Идем дальше

Прошу извинить меня за небольшое молчание, была в отпуске.
Прочитала все ваши сообщения и постараюсь каждому ответить.Отдельные вопросы передам в структурные подразделения банка, которые курируют данный блок(Кредитование физических лиц, карточные продукты и тд). Я же работаю в блоке кредитования малого бизнеса, поэтому и все мои посты направлены на обсуждение темы кредитования малого предпринимательства.
Я надеюсь наше с вами общение поможет вам найти правильное решение и мои советы, пусть они и кому-то кажутся простыми, пригодятся вам в общении с представителями банковского сообщества.
Комментарии 14
С возвращением!
Небольшой вопрос: ставки по кредитам повышать не планируете?
Ставки по кредитам снижаем, сейчас в Банке специальные акции - клиентам малого бизнеса.
Кредиты до 15 млн.руб. сроком на 1 год -ставки 11% годовых, кредиты с суммой до 30 млн.руб. до 2 лет ставки 12 % годовых, специальные условия по залогу.Также очень важное направление - кредитование малого бизнеса под поручительство региональных гарантийных фондов. Если у малого бизнеса не хватает предмета залога, то поручителем по кредиту выступает действующий в регионе гарантийный фонд.
Подробнее вам всегда все расскажут в наших отделах кредитования малого бизнеса в филиалах Банка.Приходите!
Что Вы думаете в связи с выходкой украинского ВТБ по введению комиссии за право пополнения депозитного вклада?
Не кажется ли Вам, что статьи подобные http://forum.finance.ua/viewtopic.php?t=79102, вызванные недальновидными действиями руководства ВТБ-Украина, наносят вред всему бренду ВТБ?
живу в России,по данному вопросу вам лучше обратиться в пресс-службу нашего банка в Украине.Каждый занимается своим делом на своем месте.
Ваш ответ меня поразил... Не думал, что Вам настолько безразлична судьба бренда ВТБ...
Или у Вас получается как в известной в советское время юмореске? "К пуговицам претензии есть? Нет... Пришиты накрепко..."
Зачем было Вам меня отсылать в пресс-службу украинского ВТБ, если я поинтересовался ЛИЧНО Вашим мнением в сложившейся в Украине ситуации?
А то, что Ваш дочерний Банк с введением комиссии опозорился в Украине очень крепко, то это еще мягко сказано...
Только банки-банкроты в Украине ухищрялись действовать подобными методами. 12% комиссии за пополнение депозитного вклада - до такого надо додуматься... Ну да ладно... Храните корпоративную культуру на блоге и дальше. Только вопрос уже вышел за пределы форумов и его уже муссируют на первых полосах газет http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1532990&IssueId=7000609 .
Напомню, что за введение подобной комиссии Роспотребнадзор весной наказывал российские Банки...
И все-таки я поражен, что российскому руководству настолько безразличны действия своих украинских коллег...
"На цьому слові, лишайтесь здорові, матимете час - заходьте в гості до нас"
P.S.
А ВТБ в Украине еще ждут суды, ведь не все вкладчики согласны, чтобы о них "вытирали ноги"!
С уважением, Василий.
Возможно малочисленные упёртые представители МСБ таки обретут желаемое финансирование, в том числе и благодаря Вашим советам. Но совершенно ясно, что число их будет ничтожно. И никак это не повлияет ни на динамику развития МСБ, ни на рост доходов банков от этой категории заёмщиков.
Тем не менее, как представляется, работа Ваша не совсем бесполезна. Пока что Вы и ваши коллеги в других банках должны готовить почву к 2013 году. А что случится в году с таким несчастливым числом? Да то, что тогда у правящих не останется другого выхода, как обратиться к народу примерно с такой сентенцией: "Братья и сёстры! Кормитесь где хотите, и как хотите, а в бюджете денег для вас увы нет!". Собственно их и сейчас уже нет, но как в этом признаешься перед выборами президента? А посему ударными темпами будут проедены остатки Резервного фонда, набраны бонды, рост социальных обязательств перед выборной гвардией - пенсионерами неизбежен.
И вот одним прекрасным утром 2013 года случится очередное падение цен на нефть, а компенсировать потери будет уже нечем..Да и зачем? До следующих выборов 6 лет, а потому смело увеличиваем пенсионный возраст лет на пять, объявляем мораторий на индексацию пенсий и зарплат бюджетников,прекращаем реанимировать зомби предприятия типа автотаза или пикалёво, ещё больше взвинчиваем цены естественных монополий.. Уфф, хорошо потрудился товарищ президент в сокращении бюджетного дефицита! Но.. безработица вырастает процентов эдак до 25, да и те кто работу не потерял, не может прожить на мизерную подачку, мал по малу то там, то здесь народ начинает выходить на улицы, после сокращения бюджетных трансфертов обостряется положение на Северном Кавказе, ситуация становится критической...И тут к правителю приходит никому неизвестный экономист (некий гибрид Гайдара - Явлинского - Чубайса, но с айпэдом) со сногсшибательной идеей - Да отпустите вы народец на подножный корм, им надо только не мешать, и за 500 дней всё устаканится, я это сам на лекции профессора Мухаммада Юнуса слышал! Вот тут и наступит Ваш звёздный час...
Важно, чтоб ваши достижения в работе соответствовали тем требованиям, которые предьявляются к вакансии в банке.
Кроме этого, банк имеет обширную филиальную сеть, свыше 500 точек в регионах России, вакансии есть и в региональных филиалах и дополнительных офисах.
Удачи!
Коллеги - нужны не связи, а ваш профессиональный уровень.