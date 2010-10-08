Дальше помогаем!

Друзья, идем дальше.
Как получить кредит в банке?
Что нужно?
Для начала всем посоветовала бы составить план.Можно, конечно, заказать написание бизнес-плана, но начнем с минимального.
План: Цель-задача-результат
Цель-развитие бизнеса до показателей...
Получение прибыли - ...рублей
Задача - получить кредит
Результат - мой бизнес выходит на новый уровень развития.Моя семья живет лучше, я покупаю новую машину
Нам банкирам важно, как вы понимаете цель?
Говорю по практике, приходит субъект малого бизнеса в банк, дайте кредит.
На что и сколько? Вопрос многих ставит в тупик.
Ну, я решил заниматься продажей ...(идет перечисление)
Ну, а по сумме дайте, сколько можете.
Коллеги, очень хочется, чтобы Вы понимали, на что берете, и у Вас выстроена цепочка событий, которые на эти деньги произойдут. Вы провели предварительные переговоры с поставщиком продукции, которую хотите закупить на кредитные деньги, Вы понимаете на какой рынок вы приходите с продажей этой продукции, что рынок уже монополизирован, но Ваши предложения будут лучше и Вы все реализуете, а ваши затраты по реализации ниже и Вы получите прибыль, которой хватит в том числе на обслуживание кредита.
Дальше - получение кредита. Тоже вопрос не простой. Нужны документы - правоустанавливающие по Вашему бизнесу; финансовые документы для анализа Вашей платежеспособности; договоры покупки, поставок, и т.д. -для понимая, на что берете и что будете делать (покупать).Чем больше документов, тем у банка больше к Вам доверия и понимания, что Вы платежеспособный клиент.
Отдельный вопрос - проверка Вас, назовем, на "честность".
Как Вы понимаете, бюро кредититных историй, собственные базы банков в настоящее время дают полное представление о Вас и о Вашей прошлой жизни. И вот здесь мы получем ситуацию, что когда-то где-то Вы не обратили внимание на то-то. И получаем отказ в выдаче Вам кредита. Поэтому совет - следите за исполнением всех обязательств, в том числе штрафов ГИБДД и исполнительных листов службы судебных приставов.
Дальше мы, получив заключение, что работать с Вами можно, выезжаем на Ваш бизнес, посмотреть Ваш бизнес на месте, Ваши залоги и то, что Вы написали в Ваших документах.
Дальше проходит анализ вашей кредитоспособности и принимается решение о выдаче Вам кредита.
Практические советы.
1. Проанализируейте возможность кредитования Вашего бизнеса в различных банках. Составьте для себя резюме получения кредита в Банке №1, Банке №2 и т.д. Преимущества, недостатки, проценты - дальше выбираете лучший для Вашего бизнеса.
2. Подумайте о элементах гос.поддержки, может есть смысл получить поручительство гарантийного фонда на 50%, чем закладывать какое-то имущество. О субсидировании процентов по кредиту, ест ли механизм субсидирования % в регионе. Подходит ли Ваша цель кредита под критерии субсидирования.
3. Отнеситесь с большим вниманием к сбору документов, если собирает документы Ваш бухгалтер, возьмите это на контроль. Ведь бухгалтеру вечно некогда - у него отчеты, соц.страх и т.д. И часто сроки рассмотрения и принятия решения затягиваются по Вашей вине, Вы не додали что-то, Ваш бухгалтер не принес справку и т.д.
4.Не скрывайте от банка, что у Вас есть кредит в другом банке, это все равно рано или поздно всплывет. Лучше сразу правильно посчитать Вашу кредитоспособность с учетом всех обременений, чем потом выйти на просрочку.
5. Последнее - текущее обслуживание кредита, ежемесячные платежи. Следите за этим, не допускайте проссрочек, и все у Вас будет хорошо!
Удачи!!!
Комментарии 11
Где-то в интернете уже не помню где, есть обзорная статья почему банки отказывают в кредитах. В принципе, те советы которые Вы перечислили здесь представлены и в той статье. В том числе сказано, что могут отказать из-за просроченных штрафов в ГИБДД. Вы не упомянули, что банк может просканировать задолженность по налогам, долги по коммуналке и даже дисциплину по оплате сотового телефона. И если есть проблемы то откажет. Небритый "фэйс" на фотографии, запах алкоголя также не сыграют на руку, так как личное мнение кредитного эксперта иногда учитывается. Привод в милицию может послужить причиной отказа, а также попытка обмануть банк не только при получении кредита, но и при пользовании другими продуктами. Также сказано про то, что не надо врать банкам. Поэтому для меня здесь не сказано ничего нового, но надеюсь Ваши советы помогут многим другим. По крайней мере полезно посмотреть на себя со стороны банка.
Мы общались в предыдущем посте и там я рассказал, кто я и чем занимаюсь. предыдущий пост
Я не совсем классический ИП. Как ваш банк отнесется ко мне как к потенциальному заемщику. Цель у меня, на мой взгляд, простая и понятная - купить офис. Офис необходим, чтобы организовать рабочие места работникам, чтобы был стационарный телефон, чтобы было куда пригласить партнеров или показать им свои разработки. Для этого понадобится ипотека.
