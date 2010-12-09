Про вопросы, заданные ранее... или по просьбам клиентов!

Причин отказов в действительности больше, чем только «из-за БКИ». Да и отказ по этой причине далеко не всегда связан именно с плохой кредитной историей клиента, как таковой. То есть клиент может иметь достаточно хорошую кредитную историю с точки зрения возврата полученных кредитов, но в данный момент иметь также и уже существующие кредиты в других банках. Проанализировав эту информацию, банк, в который клиент обратился с очередным запросом, вправе посчитать, что увеличение кредитной нагрузки будет для клиента «неподъемно». К сожалению, следует признать, что информация о наличии, либо отсутствии таких кредитов приходит из БКИ не всегда в актуальном состоянии. В реальности клиент мог уже погасить эти кредиты, но, увы, об этом знает только он сам, а «официальная» информация говорит о другом. И банки вынуждены ориентироваться именно на нее. Либо выстраивать гораздо более сложный механизм сбора и учета «подтверждений о погашении» от самого клиента. То есть, если клиент принесет справку из всех банков, в которых он брал кредит, о том, что такие кредиты уже погашены, информации для принятия решения будет более чем достаточно. Но такое предположение скорее утопия, так как, повторюсь, механизм получения, хранения и учета таких документов крайней сложен, и клиент уступает простой оценке поступившей из БКИ информации.
Теперь о том, почему банк не сообщает о причине отказа. Ну, во-первых, банк имеет законное право не сообщать о таких причинах. Повторю, возможных причин много. Не все из них можно легко и доступно объяснить клиенту без применения специальных терминов. Например, банк по своей методике подсчитал возможность клиента погашать запрошенный кредит. Получилось, что клиенту будет это делать затруднительно, образно говоря его доходов, не хватает на обслуживание кредита и клиенту еще ведь надо оставить деньги на семью и детей. Рисковать или не рисковать – право банка. Клиент, конечно, может возразить, что он потуже затянет пояс, что он надежный и всегда исполняет принятые на себя обязательства, но банк-то, напомню, считал по своей методике и имеет определенные нормативные документы, которые, к сожалению, не разрешают ему это сделать (не будем говорить про риски, про создание резервов и т.д.) Думаю, в этой ситуации необходимо отнестись к этому как к обычной жизненной ситуации и попробовать снова в другом банке!
Кстати, дополнительно сообщаю, что наш банк начал оказывать клиентам услугу по определению БКИ, в которых имеется записи о клиенте.
Чтобы узнать эту информацию, клиенту надо обратиться в любое отделение ВТБ24 и написать соответствующее заявление. Банк осуществляет необходимые действия и через определенное время (порядка нескольких дней) предоставляет клиенту справку, с указанием всех кредитных бюро, в которых имеется информация о клиенте. Дальше клиент напрямую может обратиться непосредственно в любое из этих бюро, и оно, в свою очередь, по закону обязано предоставить ему всю необходимую информацию. Эта услуга внедряется нами в тестовом режиме, и к сожалению не всегда мы можем получить всю информацию от всех БКИ, но работать в этом направлении начали. Спасибо Вам уважаемые клиенты за ваши обращения и предложения по улучшению!
Кроме этого, в настоящее время мы большое внимание уделяем автоматизации процессов и все это конечно для улучшения качества клиентского сервиса.
И в заключении, будьте внимательными и аккуратными при исполнении своих обязательств, в конечном итоге, все это вам на пользу.
Удачи!
Комментарии 21
Чтобы узнать эту информацию, клиенту надо обратиться в любое отделение ВТБ24 и написать соответствующее заявление. Банк осуществляет необходимые действия и через определенное время (порядка нескольких дней) предоставляет клиенту справку, с указанием всех кредитных бюро, в которых имеется информация о клиенте.
1) Почему про отрицательную информацию из БКИ не сказать заявителю. Он разберется в ситуации примет меры и обратится через 2 месяца снова (или не обратится если исправить ничего нельзя).
2) Насчет дохода:
Можно ведь прямо сказать, что максимальная выплата по кредиту составляет только 40% от дохода. Или к примеру банк вычитает из дохода 8000 руб на заемщика и всех иждивенцев. Минус кредиты и все вы товарисчь не способны покрывать эти долги. Это тоже можно проверить на предварительной проверке. Заемщик глядишь и закроет существующие кредиты или принесет справки, что они закрыты. Может какие под какие-то доходы бумаги оформит и через 2 месяца придет снова.
3) О вашей новой услуге. По моему Вы лукавите. Я так понял вы всего лишь предоставляете справку в каких БКИ сформирована история? Зачем банку обращаться за информацией во все БКИ если для этого достаточно запрос в ЦККИ сделать? И насколько я понимаю, такую услугу может оказать любой банк. А сколько стоит Ваша услуга? И я так понял собрать и предоставить заявителю кредитные отчеты из всех бюро вы не можете. Так?
Ваша Услуга проблемы клиента не решит, а приведет к другой проблеме: И чего мне с этим списком БКИ делать? А вот этот вопрос ваши операционисты уже решать не будут...
про доходы - давайте уже научимся считать, специально для этого на сайте Банка есть калькулятор - выбираешь любой продукт банка, например кредит наличными, вводишь сумму, и он тебе даст предварительный расчет: сколько платить, график платежей; можно посчитать в зависимости от суммы месячного платежа, в зависимости от суммы вашего дохода, от срока кредита и т.д.
Прежде чем прийти в Банк за кредитом, определите сами: сумму кредита, сумму, которую можете платить ежемесячно и т.д. Введите все в калькулятор - получите примерные параметры кредитного продукта, сравните со своими возможностями.
Дальше идете в банк или ищете другой вариант заимствований.
Кредитных калькуляторов не только на сайтах банков, но и в интернете предостаточно. Аннуитетная формула в Википедии есть. Естественно я все посчитаю. Один раз уличил Ренессанс-кредит в обмане и в наличии скрытой комиссии. Парнишка не знал как и выкрутиться.
Прочитайте внимательно пункт 2. Приду я в банк подам заявку и скоринг увидит, что платеж по кредиту превышает 40% от дохода (к примеру) и выставит отказ. А мне этого никто не объяснит. Я об этом говорю. Если у Вас на сайте есть проверка хватит ли дохода на выплату кредита причем чтобы иждивенцы учитывались и все прочее, а еще лучше чтобы сайт подсказал какой размер дохода необходим, то подскажите ссылку посмотрю, проверю
И насчет услуги. Вообще-то можно ведь и доверенность с клиента взять и по доверенности кредитные отчеты получить и клиенту передать. С клиентом можно договор заключить и включить пункт о неразглашении информации со стороны банка...
И ваша услуга она сколько нибудь стоит??? или бесплатная?
А может ли заявитель обратиться к руководителю регионального филиала с просьбой разъяснить причину отказа если пожелает. Я видел реакцию нескольких людей на отказ, большинство махнуло рукой, кто-то обиделся на ВТБ-24 типа на всю жизнь, ну а кто-то пожелал узнать в чем дело.
Не думаю, что будет огромный поток на прием, но определенный негатив с банка это могло бы снять, да и те среди кого провели такую работу провели бы работу среди своего ближайшего окружения. Еще раз повторюсь когда ты знаешь в чем проблема, то что-то можно и исправить со временем (например отбелить доходы или начать документально их оформлять) разобраться с КИ и обратиться в банк спустя какое-то время. Хотя существуют и неисправимые вещи.
Мне кажется что руководитель Вашего уровня не должен заниматься такими вещами и мне правильнее было бы решать подобные вопросы в Архангельске
Подумайте, хуже то не будет, но мнение о банке улучшится...
Нас интересуют несколько позиций в области:
1.Агентские продажи продуктов и услуг Вашего банка;
2.Актуализация продуктов банка (для физических и юридических лиц), предлегаемых через нашу компанию.
3.Размещение брэнда Вашего банка на нашем сайте www.grand-fin.ru в разделе Партнёры.
За направление стратегического сотрудничества отвечает Департамент маркетинга и общественных связей. Курирует блок Кожикин Михаил Михайлович.
Можете подготовить и направить ваши предложения письменно по адресу:г.Москва, ул.Мясницкая , д.35.
Чтобы узнать эту информацию, клиенту надо обратиться в любое отделение ВТБ24 и написать соответствующее заявление. Банк осуществляет необходимые действия и через определенное время (порядка нескольких дней) предоставляет клиенту справку, с указанием всех кредитных бюро, в которых имеется информация о клиенте.
Как кстати и ВТБ24 стал нравитсья в целом, раньше был значительно хуже уровень обслуживания, по моему мнению. Сейчас на 100% доволен. Ну а с БКИ это новое, я понимаю, еще не привыкли
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ субъект кредитной истории может обратиться в любую кредитную организацию с запросом на получение информации о БКИ , в котором хранится его кредитная история, либо об отсутствии такой информации, а также с заявлением на формирование/аннулирование/замену кода субъекта кредитной истории.
Прошу Вас на днях еще раз зайти в доп.офис Банка и написать заявление в произвольной форме.
Коллеги Банка еще раз проинформированы.При возниконовении вопросов, можно обратиться к Управляющему доп.офиса. Удачи!
Надежда
Вот что ответил мне доп.офисе
Готовы принять клиента. Если дадите его контакт - пригласим сами.
С уважением,
ДО "Кузьминки"
ВТБ 24 (ЗАО)
Банк замечательный, идеи иновационные.
Задевает только разный подход к клиентам.
Ну с БКИ все понятно, я и до этого получал результаты обработки своих персональных данных.
А вот подход к выдаче, якобы, кредитных карт "Мобильный бонус" удручает.
Почему то выдают без ограничений и есть люди получившие по 20-50 и более этих карт.
То ставят ограничение на выдачу ДО 3-х в руки.
Жене вот и 3 ни как не дадут.
И технический овердрафт очень напрягает, особенно пассивное отношение к звонкам клиента в службу поддержки в этом случае.
Например Элекснет ввел многих клиентов в технический овердрафт отзывом ранних платежей через него с последующим возвратом из-за технической ошибки.
ВТБ-24 самоустранился от разбирательств в данном вопросе.
Еще нарпрягает оплата сотового телефона с привязанной карты невозможностью определить на какой № телефона произведена оплата. Ведь с карты можно не только свой номер оплачивать. Так вот в ВТБ-24 только получатель Билайн и все. Ну и где концы искать? Квитанций никаких вообще нет. Стоит разобраться с этим вопросом.
С уважением, Георгий.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=8406#r2534807