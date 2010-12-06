Что важно в следующем году?

Конец года, идет подведение итогов года текущего. К концу месяца постараюсь рассказать в очередном посте о том, что сделано в 2010 году.

Но меня волнует вопрос - что нас ждет в новом году, какие приоритеты, какие задачи ставить на следующий год? Конечно рост кредитного портфеля, увеличение клиентов-субъектов малого бизнеса, создание новых банковских продуктов, улучшение качества обслуживания клиентов, открытие новых филиалов и доп.офисов.

Что еще? Что ждет сам клиент от банка в будущем? Ведь вырабатывая стратегию на следующий год, нам важно понять, что сам клиент будет делать в следующем году, какие банковские продукты он хотел бы получить. Может это микс из нескольких продуктов, и все в режиме он-лайн, а может это …..

Что важно клиенту – малому бизнесу в следующем году?

Ответы – кредиты бесплатно, безвозвратно, на 100 лет – не принимаются.