Вы хотите получить ипотечный кредит как физическое лицо для приобретения нежилого помещения, для размещения в нем офиса?
Вы уже обращались к нам в региональный филиал банка за ипотечным кредитом или приходили за кредитом на развитие бизнеса в отдел кредитования малого бизнеса?
Давайте попробуем пройти процедуру вместе.
Доходы могу подтвердить только от предпринимательской деятельности. Справки 2-НДФЛ у меня нет - я не плачу этот налог. Зато есть декларации по УСНО за несколько лет.
Я занимаюсь внедрением программ 1С! Вся моя выручка это 100% мой доход. В этом смысле я не классический предприниматель. У меня нет материальной себестоимости.
Но в тоже время хотелось бы получить кредит как обычному физику. Только в отличие от этого самого обычного физика я на себя работаю, и у физика 1 работодатель, а у меня около 40 постоянных работодателей. У кого по Вашему финансовая ситация устойчивее? Тем более, что среди моих клиентов много бюджетных организаций больше половины из них из здравоохранения.
В ваш банк обращался 2 раза. Первый раз за кредитом на развитие бизнеса (недвижимость с компаньоном выкупали по льготной приватизации) Получил отказ. Его я могу понять так как платеж по кредиту был на уровне 15000 руб, а декларация по УСНО за 08 год была со среднемесячным доходом около 18000 руб. Но в анкете я указал управленческий доход 48000 руб - и это так и было. Ваш скоринг видимо меня не понял. Бывает....
Во второй раз я решил заказать кредитную карту. Предоставил справку из банка из которой следовал среднемесячный доход 36000 руб за 1 полугодие 2010 года, подал пояснительную записку, кто я, кто мои клиенты и т.д. Карту попросил лимитом в 50000 руб, хотя мог и 100000 попросить - ведь вы даете карты с лимитом в 3 зарплаты. И СНОВА ОТКАЗ!
Вот его я никак не понимаю... После этого отказа два других банка под такие же документы и уровни дохода одобрили мне кредитки. А в другом банке сделали меня почетным клиентом и предлагают брать потребы без подтверждения дохода до 300000 руб.
Ваши операционисты в обоих случаях рассказывали мне, что шансы у меня прекрасные и все будет хорошо. И на тебе...
Вы конечно можете сказать "Ну и берите кредиты в других банках" и я так и сделаю если скажете, но это наверное будет выглядеть глупо. Надеюсь на конструктивный диалог
Его хотелось бы начать с анализа причин предыдущих отказов. Я знаю, что не в ваших правилах их называть, но вы можете что-то пояснить мне на e-mail. А в остальном хотелось бы пройти процедуру публично, тем более, что подтвержденные и управленческие доходы сейчас эквивалентны и скрывать мне абсолютно нечего...
Кстати в других банках тоже отказывали. Но в одном из них сразу сказали, что не работают с упрощенщиками 6% и не стали просить с меня документы, а во втором сказали, что кредитная программа рассчитана на торгашей и если я хочу взять 300000, то моя квартальная выручка должна равняться 300000 руб. Ну вы наверное согласитесь если бы я зарабатывал 300000 в месяц, то кредит в 300000 мне не нужен. Я могу и 2 миллиона занять у контрагентов у своих. Но не более чем на 2 месяца, а мне длинные деньги нужны. В вашем случае запросили кучу бумаг и отказали молча...
Карисалова Надежда
А интересно... Много ли пищащих от восторга от ВТБ-24. А то и отзывы клиентов почитаешь и отзывы бывших работников Картина называется (как говорит одна моя заказчица) "Сплошной шляподром"
Что-то замолчал вице-президент. Решила Надежда в кои-то веки совет ценный людям дать, а тут опять злющие клиенты. Боюсь это уже КЛИНИКА!
я покажу ваше сообщение коллегам. Конечно трудно найти инвестора на подобные проекты, хотя меня, как и многих родителей беспокоит, что наши дети смотрят сплошные ужастики.
Постатарюсь вам помочь. Отвечу на ваш эл.адрес.
"Уважаемый Клиент!
Сообщаем, что по Вашему обращению банком был подготовлен письменный ответ, который направлен на указанный Вами почтовый адрес 11/10/2010.
С уважением,
ВТБ 24 (ЗАО). "
ТАКИ ПИСЬМА ОТ ВТБ24 ходят медленнее, чем от всех остальных отправителей в России?!
Несколькими днями позже, чем 11.10.10, из той же Москвы мне была отправлена бандероль. Она дошла 18.10.10. А вот письменный ответ от ВТБ24, высланный на пару дней раньше, почему-то ДО СИХ ПОР НЕ ДОШЕЛ Наверное "почтальонши на почте стырили" мою переписку с ВТБ24 Ну как я могу подумать, что ответ банка в НР - ЛОЖЬ! Я так не могу подумать
Вот только А БЫЛ ЛИ ОТПРАВЛЕН ЭТОТ ОТВЕТ БАНКОМ?! Представитель банка, я ведь по штампикам на конверте проверю дату отправки
Хватит дурковать банку, пора уже и деньги клиенту вернуть!