Вход
Профиль Блог Лента Активность

Идем дальше

29.10.2010 14:55 14 1 403 просмотра
Прошу извинить меня за небольшое молчание, была в отпуске.
Прочитала все ваши сообщения и постараюсь каждому ответить.Отдельные вопросы передам в структурные подразделения банка, которые курируют данный блок(Кредитование физических лиц, карточные продукты и тд). Я же работаю в блоке кредитования малого бизнеса, поэтому и все мои посты направлены на обсуждение темы кредитования малого предпринимательства.
Я надеюсь наше с вами общение поможет вам найти правильное решение и мои советы, пусть они и кому-то кажутся простыми, пригодятся вам в общении с представителями банковского сообщества.


Комментарии 14

Наталья Романова  (NNatalia)
#
Здравствуйте, Надежда.
С возвращением!
Небольшой вопрос: ставки по кредитам повышать не планируете?
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Здравствуйте Наталья,
Ставки по кредитам снижаем, сейчас в Банке специальные акции - клиентам малого бизнеса.
Кредиты до 15 млн.руб. сроком на 1 год -ставки 11% годовых, кредиты с суммой до 30 млн.руб. до 2 лет ставки 12 % годовых, специальные условия по залогу.Также очень важное направление - кредитование малого бизнеса под поручительство региональных гарантийных фондов. Если у малого бизнеса не хватает предмета залога, то поручителем по кредиту выступает действующий в регионе гарантийный фонд.
Подробнее вам всегда все расскажут в наших отделах кредитования малого бизнеса в филиалах Банка.Приходите!
Василий Кравченко  (VaKr1985)
#
Добрый день!

Что Вы думаете в связи с выходкой украинского ВТБ по введению комиссии за право пополнения депозитного вклада?
Не кажется ли Вам, что статьи подобные http://forum.finance.ua/viewtopic.php?t=79102, вызванные недальновидными действиями руководства ВТБ-Украина, наносят вред всему бренду ВТБ?
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Василий,
живу в России,по данному вопросу вам лучше обратиться в пресс-службу нашего банка в Украине.Каждый занимается своим делом на своем месте.
Василий Кравченко  (VaKr1985)
#
Добрый день, Надежда!

Ваш ответ меня поразил... Не думал, что Вам настолько безразлична судьба бренда ВТБ...
Или у Вас получается как в известной в советское время юмореске? "К пуговицам претензии есть? Нет... Пришиты накрепко..."
Зачем было Вам меня отсылать в пресс-службу украинского ВТБ, если я поинтересовался ЛИЧНО Вашим мнением в сложившейся в Украине ситуации?
А то, что Ваш дочерний Банк с введением комиссии опозорился в Украине очень крепко, то это еще мягко сказано...
Только банки-банкроты в Украине ухищрялись действовать подобными методами. 12% комиссии за пополнение депозитного вклада - до такого надо додуматься... smile;-) Ну да ладно... Храните корпоративную культуру на блоге и дальше. Только вопрос уже вышел за пределы форумов и его уже муссируют на первых полосах газет http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1532990&IssueId=7000609 .
Напомню, что за введение подобной комиссии Роспотребнадзор весной наказывал российские Банки...
И все-таки я поражен, что российскому руководству настолько безразличны действия своих украинских коллег...
"На цьому слові, лишайтесь здорові, матимете час - заходьте в гості до нас" smile:-)

P.S.
А ВТБ в Украине еще ждут суды, ведь не все вкладчики согласны, чтобы о них "вытирали ноги"!

С уважением, Василий.

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Я надеюсь наше с вами общение поможет вам найти правильное решение и мои советы, пусть они и кому-то кажутся простыми, пригодятся вам в общении с представителями банковского сообщества.


