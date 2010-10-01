От эмоций к помощи.

Начну реальную помощь малому бизнесу.
Тема - как получить государственную поддержку.
В России действует ФЗ № 209 "О гос.поддержке МСП", советую всем почитать.
Согласно данному ФЗ ежегодно в феде.и рег.бюджетах закладывается строка на организацию государственной поддержки малого бизнеса.
Все регионы РФ (а их 83) имееют региональные программы поддержки малого бизнеса, которые финансируются из фед.и рег.бюджета.
В этой программе описываются мероприятия, по которым вы субъекты малого бизнеса можете у себя в регионе получить государственную поддержку малого бизнеса.
В каждом регионе за этот отвечает специальный орган исполнительной власти - например в Чувашии это министерство экономического развития, в Тюменской области - Департамент инвестиционной политки и государственной поддержки предпринимательства. На сайтах этих структур должна быть открытая информация что делается в регионе по поддержке малого бизнеса.
Кроме этого создаются специальные объекты инфраструктуры - бизнес-инкубаторы, фонды поддержки, гарантийные фонды, которые в определенном направлении также работаю на помощь вам.
Чтоб получить гос.поддержку надо :
1. Получить информацию (на сайте, в этих структурах) что делается в вашем регионе
2. Понять какой элемент государственной поддержки вам подходит или необходим.
3. Обратиться в эти структуры и собрать документы.
Пример 1. Вы субъект малого бизнеса (индивид.предприниматель, ООО и другое) в г.Тюмени.
Вы получаете кредит в банке 5 млн.руб. У вас на 2,5 млн.рублей есть свой залог, но кредит вам необходим все-таки 5 млн.руб, так как вы хотите купить новое оборудование, а оно стоит 5 млн.руб.Банк ВТБ 24 вас проанализировал на кредитоспособность и готов вам дать кредит 5 млн. руб, но не хватает залога.
Мы вас направляем в Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области и за Вас поручителем перед нашим Банком за недостающую часть залога выступает Фонд . И банк кредитует Вас в полном объеме - 5 млн.руб.
В Тюмени в рамках мер гос.поддержки специально образовано Гар.фонд, который выступает поручителем за малый бизнес перед Банком, при недостатке предмета залога.
Пример 2. Вы берете оборудование в лизинг.Вам за счет гос.поддержки малого бизнеса может быть субсидирован % по лизингу и первый платеж. 49 регионов РФ получили из федерального бюджета 1 241 553 рублей на этот механизм субсидирования лизинга для малого бизнеса.Владимирская область -20 млн.руб, Волгоградская область -30, 75 млн.руб., Лениградская область - 16,595 и тд.
Регинов 83 , получили не все, только 49.
Поэтому важно понять реализуется ли в вашем регионе этот механизм гос.поддержки.
Пример 3. Помощь стартующему малому бизнесу - в каждом регионе существует спец. прграмма по помощи старт-апу, это суммы от 100 -300 т.руб на открытие собственного дела, да мало, но это есть.
Пример 4 . Евро инфо центры . Образованы в ряде регионов, где вам бесплатно помогут найти партнеров в Европе и разместить также информацию о вашем предприятии и продукции.
И вот такие программы есть в каждом регионе, в каждом они разные, в зависимости от того или иного региона.
И важно знать и понять как этим механизмом можете воспользоваться вы.
И большую часть критики - что мол нет гос.поддержки малому бизнесу я не понимаю.
И готова общаться предметно, прошу Вас каждого сходить у себя в регионе и узнать : есть гарантийный фонд, как он работает?, есть субсидирование лизинга, что надо чтоб получить гос.поддержку и тд.
А нам банкам важно что в данном направлении мы можем помочь друг другу, например,мы выдавая кредит, гарантийный фонд выступая за вас поручителем.Или вы берете в лизинг оборудование в нашей лизинговой компании Система лизинг 24 и потом обращаетсь в Администрацию региона и вам субсидируется % и первый платеж по договору лизинга.
Удачи!!!
Комментарии 18
Справки конечно нужны, ну это уже отдельная тема.
Про чиновников, не согласна я с вами, знаю прекрасно чиновников Ленинградской области, кто занимается поддержкой малого бизнеса, отношусь к ним с глубоким уважением. Председатель Комитета Смирнова Наталия Георгиевна столько сделала на своем посту для малого бизнеса области, что я думаю многие предприниматели ей скажут большое и искреннее спасибо. Это один из первых регионов, где за счет бюджета региона создали гарантийный фонд.
Коллеги, конечно согласна, что суммы на малый бизнес должны быть больше, но где их взять.
А помощь малому бизнесу от ВТБ-24 это всего лишь КРАСИВЫЕ СЛОВА!!!
Я не знаю как по стране, а у нас кредиты в ВТБ-24 получают только те самые 49% населения о которых вы говорили. Причем держатели зарплатных карт. Буквально вчера общался с замом руководителя бюджетного учреждения, ей дали 500 тыс.руб потребкредита. А малый бизнес... Я много общался с представителями малого бизнеса и в ВТБ-24 отказали в кредитах ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ. Мне отказали два раза. После этого кто-то ушел в Сбер, кто-то в другие банки и порешали свои проблемы. Решил свои проблемы и я. Теперь мне предлагают прийти и взять 300000 по предъявлению паспорта, на что я говорю "Спасибо но пока не знаю куда такую сумму пристроить".
Уважаемый вице-президент!!! Красивых слов бы поменьше! А реальной помощи и более объективной оценки заемщиков побольше. А то только вывеска у заведения красивая, а вот все остальное....
Это временная задача.И не легкая!!!
