Вход
Профиль Блог Лента Активность

Идем в регионы

22.11.2010 10:47 4 1 110 просмотров
Важный аспект развития бизнеса - региональные меры государственной поддержки малого бизнеса. Если раньше этот элемент был недостаточно развит, то сегодня он является решающим, и в ряде регионов России мы видим прекрасный опыт.
Была недавно в Оренбурге, Тюмени, посещала областные мероприятия. Что радует? Руководитель органа исполнительной власти, отвечающий за развитие предпринимательства сам бывший представитель бизнеса. Реально понимает ,что делает, и какие меры государственной поддержки нужны в регионе. Вот это прогресс, я понимаю и поддерживаю. Когда сам бизнес делегирует в чиновники своего представителя.
А для многих регионов это действительно большая проблема - деньги на поддержку малого бизнеса выделяются из федерального бюджета, а в регион эти деньги не поступают, потому что региональный чиновник вовремя не представил в центр необходимые документы, обоснования, не доказал Губернатору, что это необходимо, и Губернатор не подписал сопроводительное письмо.
Могу привести пример одного региона по созданию гарантийного фонда. В прошлом году выделялись федеральные источники на капитализацию активов гарантийных фондов из расчета 95 % федеральный бюджет и 5 % региональный. Так вот в одном регионе представитель органа исполнительной власти побоялся пойти к Губернатору , министерству финансов региона и доказать, что надо заложить 5 млн.рублей в региональном бюджете и регион получил бы 95 млн.руб. из федерального бюджета на создание гарантийного фонда. Он просто отправил письмо с просьбой выделить 5 млн.руб. и получил отказ. Я же вам писал, а вы отказали. Вот в таком регионе мне очень жаль предпринимателей, которые смотрят на все заверения федерального центра - Мы вам помогаем, а на самом деле в регионе - ...
Подведем итоги - поддержка малого бизнеса в вашем регионе и приход денег из фед.центра на поддержку малого бизнеса в первую очередь зависит от АКТИВНОСТИ ВАШЕГО органа исполнительной власти, отвечающего за развитие бизнеса.
Помню, когда я работала в регионе, нам наш Руководитель региона говорил - каждого из Вас я буду оценивать, по тому, сколько ресурсов вы привезете на развитие вверенной вам отрасли из федерального бюджета.
Вот так коллеги.
Делегируйте во власть своих людей.

Комментарии 4

Артур Немезов  (Whitemute)
#
Добрый день, Надежда.
Делегировать во власть своих людей - хорошо, но где же столько политиков наберут банки?
Все те профессионалы, которые выпускаются (выпускались) ВШЭ, МГУ и СПГУ уже заангажированы в пользу определенной группы людей и сложно определить их способности к лоббированию тех или иных интересов. Это я вам говорю, как человек вовлеченный в эту сферу и тайно, уже долгое время наблюдающий за тем, как происходит воспитание подрастающего поколения.
Поэтому, делегируйте - это действительно очень важно. Но так же важно понимать, кого делегировать.

Надежда Карисалова  (karisalova)
#
Согласна с вами, хороших, грамотных, активных - мало. Но мы же говорим о разработке мер по поддержке малого бизнеса. Какие эти меры должны быть в регионе - субсидирование % по кредитам, развитие микрофинансирования, создание гарантийных фондов - сам бизнес должен сказать. А получается часто это отдается на откуп чиновнику, который сам в жизни не занимался бизнесом. И региональная программа поддержки малого бизнеса составлена из мер, которые бизнесу может и не нужны на сегодня.
Артур Немезов  (Whitemute)
#
Цитата
А получается часто это отдается на откуп чиновнику, который сам в жизни не занимался бизнесом. И региональная программа поддержки малого бизнеса составлена из мер, которые бизнесу может и не нужны на сегодня.


Мне кажется немного неверным разделения бизнеса и чиновников. Потому, что если присмотреться - большая часть бизнеса так или иначе контролируется чиновниками. Власть и деньги переплетаются в своей неизбежной взаимозависимости. И здесь основная проблема - в том, что это поле "власти-денег" жестко поделено и никто не хочет впускать нечто "новое". Это же конкуренция в чистом виде, но если как понятие оно декларируется на уровне государства в виде образца к которому нужно стремиться, то как явление оно безжалостно подавляется, на практике просто потому, что никому не хочется терять хотя бы минимум власти и денег. Хочется же, чтобы все оставалось по-прежнему, или на крайний случай, чтобы денег было больше. А чтобы новое что-то - увольте, культуры нет финансовой, страна плохая и народ жулье. И хотя, в последнее время ситуация начинает выправятся (видимо, механизм функциональной шизофрении описанный выше, все же ускоряет нежели чем замедляет трансформацию) еще сильны аппатично-депрессивные настроения.
Здесь, как вы правильно заметили, не на что особо опереться, кроме как самим начинать влиять на политику региона, как через механизмы делегирования своих людей во власть, так и делегированием своих смыслов и если нужно, создание своей информационной среды через системы обучения (Вузы, школы, университеты), СМИ, PR и т.д.
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
#
В гражданском обществе произошло вытеснение денежных отношений административно-командными. Я вам, как предприниматель с 87 -года говорю, что деньги бизнесу не нужны не из каких центров. Однако, нормативные документы в виде Налогового Кодекса влезли в расчеты между хозяйствующими субъектами и вычислением вычета НДС только с использованием "платежного поручения", запретили все существующие отношения в гражданском обществе. Любые, где расчеты совершаются баз платежного поручения. На мой взгляд это не просто влезание в компетенцию Банка России, это сознательное разрушение товарно-денежных отношений в гражданском обществе. А производство, отмеченного вами "приказа", дорого стоит, хотя затраты на его производство копеечные. Советский Союз такая система и разрушила, что ждет и существующий строй.
Деньги создают отношения. Они их и обслуживают. Например, даже финансовое обязательство банка покупателя конечной продукции может создавать производитель этой продукции. Финансовое обязательство банка покупателя, который выставлял аккредитивное обязательство и следовательно становится плательщиком в основном договоре, нужно сделать обращаемым. Таким образом участники производства смогут не просто уступать выручку из аккредитива друг другу в оплату за поставку продукции, но и зачислять на свой счет-депо депозитария своего местного банка долг исполняющего банка покупателя, в пользу которого аккредитив был выставлен. То есть не участникам производства открывать банковский счет в исполняющем банке-плательщике в основном договоре, а за него это делают депозитарии их местных банков. Для депозитариев это не коррсчет, т.к. они имеют права денежного требования не на основании вклада, а как номинальные держатели этого расчетного документа в основном договоре (финансовое обязательство банка покупателя). Следовательно никаких затрат банковского резерва депозитариям банков не требуется ни для учета денежных прав в реестре исполняющего банка, ни по своим депозитарным обязательствам. По счету-депо "исполняющего банка" депозитарий местного банка соединяет все исполняющие банки и все счета-фактуры сливаются в одну сумму по счету-депо. Вы понимаете, что финансовые обязательства (сумма на расчетном счете банков) для обслуживания основного договора поставки на производственном рынке вообще не нужны могут быть. Нет использовать этот безоборотный документ Налоговый Кодекс заставляет, а потом сократить этот документ (финансовое обязательство) без производства "приказа". Это преступление против собственного народа. Именно так история будет смотреть на существующее правовое поле ведения хозяйственной деятельности.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения