Фискальный налог на ФОТ

Коллеги, очень мало обсуждается тема о введении нового налога на Фонд оплаты труда с нового года.

Как-то эту тему "замяли". У меня вопрос к малому бизнесу - Как вы планируете решать эту проблему со следующего года?

Ваши бухгалтера рассматривали возможные последствия и увеличения , необходимые при начислении официальной заработной платы? Или опять все в конверты?

Не нашла ничего существенного в инете на эту тему, а зима -то не за горами???

Знаю будут преференции только малым предприятиям в сфере инноваций, их это повышение не коснется, а для всех остальных как?

Буду признательна за ответы всех, кого волнует это вопрос.

Надежда