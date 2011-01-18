Здравствуй 2011 год!

Вот мы и в новом году! Иногда мне кажется, что ожидание интереснее, чем само событие. Очень хочется, чтоб новый 2011 год совпал со всеми нашими надеждами и ожиданиями!
Что ждем в этом году? Стабилизации, роста, будут новые проекты, новые клиенты, новые друзья! Постараюсь и в этом году быть Вам всем полезной, помочь разобраться в сложной ситуации в бизнесе, в получении финансирования ваших проектов. Позволю напомнить, что наш Банк ВТБ 24 кредитует малый бизнес, кредитование среднего и крупного бизнеса осуществляют дополнительные офисы ВТБ. Так что если вы малый бизнес – милости прошу к нам. Мы активно используем элементы государственной поддержки малого бизнеса, оказываемые за счет федерального и регионального бюджета, сотрудничаем со всеми объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса.
Так что коллеги – всем удачи в этом году и выполнения всех намеченных планов!
Надежда
Комментарии 18
В частности с Надией Черкасовой диалога не получилось, так как она имеет привычку не отвечать на не очень удобные вопросы, зато с удовольствием отвечает на комплименты в свой адрес.
Вы не читали свой предыдущий пост? Может быть как-то прокомментируете свою позицию по нашему с Александром Дроновым спору. Я так до конца и не понял его идею.
И по поводу "милости просим"...
Я не так давно вошел в бизнес одной торговой компании (продуктовый ритейл). А скажите, если мы 2 месяца назад "ходили под приставами" имели просроченные кредиты и арестованные счета, но сейчас за два месяца своими активными действиями ликвидировали большинство этих проблем, в том числе за счет того, что банки дали нам (учредителям) потребительские кредиты, тем самым признав нас хорошими заемщиками, сможете ли вы нам сказать "милости просим" и выдать солидные "длинные" деньги, под хороший залог с нашей стороны??? Мне кажется когда за определенный интервал времени человек предпринимает шаги и нормализует ситуацию, то можно особо сильно не смотреть в его прошлое... Как считаете? Тем более, что по всем принятым мерам есть бумаги и от приставов и от банков (что они претензий к нам не имеют)
читала ваш спор, но честно скажу, не поддерживаю, ни ту, ни другую сторону, любое обсуждение должно родить истину, но как я поняла, каждый остался при своем мнении.
По текущему сотрудничеству с банком. В любом случае, конечно, важно иметь документы об исполнении обязательств и отсутствии обременений по вашему бизнесу. А дальше необходимо нарастить определенную выручку, позволяющую обслуживать кредит. В каждом конкретном случае, наш кредитный инспектор должен будет проанализировать ваши материалы, группа проверки заемщиков проверить погашены ли все ваши обязательства и если все - ок, решается вопрос о выделении кредита.
По поводу спора... Я просто хотел услышать мнение. Есть идея создать эквивалент денег и пустить в обращение свои долговые расписки. Во-первых я сильно сомневаюсь, что они будут обращаться также свободно как деньги, а во-вторых зачем подменять деньги чем-то другим? При этом в самом начале нашей милой беседы было сказано, что кредиты губят экономику. Мне до сих пор непонятно как его идея заменит кредитование и почему этого до сих пор никто не осуществил? Может быть вы понимаете смысл лучше чем я?... Но мне кажется, что это никому не нужно. А Вы сами как считаете?
По поводу сотрудничества...
В декабре мы обращались в Архангельский филиал, но разговор пришлось приостановить так как управляющая предложила заполнить анкету и передать в банк копии паспортов и учредительных документов. После чего она сказала, что информацию о нас заведет в компьютер и через некоторое время придет предварительное решение. И такой ответ нас насторожил. Мы предположили, что нас пробьют по различным базам увидят все претензии кредиторов и попросту откажут.
Как мне кажется более правильным будет вместе с паспортами и уставами предоставить еще и бумаги о прекращении исполнительных производств и снятии арестов с собственности
Вопрос: Мы правильно поняли ситуацию? И как нам лучше поступить?
P.S. А выручка она какой была такой и осталась. Немного правда упала в ноябре так как приставы изъяли немало оборотных средств. Но в новый год отработали даже лучше чем в прошлые года...
Зайдите еще раз в банк.
Когда по Вашему банки сделают послабления в части требований к компаниям, а именно к проектам так называемым Старт Ап, а то ведь замучишся ходить по банкам в целях поиска кредита, в основном даже для того , что бы отдать заявку необходимо открывать счет,берут документы и не вчитываются. Я конечно же согласен с позицией , что банк должен быть уверен в возврате своих средств ... но све же есть хорошие проекты и реальные.есть много людей у которых есть опыт управления , в основном даже вариантов никто не предлагает,например вот это мы профинансируем покупку,это можно взять в лизинг, а вот когда эти два шага сделаете - дадим средства на пополнение оборотных средств --как выход.
Спасибо
С уважением Крюк Сергей
Почему бы Вам потреб.кредит не взять? И за счет этого кредита дать старт бизнесу. Поработаете полгода год сформируете себе кредитную историю, поймете устойчив бизнес или нет и обратитесь в банк, уже за кредитом для бизнеса.
Если считаете, что Ваш проект интересный то обратитесь в местный Фонд развития предпринимательства и он может поручиться за Вас перед банком или здесь есть блог Российской венчурной компании попробуйте защитить проект там...
