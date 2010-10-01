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От эмоций к помощи.

01.10.2010 15:44 18 1 421 просмотр
Начну реальную помощь малому бизнесу.
Тема - как получить государственную поддержку.
В России действует ФЗ № 209 "О гос.поддержке МСП", советую всем почитать.
Согласно данному ФЗ ежегодно в феде.и рег.бюджетах закладывается строка на организацию государственной поддержки малого бизнеса.
Все регионы РФ (а их 83) имееют региональные программы поддержки малого бизнеса, которые финансируются из фед.и рег.бюджета.
В этой программе описываются мероприятия, по которым вы субъекты малого бизнеса можете у себя в регионе получить государственную поддержку малого бизнеса.
В каждом регионе за этот отвечает специальный орган исполнительной власти - например в Чувашии это министерство экономического развития, в Тюменской области - Департамент инвестиционной политки и государственной поддержки предпринимательства. На сайтах этих структур должна быть открытая информация что делается в регионе по поддержке малого бизнеса.
Кроме этого создаются специальные объекты инфраструктуры - бизнес-инкубаторы, фонды поддержки, гарантийные фонды, которые в определенном направлении также работаю на помощь вам.
Чтоб получить гос.поддержку надо :
1. Получить информацию (на сайте, в этих структурах) что делается в вашем регионе
2. Понять какой элемент государственной поддержки вам подходит или необходим.
3. Обратиться в эти структуры и собрать документы.

Пример 1. Вы субъект малого бизнеса (индивид.предприниматель, ООО и другое) в г.Тюмени.
Вы получаете кредит в банке 5 млн.руб. У вас на 2,5 млн.рублей есть свой залог, но кредит вам необходим все-таки 5 млн.руб, так как вы хотите купить новое оборудование, а оно стоит 5 млн.руб.Банк ВТБ 24 вас проанализировал на кредитоспособность и готов вам дать кредит 5 млн. руб, но не хватает залога.
Мы вас направляем в Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области и за Вас поручителем перед нашим Банком за недостающую часть залога выступает Фонд . И банк кредитует Вас в полном объеме - 5 млн.руб.
В Тюмени в рамках мер гос.поддержки специально образовано Гар.фонд, который выступает поручителем за малый бизнес перед Банком, при недостатке предмета залога.

Пример 2. Вы берете оборудование в лизинг.Вам за счет гос.поддержки малого бизнеса может быть субсидирован % по лизингу и первый платеж. 49 регионов РФ получили из федерального бюджета 1 241 553 рублей на этот механизм субсидирования лизинга для малого бизнеса.Владимирская область -20 млн.руб, Волгоградская область -30, 75 млн.руб., Лениградская область - 16,595 и тд.
Регинов 83 , получили не все, только 49.
Поэтому важно понять реализуется ли в вашем регионе этот механизм гос.поддержки.

Пример 3. Помощь стартующему малому бизнесу - в каждом регионе существует спец. прграмма по помощи старт-апу, это суммы от 100 -300 т.руб на открытие собственного дела, да мало, но это есть.

Пример 4 . Евро инфо центры . Образованы в ряде регионов, где вам бесплатно помогут найти партнеров в Европе и разместить также информацию о вашем предприятии и продукции.

И вот такие программы есть в каждом регионе, в каждом они разные, в зависимости от того или иного региона.
И важно знать и понять как этим механизмом можете воспользоваться вы.

И большую часть критики - что мол нет гос.поддержки малому бизнесу я не понимаю.
И готова общаться предметно, прошу Вас каждого сходить у себя в регионе и узнать : есть гарантийный фонд, как он работает?, есть субсидирование лизинга, что надо чтоб получить гос.поддержку и тд.

А нам банкам важно что в данном направлении мы можем помочь друг другу, например,мы выдавая кредит, гарантийный фонд выступая за вас поручителем.Или вы берете в лизинг оборудование в нашей лизинговой компании Система лизинг 24 и потом обращаетсь в Администрацию региона и вам субсидируется % и первый платеж по договору лизинга.
Удачи!!!

