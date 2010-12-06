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Что важно в следующем году?

06.12.2010 09:58 23 1 547 просмотров
Конец года, идет подведение итогов года текущего. К концу месяца постараюсь рассказать в очередном посте о том, что сделано в 2010 году.
Но меня волнует вопрос - что нас ждет в новом году, какие приоритеты, какие задачи ставить на следующий год? Конечно рост кредитного портфеля, увеличение клиентов-субъектов малого бизнеса, создание новых банковских продуктов, улучшение качества обслуживания клиентов, открытие новых филиалов и доп.офисов.
Что еще? Что ждет сам клиент от банка в будущем? Ведь вырабатывая стратегию на следующий год, нам важно понять, что сам клиент будет делать в следующем году, какие банковские продукты он хотел бы получить. Может это микс из нескольких продуктов, и все в режиме он-лайн, а может это …..
Что важно клиенту – малому бизнесу в следующем году?
Ответы – кредиты бесплатно, безвозвратно, на 100 лет – не принимаются.

Комментарии 23

Артур Немезов  (Whitemute)
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Может быть больше интерактивности?

зы. Хочу приложение в фэйсбуке и вконтакте. Чтобы зашел туда, вбил данные, и через 15 минут на карте деньги. smile:-)
Такой, типа, вери экспресс-кредит. smile:-))
smile:shuffle:
Артур Немезов  (Whitemute)
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Ерунда, конечно же. smile:-)
В область фантастики потянуло, извините. smile:-)
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Артур, тема действительно интересная, мы прекрасно понимаем, что определенная часть услуг переходит в режим виртуального доступа и клиент хотел бы все услуги банка получать в режиме он-лайн все 24 часа. Определенная часть услуг в нашем банке уже доступна в таком виде, идем вперед!
Артур Немезов  (Whitemute)
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Да, система телебанк - прекрасна. smile:-)

Однако, хотелось бы большего. В практическом плане, я думаю, ВТБ сможет потянуть внедрение системы NFC, как дополнение уже существующего базиса виртуального доступа. smile:-)
Это было бы шикарно, согласитесь Надежда? smile:-)
Артур Немезов  (Whitemute)
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Жизнь не стоит на месте.
Особенно, по части технологий делающих нашу жизнь немного удобнее. smile:oops:

Артур Немезов  (Whitemute)
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Кроме того, думаю что внедрение NFC оправдается в будущем, при объединении наработанной базы с RFID.
Поэтому, это тот самый виртуальный фронтир, на который стоит ориентироваться уже сейчас.
Есть еще идеи, но высказывать их имеет смысл, в зависимости от границ вашего интереса. smile:shuffle:
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ну почему же фантастика то???
В уходящем 2010м я на сайте заполнил анкету, потом мне позвонил безопасник, мы мило побеседовали за жизнь, потом
на том же сайте узнал, что банк одобрил выпуск кредитки с таким-то лимитом. Это все уже работает. Также на сайте подается заявка на увеличение лимита и также на сайте приходит ответ.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Цитата
кредиты бесплатно, безвозвратно, на 100 лет

