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Фискальный налог на ФОТ

03.11.2010 17:02 14 2 512 просмотров
Коллеги, очень мало обсуждается тема о введении нового налога на Фонд оплаты труда с нового года.
Как-то эту тему "замяли". У меня вопрос к малому бизнесу - Как вы планируете решать эту проблему со следующего года?
Ваши бухгалтера рассматривали возможные последствия и увеличения , необходимые при начислении официальной заработной платы? Или опять все в конверты?
Не нашла ничего существенного в инете на эту тему, а зима -то не за горами???
Знаю будут преференции только малым предприятиям в сфере инноваций, их это повышение не коснется, а для всех остальных как?
Буду признательна за ответы всех, кого волнует это вопрос.
Надежда

Комментарии 14

Шарухин Антон  (toshik80)
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Большие монстры (заводы, комбинаты, крупные ОАО) будут платить эти самые 34% и никуда не денутся. Да и 26 или 34 большой разницы нет
А вот упрощенцы и вмененцы скорее всего уйдут в конверты. Так как с 14% налог поднять до 34% это как-то крутовато. Хотя можно кому-то одному сделать большущий оклад, чтобы быстро перевалить за 415000 руб, а по факту это будет зарплата 10 человек.
Люди нормально выводят деньги через ИП, оказывая транспортные услуги, услуги давальческой переработки и т.п. А если еще левую зарплату выдавать по ведомости по форме "Т-53", то ни одна налоговая не докажет что была черная зарплата. Работник ведь "по ведомости" зарплату получал. Примеров таких много.
А вообще, поживем увидим. Народ у нас творческий по части обмануть государство
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да, про получение одной суммы руководителем и потом раздачу по конвертам 10 сотрудникам я слышала. Одна проблема - эти 10 сотрудников за чертой - ни офиц.накоплений в пенсионный фонд, ни другие соц.программы.
Шарухин Антон  (toshik80)
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За чертой можно и не быть... Хотите, отчисляйте добровольно в ПФР и государство за такую щедрость еще и сверху приплатит столько же. Вопросов нет...
Единственное больничный будет за свой счет, но если работодатель ценит работника то оплатит больничный, а отпускные в конвертах люди получают.
Надежда не могли бы свой e-mail подсказать, мы бы порешали наш вопрос по переписке, а то днем, совсем нет времени, а в 20:00 Вы наверное уже не на работе. Если не можете адрес дать публично, то отправьте по sms на 89115512871 Буду признателен
Шарухин Антон  (toshik80)
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Надежда, а вы действительно Большой Начальник.
Вы просили меня с Вами связаться вот здесь
И дали телефон 960-24-24.
Как оказалось это общий многоканальный телефон головного офиса. Дозваниваюсь третий день и все три дня мне по телефону твердят одно: "Телефон не отвечает её нет на месте"
Вот уж воистину "Высокое начальство которого постоянно нет"
Вы бы хоть добавочный свой номер дали или e-mail оставили а то smile:wall: третий день.
Так что Ваша помощь реальному бизнесу в вашем блоге пока нулевая. Слов много а реальных дел нет. Давайте уже перейдем к какому-то реальному диалогу
Заранее благодарен
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Надеюсь Антон, мой ответ по телефону, дал вам всю информацию, а вопрос, который мы с вами обсуждали, я опишу в очередном посте.
А секретаря у меня нет, и когда я в командировке (была в Оренбурге) телефон молчит, и машину я вожу сама, без водителя.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Да действительно все так!
Я уже кое-что делаю по полученной информации.
Но еще раз хочу подчеркнуть, в качестве резервного канала связи подошел бы адрес Вашего электронного почтового адреса и мы бы могли просто списаться, узнать планы друг друга на ближайшие день-два, а уже потом созвониться и поговорить.
Но тем не менее СПАСИБО! Вопрос сдвинулся.
Вы не будете против если я позвоню еще раз когда будут готовы результаты моего запроса? Вдруг возникнут неясности
Гектор  (Гектор)
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Еще бы знать зачем нужны накопления в пенсионном фонде в стране, где все время идут обсуждения по изменению формулы начисления пенсий. Сейчас вот вообще предлагают отказаться от накопительной части пенсии.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Забыл немного.
Например торговые компании своих торговых представителей оформляют как ИП и те сами платят за себя 6% УСНа. А контору вообще никакие налоги не парят
bugnut  (bugnut)
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Цитата
Или опять все в конверты?
Расторопные малыши, благо информация к размышлению была, урезали в конверты еще год-полтора назад на волне кризиса. Кто-то в силу объективных обстоятельств, а кто-то - смекнув, воспользовался "благоприятной" волной.
Делать это непосредственно перед введением налога или сразу после - навлечь на себя беду.
Большинство просто уже расслабилось и получает удовольствие. Поэтому и тему "замяли". А у кого финансовый менеджмент хлеб свой кушает напрасно, те еще заголосят после нового года.
Ну и "самые примерные налогоплательщики" после Рождественских каникул даже повышают такие "оклады"!
Сергей Попов  (sonnert)
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Опять получим какое-нибудь 161-Т для борьбы с обналичкой. Усилим
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Что то беспокойство за клиентов настораживает. Первое, что последует это значительное снижение банковского резерва, с последующим снижением суммы финансового обязательства банковской системы с мультипликативным эффектом. Поэтому обесценение своих обязательств банковской системой для уравнивания баланса "парить" будет всех. А вы думаете будет обратный эффект, как в тупом академическом учебнике написано? С точность до наоборот.
Коля Фомин  (dasas)
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Хорошо что на Украине все тихо...
авт гар  (gentos)
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Тысяча извинений,прошу Вашей помощи в сложившейся ситуации.