Комментарии 18

Сергей Попов  (sonnert)
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Спасибо за напоминание. В самом деле, надо освежить тему. До 2008 года обсуждал вопрос с главой городского фонда поддержки. Он поведал, что удалось помочь займом на 80 т.р. (или около того) одному предпринимателю, а вот с гарантиями никто не стал связываться... Так же и по поддержке сельхозпроизводителям. Устали справки собирать, но помощь получили, факт.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Все-таки получили, это хорошо, ну а справки, как же вы хотели чтоб пришли , сказали - дайте!И все!
Справки конечно нужны, ну это уже отдельная тема.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Ну очень маленькие цифры... Что они для масштабов России? И даже не важно, кому они достанутся - протеже чиновника, ведающего их распределением, или особо настырному "малому бизнесмену"(но это вряд ли, в 90-е случалось, сейчас кормящиеся "на земле" чинуши не брезгуют и такой малостью). А важно то, что господдержка проводится согласно закону, но как мы знаем, законы в России существуют вовсе не для того, чтобы их выполняли, а в лучшем случае для чисто декоративных функций. Но нужна не декоратавная поддержка, а искренняя ( а лучше вынужденная обстоятельствами) заинтересованность лица, принимающего решения в нашем государстве, в развитии малого бизнеса. И выражаться она должна не столько в денежных подачках (и они тоже, но суммы должны исчисляться не миллионами рублей, а миллиардами долларов), сколько в обуздании аппетитов мздоимствующего класса, ограничения монополизации секторов бизнеса крупными структурами, активная борьба с криминалитетом. Вот как то так. А вы говорите 16.595 миллионов рублей на субсидирование лизинга во всей Ленинградской области! Так это ж стоимость пары экскаваторов!( а скорее пары порш кайеннов для племянников лица, приближённого...)
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Извините мы говорим о поддержке малого бизнеса, средняя сумма кредита субъекта малого бизнеса в районе 3-5 млн.руб. , сумма лизинга тоже в этом районе и субсидирование лизинга допустим в размере 500 т.р. для малого бизнеса существенно повышает рентабельность бизнеса.
Про чиновников, не согласна я с вами, знаю прекрасно чиновников Ленинградской области, кто занимается поддержкой малого бизнеса, отношусь к ним с глубоким уважением. Председатель Комитета Смирнова Наталия Георгиевна столько сделала на своем посту для малого бизнеса области, что я думаю многие предприниматели ей скажут большое и искреннее спасибо. Это один из первых регионов, где за счет бюджета региона создали гарантийный фонд.
Коллеги, конечно согласна, что суммы на малый бизнес должны быть больше, но где их взять.
Гектор  (Гектор)
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Я тут недавно обнаружил данные, что в настоящее время 49% работников в стране являются сотрудниками предприятий бюджетной сферы. А если еще убрать людей, работающих на частных предприятиях-гигантах, то становится понятно, что малый и средний бизнес в нашей стране близок к естественной смерти и прививками в виде 100-300 тыс. кредитов его не спасти...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Я бы не сказал, что малый бизнес вымирает. В нашем городке (Северодвинск, Архангельской обл) есть заводы гиганты, но также очень много предприятий малого бизнеса. Это строительство и ЖКХ, торговля и общепит, разного рода услуги и т.п. Я сам представитель малого бизнеса. Другое дело, что наличие предпринимательской жилки это большая редкость в нынешние времена.Очень многим новоиспеченным выпускникам ВУЗов хочется теплый стул и стабильный оклад, а не стихия предпринимательства. И думать как бизнесмены они не умеют к сожалению.
А помощь малому бизнесу от ВТБ-24 это всего лишь КРАСИВЫЕ СЛОВА!!!
Я не знаю как по стране, а у нас кредиты в ВТБ-24 получают только те самые 49% населения о которых вы говорили. Причем держатели зарплатных карт. Буквально вчера общался с замом руководителя бюджетного учреждения, ей дали 500 тыс.руб потребкредита. А малый бизнес... Я много общался с представителями малого бизнеса и в ВТБ-24 отказали в кредитах ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ. Мне отказали два раза. После этого кто-то ушел в Сбер, кто-то в другие банки и порешали свои проблемы. Решил свои проблемы и я. Теперь мне предлагают прийти и взять 300000 по предъявлению паспорта, на что я говорю "Спасибо но пока не знаю куда такую сумму пристроить".
Уважаемый вице-президент!!! Красивых слов бы поменьше! А реальной помощи и более объективной оценки заемщиков побольше. А то только вывеска у заведения красивая, а вот все остальное....
