уважением,
ВТБ 24 (ЗАО).


Наталья Смирнова


Наталья, А ЛГАТЬ-ТО ЗАЧЕМ?! Проверил - кэш-бек за август ДО СИХ ПОР НЕ НАЧИСЛЕН! Сегодня 4 октября!!! Согласно коду МСС у меня ТИПИЧНАЯ ПОКУПКА товаров или услуг! ГДЕ КЭШ-БЕК?!!
iamvs  (iamvs)
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Если родители желают и имеют возможность помогать своим детям- это нормально. Жизнь показывает, что, все равно, невозможно всех детей уложить в прокрустово ложе(создать равные условия на жизненном старте).
Но во всем должна быть мера. Достоянием гласности становятся факты, когда дети высокопоставленных родителей избегают наказания за совершенные преступления, или ведут непомерно роскошный образ жизни, не соответствующий даже официальным доходам своих родителей.
Все это рождает в народе ненависть к правящей верхушке, презрение к судам и законам. И это может не кончиться добром.
alisku  (alisku)
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может быть Надежда Карисалова, приложила бы хоть немного усилий, что бы уменьшить очереди в офисах втб24 ?

клиенты часами стоят в душных помещениях, а президенты-директора от скуки блоги пописывают...

вот заехал бы этот топ менеджер хоть раз в офис на гражданском пр. в СПб

Надежда Карисалова  (karisalova)
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Здравствуйте, специально взяла на заметку ваше сообщение и направляю Вам ответ из СПб.
Добрый день,
Направляю ответ в адрес alisku:
Уважаемый alisku!
Просим прощения за неудобства, связанные с большими очередями в наш офис. В ответ на Ваше замечание рады сообщить, что руководство банка уже приняло все необходимые меры для разрешения данной проблемы. В самое ближайшее время указанное Вами отделение банка переедет в новое просторное помещение, которое будет находиться буквально в нескольких шагах от нынешнего офиса. Изменится и режим работы с клиентами. Он станет более удобным: в будние дни офис будет работать с 09:00 до 20:00, а в субботу с 09:00 до 17:00.

С уважением,
Директор ДО №15 "Науки, 19"
Филиала №7806 Банка ВТБ 24 (ЗАО)
в г. Санкт - Петербурге
А.В.Станкевич
тел.(812)296-68-03, мест.41-40
факс(812)533-87-63
E-mail: savi@spb.vtb24.ru
www.vtb24.ru
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