9-го ноября 2010года на мобильный телефон моей знакомой поступило сообщение с текстом:
Ваша карта заблокирована,для интрукции по дальнейшим действиям звоните по номеру 9......,замечу что номер не тот с которого пришло сообщение.
Знакомая набрала указанный номер,на другом конце ответил сотрудник службы финанасовой безопасности который сообщил о том что кто-то пытается снять средства с Вашей карты,на вопрос что делать сотрудник безопасности сказал явиться в течении 30 минут в банк либо к банкомату для получения дальнейших инструкций.
Отмечу что филиала банка в нашем городе нет и знакомая поехала к банкомату для выполнения инструкций сотрудника службы безопасности банка ВТБ24.
Выполнив полученные инстукции сотрудник службы безопасности разъяснил что через 2 часа вы можете спокойно пользоваться своими картами так как выполнена дополнительная защита от чужих проникновений.
Через 2 часа знакомая вновь добралась до банкомата и выяснилось что с её счёта исчезло 99000р,а со счёта дочери 60000р,общий ущерб 159000 рублей.
Знакомая обратилась по телефону в банк ВТБ24 где ей сказали что она стала жертвой мошенников и посоветовали прийти на следующий день в банк и написать заявление.
В тот же день знакомая обратилась в милицию с заявлением о произошедшем,но там сказали что дело гиблое так как банки неохотно идут на контакт для расследования таких махинаций.
Очень надеюсь что на данную ситуацию обратят внимание сотрудники банка ВТБ24,так как психологическое состояние моей знакомой крайне плохое,на картах лежали все деньги перечисленные от зарплат за 2010 год.
Прошу не смеяться и не осуждать мою знакомую так как в такой ситуации могут оказаться многие из нас.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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В таком случае, всегда надо обратиться в офис банка, а не бежать к Банкомату и исполнять непонятные инструкции.
А хранить деньги (зарплату) лучше открыв депозит, и процент выше и надежнее.
Конечно мы обратим внимание на такие случаи.
Но пожалуйста, сами тоже будьте бдительны.
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