Возможно малочисленные упёртые представители МСБ таки обретут желаемое финансирование, в том числе и благодаря Вашим советам. Но совершенно ясно, что число их будет ничтожно. И никак это не повлияет ни на динамику развития МСБ, ни на рост доходов банков от этой категории заёмщиков.
Тем не менее, как представляется, работа Ваша не совсем бесполезна. Пока что Вы и ваши коллеги в других банках должны готовить почву к 2013 году. А что случится в году с таким несчастливым числом? Да то, что тогда у правящих не останется другого выхода, как обратиться к народу примерно с такой сентенцией: "Братья и сёстры! Кормитесь где хотите, и как хотите, а в бюджете денег для вас увы нет!". Собственно их и сейчас уже нет, но как в этом признаешься перед выборами президента? А посему ударными темпами будут проедены остатки Резервного фонда, набраны бонды, рост социальных обязательств перед выборной гвардией - пенсионерами неизбежен.
И вот одним прекрасным утром 2013 года случится очередное падение цен на нефть, а компенсировать потери будет уже нечем..Да и зачем? До следующих выборов 6 лет, а потому смело увеличиваем пенсионный возраст лет на пять, объявляем мораторий на индексацию пенсий и зарплат бюджетников,прекращаем реанимировать зомби предприятия типа автотаза или пикалёво, ещё больше взвинчиваем цены естественных монополий.. Уфф, хорошо потрудился товарищ президент в сокращении бюджетного дефицита! Но.. безработица вырастает процентов эдак до 25, да и те кто работу не потерял, не может прожить на мизерную подачку, мал по малу то там, то здесь народ начинает выходить на улицы, после сокращения бюджетных трансфертов обостряется положение на Северном Кавказе, ситуация становится критической...И тут к правителю приходит никому неизвестный экономист (некий гибрид Гайдара - Явлинского - Чубайса, но с айпэдом) со сногсшибательной идеей - Да отпустите вы народец на подножный корм, им надо только не мешать, и за 500 дней всё устаканится, я это сам на лекции профессора Мухаммада Юнуса слышал! Вот тут и наступит Ваш звёздный час...
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Я сторонник другой позиции.Очень много критики, и этот не то делает и тот не так. Критикуя - предлагай и делай. Очень многое зависит и от нас с вами. Не пойдут ведра сами по щучьему веленью! Я на своем месте, в силу своего опыта стараюсь помочь малому бизнесу. Помогите и вы! Что мы все обсуждаем действия других. Что вы делаете на своем месте? Может у вас есть опыт прекрасный в других вопросах? Критика и полемика о всем и не о чем хорошо, дальше что?
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Добрый вечер,Надежда! Хочу работать в ВТБ, как можно осуществить свою мечту?)
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
На сайте банка в разделе Карьера можно узнать всю информацию, там есть предложения как для специалистов, имеющих опыт, так и для студентов, желающих пройти стажировку.
Важно, чтоб ваши достижения в работе соответствовали тем требованиям, которые предьявляются к вакансии в банке.
Кроме этого, банк имеет обширную филиальную сеть, свыше 500 точек в регионах России, вакансии есть и в региональных филиалах и дополнительных офисах.
Удачи!
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Спасибо, Надежда!smile;) Я отправлял,к сожалению практика показывает, что эта система не работает, резюме элементарно не читают!
andres  (andres1)
#
Даже не пытайся устроиться работать в банк ТОП 10 нереально!!! нужны связи!
Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Специально вышла на сайт банка в раздел "Карьера" -вакансии головного офиса.Насчитала свыше 30 вакансий.
Коллеги - нужны не связи, а ваш профессиональный уровень.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Я извиняюсь, Надежда я там тоже регулярно бываю...в октябре отправлял 2 раза резюме, а в ноябре 1 раз! Они размещают вакансии, я отправляю по почте, ни ответа ни привета...(проставляю галочку, чтобы сообщили о прочтении). Т.е. если бы они читали, наверняка бы пришло письмо ПРОЧТЕНО, или стандартная отписка "МЫ вам не готовы сделать предложение"! А так просто в пустоту, может там ящик переполнен. Несмотря на то что опыт в банке 3 года.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения