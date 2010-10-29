Идем дальше

Прошу извинить меня за небольшое молчание, была в отпуске.

Прочитала все ваши сообщения и постараюсь каждому ответить.Отдельные вопросы передам в структурные подразделения банка, которые курируют данный блок(Кредитование физических лиц, карточные продукты и тд). Я же работаю в блоке кредитования малого бизнеса, поэтому и все мои посты направлены на обсуждение темы кредитования малого предпринимательства.

Я надеюсь наше с вами общение поможет вам найти правильное решение и мои советы, пусть они и кому-то кажутся простыми, пригодятся вам в общении с представителями банковского сообщества.





