Здравствуй 2011 год!

Вот мы и в новом году! Иногда мне кажется, что ожидание интереснее, чем само событие. Очень хочется, чтоб новый 2011 год совпал со всеми нашими надеждами и ожиданиями!

Что ждем в этом году? Стабилизации, роста, будут новые проекты, новые клиенты, новые друзья! Постараюсь и в этом году быть Вам всем полезной, помочь разобраться в сложной ситуации в бизнесе, в получении финансирования ваших проектов. Позволю напомнить, что наш Банк ВТБ 24 кредитует малый бизнес, кредитование среднего и крупного бизнеса осуществляют дополнительные офисы ВТБ. Так что если вы малый бизнес – милости прошу к нам. Мы активно используем элементы государственной поддержки малого бизнеса, оказываемые за счет федерального и регионального бюджета, сотрудничаем со всеми объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

Так что коллеги – всем удачи в этом году и выполнения всех намеченных планов!

Надежда