Второй вопрос вы предпочли обойти молчанием. Жаль.... Надеялся на достойный ответ. Наверное ВТБ-24 действительно поддерживает 49% населения работающих на госпредприятиях. А у кого есть предпринимательская жилка - только в рекламе. Просил у 5 банков одно и то же, 4 банка дали, ВТБ отказал. Ну... думал ошибка. Второй раз попросил опять отказ. И ведь не я один. Наверное правильно пишет интернет: "ВТБ-24 не выдает кредиты если ты предприниматель, но никогда не признает этого". Статистика подсказывает: Даете только тем у кого хороший кусок недвижимости имеется, или иные высоколиквидные активы
Сегодня мне одобрили уже четвертую кредитную карту, с хорошим лимитом. Решение принимали 1 день и процентная ставка очень низкая.
Если 4 банка выдали кредитки и предлагают по паспорту взять еще кредиты, значит лично за мной ничего криминального не числится и кредитная история в порядке. Вы согласны со мной? Проблема скорее всего не лично во мне.
Поэтому очень бы хотел услышать комментарии. Я занимаюсь сопровождением программ 1С. Вся моя выручка - это мой доход. В моих услугах нет материальной себестоимости, только интеллектуальная. Недвижимости кроме квартиры у меня нет, товарных запасов тоже так как я не торгую, а головой работаю. Доходы в кризис только росли. Документально это подтвердить - нет проблем. Я нечто среднее между классическим ИП (с производством и товарными запасами) и обычным физиком. Только если у физика один работодатель и физик может легко потерять работу, то у меня 40 работодателей и растерять их всех как мне представляется гораздо сложнее. И кредиты мне необходимы как физику, т.е. потреб. авто и ипотека (есть мечта офис выкупить, потом машину поменять). Как ВТБ-24 смотрит на меня как на потенциального заемщика?
Да, не отрицаю, есть и такие, которые используют ресурс связей на бизнес, но это частности. И вы же согласитесь со мной, что при увольнении этой связи (личного друга - чиновника) бизнес рушится.
Малый бизнес хочет не платить налоги. Не сдавать отчетность. Не получать разрешений. Не проходить проверок. Чтобы государство не мешало работать и зарабатывать деньги.
Многие так и работают- полностью или большей частью "в тени". То есть совершают преступления.
И, на самом деле, государство вполне могло бы многие чаяния малого удовлетворить. И превратить множество преступников в добропорядочных граждан.
Можно было бы позволить семейным предприятиям, численностью, скажем,от 1 до 10 человек, с выручкой, например, до 5 млн. рублей в год на участника, не имеющих в штате наемных работников- не платить налоги, не сдавать отчетность. И это было бы хорошо и для предпринимателей, и для общества.
А когда предприятие переросло бы эти рамки, это был бы уже бизнес другого уровня- с залогом для взятия кредитов, с опытом успешной работы, с пониманием необходимости платить налоги.
Но вот совсем не ничего не платить, не регистрировать, не проходить проверок, не сдавать отчетность - здесь вопрос. Тогда надо отказаться и от определенных социальных функций, которые мы получаем (плохо или хорошо другой вопрос) о государства (они гарантированы нам Конституцией) - больницы, детсады, школы, пенсии и еще много чего.
Да за многое мы уже сейчас платим, но есть право выбора, или просидеть 2 часа в городской поликлинике или прийти платно в частную.
Было бы правильно и справедливо, если бы государство осуществляло социальные функции за счет доходов от использования природных ресурсов, которыми Россия не обижена. Тем более, что природные ресурсы, очевидно, должы быть народным достоянием.
Существующая в России налоговая система мне представляется нелепой, непрактичной. Заработная плата, добавленная стоимость, прибыль- в сущности, результаты труда, квалификации, таланта, предпринимательской инициативы. Как же можно облагать налогами труд в стране, где люди, скажем откровенно, не очень-то любят трудиться? Или у нас избыток таланта, квалификации, инициативы?
Было бы правильно, если бы государство, вместо подоходного, налога на прибыль, НДС и т.д., взимало бы плату за оказываемые им, государством, услуги. Например, государство организует денежное обращение- вот и взимало бы комиссии с предприятий и граждан за каждый платеж. Отрегулировать ставки для разных групп предприятий, так, чтобы бюджет наполнялся достаточно. И проверять бы пришлось не несколько миллионов предприятий, а несколько сотен банков.
Да мне тоже многое не нравится в системе, не согласна с вами, что осуществлять функции государство должно за счет использования прир.ресурсов. НО , давайте каждый на своем месте постараемся быть честнми и правильными, может тогда что-то изменится.
В стране сложилась разветвленная система поддержки МСП: гранты, субсидии, льготы, гарантии, курсы, тренинги и прочее. Сами предприниматели знают об этом мало. Но если еще пару лет назад мы говорили, что нет информации, то сегодня информации в интернете так много, что тоже не каждый предприниматель разберется с чего начинать. Каждая структура поддержки продвигает свои продукты самостоятельно, при этом очень часто не хватает ресурсов именно на продвижение. Продукт создан, запущен (порой после трудных процедур) и....никто о нем не знает. Да, мы стали проводить огромное количество мероприятий, потихоньку информация расходится через сарафанное радио, но все-равно этого недостаточно. Нужны ясные и понятные инструкции к действию, работать они будут только через самые массовые каналы СМИ и тв. Добровольно и бесплатно СМИ не включают эти темы в свою повестку. Сейчас готовятся предложения по нацпроекту, хочется надеяться, что инфраструктуру поддержки поддержат в этом плане информационно.