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да, но проблема-то в чем? А в том, что не могут оприори все заниматься бизнесом, не у всех в крови есть предпринимательская жилка, да и опыт становления малого бизнеса в России всего-то 20 лет. Раньше занятие малым бизнесом было уголовно-наказуемым деянием.И решить эту проблему взмахом палочки - а вот сейчас все займемся малым бизнесом! - невозможно .
Это временная задача.И не легкая!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
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К сожалению переключать людям мозги - занятие долгое, нудное и порой малоперспективное. Многим хочется получать деньги и лишь не многие способны зарабатывать!
Второй вопрос вы предпочли обойти молчанием. Жаль.... Надеялся на достойный ответ. Наверное ВТБ-24 действительно поддерживает 49% населения работающих на госпредприятиях. А у кого есть предпринимательская жилка - только в рекламе. Просил у 5 банков одно и то же, 4 банка дали, ВТБ отказал. Ну... думал ошибка. Второй раз попросил опять отказ. И ведь не я один. Наверное правильно пишет интернет: "ВТБ-24 не выдает кредиты если ты предприниматель, но никогда не признает этого". Статистика подсказывает: Даете только тем у кого хороший кусок недвижимости имеется, или иные высоколиквидные активы
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Антон, если бы мы не давали кредиты (говорим о блоке малого бизнеса) мы бы давно не работали. Индивидуальные предприниматели без образования юр.лица действительно получают у нас кредиты, да признаем не все. Постараюсь в слудующем посте рассказать почему банк отказывает.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Надежда ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ!
Сегодня мне одобрили уже четвертую кредитную карту, с хорошим лимитом. Решение принимали 1 день и процентная ставка очень низкая.
Если 4 банка выдали кредитки и предлагают по паспорту взять еще кредиты, значит лично за мной ничего криминального не числится и кредитная история в порядке. Вы согласны со мной? Проблема скорее всего не лично во мне.
Поэтому очень бы хотел услышать комментарии. Я занимаюсь сопровождением программ 1С. Вся моя выручка - это мой доход. В моих услугах нет материальной себестоимости, только интеллектуальная. Недвижимости кроме квартиры у меня нет, товарных запасов тоже так как я не торгую, а головой работаю. Доходы в кризис только росли. Документально это подтвердить - нет проблем. Я нечто среднее между классическим ИП (с производством и товарными запасами) и обычным физиком. Только если у физика один работодатель и физик может легко потерять работу, то у меня 40 работодателей и растерять их всех как мне представляется гораздо сложнее. И кредиты мне необходимы как физику, т.е. потреб. авто и ипотека (есть мечта офис выкупить, потом машину поменять). Как ВТБ-24 смотрит на меня как на потенциального заемщика?
Гектор  (Гектор)
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За последние 10 лет в стране удалось создать лишь один тип успешного малого бизнеса: предприятие, аффилированное с каким-то крупным чиновников, который оказывает ему административную поддержку и через которое государственные средства законным образом перетекают в частный карман. Другого нет - увы!
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Приводила цифры по статистике МСП в России в первых постах - нет, коллеги не правда, огромное количество субъектов МСП (могу судить по клиентам Банка ВТБ 24) работают вопреки связям.
Да, не отрицаю, есть и такие, которые используют ресурс связей на бизнес, но это частности. И вы же согласитесь со мной, что при увольнении этой связи (личного друга - чиновника) бизнес рушится.
Гульназ Юнусова  (guzik)
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Комитеты -фонды -ассоциации по поддержке МБ, агентство госзакупок, технопарки являются структурами, создаными или работающими с благословления власти и несут крайне, ужасающе крайне, мало реальной пользы предпринимателям. Они нужны только для того, чтобы создавать общий фон шуршания вокруг проблем малого бизнеса. Фон, так ласкающий слух власти. Но этоо просто фон, не более. И вы прекрасно знаете, насколькоо все там коррумпировано. Простой ИП-эшник никогда не сможет получить ту же гарантию от того же фонда где якобы должны ему помочь..так же и банки..одни лозунги, красивые яркие...
iamvs  (iamvs)
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Мне думается, настоящие потребности настоящего малого бизнеса- несколько иные. Ему в меньшей степени нужны подачки от государства и банковские кредиты.
