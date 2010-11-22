Идем в регионы

Важный аспект развития бизнеса - региональные меры государственной поддержки малого бизнеса. Если раньше этот элемент был недостаточно развит, то сегодня он является решающим, и в ряде регионов России мы видим прекрасный опыт.
Была недавно в Оренбурге, Тюмени, посещала областные мероприятия. Что радует? Руководитель органа исполнительной власти, отвечающий за развитие предпринимательства сам бывший представитель бизнеса. Реально понимает ,что делает, и какие меры государственной поддержки нужны в регионе. Вот это прогресс, я понимаю и поддерживаю. Когда сам бизнес делегирует в чиновники своего представителя.
А для многих регионов это действительно большая проблема - деньги на поддержку малого бизнеса выделяются из федерального бюджета, а в регион эти деньги не поступают, потому что региональный чиновник вовремя не представил в центр необходимые документы, обоснования, не доказал Губернатору, что это необходимо, и Губернатор не подписал сопроводительное письмо.
Могу привести пример одного региона по созданию гарантийного фонда. В прошлом году выделялись федеральные источники на капитализацию активов гарантийных фондов из расчета 95 % федеральный бюджет и 5 % региональный. Так вот в одном регионе представитель органа исполнительной власти побоялся пойти к Губернатору , министерству финансов региона и доказать, что надо заложить 5 млн.рублей в региональном бюджете и регион получил бы 95 млн.руб. из федерального бюджета на создание гарантийного фонда. Он просто отправил письмо с просьбой выделить 5 млн.руб. и получил отказ. Я же вам писал, а вы отказали. Вот в таком регионе мне очень жаль предпринимателей, которые смотрят на все заверения федерального центра - Мы вам помогаем, а на самом деле в регионе - ...
Подведем итоги - поддержка малого бизнеса в вашем регионе и приход денег из фед.центра на поддержку малого бизнеса в первую очередь зависит от АКТИВНОСТИ ВАШЕГО органа исполнительной власти, отвечающего за развитие бизнеса.
Помню, когда я работала в регионе, нам наш Руководитель региона говорил - каждого из Вас я буду оценивать, по тому, сколько ресурсов вы привезете на развитие вверенной вам отрасли из федерального бюджета.
Вот так коллеги.
Делегируйте во власть своих людей.
Комментарии 4
Делегировать во власть своих людей - хорошо, но где же столько политиков наберут банки?
Все те профессионалы, которые выпускаются (выпускались) ВШЭ, МГУ и СПГУ уже заангажированы в пользу определенной группы людей и сложно определить их способности к лоббированию тех или иных интересов. Это я вам говорю, как человек вовлеченный в эту сферу и тайно, уже долгое время наблюдающий за тем, как происходит воспитание подрастающего поколения.
Поэтому, делегируйте - это действительно очень важно. Но так же важно понимать, кого делегировать.
Мне кажется немного неверным разделения бизнеса и чиновников. Потому, что если присмотреться - большая часть бизнеса так или иначе контролируется чиновниками. Власть и деньги переплетаются в своей неизбежной взаимозависимости. И здесь основная проблема - в том, что это поле "власти-денег" жестко поделено и никто не хочет впускать нечто "новое". Это же конкуренция в чистом виде, но если как понятие оно декларируется на уровне государства в виде образца к которому нужно стремиться, то как явление оно безжалостно подавляется, на практике просто потому, что никому не хочется терять хотя бы минимум власти и денег. Хочется же, чтобы все оставалось по-прежнему, или на крайний случай, чтобы денег было больше. А чтобы новое что-то - увольте, культуры нет финансовой, страна плохая и народ жулье. И хотя, в последнее время ситуация начинает выправятся (видимо, механизм функциональной шизофрении описанный выше, все же ускоряет нежели чем замедляет трансформацию) еще сильны аппатично-депрессивные настроения.
Здесь, как вы правильно заметили, не на что особо опереться, кроме как самим начинать влиять на политику региона, как через механизмы делегирования своих людей во власть, так и делегированием своих смыслов и если нужно, создание своей информационной среды через системы обучения (Вузы, школы, университеты), СМИ, PR и т.д.
Деньги создают отношения. Они их и обслуживают. Например, даже финансовое обязательство банка покупателя конечной продукции может создавать производитель этой продукции. Финансовое обязательство банка покупателя, который выставлял аккредитивное обязательство и следовательно становится плательщиком в основном договоре, нужно сделать обращаемым. Таким образом участники производства смогут не просто уступать выручку из аккредитива друг другу в оплату за поставку продукции, но и зачислять на свой счет-депо депозитария своего местного банка долг исполняющего банка покупателя, в пользу которого аккредитив был выставлен. То есть не участникам производства открывать банковский счет в исполняющем банке-плательщике в основном договоре, а за него это делают депозитарии их местных банков. Для депозитариев это не коррсчет, т.к. они имеют права денежного требования не на основании вклада, а как номинальные держатели этого расчетного документа в основном договоре (финансовое обязательство банка покупателя). Следовательно никаких затрат банковского резерва депозитариям банков не требуется ни для учета денежных прав в реестре исполняющего банка, ни по своим депозитарным обязательствам. По счету-депо "исполняющего банка" депозитарий местного банка соединяет все исполняющие банки и все счета-фактуры сливаются в одну сумму по счету-депо. Вы понимаете, что финансовые обязательства (сумма на расчетном счете банков) для обслуживания основного договора поставки на производственном рынке вообще не нужны могут быть. Нет использовать этот безоборотный документ Налоговый Кодекс заставляет, а потом сократить этот документ (финансовое обязательство) без производства "приказа". Это преступление против собственного народа. Именно так история будет смотреть на существующее правовое поле ведения хозяйственной деятельности.