А сами бы Вы дали денег в долг незнакомому человеку под "идею" без каких-либо гарантий и залогового обеспечения?
Насобирайте с ваших покупателей предварительных договоров поставки сельхозпродукции, чтобы доказать банку, что сбыт налажен
Такие проекты кстати "Авангард" любит. Обратитесь туда. Они выкупят этот завод и передадут Вам его в лизинг. Если вы своевременно и в полном объеме все выплатите, то завод вам передадут в собственность
Они на сельском хозяйстве собаку съели, поэтому объективно оценят ваш проект. Успехов
Мы так же как и Вы сейчас решаем вопрос о превлечении средств на развитие...
Я поступил очень просто
Открыл сайт www.banki29.ru. (29 это код нашего региона, для вашего региона наверняка есть такой же сайт)
Пошел по сайтам банков, нашел телефоны местных отделений и ответственные лица понаскидывали свои почтовые адреса.
Я им отправил заявки в электронном виде с целями с суммами с доходностью с возможными залогами. В течение дня получил ответы из 6 банков, что можно сделать а что нет.
Составьте электронную заявку сделайте в формате PDF отсканированные копии балансов, уч.документов и решайте вопрос не выходя из офиса. А в банк можно ехать для уже более предметного разговора
Тема финансирования страт-апа , она не простая, в данном направлении надо рассмотреть вопросы государственной поддержки малого бизнеса в вашем регионе. Для этого необходимо на сайте органа исполнительной власти, отвечающего за поддержку малого бизнеса в вашем регионе (это может быть министерство экономики, департамент поддержки малого бизнеса и т.д.), найти информацию какие меры поддержки реализуются в вашем регионе.
Что может быть интересно для Вас:
1. Гарантийные фонды, они могут выступить поручителем за ваш кредит в банке до 70% от недостающего предмета залога.
2. Субсидирование процентов по кредиту или по лизингу (в зависимости от того, что вы берете кредит или лизинг) – от ½ до ставки ЦБ РФ.
3. поддержка вашей экпортно-ориентированной деятельности (субсидирование затрат по сертификации по системе ИСО 9000 и т.д.)
4. Субсидирование затрат на подключение к эл.сетям
5. и еще много разных мероприятий, в каждом регионе они различные.
В рамках мер государственной поддержки малого бизнеса на основании ФЗ № 209 (советую всем почитать) в каждом регионе принимается специальная программа малого бизнеса, эта программа финансируется из регионального и федерального бюджета. В каждом регионе есть орган исполнительной власти, который за это отвечает и этот орган обязан иметь сайт, где все рассказывать – как оказывается господдержка, кому, какие бумажки собирать и куда нести, и что надо делать.
Так вот один из приоритетов всех мер господдержки – это поддержка старт-апов.
На это выделяются деньги из двух министерств – Минздравсоцразвития и Минэкономики.
По линии первого это +_ 60 т.р. (около 5 т.р. х 12 месяцев) и по линии Минэкономики 200-300 т.руб. .
Эти деньги именно на создание малого предприятия, на его начало. По этим деньгам надо отчитаться , что образованное малое предприятие, куплен стол стул компьютер ,открыли счет в банке и т.д. – перечень в регионе есть .
Почти во всех регионах эти деньги выделяют.
Дальше – начальный капитал.
1. Это микрофинансовые организации, фонды поддержки предпринимательства, Банки – продукт Коммерсант или потребкредит, лизинговые компании.
2. После того как наработан опыт 6 мес., приобретен небольшой залог – уже кредиты в Банке с поручительством гарантийного фонда, который может выступить поручителем до 70 % от недостающего обеспечения.
3. И конечно важны ваши реальные планы при обращении за кредитом.
Честно, коллеги очень часто спрашивая предпринимателя а сколько вы хотите кредита? (Сколько вешать в граммах) получаешь ответ – А сколько дадите.
Получается вы сами еще не провели четкий анализ своего развития, что будете делать на кую сумму своих денег рассчитываете, какую сумму надо взять в кредит, какие затраты тд.
Поэтому для нас Банков очень важен ваш опыт, чтоб вы уже имели опыт работы, возьмите для начала потребкредит, микро-займ, попробуйте взять в лизинг.
Поймите – обслуживание кредита, это тоже не просто.
Кроме этого для стартующих в регионах есть еще специальные бесплатные программы обучения – тоже в рамках мер гос.поддержки, поэтому мой Вам совет – изучите все, что есть в вашем регионе по помощи малому бизнесу.
Какие объекты инфраструктуры у вас есть в регионе, например, есть ли бизнес-инкубатор, где вы если начинающий может получить на льготных условиях в аренду помещение.
Удачи!!!
Насчет пункта 3
Знаю я это все. Но в нашем случае все было не так. Составил заявку, в ней запрашиваемый размер и цели кредита, желаемая ставка, сроки, фин.результаты работы за 2 месяца все разложено... Доходность сети в 1.5 раза больше аннуитета. Дак нам еще и на внутреннее развитие хватит и себе в карман, что положить.
И действительно как сказал Сергей так и получилось. Две недели изучали наши паспорта и уставы и сказали слишком велик риск для банка. По-моему очень долго.
Есть желание заявку прочитать? А после прочитать заявку что нам требуется сегодня. Вот интересно пойдет банк на сотрудничество?... хотя бы теоретически...