Это прям нарушение почти всех основ кредитования - платности, возвратности и срочности! Не отмечен еже один важный параметр, о котором банкиры так не любят говорить - залог или поручительство.
Ставки падают, комиссии исчезают, варианты возврата только ширятся (дифференциальными платежами, аннуитет, ВКЛ, с погашением в конце срока и т.д.), со сроками вроде движение идет, но с качеством заемщиков и залогами - все плохо! Банки не дают под венчур, банки не дают без материального залога и т.д. Я думаю именно этот вопрос будет главным в следующем году.
Кстати, опять началось такое, как в 2006-2007 гг., когда некоторые банки начали давать налево-направо "под честное" слово, то тогда ЭПС были около 100%, сейчас с этим сложно - дорогие кредиты люди не берут, даже если им "под нос сунуть" на блюдичке с голубой каёмочкой! Эта идея сейчас плохо работает. Нужно придумывать что-то новое.
Что еще потребуется, например, многовариантность. Клиента можно привлечь широтой кредитного продукта: разные сроки, разные варианты получения - наличными или на карту, разные варианты погашения, со страховкой и без, и самое главное, разные варианты гашения: дифф., аннуитет, с отсрочкой в гашении осн. долга. Также нужны будут различные бонусные программы: взял кредит - повышенная проц. ставка по депозиту, пользуешся кредиткой без просрочек - понижение ставки каждый год, платишь по терминалам - участие в розыгрышах ценных призов. Вариантов миллион! Для такого крупного банка как ВТБ24 - это не проблема. Программы лояльности в 2011 г. опять выйдут на первые роли. Ведь хороших клиентов мало и "воспитание" новых трудный и затратный путь, но единственно верный в текущих условиях рынка.
Еще клиентам нужен качественный сервис: быстрый, недорогой, не навязчивый и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. Это решается чисто технически: доп. офисы (Кстати, в моем достаточно крупном городе, вашего офиса до сих пор нет! А ведь население более 100 тыс. жителей!), банкоматы, обучение сотрудников и т.д.
И вообще: банкирам нужно проникнуться мыслью, что людям не нравиться ходить в банк! Они это делают по нужде! В большинстве своем. И они будут ходить туда, где им больше по душе: где есть "все-в-одном", где дешевле, где быстрее и т.д. Нужно себя ставить на место клиента!
Один лектор рассказал интересную историю: в одном американском банке в офисах есть оборудованные детские комнаты с купюро- и монето-счетными машинками, они это разрекламировали и дети стали тянуть своих родителей в банк, чтобы пересчитать свою мелочь из копилки, а в это время родители... Как тонко сработано! Как оригинально придумали кросспродажу! Нам до этого далеко, но подобные вещи нужны. Нужно, чтобы клиент хотел приходить в банк даже просто так!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Многовариантность и программы лояльности поддерживаю. А в банк ходить действительно не нужно. Если все через интернет можно делать. Заполняешь там анкету, причем явных косяков сайт не даст допустить. Потом общаешся с безопасником. Еще бы неплохо если бы банк сам запрашивал через согласие клиента отчетность из налоговой в электронной форме. Хорошо если бы была возможность получать копии отчетности или справок об отсутствии задолженности с электронной подписью и отправлять в банк. И по интернету получать предварительное решение. Пришел в банк, паспорт показал, документы недостающие принес и получай кредит. И никуда не нужно ходить. Также хотелось бы и депозиты открывать и валюту покупать. Хотя в некоторых банках это уже реальность
Олег Трегубов  (TreOV)
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У нас в стране пока единственным фактом подтверждающим ваше согласие является ваша подпись плюс еще требуют ФИО и дату, обязательно написанную собственноручно. Электронные подтверждения работают только у юр. лиц. Пока не измениться законодательство и наша судебная система о том, что вы пишете приходиться только мечтать.
Тут я недавно случай слышал: клиенту ошибочно зачислил банк сумму не на депозит, а счет до востр-я, так вот клиент когда узнал через полгода, попробывал от банка получить компенсацию за недополученные проценты, а банк ему указал на подпись в прих. кассовом ордере и сказал, что типа "сам дурак". А вы говорите электронная подпись? Тут с пакетом документов, подписями и печатями иногда не докажешь ничего. Тоже самое может быть и наоборот, т.е. банк может оказаться пострадавшим.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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К сожалению при рождении всех людей не подключают к системе электронно цифровой подписи.
Безусловно, за дистанционными технологиями будущее, но уже сейчас можно получить определенное количество сервисов удалёно.
Но в любом случае, т.к. ответственность за кредит будет нести конкретный Иван Иванов а не личность с ником Neotdam, банку необходимо ваше личное присутствие хотя бы для того что бы понять что вы не под дулом пистолета берёте очередной кредит.


Надежда Карисалова  (karisalova)
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Определить потребность клиента, подобрать ему наиболее подходящий продукт или услугу банка, заключить договор о продаже этого продукта / оказании этой услуги, да еще и проделать все это удаленным образом, то есть без обязательного прихода клиента в банк, - это мечта! Причем мечта не только клиента, но и самого банка.
Достаточно сказать хотя бы, что обслуживание клиентов в отделениях далеко не самая дешевая вещь.
Однако особенности законодательства, увы, сегодня не всегда позволяют проделать это «безболезненно». Сделка, осуществленная подобным образом, с точки зрения закона может просто быть признана недействительной, то есть несостоявшейся, со всеми вытекающими последствиями. Кому при этом не повезет, клиенту или банку, напрямую зависит от вида заключаемой сделки или приобретаемого продукта.
Тем не менее банки, и в первую очередь банк ВТБ24, не оставляют надежды и направляют значительные усилия на то, чтобы максимальным образом расширить круг возможностей, реализуемых удаленно. Так, например, в интернет-банке ВТБ24, известном как «Телебанк», уже сейчас можно совершить целый ряд операций без прихода в банк. И это не только часто встречающаяся услуга по предоставлению информации, но и возможность совершения активных операций. Таких, как различные платежи (количество подключенных провайдеров услуг превышает несколько сотен). Таких, как переводы средств, внутренние (например, с карты на текущий счет и наоборот,) и внешние (перевод на счет в другом банке). Таких, как открытие депозита, и ряда других.
К сожалению, обойтись совсем без прихода в банк, не удалось. Но вот сделать этот приход единственным – вполне.
А в планах банка – значительное расширение спектра услуг оказываемых подобным образом. В том числе и кредит можно будет получить без прихода в банк.
Так что никакая это не фантастика, а вполне себе реальность!