Малый бизнес хочет не платить налоги. Не сдавать отчетность. Не получать разрешений. Не проходить проверок. Чтобы государство не мешало работать и зарабатывать деньги.
Многие так и работают- полностью или большей частью "в тени". То есть совершают преступления.
И, на самом деле, государство вполне могло бы многие чаяния малого удовлетворить. И превратить множество преступников в добропорядочных граждан.
Можно было бы позволить семейным предприятиям, численностью, скажем,от 1 до 10 человек, с выручкой, например, до 5 млн. рублей в год на участника, не имеющих в штате наемных работников- не платить налоги, не сдавать отчетность. И это было бы хорошо и для предпринимателей, и для общества.
А когда предприятие переросло бы эти рамки, это был бы уже бизнес другого уровня- с залогом для взятия кредитов, с опытом успешной работы, с пониманием необходимости платить налоги.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да, с определенной позицией согласна, в одном из постов писала, что на администрирование сбора налогов от МСП тратится больше чем этих налого собирается. И как вариант действительно начальный малый бизнес, до достижения определенного уровня можно освободить от налогов.
Но вот совсем не ничего не платить, не регистрировать, не проходить проверок, не сдавать отчетность - здесь вопрос. Тогда надо отказаться и от определенных социальных функций, которые мы получаем (плохо или хорошо другой вопрос) о государства (они гарантированы нам Конституцией) - больницы, детсады, школы, пенсии и еще много чего.
Да за многое мы уже сейчас платим, но есть право выбора, или просидеть 2 часа в городской поликлинике или прийти платно в частную.
iamvs  (iamvs)
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Не вижу связи между сдачей отчетности малым бизнесом и социальными функциями государства. Ну, если только, создаются бюджетные рабочие места для обработки этой самой отчетности.
Было бы правильно и справедливо, если бы государство осуществляло социальные функции за счет доходов от использования природных ресурсов, которыми Россия не обижена. Тем более, что природные ресурсы, очевидно, должы быть народным достоянием.
Существующая в России налоговая система мне представляется нелепой, непрактичной. Заработная плата, добавленная стоимость, прибыль- в сущности, результаты труда, квалификации, таланта, предпринимательской инициативы. Как же можно облагать налогами труд в стране, где люди, скажем откровенно, не очень-то любят трудиться? Или у нас избыток таланта, квалификации, инициативы?
Было бы правильно, если бы государство, вместо подоходного, налога на прибыль, НДС и т.д., взимало бы плату за оказываемые им, государством, услуги. Например, государство организует денежное обращение- вот и взимало бы комиссии с предприятий и граждан за каждый платеж. Отрегулировать ставки для разных групп предприятий, так, чтобы бюджет наполнялся достаточно. И проверять бы пришлось не несколько миллионов предприятий, а несколько сотен банков.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Так мы с вами уйдем в дебри, вернемся к малому бизнесу. Я то все-таки оптимист по натуре, я за то, что надо менять то, что не нравиться, готовить предложения, законы, участвовать в общественных организациях, которые защищают наши интересы и тд.
Да мне тоже многое не нравится в системе, не согласна с вами, что осуществлять функции государство должно за счет использования прир.ресурсов. НО , давайте каждый на своем месте постараемся быть честнми и правильными, может тогда что-то изменится.
mosgarantfund  (mosgarantfund)
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Здравствуйте, Надежда! Вы все совершенно правильно указали.
В стране сложилась разветвленная система поддержки МСП: гранты, субсидии, льготы, гарантии, курсы, тренинги и прочее. Сами предприниматели знают об этом мало. Но если еще пару лет назад мы говорили, что нет информации, то сегодня информации в интернете так много, что тоже не каждый предприниматель разберется с чего начинать. Каждая структура поддержки продвигает свои продукты самостоятельно, при этом очень часто не хватает ресурсов именно на продвижение. Продукт создан, запущен (порой после трудных процедур) и....никто о нем не знает. Да, мы стали проводить огромное количество мероприятий, потихоньку информация расходится через сарафанное радио, но все-равно этого недостаточно. Нужны ясные и понятные инструкции к действию, работать они будут только через самые массовые каналы СМИ и тв. Добровольно и бесплатно СМИ не включают эти темы в свою повестку. Сейчас готовятся предложения по нацпроекту, хочется надеяться, что инфраструктуру поддержки поддержат в этом плане информационно.
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