Дмитрий  (Dimon)
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А как сейчас обстоят дела с тарифами на РКО в ВТБ-24? Когда я последний раз смотрел, по-моему, они почему-то были выше, чем у ваших конкурентов.

Хотелось бы иметь возможность переводить средства на карту или на счет в телебанке из Google (в частности из Google Adsense). ЯндексДеньги, кстати, уже можно переводить, проверено.

Возможно, запустить какую-то программу сотрудничества или партнерскую программу для владельцев популярных сайтов соответствующего профиля.
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Банк ВТБ24 подходит к тарификации услуг расчётно-кассового обслуживания юридических лиц банка с учётом тарифов банков-конкурентов.
В соответствии с этим организован регулярный мониторинг тарифов на региональных рынках. В подавляющем большинстве услуг тарифы ВТБ24 находятся в рамках складывающейся среднерыночной цены.
А как в Сбербанке?
Дмитрий  (Dimon)
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Тут, наверное, неоднозначно, т.е. для одной группы клиентов разница в пару-тройку сотен рублей не кажется актуальной, а кто-то (наверное, это в большей степени относится к ИП) обращает на это внимание. Я на форуме этого сайта встречал мнение, что и Телебанк мог бы стоить и дешевле, хотя мне лично не кажется, что он дорогой.

Что касается Сбера, то по поводу их РКО могу рассуждать только по отзывам пользователей, а по ним сложилось мнение, что там не всем нравится ПО (имеется ввиду клиент-банк для юриков) и качество работы службы поддержки.

Ваш банк купил два бывших сбербанка в Армении и Грузии, поэтому о нем на моем сайте тоже кое-что есть. Кроме этого, держу у вас карту, пользуюсь Телебанком, время от времени посещаю филиалы. В тех филиалах, где нет больших очередей, уровень сервиса явно подрос за последнее время.
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Финансовое обязательство банковской системы не имеет ценности и обращения, поэтому необходимо финансовое обязательство обеспечить ценностью, например отображением поставки готовой продукции и обеспечить финансовое обязательство обращением, например как бездокументарную ценную бумагу обращать по счетам-депо депозитариев банков, обслуживающих производителей готовой продукции. Обслуживание по счетам-депо производственных отношений позволит снизить риск исполнения "условия оплаты" и не требуют покрытие (исполнение) финансового обязательства банка для оплаты поставки продукции. Таким образом банк покупателя конечной продукции становится центральным банком (исполняющим) для всех банков участников производства готовой продукции. Покрывает (исполняет) свои финансовые обязательства исполняющий банк только на добавленные затраты собственника финансового обязательства исполняющего банка (владельца счета-депо депозитария). Это позволит значительно увеличить количество и сумму товарно-денежных отношений на производственном рынке и при этом сократить сумму финансовых обязательств банковской системы до размеров стоимости готовой продукции.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Открытости банка! И профессионализма на местах
А не того формально-конвейерного подхода который существует сейчас.
Кредитный эксперт должен хорошо знать и понимать хотя бы основные принципы кредитных решений. Например какой процент составляет сумма кредита от величины залога. Ведь меньше 100%, но сколько конкретно. Или например по анкете. Я в свое время написал в анкете сумму выручки реальную, которая отличалась от декларируемой сами понимаете в какую сторону. И получил отказ так как реальная выручка ничем не была подтверждена. А ведь никто не подсказал, что эту цифру нужно документами подтвердить. Отксерили документы, отправили в ЦОД, а и он выдал автоматический стоп, так как доходы по декларации не соответствовали сумме кредита. Всегда ведь можно сказать, что вы не отвечаете таким-то требованиям, Вам нужен больший доход, меньше иждивенцев, больше документов и т.п. Поэтому сегодня кредитование для Вас невозможно. Но если Вы примете меры, ваш доход вырастет донесете документы, то милости просим.
Другое дело отказы из-за проблем кредитной истории. Зачастую люди о них просто и не подозревают. А ознакомиться с КИ это песня целая. Сначала сходи в банк и сделай запрос в каком БКИ хранятся твои истории (у меня аж в целых трех). Потом распечатай заявления на составление кредитного отчета (у каждого БКИ своя форма), заверь у нотариуса и отправь почтой в адрес БКИ. И в лучшем случае через 10 дней получишь ответ. Законом предусмотрено, что 1 раз в год бесплатно, но нотариусу и почте то все равно надо платить. Можно быстрее все это сделать через банки-агенты, но в Арх.области есть агент только НБКИ. Почему кредитный эксперт не может при клиенте сделать онлайн проверку данных? Ведь БКИ предлагают делать запросы через интернет. И сразу сказать, что в КИ нелады, а заодно разъяснить клиенту как ознакомиться с КИ и что предпринять. Однако это никому не надо. Откажем молча и пусть клиент отваливает, нам то что. Ведь на круг то план по выдаче выполняем.
Господа банкиры. Будьте ближе к народу. Конечно конвейерный подход и скоринг это технологично, но вы ведь не петли дверные штампуете, а с людьми работаете. Тем более, что скоринговая программа может дать полный отчет о результатах рассмотрения заявки. А то отказ и все. И уходит человек оплеванный с полной потерей веры в доступные кредиты и всю банковскую систему.
Кстати Надежда! Вы обещали пост на эту тему
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Я помню, Антон, а Вас в свою очередь прошу посвятить коллег во взаимоотношения с БКИ как физического лица, это будет очень большая практическая помощь.
Так и будем всем помогать и на собственном опыте (граблях) идти вперед.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Да я то с удовольствием просвящу!
Только какой десятой доле процента я это расскажу? Только той которая читает блоги на banki.ru, да и своему ближайшему окружению.
А как быть ИП который мастерски ремонтирует обувь, хочет расшириться, но с компьютером плохо дружит и слыхом не слыхивает по Великую Силу Интернета, благодаря которой в частности, вице президент ВТБ-24 и председатель правления НБ "Траст" начинают помогать Мне решать Мои вопросы?
Вот если я ему скажу: данные о тебе хранятся в ООО "Эквифакс кредит сервисиз" или в ООО "Экспириан-интерфакс", он мне что ответит? Скорее всего "Папрашю нэ выражаться". (Сайты кстати не сразу и нашел) А нам с Вами понятно что это крупнейшие в стране БКИ с одним из которых ВТБ-24 работает (по информации из интернета)
И вот приходит ИП в банк и получает отказ так как согласно данных "Экспириан-интерфакс" он РусФинансу к примеру должен остался 3 рубля за диван купленный в кредит 5 лет назад. И должен то по вине банка, так как там что-то напутали. И все гуляйте... скажут ему из-за такой вот глупости. А нет чтобы сказать "Уважаемый Иван Иваныч тут у Вас проблемки в КИ, кредит выдать не можем. Давайте поможем Вам отправить запрос в БКИ, Вы посмотрите откуда отрицательная информация и разрулите вопрос" после чего приходИте и повторно Вас рассмотрим"
Ну не мне надо народ учить, а банк мог бы помогать людям, а заодно и зарабатывать на продаже сведений из БКИ. Ну почему не повернуться лицом к человеку??? Заодно бы и финансовую грамотность населения повысили, да и народ бы за кредитом более подготовленный приходил.
Татьяна Р.  (talra)
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В следующем году у ВТБ24 должен появиться "сводный брат" - Транскредитбанк. А еще через три года он должен полностью раствориться в ВТБ. Как я понимаю, розничный бизнес ТКБ в итоге достанется ВТБ24. Есть ли у вас планы по "утилизации" наследства - позаимствует ли ВТБ24 что-либо из арсенала банковских продуктов ТКБ?
Надежда Карисалова  (karisalova)
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Да, конечно. У любого банка много хорошей практики, что, несомненно, очень интересно. Обязательно рассмотрим все наработки и конечно клиентов. Это новая целевая группа клиентов огромной отрасли в России и мы надеемся, что и мы как банк сможем предложить этим клиентам новые возможности.
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